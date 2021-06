Dopo due rinvii a causa della pandemia di COVID-19 e successivamente per sfide logistiche, lunedì milioni di etiopi si recheranno alle urne. Tenute nel mezzo di storiche sfide interne – non ultima una guerra nella regione del Tigray e l’instabilità nella regione dell’Oromia occidentale – queste elezioni saranno significative per diverse ragioni. Ecco perché.

Le elezioni da sole non garantiscono un forte progresso democratico. Ma sono la principale fonte di legittimità politica per l’attuale gruppo di élite politiche guidate dal primo ministro Abiy Ahmed. I detrattori di Abiy hanno ripetutamente sottolineato che la sua amministrazione è un governo di transizione emerso dopo le dimissioni del marzo 2018 dell’ex Premier Hailemariam Desalegn. In quanto tale, non ha la legittimità fornita dalle elezioni.

Pertanto, se il Partito della prosperità di Abiy alla fine vincerà le elezioni, come si aspettano molti nel Paese, molto cambierà. Una vittoria elettorale darebbe quella necessaria legittimità anche per portare avanti le riforme politiche del 2018 e del 2019 che da allora hanno subito un rallentamento.

In secondo luogo, la sesta elezione nazionale dal 1991 sarà la prima del suo genere a cui il Fronte di liberazione popolare del Tigray non prenderà parte. Va ricordato che il Fronte di iberazione è stato dichiarato gruppo terroristico dalla Camera dei Rappresentanti. L’ex partito regionale è stato la forza dominante nella coalizione di governo del paese per 27 anni – Fronte democratico rivoluzionario del popolo etiope – fino al 2018.

Infine, queste elezioni si svolgono sulla scia di massicci spostamenti interni di persone. Ciò è stato innescato dall’elevata polarizzazione etnica e dai conflitti etnici di sempre. Questi non possono essere interamente imputati all’attuale governo in quanto hanno radici storiche. Inoltre, il fallimento dell’accordo federale etnico del Paese ha reso difficile affrontare la questione degli sfollamenti interni attraverso reinsediamento e soluzioni politiche. Sebbene gli sfollamenti siano cessati e la stabilità sia tornata nelle aree colpite, molti elettori in tali aree potrebbero incontrare difficoltà nell’accedere ai seggi elettorali.

Tuttavia, una delle principali conseguenze delle elezioni nazionali sarebbe l’emergere di un governo che ha la legittimità popolare per usare il proprio potere per affrontare le persistenti sfide politiche, economiche e di sicurezza.

La maggior parte degli etiopi considera l’amministrazione di Abiy come quella che ha ereditato enormi sfide politiche. Pertanto, molti esitano a incolparlo per i problemi del Paese. Però, una volta eletto e legittimato attraverso un processo democratico, ora potrebbe essere ritenuto responsabile.

Un sistema parlamentare dal 1991, l’organo legislativo dell’Etiopia ha due camere. La camera bassa, nota come Camera dei Rappresentanti, è la più potente. La camera alta, nota come Camera della Federazione, si occupa principalmente di questioni costituzionali e di bilancio. Mentre i membri della camera bassa sono eletti direttamente dal popolo, i membri della camera alta sono per lo più nominati dai consigli regionali che considerano la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi etnici nella camera.

In vigore da 30 anni, la Camera della Federazione è considerata inefficace anche nell’affrontare i suoi mandati fondamentali.

Il risultato elettorale più importante, quindi, è chi prende il controllo della Camera dei Rappresentanti. Un partito politico che ottiene la maggioranza semplice dei seggi in questa camera legislativa bassa formerebbe quindi un governo. La maggioranza della Camera eleggerebbe anche il Primo Ministro e il Vicepremier.

Pertanto, quando gli etiopi si recheranno alle urne lunedì, non sarà per selezionare il leader del loro Paese, ma per votare i loro rappresentanti in parlamento e i leader dei consigli locali e regionali.

Il Partito della prosperità ha attualmente la maggioranza dei seggi in parlamento e rimane il favorito per vincere queste elezioni. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il suo concorrente, Ethiopian Citizens for Social Justice (Ezema, nel nome abbreviato amarico), non sta vincendo in molte aree. La polarizzazione etnica è la ragione per cui molti partiti di opposizione non stanno schierando candidati in molti collegi elettorali al di fuori dei loro territori. Anche se mettessero in campo candidati, i costi supererebbero i benefici a causa della natura volatile delle animosità etniche in alcune parti del paese.

Anche altri partiti più piccoli, come il National Movement of Amharas (NaMA) e Bladeras for Democracy, sono in competizione in un minor numero di regioni e città. Con alcuni partiti etnici che non possono partecipare alle elezioni o li boicottano del tutto, le elezioni nazionali del 2021 sono quelle da perdere per il Partito della Prosperità. Ma dato che più di quaranta partiti partecipano al processo, le elezioni alla fine conferiranno la necessaria legittimità al vincitore.

A causa del conflitto armato nel Tigray, dell’instabilità nell’Etiopia occidentale e dell’atmosfera politica altamente polarizzata, le campagne elettorali sono state di basso profilo. Non sorprende che queste due aree siano anche l’unica regione e località in cui non si terranno le elezioni a causa dell’instabilità.

Tuttavia, ciò non significa che gli etiopi considerino queste elezioni meno importanti. Molti sperano che il nuovo governo, a settembre, sia determinato ad affrontare le questioni di pace e sicurezza interna. Sperano che possa mitigare i conflitti etnici e inaugurare un periodo di riconciliazione e dialogo politico.

Tra le questioni più urgenti della campagna elettorale c’era anche la necessità di riforme costituzionali. Questa richiesta è stata espressa più fortemente dai partiti politici di opposizione rispetto al partito in carica della Prosperità. Ma, dato che il Primo Ministro è riformista, si prevede che alcune riforme costituzionali potrebbero essere inevitabili.

Queste riforme potrebbero includere modi per affrontare il fragile assetto etnico federale. Potrebbero anche rafforzare il governo federale e la sua capacità di affrontare gli scontri interetnici e gli sfollamenti interni.

I tempi sono difficili per l’Etiopia. Oltre ai conflitti interni, c’è tensione diplomatica con il Sudan sul territorio conteso. Pertanto, avere un governo eletto e stabile gioverà molto di più all’Etiopia e agli etiopi.

La possibilità che l’Etiopia diventi una democrazia a tutti gli effetti dopo queste elezioni potrebbe essere scarsa. Ma sarà un passo nella giusta direzione.