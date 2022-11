Etiopia: Tigray preso per fame dal premio Nobel per la pace Abiy Ahmed

La fame funziona. Alla fine, la carestia ha deciso l’esito della guerra civile etiopica. Due anni dopo lo scoppio delle ostilità, il primo ministro etiope Abiy Ahmed e il presidente eritreo Isaias Afewerki hanno costretto la leadership del Tigray ad abbandonare le loro rivendicazioni politiche e negoziare per salvare il loro popolo dalla carestia.

Sono stati firmati due accordi, uno a Pretoria, in Sud Africa , il 2 novembre, e il secondo a Nairobi, in Kenya, il 12 novembre. Sono mal redatti e pieni di ambiguità, che riflettono la fretta. Ma il punto è che il Tigray People’s Liberation Front (TPLF)ha accettato di smantellare il governo regionale del Tigray, di cui era a capo, e di disarmare la Tigray Defence Force (TDF), in cambio della fine dei combattimenti, ricevendo aiuti umanitari e la rimozione delle ‘forze straniere‘ -inteso come gli eritrei.

I colloqui di Pretoria e Nairobi hanno seguito lo schema dei negoziati degli ultimi undici mesi, con ciascuno dei protagonisti che si è attenuto ai propri copioni. Da gennaio, in ogni occasione, i tigrini hanno offerto una concessione, il governo federale l’ha accettata, l’Eritrea l’ha silenziosamente scalzata, Abiy ha rinnegato il suo impegno e la comunità internazionale -guidata dagli Usa- non ha imposto alcun prezzo per questo retrocedere. In ogni fase, i combattimenti sono continuati, con il TDF che ha vinto la maggior parte delle battaglie, ma l’arma della fame ha richiesto il suo inesorabile tributo: alla fine di agosto, la fame e le malattie avevano ucciso un decimo dei 6 milioni di abitanti del Tigray.

Quando i colloqui si sono aperti a Pretoria, il 24 ottobre, un funzionario statunitense ben piazzato ha descritto le aspettative come «più basse che basse». Il risultato ha sorpreso mediatori e osservatori.

Le forze congiunte etiope-eritree avevano sperato in un fatto compiuto militare entro quella data, e ancora una volta erano state frustrate. Tuttavia, 60 giorni di implacabili assalti frontali hanno avuto l’effetto previsto di esaurire le munizioni TDF, al punto che la strategia TDF di difendere i centri abitati non era più praticabile. L’offensiva ha avuto un costo umano incredibilmente alto. Il capo di stato maggiore della Forza di difesa nazionale etiope (ENDF), il feldmaresciallo Berhanu Jula, ha dichiarato incautamente che il suo esercito ha perso 136.000 morti da agosto. Se aggiungiamo le vittime tra TDF, milizia Amhara ed eritrei, una stima ragionevole per questo ciclo di combattimenti è di 350.000 morti.

Per i tigrini, la spavalderia della retorica della resistenza e i continui successi tattici nell’infliggere perdite elevate agli eserciti attaccanti, mascheravano la brutale aritmetica di una difesa insostenibile. Il TDF poteva continuare come forza mobile, ma solo esponendo la propria gente alle depredazioni degli eserciti di occupazione il cui intento, credevano, fosse il genocidio.

La leadership del TPLF non aveva condiviso i propri calcoli strategici con la propria gente. La loro pratica è stata quella di raggiungere un fatto compiuto e poi spiegarlo politicamente. Dall’inizio della guerra, non hanno fatto alcuno sforzo di consultazione politica. Il viaggio a Pretoria per offrire la pace è stata un’enorme scommessa politica per la delegazione, guidata dal portavoce Getachew Reda e dal consigliere militare Tsadkan Gebretensae.

L’Eritrea non è stata invitata ai colloqui di pace.Il patto di sicurezza tra Isaias e Abiy è ancora segreto, e le rare dichiarazioni di Asmara sono criptiche .

La delegazione etiope era guidata dal consigliere per la sicurezza di Abiy, Redwan Hussein. Abiy era sotto pressione da parte dell’UA e dei Paesi occidentali per passare almeno alle mozioni negoziali, anche perché le casse sono vuote. Redwan è arrivato con la richiesta che i tigrini si arrendessero.

I tre membri dell’African Union Panel -l’ex presidente nigeriano Olusegun Obasanjo, l’ex presidente keniota Uhuru Kenyatta e l’ex vicepresidente sudafricano Phumzile Mlambo-Ngcuka- hanno semplificato l’agenda mettendo la‘cessazione delle ostilità‘ come primo e unico punto. In gergo tecnico, la cessazione delle ostilità è la fine immediata del combattimento attivo, seguita da un’operazione più complessa di cessate il fuoco, che in genere comporta regole rigide su azioni proibite e consentite e monitoraggio da parte di terzi. Redwan ha semplicemente ribattezzato il suo documento ‘Cessazione permanente delle ostilità’.

Nel gioco del rischio calcolato, i tigrini avevano battuto le palpebre per primi. Hanno preso l’iniziativa di insistere non solo sulla cessazione delle ostilità, ma anche su un accordo di pace. Hanno preso una versione ampliata del testo di Redwan come base per la negoziazione. Questo è stato il modo più rapido per raggiungere un accordo, ma ha comportato concessioni dolorose.

Il fulcro dell’accordo è stabilire l’autorità federale sul Tigray. Il governo regionale guidato dal TPLF viene sciolto e ne verrà eletto uno nuovo. L’ordine costituzionale deve essere ripristinato. Ironia della sorte, i tigrini potevano salutare questa come una vittoria, poiché stavano combattendo per impedire ad Abiy di ribaltare il sistema federale a favore di uno unitario. Gli alleati Amhara di Abiy potrebbero ancora essere indignati per questo, insieme all’implicazione che i confini costituzionali prebellici del Tigray dovrebbero essere ripristinati, annullando l’annessione Amhara di territori chiave. Ma per ora le ottiche sono tutte a favore di Addis Abeba.

L’elemento più controverso dell’accordo è la promessa di disarmare il TDF. Il calendario e il processo non sono pratici. A Pretoria, i tigrini hanno sviluppato un documento supplementare -una matrice di attuazione- che forniva dettagli e sequenza, ma, all’ultimo momento, la parte federale lo ha respinto. A quel punto, i tigrini si sono trovati di fronte alla scelta tra andarsene o accettare un testo principale tristemente unilaterale. Hanno scelto di firmare.

Il compromesso era che i comandanti militari delle due parti avrebbero elaborato un piano di attuazione. Quell’incontro ha avuto luogo a Nairobi dal 7 al 12 novembre.

La commissione dell’UA ha emarginato la comunità internazionale. Contrariamente alla pratica standard per i processi di pace guidati dall’UA, non c’era alcuna partnership con le Nazioni Unite, i cui esperti trascorrevano le loro giornate pigramente in albergo, mentre l’Unione Europea -il partner più affermato e il principale finanziatore dell’UA- era del tutto esclusa. L’unico osservatore attivo a Pretoria era l’inviato speciale degli Stati Uniti Mike Hammer, ma Redwan ha giocato al gioco familiare di lamentarsi ad alta voce che gli Stati Uniti erano prevenuti a favore del Tigray.

I combattimenti, nei giorni seguenti, si sono per lo più fermati. Gli eserciti esausti devono aver accolto con favore la fine dello spargimento di sangue.

Il problema più grande nei due accordi è l’Eritrea, chiamata solo ‘forze straniere‘. Abiy ha insistito a lungo sul fatto che solo lui avrebbe garantito il ritiro delle truppe di Isaias. I tigrini, insieme ai mediatori e agli Stati Uniti, non si fidano di lui per farlo. L’accordo di Nairobi ha chiarito che il disarmo TDF sarebbe stato ‘concorrente‘ con la rimozione delle ‘forze straniere‘.

L’accordo di pace alla fine si regge o cade su questa questione.

Isaias ha un’enorme influenza su Abiy. Tiene in ostaggio diverse divisioni dell’ENDF in Eritrea, ha agenti in tutta l’Etiopia -compresi, si dice, nella sicurezza di Abiy- così come alleati nelle regioni di Amhara e Afar. Fino ad ora, nessuno, inclusi gli Stati Uniti, ha reso difficile per Abiy mantenere i suoi legami con Isaias piuttosto che ripudiarli.

Isaias potrebbe aver raggiunto il suo obiettivo dichiarato di distruggere il TPLF come forza politica, ma i suoi squadroni della morte hanno assassinato alti dirigenti del Tigray lo scorso anno e non c’è motivo di supporre che abbiano cambiato il loro modus operandi. Le truppe eritree stanno saccheggiando le città del Tigray, uccidendo e stuprando, nelle ultime settimane. Nessuno si aspetta che l’Eritrea si ritiri volontariamente. Le TDF non si disarmeranno finché le truppe di Isaias non se ne saranno andate.

L’ENDF è in frantumi e non può dettare nulla né agli eritrei né al TDF. Abiy e i suoi generali dovranno scegliere quale dei due sia il loro partner.

Un secondo difetto dell’accordo di Pretoria è l’ambiguità sulla revoca delle restrizioni agli aiuti umanitari.

Nei giorni successivi alla firma, il governo ha concesso aiuti solo ai luoghi che controlla. Hanno detto che gli aiuti andranno anche altrove -come la capitale Mekelle- solo quando i suoi stessi funzionari torneranno in carica.

Se l’intenzione del governo di usare la fame come arma fosse mai stata messa in dubbio, queste azioni hanno rimosso ogni incertezza. Non c’erano scuse per combattere attivamente. Pressato dai mediatori e dalla comunità internazionale, Redwan ha ammesso a Nairobi che gli aiuti dovrebbero fluire immediatamente, cosa che secondo Obasanjo sarebbe dovuta avvenire ‘ieri’. Al 15 novembre non era ancora successo.

Gli accordi riportano l’orologio politico indietro di oltre due anni. Molti tigrini -in patria e nella diaspora- sono arrabbiati per quella che vedono come una resa politica. L’accordo è stato accolto da urla di sgomento da parte di alcuni, incluso il comitato centrale del TPLF, che lo ha pubblicamente sconfessato.

Molti Amhara sono preoccupati per ciò che temono sia una svendita delle proprie rivendicazioni politiche e territoriali. Ci sono segnalazioni di forze amhara che hanno radunato e giustiziato tigrini nelle aree che hanno recentemente occupato.

Nel frattempo, l’ENDF sta trasferendo le sue forze, compresi i suoi droni, nella guerra che si combatte attivamente nella regione di Oromo a ovest, est e sud di Addis Abeba. Mentre arrivano notizie di nuove brutalità, gli etiopi si chiedono se la tregua con il Tigray significhi che Abiy userà le stesse tattiche militari contro l’Esercito di Liberazione Oromo e altri ribelli.

Abiy sta seguendo il suo copione familiare, placando coloro che gli fanno più pressione in un determinato momento. Sebbene i meccanismi formali di monitoraggio e verifica nell’accordo siano deboli, esiste l’apparato internazionale per garantire la conformità. I satelliti possono ispezionare i movimenti delle truppe e le agenzie delle Nazioni Unite possono segnalare consegne di aiuti e dati sulla fame. Solo le potenze occidentali, guidate dagli Stati Uniti, possono salvare le disperate difficoltà finanziarie dell’Etiopia, e questa è la loro opportunità per mantenere i leader etiopi sulla parola data.

Abiy sarà tentato di vedere la cessazione delle ostilità nel Tigray come un riposizionamento tattico. Per i tigrini è una questione di vita o di morte. Se l’accordo fallisce, i leader tigrini che hanno rischiato il loro capitale politico, verranno screditati e qualsiasi percorso di ritorno alla pace sarà lungo e irto.