Etiopia – Tigray: colloqui di pace ‘capitali’

«Adua è liberata /è ritornata a noi», cantano, forse, gli uomini del Primo Ministro Abiy Ahmed, mentre i loro mediatori si apprestano a sedere al tavolo delle trattative in Sudafrica. Sabato, infatti, le forze etiopi ed eritree hanno preso il controllo della storica città di Adwa, «mentre le forze del Tigray si ritiravano dalla città dopo aver subito gravi perdite», recita ‘Associated Press‘. La perdita di Adwa, prosegue la nota dell’agenzia, è l’ultima battuta d’arresto per i leader del Tigray, che negli ultimi giorni hanno perso il controllo di una serie di città.

Al tavolo dei negoziati della guerra in Etiopia, organizzati dall’Unione Africana (UA), le forze di Abiy si presentano da una posizione di forza, quelle del Tigray (il TPLF) si stanno leccando le ferite, i civili piangono le migliaia di morti e molti si apprestano a ingrossare le fila dei milioni di sfollati. Una posizione,quella delle forze governative, frutto di una offensiva che «rischia di degenerare in una fase ancora più sanguinosa», avverte Crisis Group, in un Paese dove milioni di persone sono sull’orlo della carestia. I combattimenti erano ripresi ad agosto, mettendo fine ad una tregua di cinque mesi, e con il ritorno in campo dell’esercito eritreo a sostegno delle forze etiopi e dei suoi alleati regionali.

I colloqui, che hanno richiesto mesi per essere organizzati, avrebbero dovuto partire già all’inizio di ottobre, a Pretoria, ma sono stati rinviati a causa di problemi logistici e tecnici. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha discusso il conflitto in Etiopia in una riunione a porte chiuse venerdì, ma non ha rilasciato una dichiarazione a causa delle divisioni tra i suoi 15 membri, informa ‘Associated Press‘. Sabato, poi, migliaia di manifestanti si sono radunati ad Addis Abeba, «per una manifestazione sponsorizzata dal governo per condannare la percepita interferenza di estranei negli affari interni dell’Etiopia». E domenica l’ufficio stampa del governo di Abiy «ha elogiato i manifestanti“che hanno alzato la voce per la sovranità e l’onore dell’Etiopia”». Insomma, una trattativa che inizia male, con una delle parti, quella governativa, che inquina il clima, e l’ONU che è divisa su di un conflitto che oramai dura da quasi due anni e che dal Tigray si è allargato alle regioni vicine di Afar e Amhara, coinvolge l’Eritrea sul terreno, ma anche gli USA e l’UE sul fronte diplomatico, colpisce spietatamente la popolazione civile, e rischia di frantumare l’Etiopia, destabilizzando ulteriormente la regione perennemente instabile del Corno d’Africa.

Gli esperti di Crisis Group hanno affermato che, sebbene i dati affidabili siano scarsi, ritengono che i combattimenti dal solo agosto potrebbero aver coinvolto più di mezzo milione di combattenti e ucciso decine di migliaia di persone. «Secondo la maggior parte delle stime, è tra i conflitti più mortali del mondo», si legge in un loro rapporto di venerdì.

Fonti ‘Reuters‘ hanno sottolineato il riserbo sui colloqui: la UA non ha rilasciato dichiarazionisull’incontro e, addirittura, il governo sudafricano non ha confermato i colloqui, né ha rivelato la sede.

La squadra di mediazione dell’UA dovrebbe includere l’inviato del Corno d’Africa Olusegun Obasanjo, l’ex vicepresidente sudafricano Phumzile Mlambo-Ngcuka e l’ex presidente del Kenya Uhuru Kenyatta.

La delegazione del Tigray è arrivata domenica su un aereo militare statunitense, accompagnata da Mike Hammer, l’inviato speciale degli Stati Uniti nel Corno d’Africa, riferisce l’agenzia stampa.

Secondo Kindeya Gebrehiwot, portavoce delle forze del Tigray, il fulcro dei colloqui sarebbe la«cessazione immediata delle ostilità», «l’accesso umanitario illimitato», il «ritiro delle forze eritree, che hanno combattuto a fianco delle truppe federali etiopi durante il conflitto». La riconquista da parte delle forze governative delle principali città come Adwa e Shire, aumenta la prospettiva, dicono gli esperti, di una rapida avanzata dei governativi verso la capitale della regione, Macallè. E per tanto, «dato il loro slancio militare sul campo, le autorità federali potrebbero chiedere una resa, con i leader del Tigray che si impegnano a porre fine alla loro resistenza armata e a smobilitare sostanzialmente le loro forze», ha affermato William Davison, analista senior dell’Etiopia presso Crisis Group. «Ma èaltamente improbabile che i negoziatori del Tigray accettino questo tipo di termini come un modo per porre fine ai combattimenti».

Insomma, trattative molto difficili.

Un rapporto del 20 ottobre di Crisis Group, ricostruisce le vicende degli ultimi mesi e punta il dito contro «le forze federali ed eritree che prendono di mira i civili».

Dopo la ripresa dei combattimenti il 24 agosto, e poi dopo settimane di stallo, «le difese del Tigray hanno iniziato a cedere il passo a una potenza di fuoco superiore a metà ottobre. Le truppe federali stanno spingendo nel Tigray su più fronti insieme ai soldati e alle forze eritrei della regione di Amhara, che confina con il Tigray. I civili sono intrappolati nella linea di tiro».

«La spinta federale-eritrea sembra puntare a infliggere un colpo decisivo alle forze del Tigray, che sono in ritardo. L’Eritrea, che ha sostenuto il governo etiope dall’inizio del conflitto alla fine di novembre 2020, ora ha una notevole potenza militare nel Tigray. A metà settembre Asmara ha lanciato una grande mobilitazione per rafforzare i suoi ranghi. La campagna sta guadagnando terreno. I leader del Tigray hanno indicato che le loro truppe, che potrebbero essere circa 200.000 e che hanno avuto il tempo di riorganizzarsi durante la tregua, stanno ora lottando per resistere all’assalto. Le munizioni stanno finendo, il carburante scarseggia e i droni federali sono spesso nei cieli, il che limita la mobilità dei tigrini. Una fonte vicina al governo del Tigray ha detto a Crisis Group che i civili in fuga dalle zone di combattimento stanno seguendo le forze del Tigray, esponendole agli spari eritrei ed etiopi quando le linee del fronte si spostano improvvisamente».

Crisis Group analizza quelli che vengono definiti‘fattori di rischio‘ determinati dalla situazione che si è creata sul campo di battaglia e che gravano pesantemente sul processo di dialogo.

Primo fattore di ‘rischio’: Asmara. «Asmara potrebbe avere progetti spietati rispetto al Tigray, ed è quasi insensibile alle pressioni esterne. Il sovrano di lunga data dell’Eritrea, il Presidente Isaias, sembra intenzionato a schiacciare la leadership del Tigray (i suoi nemici mortali nei decenni passati, soprattutto dopo una guerra di confine del 1998-2000) e le sue forze si sono già impegnate in atrocitàdiffuse nella prima fase della guerra attuale, inclusa una massacro di decine di persone ad Aksum confermato dal governo etiope. Isaias vede le forze del Tigray come una minaccia esistenziale. Mira a garantire che il Tigray non sarà mai più un rivale politico, economico o militare dell’Eritrea, che ha formalmente ottenuto l’indipendenza dall’Etiopia nel 1993. Inoltre, cercare di scoraggiare Isaias è un compito ingrato. Pochi leader hanno mostrato un disprezzo più palese per i diritti umani o indifferenza per l’opinione pubblica mondiale».

Secondo fattore che non favorirà il dialogo: «la guerra ha visto un’ondata di incitamento all’odio disumanizzante da parte di funzionari governativi e oppositori del TPLF, che è tanto più potente sullo sfondo delle azioni federali per punire collettivamente il popolo tigrino»

Terzo fattore di rischio: «Abiy potrebbe non essere in grado di controllare le sue forze». Addis Abeba fa molto affidamento su reclute per l’attuale offensiva. «La loro relativa mancanza di addestramento potrebbe portare a atrocità ancora più gravi di quelle già commesse dalle sue forze più esperte nella regione. Un documento delle Nazioni Unite visto da Crisis Group ha registrato più morti di civili a causa di attacchi aerei negli ultimi due mesi. Ha anche affermato che i soldati etiopi ed eritrei hanno giustiziato 46 civili nel villaggio di Shimblina nel Tigray nordoccidentale tra il 6 e il 12 settembre. Il documento afferma che dal 24 agosto quasi mezzo milione di persone sono sfollate a causa dei combattimenti in quell’area così come a sud-ovest di Shire, vicino al confine tra Amhara e Tigray. Tutto questo sta accadendo all’inizio della stagione del raccolto principale in una regione devastata e fortemente dipendente dall’agricoltura. Fonti vicine alle autorità del Tigray affermano che molte altre atrocità si sono verificate durante l’offensiva, sebbene nessuno abbia presentato prove di tali crimini aggiuntivi».

Al quarto posto dei fattori di rischio evidenziati da Crisis Group, c’è il fatto che «il blocco federale, amhara ed eritreo del Tigray non accenna a diminuire. Gli esperti delle Nazioni Unite ritengono che la strategia d’assedio del governo federale -limitando ripetutamente l’accesso della regione agli aiuti umanitari e interrompendo il commercio, i trasporti, i servizi bancari, l’elettricità e le telecomunicazioni- equivalga al crimine di usare la fame come metodo di guerra. Nulla suggerisce che Addis Abeba e Asmara ridimensioneranno presto queste tattiche. Anzi, nonostante le affermazioni di Addis Abeba che ora fornirà aiuti e proteggerà i civili, Isaias e Abiy potrebbero tentare di manovrare le forze del Tigray dietro un assedio serrato, attirando la popolazione nelle aree detenute a livello federale in modo che possano isolare le forze del Tigray e ingraziarsi i civili fornendo loro cibo. (Al contrario, un funzionario delle Nazioni Unite ha detto al Crisis Group che i comandanti eritrei intendono forzare i civili nelle roccaforti delle forze del Tigray in modo che le scorte di cibo si esauriscano nelle aree controllate dal Tigray, indebolendo così le forze del Tigray e facendole sembrare responsabili di orde di persone che muoiono di fame.)».

Se le trattative sudafricane falliscono, «persisterà un conflitto pieno di atrocità». Le forze governative potranno riportare vittorie importanti, stabilire un’occupazione militare del Tigray, ma i leader del Tigray hanno promesso di continuare a combattere anche di fronte alle continue battute d’arresto ed è quello che faranno. «Sembra certamente plausibile che, a lungo termine, gli sforzi sostenuti per reprimere la resistenza del Tigray non faranno altro che rafforzare la causa degli intransigenti nella regione, compresi quelli che spingono per uno Stato-Nazione del Tigray indipendente, e quindi rendere i negoziati ancora più difficili da portare avanti». Probabile che i combattenti continueranno in «un’insurrezione come hanno fatto all’inizio della guerra».