Il prossimo 21 giugno, l’Etiopia, il secondo Paese più popoloso dell’Africa, sarà chiamata alle urne per le elezioni generali -547 seggi al Parlamento federale e consigli regionali. Non parteciperà al voto la regione del Tigray, sconvolta da sette mesi di guerra e con una pace ben lontana da venire, considerato che non ci sono trattative in corso, secondo gli osservatori in loco, ma anche in altre circoscrizioni elettorali il voto sarà sospeso.

Dopo due rinvii -il primo nello scorso 2020 causa pandemia, il secondo quest’anno, a maggio, quando il capo del consiglio elettorale nazionale, Birtukan Mideksa, aveva dichiarato che il voto del 5 giugno doveva essere rinviato a una data non stabilita causa la necessità di terminare la stampa delle schede elettorali, la formazione del personale e la compilazione delle informazioni per gli elettori- si voterà, tra disordini politici, violenza generalizzata, opposizioni zittite, e guerra nel Tigray.

Sarà il primo test elettorale per il Primo Ministro Abiy Ahmed e una prova ardua per un Paese ferito da mesi di guerra –scatenata da Abiy-, nella regione settentrionale del Tigray, ora «sull’orlo della carestia», come ha affermato ieri, via Twitter, il Segretario Generale dell’Onu, António Guterres, si stima che il 90% dei residenti del Tigray, ovvero 5,2 milioni di persone, abbia bisogno di assistenza alimentare di emergenza -e la scorsa settimana l’Onu aveva avvertito del rischio che in Etiopia si ripeta la devastante carestia del 1984-, e dove gran parte dell’opposizione è priva di candidati, perchè i suoi esponenti sono stati imprigionati o perchè ha deciso di non presentarsi al voto considerando illegittime queste elezioni.

Tra i partiti che boicotteranno il voto, l’Oromo Federalist Congress (OFC), che rappresenta la popolazione di etnia Oromo del Paese, ovvero circa un terzo dei 110 milioni di etiopi, che avevano guidato le proteste che avrebbero poi portato alla nomina di Abiy a Primo Ministro. «La maggior parte dei giovani Oromo ha perso la speranza nel processo elettorale. Molti non sarebbero nemmeno in grado di dirti quando sarà la data delle elezioni», ha detto Yeroon Tolasaa, docente universitario ad Addis Abeba. «Gli Oromo non sono rappresentati alle elezioni». Ma non solo loro.

Fuori dalla competizione elettorale Ormo e Tigray, regioni chiave del Paese e regioni dove si concentra l’opposizione politica, gli analisti fanno notare che «tra i primi 10 partiti di opposizione per numero di candidati, otto hanno le loro basi di appoggio ad Addis Abeba», e fuori dalla capitale hanno ben poco peso. Ciò significa che queste elezioni «non saranno competitive», ha affermato Goitom Gebreleul, analista politico e ricercatore del Corno d’Africa, a ‘Al Jazeera‘. «Ma forse la cosa più dannosa è il fatto che nelle elezioni sia rappresentata solo una delle principali circoscrizioni sociali», Addis Abeba. «Questo serve a svalutare ideali come la democrazia e i diritti umani e avrà un impatto dannoso sulla società».

Tutto ciò ben esprime quanto rilevato dall’Afrobarometro: la completa sfiducia nella politica e nelle istituzioni dello Stato.

Una ricerca di marzo 2021 certifica: «gli etiopi si fidano dei loro leader tradizionali più delle istituzioni statali e dei funzionari eletti e vorrebbero vedere aumentare la loro influenza», e «la maggior parte dei cittadini desidera che i propri leader tradizionali restino fuori dalla politica. Secondi solo ai leader religiosi, i leader tradizionali godono di una fiducia popolare maggiore rispetto al primo ministro e ai legislatori, alle forze di sicurezza, ai tribunali e ai partiti politici. I cittadini affermano che i leader tradizionali svolgono un lavoro migliore nell’ascoltare i propri elettori rispetto ai membri della Camera dei rappresentanti dei popoli e dei consigli del governo locale. I leader tradizionali sono ampiamente considerati influenti nella risoluzione delle controversie locali e nel governo delle loro comunità e la maggior parte dei cittadini afferma che la loro influenza dovrebbe aumentare in futuro». Uno smacco per Abiy.

Il governo insiste sul fatto di aver assicurato l’inclusività e che le elezioni di quest’anno rappresenteranno una significativa rottura con le pratiche passate, continuando a propagandarle come le prime democratiche. Ma con gran parte dell’opposizione politica del Paese fuori gioco, in prigione o in ‘ritirata’, senza, dunque, molti osservatori temono che queste elezioni possano aumentare il risentimento verso il governo.

Nic Cheeseman, professore di democrazia all’Università di Birmingham, afferma che «Se Abiy procede con elezioni che sono anche imperfette, creerà rabbia e frustrazione».

Cheeseman e Yohannes Woldemariam, docente di relazioni internazionali, hanno espresso cinque ragioni fondamentali per le quali queste elezioni sono sbagliate.

«La qualità di un’elezione non può essere separata dalle condizioni più ampie in cui si svolge. Quando è salito al potere, Abiy ha promesso di rompere con la storia etiope di elezioni imperfette tenendo elezioni gold standard. Invece, il Paese si sta dirigendo verso elezioni con continue violazioni dei diritti umani nel Tigray -dove il governo e le forze eritree sono accusate di crimini di guerra, inclusi massacri di massa- e sotto un governo che sta affamando una parte significativa della popolazione». «Non si possono tenere elezioni libere ed eque sullo sfondo di crimini di guerra e carestie forzate».

Seconda ragione per la quale le elezioni faranno più male che bene è che non è solo nel Tigray che la minaccia di un conflitto incombe. Alta tensione in Afar, nel nuovo Stato regionale di Sidama e nella regione dell’Oromia. La diffusa insicurezza in queste aree si tradurrà nel fatto che «le elezioni non si terranno effettivamente il 21 giugno in alcune parti delle regioni di Amhara, Somalia, Oromia, Harari, Benishangul-Gumuz». «In totale, più di 40 circoscrizioni vedranno le elezioni ritardate di alcuni casi di mesi. Per coloro che vivono in Tigray, non ci saranno elezioni. Di conseguenza, molti etiopi si sentiranno privati del diritto di voto il 21 giugno».

Terzo elemento che depone a sfavore delle elezioni, la paura dell’opposizione a sfidare il partito al governo. «L’opposizione è sempre stata una scelta pericolosa in Etiopia. In un articolo del 2010, l’accademico Marco Di Nunzio ha spiegato come i giovani di Addis Abeba abbiano simulato il sostegno al governo per stare al sicuro. Nonostante le pretese riformiste di Abiy, coloro che si oppongono al regime affrontano oggi gli stessi problemi. Secondo Freedom House, il tasso di libertà dell’Etiopia è sceso a soli 22 (su una scala di -100) nel 2020, alla pari del Ciad, un altro Paese in piena guerra. Nel contesto del deterioramento del rispetto per le libertà civili e degli arresti di massache hanno visto molti esponenti dell’opposizione detenuti senza accusa, i critici del governo sono cauti nell’esprimere disapprovazione. La censura di massa e la campagna di propaganda sovietica condotta dal governo come parte del conflitto del Tigray hanno dimostrato che coloro che contestano la narrativa ufficiale possono essere bollati come nemici dello Stato, minando la libertà di parola necessaria per elezioni significative».

Connesso, il quarto elemento il boicottaggio da parte di molti gruppi di opposizione che hanno i loro leader in prigione. «In assenza di una forte opposizione, la vittoria di Abiy sarà schiacciante,ma vuota».

Quinto è ultimo elemento che consiglierebbe di non tenere le elezioni, il fatto che la Commissione Elettorale non è pronta. «Il Consiglio elettorale nazionale dell’Etiopia (NEBE) non è riuscito a prepararsi adeguatamente per le elezioni, quindi è improbabile che i compiti più basilari -formazione dei funzionari elettorali, distribuzione di materiali e fornitura di attrezzature per il Covid-19- vengano completati in tempo». Ancora più preoccupante la questione della registrazione degli elettori. Secondo i dati NEBE, a inizio maggio si erano registrati 31,7 milioni di elettori su un obiettivo di 50 milioni dei 110 milioni di abitanti dell’Etiopia, dunque, ben al di sotto dell’obiettivo. La bassa registrazione e la scarsa affluenza alle urne «pregiudicheranno la capacità di Abiy di rivendicare un mandato unificante. La situazione è così disperata che il governo ha fatto ricorso alla corruzione dei cittadini affinché si registrassero, con distribuzione di petrolio e zucchero. Peggio ancora, i partiti di opposizione, incluso il Fronte di Liberazione Nazionale dell’Ogaden, affermano che il partito al governo ha ripreso il processo in alcune parti del Paese,portando via i registri e restituendoli pieni». «Il livello di disorganizzazione elettorale è particolarmente preoccupante perché gli errori amministrativi saranno interpretati come prova di negligenza elettorale». Se a ciò si aggiunge il fatto che saranno elezioni di «scarsa qualità e di esclusione» è evidente che si aggraverà il disagio di coloro che si sentono esclusi nell’Etiopia di Abiy, «accumulando ulteriori conflitti per il futuro».

La conclusione di Cheeseman e Woldemariam, è che Abiy dovrebbe accettare la necessità del «dialogo nazionale, fornire aiuti e assistenza urgenti al Tigray, porre fine alla censura del governo e alle violazioni dei diritti umani, consentire ai leader dell’opposizione di partecipare e autorizzare il NEBE a condurre un processo di registrazione degli elettori credibile. Ciò potrebbe richiedere di rinviare nuovamente le urne, frustrando molte delle persone coinvolte, ma porterebbe a una base migliore su cui costruire una nuova Etiopia. Altrimenti le elezioni serviranno solo a rafforzare la crescente percezione che un uomo che ha vinto il premio Nobel per la pace sia diventato solo un altro brutale dittatore».

A 12 giorni dal voto tali auspici sembrano destinati restare lettera morta.