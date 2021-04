Dopo mesi di guerra e molte pressioni da parte della comunità internazionale, nei giorni scorsi il Primo Ministro Abiy Ahmed ha confermato che nelTigray sono attive, al fianco dell’esercito federale etiope, le truppe eritree e ha promesso il ritiro di queste ultime. Sicuramente un fatto nuovo, ma altrettanto sicuramente la guerra non è a una svolta e sarà ancora molto lunga. A confermarlo c’è un rapporto di pochi giorni fa di Crisis Group.

«La guerra infuria nella regione del Tigray, in Etiopia, con i civili che subiscono il peso di un conflitto brutale segnato da atrocità. Sotto la pressione internazionale, Addis Abeba ha offerto concessioni sull’accesso agli aiuti e ha promesso che le truppe eritree si ritireranno. Ma le prospettive di una soluzione negoziata appaiono deboli.

Una radicata resistenza del Tigray, combinata con la determinazione delle autorità etiopi ed eritree di tenere lontani dal potere i leader del Tigray, vuol dire che il conflitto potrebbe evolversi in una guerra di lunga durata. Ciò devasterebbe ulteriormente il Tigray e danneggerebbe gravemente l’Etiopia, lo Stato fulcro del Corno d’Africa.

Una vittoria decisiva sul campo di battaglia è una prospettiva remota per entrambe le parti. I due belligeranti, secondo Crisis Group, «dovrebbero prendere in considerazione una cessazione delle ostilità che consenta un maggiore accesso agli aiuti umanitari. Questo primo passo pratico ridurrebbe la sofferenza dei civili e idealmente spianerebbe la strada a un ritorno al dialogo» in tempi prevedibilmente medio-lunghi» esordisce il rapporto di Crisis Group.

«Sebbene il governo federale dell’Etiopia abbia affermato che la guerra nella regione del Tigray era finita a novembre, i combattimenti continuano, a caro prezzo per una popolazione colpita intrappolata in un conflitto su più lati. La leadership estromessa dal Tigray sembra aver consolidato la sua posizione nelle aree rurali» ela sua resistenza ha il sostegno di una vasta parte della popolazione del Tigray. «Dopo essere fuggiti nelle aree rurali, i leader latitanti del Tigray hanno scavato nella roccia. La loro campagna ha ricevuto il sostegno popolare, il che significa che molto probabilmente durerà. Nel frattempo, il governo federale ha segnalato la sua intenzione di continuare a perseguire una vittoria militare».

«Il fatto che il governo federale del Primo Ministro Abiy Ahmed abbia arruolato forze dall’Eritrea e della regione etiope dell’Amhara ha ampliato il sostegno alla ribellione, in particolare perché i combattenti eritrei e amhara sono accusati di atrocità contro i civili. «Mentre crescenti prove di abusi e pressioni internazionali hanno costretto a concessioni da Addis Abeba, compreso un annuncio che le forze eritree si ritireranno, la guerra sembra destinata a continuare. Guidati da Stati Uniti, Unione Europea, Unione Africana e ONU, gli attori esterni dovrebbero premere per una pausa nei combattimenti come priorità urgente in modo da consentire una maggiore fornitura di aiuti -e continuare a chiedere alle parti di perseguire una soluzione negoziata.

Sembra che tutte le parti in conflitto nella regione più settentrionale dell’Etiopia si stiano preparando per una lunga battaglia».

La resistenza è guidata dalla leadership politica del Tigray «radunata sotto la bandiera delle Tigray Defense Forces, un gruppo di resistenza armata. Gruppo guidato dai leader rimossi del Tigray e comandato da ex ufficiali di alto rango della Forza di difesa nazionale etiope. «Attualmente opera principalmente dalle aree rurali del Tigray centrale e meridionale, mentre le truppe federali controllano le strade principali e le aree urbane. I soldati eritrei hanno la loro presenza più pesante nel Tigray settentrionale e le forze dell’Amhara pattugliano il Tigray occidentale e l’estremo sud. Tutte le parti sono convinte di assicurarsi una vittoria militare». La resistenza del Tigray sembra godere di un ampio sostegno nella regione, mentre le autorità federali e i loro alleati sono determinati a catturare i suoi leader e metterli sotto processo. L’arroccamento delle due parti sulle loro posizioni iniziali «comporta che il conflitto potrebbe durare mesi, o addirittura anni, un risultato che sarebbe disastroso per il Tigray e per il resto del Paese».

«Occorrono misure urgenti per arginare la tragedia. I colloqui diretti tra le parti sembrano al momento una prospettiva lontana, dato che il primo ministro Abiy rifiuta l’idea di coinvolgere i leader del Tigray che considera come traditori. Per ora, gli Stati Uniti, l’UE, la UA, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e altri attori dovrebbero premere per ottenere risultati più limitati ma critici. In particolare, dovrebbero chiedere la cessazione delle ostilità che almeno consenta una rapida distribuzione degli aiuti. Per scongiurare il rischio di fame di massa è fondamentale che l’aratura e la semina avvengano quando la stagione delle piogge del Tigray arriverà, nei prossimi mesi. Addis Abeba dovrebbe anche tacitamente consentire ai gruppi umanitari di negoziare l’accesso alle aree controllate dal Tigray.

Far uscire le forze eritree potrebbe non essere facile, data l’apparente determinazione del Presidente eritreo Isaias Afwerki di schiacciare la leadership del Tigray, ma i partner stranieri dell’Etiopia dovrebbero far mantenere ad Abiy la sua promessa che queste forze se ne andranno. I primi passi in questa direzione potrebbero -se tutto va bene- alla fine aprire i colloqui tra il governo federale ei rappresentanti del Tigray».

La guerra nel Tigray si è arenata in una situazione di stallo stridente. «Nessuna delle due parti sembra pronta a ottenere una vittoria definitiva, nonostante il successo del governo federale nello spingere la leadership del Tigray fuori da Mekelle. La presenza di forze eritree e amhara che combattono a fianco dei soldati federali ha galvanizzato la resistenza del Tigray all’intervento. Il 26 marzo, il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha annunciato che le truppe eritree si sarebbero ritirate “con effetto immediato”. Parole confortanti, ma resta da vedere se i soldati partiranno effettivamente. Né è chiaro se le forze eritree possano ritirarsi senza dare una spinta alle forze del Tigrino che Addis Abeba è pronta a sconfiggere» . La richiesta chiave degli attori internazionali di ritiro delle forze eritree e amhara non sarà facile da esaudire, «dato che uno degli imperativi politici che ha portato entrambi questi attori nel conflitto, ovvero l’eliminazione dell’ex partito al governo del Tigray come forza politica, rimane insoddisfatto».

Lato Tigray, la popolazione si oppone alla presenza delle forze eritree e amhara, indignate per le atrocità che entrambi avrebbero commesso contro i civili. La furia è così profonda che persino l’amministrazione provvisoria del Tigray, nominata dal governo federale, l’ha espressa. Tuttavia, quell’amministrazione provvisoria gode di scarso sostegno. La maggior parte dei tigrini sostiene la leadership regionale estromessa. Il ritiro dell’Eritrea forse faciliterebbe l’opposizione all’amministrazione ad interim, ma sarebbe improbabile che attenui la rabbia per il rovesciamento federale del governo del Tigray o per l’irredentismo di Amhara.

Ancora più preoccupante per la stabilità a lungo termine in Etiopia e nel Corno d’Africa, molti Tigray ora esprimono il sostegno alla secessione dalla federazione etiope. Un tentativo prolungato di indipendenza infiammerebbe la disputa territoriale Amhara-Tigray e potrebbe destabilizzare l’Eritrea, causando molti anni di conflitto».

Con il conflitto ancora in bilico, «resta da vedere se i militari federali cercheranno di calmare la situazione scaricando i suoi alleati eritrei e amhara, rischiando così di aumentare la resistenza del Tigray. Anche se lo desidera, Addis Abeba potrebbe trovare difficile muoversi in questa direzione. Anche se il suo governo non ha ancora ammesso il suo ruolo, il Presidente eritreo Isaias Afwerki ha l’opportunità di rivendicare aree nel nord dell’Etiopia concesse ad Asmara da una decisione della commissione per i confini delle Nazioni Unite del 2002 che Addis Abeba si è rifiutata di rispettare. Inoltre, il leader eritreo ha l’ambizione di lunga data di ridurre le dimensioni del TPLF. Isaias vede i leader del Tigray come giovani partner ingrati che hanno trasformato l’esercito etiope contro il suo regime nel 1998 nonostante il forte sostegno eritreo alla ribellione del TPLF contro la dittatura militare di Mengistu Haile Mariam. Il saccheggio del Tigray da parte delle truppe eritree potrebbe essere visto come una ricompensa per la distruzione subita dall’Eritrea nella guerra del 1998-2000, ha detto un attento osservatore, che ha respinto l’idea che gli eritrei si ritirino: “Isaias non dormirà fino a quando il TPLF non sarà distrutto”.

Inoltre, la dipendenza delle forze federali dal sostegno dell’Eritrea è cresciuta durante lo scontro armato dell’Etiopia con il Sudan su una terra di confine contesa. A metà dicembre, sono scoppiati di nuovo scontri nell’area di al-Fashaga lungo il confine etiope-sudanese dopo che l’esercito sudanese – approfittando della distrazione dell’Etiopia dal conflitto del Tigray – si è trasferito a controllare il territorio che sostiene che gli etiopi occupassero dalla metà degli anni ’90. Le ostilità, che hanno anche attirato le forze eritree, sono di particolare preoccupazione per i leader di Amhara, poiché i contadini di quella regione sono stati sfrattati dall’incursione del Sudan. La lotta al confine significa che, per ora, un’uscita dell’Eritrea dal Tigray allungherebbe ulteriormente le forze armate dell’Etiopia, a meno che Asmara non riposizioni le truppe al confine sudanese dell’Etiopia».

«Un altro fattore che suggerisce che il conflitto continuerà è che il governo federale non ha pienamente raggiunto i suoi obiettivi chiave di intervento: disarmare il TPLF, perseguire tutti i leader ricercati del Tigray e ristabilire un governo costituzionale nel Tigray. Con le elezioni in Etiopia (escluso il Tigray) a poco più di due mesi di distanza, è probabile che Abiy si preoccupi che sembrerà debole se si sottoporrà a colloqui con una leadership latitante del Tigray che il suo governo ha classificato come traditrice. Inoltre, Abiy deve affrontare poche pressioni interne per cambiare rotta. La guerra nel Tigray gode di un ampio sostegno popolare in gran parte dell’Etiopia e, al di fuori dello stesso Tigray, Abiy ha dipinto con successo il TPLF come criminali che hanno seminato i semi della guerra civile negli ultimi due anni.

Tuttavia, indipendentemente dal fatto che le truppe eritree mantengano una presenza o meno, sembra improbabile che Addis Abeba possa sloggiare le forze di difesa del Tigray dalle aree rurali e convincere i Tigray a ridurre il loro sostegno alla resistenza. La triste realtà è che la guerra sembra destinata a finire, probabilmente per mesi, se non di più, in assenza di azioni significative da parte di potenze esterne per portarla a termine».

«Se la guerra persiste, rappresenterà una seria minaccia per la stabilità complessiva dell’Etiopia» rovinerebbe ogni prospettiva di transizione democratica guidata da Abiy, «e potenzialmente per quella dell’intero Corno d’Africa. Una preoccupazione evidenziata da Crisis Group all’inizio del conflitto era che avrebbe potuto aggravare i problemi in Etiopia, come l’aumento delle uccisioni intercomunali nella regione di Benishangul-Gumuz, al confine con il Sudan a ovest, il malcontento ribollente nella più grande regione del paese di Oromia e le faglie nazionali. Le crescenti ostilità con il Sudan complicano ulteriormente il quadro.

Per ora, le autorità sembrano avere un controllo sufficiente nella maggior parte delle aree al di fuori del Tigray, ma potrebbero perderlo. In Oromia, sede di una fiorente rivolta, il malcontento politico è alto, sebbene l’opposizione sia relativamente frammentata. Se i combattimenti si intensificano nel Tigray e gli scontri con il Sudan si intensificano, gli oppositori di Addis Abeba in questa regione potrebbero sentirsi incoraggiati all’avvicinarsi delle elezioni del 5 giugno. L’elezione potrebbe approfondire le linee di frattura, soprattutto visto che i principali partiti di opposizione in Oromia la stanno boicottando, citando la repressione dello Stato. Così, mentre Abiy comanda ancora il sostegno interno per l’intervento nel Tigray, un conflitto prolungato rischia comunque di scatenare disordini altrove».