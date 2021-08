Il conflitto che da nove mesi incendia il Tigray, si sta espandendo pericolosamente e sta mettendo a rischio la stessa tenuta dell’Etiopia. L‘esperto di Crisis Group, William Davison, spiega perché i principali protagonisti hanno urgente bisogno di concludere un accordo per evitare una spirale discendente verso il collasso dello Stato.

Chi è coinvolto nell’espansione dei combattimenti in Etiopia?

La dura guerra di nove mesi in Etiopia è entrata in una nuova fase pericolosa.

Alla fine di luglio, il governo federale e i leader regionali alleati hanno intensificato i tentativi di mobilitare persone provenienti da tutto il Paese per unirsi alla guerra contro le forze della regione più settentrionale del Paese, il Tigray. Queste forze, dopo aver respinto un intervento combinato etiope-eritreo nel Tigray e aver costretto la maggior parte delle truppe federali a ritirarsi, il 28 giugno, hanno compiuto incursioni nelle vicine regioni di Afar e Amhara.

In risposta, le autorità di Addis Abeba hanno arruolato i paramilitari di alcune delle altre nove regioni dell’Etiopia per sostenere l’esercito federale in difficoltà. Hanno quindi lanciato una campagna di reclutamento di massa , sia nella capitale che nelle due regioni più popolose, Oromia e Amhara.

Questa guerra, che ha già richiesto un terribile tributo, ora sembra destinata ad espandersi in modo significativo, portando probabilmente a migliaia di morti in più e a un’instabilità molto maggiore in tutto il Paese.

Da parte loro, le forze del Tigray si sono mosse in modo aggressivo mentre procede la campagna di reclutamento di Addis Abeba. Anche se le autorità federali hanno, di fatto, bloccato la loro regione, combattenti Tigray sono stati in grado di inseguire le unità federali e regionali in Afar, che si trova ad est del Tigray, come riferito, spostando decine di migliaia di persone fuggite alla violenza. Potrebbero presto provare a tagliare la rotta commerciale chiave da Addis Abeba attraverso Afar a Gibuti, che funge da porto principale dell’Etiopia senza sbocco sul mare. Sono anche avanzati a sud e sud-ovest, con migliaia di combattenti del Tigray che spingono lungo le strade principali verso le città di Woldiya e Gondar, nel nord di Amhara, prendendo il controllo di diverse città lungo la strada.

Il loro obiettivo sembra essere quello di costringere i leader etiopi ad accettare i loro termini per un cessate il fuoco, che ora includono una richiesta per un ‘accordo transitorio’ -in effetti, la cacciata del primo ministro Abiy Ahmed- così come il ritiro delle forze eritree e di Amhara dal Tigray. Dirigendosi verso Gondar, questi combattenti potrebbero anche prepararsi a provare a spingere il governo regionale di Amhara fuori dalla parte del Tigray occidentaleche occupava quando è iniziato lo sfortunato intervento federale all’inizio di novembre 2020. Se ci riuscissero, le forze del Tigray aprirebbero un linea di rifornimento dal vicino Sudan. Il cibo e altri generi di prima necessità dal Sudan allevierebbe la crisi umanitaria all’interno del Tigray, ma aggraverebbe quella politica, poiché Addis Abeba vedrebbe Khartoum come un complice alla ribellione. I legami sudanese-etiope sono già logori a causa degli scontri sulle fertili terre di confine di al-Fashaga.

Perché i comandanti del Tigray sono passati all’offensiva?

Le autorità di Addis Abeba hanno annunciato un ‘cessate il fuoco unilaterale’ in seguito al ritiro federale dal Tigray, avvenuto dopo che i combattenti della regione avevano inflitto alle forze armate etiopiche una serie di colpi devastanti, a giugno. Addis Abeba ha affermato di aver compiuto questo passo per affrontare una crisi umanitaria in cui almeno 400.000 tigrini stanno vivendo condizioni di carestia. I leader del Tigray hanno rifiutato il cessate il fuoco. La loro principale obiezione era la continua presenza di Amhara nel Tigray occidentale e meridionale e il blocco federale sulla regione, che Crisis Group ha dettagliato il 9 luglio.

Questo assedio continua non solo a tenere lontani gli aiuti vitali dal Tigray, ma anche a tagliare servizi critici come l’energia e le telecomunicazioni. Il capo del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (WFP), David Beasley, ha affermato che lesue scorte di cibo si sarebbero esaurite nel Tigray il 30 luglio. I veicoli dell’agenzia non sono stati in grado di entrare nella regione per circa due settimane. Funzionari del WFP hanno riferito a Crisis Group che i miliziani locali di Afar hanno attaccato un convoglio di aiuti il 18 luglio, costringendo 170 camion a tornare nel capoluogo regionale, Semera, dove sono rimasti.

Con il vento in poppa, i leader del Tigray dichiarano che intendono continuare a combattere fino a quando non avranno ristabilito le linee di rifornimento e i confini amministrativi prebellici della regione. Hanno lanciato la loro offensiva come una battaglia per la sopravvivenza. Con la carestia imminente, sostengono, non possono permettere ad Addis Abeba di asfissiare la regione, come il governo federale ha tentato di fare durante la preparazione del conflitto e nei primi due mesi della guerra, quando le difese del Tigray erano state sopraffatte .

I leader di Mekelle, la capitale regionale del Tigray, potrebbero fare un ulteriore calcolo politico. Se le forze del Tigray possono costringere la regione di Amhara a cedere le aree che ha occupato alla fine del 2020, che molti Amhara credono che il partito al governo del Tigray abbia annesso all’inizio degli anni ’90, è probabile che susciterà una notevole rabbia di Amhara nei confronti dei leader regionali e federali, in particolare di Abiy. La conseguente accresciuta pressione sul premier potrebbe costringerlo al tavolo delle trattative a condizioni favorevoli al Tigray. Alzando ulteriormente la posta in gioco, Mekelle sta cercando di capitalizzare i suoi guadagni senza indugio, sia per alleviare la situazione disperata della popolazione del Tigrino, sia per fare marcia indietro l’esercito federale impoverito prima che possa acquisire nuove armi e addestrare e assorbire le nuove reclute.

Dove potrebbe portare il rinnovato confronto?

Entrambe le parti continuano a perseguire una soluzione militare, mettendo in pericolo non solo altre migliaia di vite etiopi, ma anche lo Stato stesso. Come ha avvertito Crisis Group, tre giorni prima dello scoppio della guerra del Tigray, i combattimenti potrebbero lacerare il Paese. Ciascuna parte ha demonizzato l’altra, e ciascuna ha una narrativa nettamente contrastante sul motivo per cui è iniziato il conflitto e su ciò che sta accadendo ora. Addis Abeba definisce l’attuale offensiva dei Tigrini come un tentativo di frammentare l’Etiopia, usando questo pretesto per chiedere più reclute. I leader del Tigray, d’altra parte, affermano di non combattere lo Stato etiope, ma quello che i suoi portavoce chiamano ‘l’esercito di Abiy’ o ‘l’esercito del PP’, in riferimento al Partito della Prosperità al potere. Per ora, sembrano probabili altri spargimenti di sangue man mano che i comandanti del Tigray avanzano e Abiy invia nuove reclute ad affrontarli.

Le forze del Tigray, continuando la loro avanzata, porterebbero ad aumentare la pressione interna su Abiy. Come notato, un’avanzata nelle aree controllate da Amhara farebbe arrabbiare in particolare le fazioni di Amhara. I leader del Tigray ora insistono sulla uscita di scena di Abiy, dicendo che ha perseguito una ‘guerra genocida‘nella regione, insieme al loro arcinemico, il leader eritreo Isaias Afwerki.

In realtà, ci sono ancora poche ovvie alternative ad Abiy come leader nazionale. Il suo Partito della Prosperità ha appena vinto una schiacciante elezione (anche se alcuni dei principali partiti di opposizione hanno boicottato) e gode ancora di un notevole sostegno popolare. Inoltre, un’avanzata del Tigrino stimolerebbe anche alcuni etiopi a raddoppiare il loro sostegno per lui. I leader del Tigray, che molti etiopi incolpano per decenni di governo autoritario dopo il 1991, quando esercitavano una quota sproporzionata del potere federale, erano ampiamente criticati nel resto dell’Etiopia. È probabile che le forze del Tigray incontreranno la resistenza popolare mentre avanzano. Il Paese potrebbe precipitare in un caos ancora maggiore, riempirsi di attacchi di folla ai residenti del Tigrino e intensificare la persecuzione ufficiale dei cittadini del Tigrino. Un simile tumulto potrebbe svilupparsi se le forze del Tigray fossero in grado di soffocare Addis Abeba.

Quali misure devono essere prese per tirare fuori dal baratro l’Etiopia?

Attori internazionali chiave come gli Stati Uniti e l’Unione europea condividono un livello di allarme simile sulla situazione. Hanno urgente bisogno di lavorare di concerto per prevenire un ulteriore disfacimento. Gli attori internazionali con accesso diretto ad Abiy -come il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, il direttore del WFP Beasley e il governatore degli Emirati Arabi Uniti Mohamed Bin Zayed- dovrebbero convincerlo a non mandare più reclute contro le forze del Tigray, che finora hanno mostrato un notevole acume militare e stanno guadagnando forza.

Invece, Abiy dovrebbe cercare una qualche forma di accordo con i leader del Tigray per evitare un’ulteriore disintegrazione del Paese. Una tale intesa implicherebbe probabilmente un ritiro di Amhara dal Tigray occidentale, forse in cambio di un impegno del Tigray a che la disputa territoriale venga affrontata politicamente in futuro, come raccomandato dal Crisis Group nel giugno 2020, mesi prima della guerra.

I leader del Tigray, da parte loro, dovrebbero fermare i loro progressi e ammorbidire la richiesta del governo di transizione. Invece, dovrebbero dare ai leader Amhara e ad Abiy un po’ di tempo per ritirare le forze dal Tigray occidentale. Accanto a queste misure, il governo federale ripristinerebbe i servizi di base come le telecomunicazioni, l’elettricità e le banche, garantendo nel contempo l’accesso umanitario al Tigray.

Per ora, le parti devono accantonare le controversie spinose sugli accordi di potere ad Addis Abeba e sul futuro del Tigray all’interno della federazione. La priorità invece deve essere quella di prevenire la fame di massa e controllare il rischio molto reale che lo Stato cardine del Corno d’Africa vada in pezzi.