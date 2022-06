«Se trascuri la religione in Etiopia, non riesci a capire una delle più potenti fonti di motivazione -e manipolazione- nella società etiope». Tanto meno se punti a costruire un percorso di negoziazione che ponga fine a 18 mesi di terribile guerra civile. Etnia e religione sono il substrato sul quale è nata e si è sviluppata la guerra tra il governo federale di Addis Abeba, guidato dal Primo Ministro Abiy Ahmed, e il Tigray, ovvero il suo partito al governo, il Tigray People’s Liberation Front(TPLF).

E se si guardano le condizioni sulle quali si dovrebbe discutere per costruire la pace e gli ostacoli che vi frappongono, appare abbastanza chiaramente che quasi tutto si riconduce a questioni etniche e religiose, diventate, per certi gruppi, nazionaliste.



Andrew DeCort, docente di etica religiosa e politica e studi etiopi, direttore fondatore dell’Institute for Faith and Flourishing e co-fondatore del Neighbor-Love Movement, ha fatto il quadro della situazione religiosa nel Paese, concentrando la sua attenzione in particolare sul fondamentalismo cristiano nazionalista. Nel contesto del quale si è assistito al passaggio del potere dai cristiani ortodossi nazionalisti, ai cristiani protestanti nazionalisti, che oggi hanno nel Primo Ministro Abiy Ahmed il loro paladino.

In entrambe i casi l’imperialismo etiope è il tratto distintivo. E il macigno sulla strada di un accordo di pace sembra essere proprio questo.

Di seguito pubblichiamo l’intervento che su questo tema nei giorni scorsi ha redatto Andrew DeCort, per ‘Foreign Policy’.

Un antico imperialismo cristiano sta risorgendo oggi in Etiopia sotto il Primo Ministro Abiy Ahmed. Questa visione arcaica promette di unificare l’Etiopia e ripristinare la sua gloria divina. Ma sembra che stia sconvolgendo l’Etiopia e alimentando sofferenze catastrofiche.

La sua convinzione principale è che l’Etiopia sia una Nazione cristiana creata e destinata da Dio alla grandezza sotto la guida cristiana. Oggi accresce l’inimicizia e mette a tacere le voci critiche che chiedono la fine della guerra, un dialogo autentico e un’Etiopia inclusiva in cui persone diverse possano vivere insieme.

Comprendere la storia religiosa dell’Etiopia è fondamentale per comprendere la complessità dei conflitti e delle prospettive di pace dell’Etiopia oggi.

Le analisi dell’Etiopia spesso emarginano o ignorano la religione, ma si stima che il 98% degli etiopi affermi che la religione è ‘molto importante‘ per loro. L’ultimo censimento dell’Etiopia ha stimato che il 43,5% degli etiopi si identifica come cristiano ortodosso, il 33,9% come musulmano e il 18,6%come protestante.

Se trascuri la religione in Etiopia, non riesci a capire una delle più potenti fonti di motivazione –e manipolazione– nella società etiope.

Prima del 1974, l’Etiopia è stato un impero cristiano per 1.600 anni.

L’imperatore Ezana, che regnò dal 320 al 360 d.C. circa, convertì lo Stato axumita dell’Etiopia al cristianesimo ortodosso intorno al 330 d.C.

Ezana in precedenza si autotitolava ‘figlio’ del dio della guerra Mahrem. Questo era un modo comune di rivendicare lo stato divino intoccabile negli antichi imperi conosciuti come ‘regalità sacrale’. Ezana allora affermò di essere il ‘servo di Cristo’ e lavorò in ‘sinfonia‘ con il primo Abune o Patriarca d’Etiopia Frumentius per convertire il suo impero.

Conquista ed evangelizzazione, poi, espansero l’impero verso sud per secoli quando gli imperatori ortodossi fungevano da ‘re-sacerdoti’ sulla Chiesa e sullo Stato. Lalibela e Gondar, conosciute come la Gerusalemme africana, e Camelot, sono le capitali storiche di questa espansione imperiale ortodossa.

L’essere ortodossi, quindi, ha definito identità e appartenenza nell’Etiopia imperiale per più di 1.000 anni. Questa identità è stata dimostrata essendo battezzato, ricevendo un nome ortodosso e indossando il cordone battesimale nero intorno al collo.

Naturalmente, l’Etiopia è stata anche la patria dell’Islam, che risale al tempo del profeta Maometto(570-632). Questa storia di mutua convivenza tra cristiani e musulmani è ricca e dovrebbe essere ricostruita. Ma la storia non è così semplice, come rivelano le cronache reali dell’Etiopia.

Ad esempio, le gloriose vittorie di Amda Seyon, re d’Etiopia (1314-1344), la cronaca di un sovrano fondatore della dinastia salomonica dell’Etiopia, narra il raccapricciante massacro di musulmani nel nome del Dio ortodosso. Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi (1506-1543) in seguito scatenò una devastante jihad in Etiopia, che rafforzò il conflitto religioso. Sotto quell’ombra, la Cronaca dell’imperatore Yohannes I (1667-1682) afferma: «[Musulmani, ebrei e altre minoranze] non dovrebbero vivere con i cristiani», anche se le periferie dell’impero continuavano a sviluppare identità religiose e sociali che erano molto diverse e talvolta combattenti con l’identità ortodossa.

L’essere ortodossi ha definito l’identità e l’appartenenza all’Etiopia imperiale per più di 1.000 anni.

Il Consiglio di Boru Meda nel 1878 fu un’importante pietra miliare moderna. L’imperatore Yohannes IV ha decretato che i musulmani devono convertirsi all’Ortodossia entro tre mesi o essere puniti.

La dignità e la sicurezza nell’impero etiope rimasero dipendenti dall’essere ortodossi e obbedienti all’imperatore. L’imperatore Menelik II(che regnò dal 1889 al 1913) definì l’Etiopia «un’isola cristiana in un mare di pagani».

La politica religiosa dell’imperatore Haile Selassie era più tollerante e la sua Costituzione etiope del 1955 riconosceva la libertà religiosa (articolo 40). Permise ai missionari protestanti di fare proselitismo nelle periferie non ortodosse dell’impero. Ma l’Etiopia rimase ufficialmente un impero ortodosso, l’imperatore si autotitolò ‘il leone conquistatore della tribù di Giuda, eletto da Dio’, e rivendicò esplicitamente la stessa regalità sacra che Ezana fece 1.600 anni prima: «la persona dell’imperatore è sacra , la sua dignità è inviolabile e i suoi poteri indiscutibili… Il nome dell’imperatore deve essere menzionato in tutti i servizi religiosi». Il protestantesimo e l’Islam sono rimasti molto emarginati.

Una drammatica rottura ha avuto luogo nell’impero ortodosso dell’Etiopia con la rivoluzione del Paese nel 1974. Per i successivi 17 anni, l’Etiopia è diventata uno Stato comunista,sostenuto dai sovietici, noto come Derg.

Il Derg ha accusato la religione dell”arretratezza’ dell’Etiopia. Ma l’ateismo militante del Derg a nome di ‘Enat Hager‘ (la ‘Patria‘) rispecchiava l’imperialismo ortodosso a nome di ‘Kidist Hager‘ (la ‘Terra Santa‘). Il marxismo divenne la nuova ortodossia e le comunità religiose furono gravemente perseguitate e alti dirigenti assassinati. Una memoria collettiva traumatizzata perseguita molte famiglie in questo periodo di estrema violenza.

Tuttavia, il popolo etiope è profondamente religioso e questa zelante secolarizzazione era destinata a fallire. E lo ha fatto.

Nel 1991, il Derg è stato rovesciato da un’altra rivoluzione guidata dal Tigray People’s Liberation Front (TPLF), Fronte di liberazione popolare del Tigray. Il TPLF ha formato una coalizione di governo per governare l’Etiopia nota comeEthiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF), Fronte Democratico Rivoluzionario del Popolo Etiope, e la libertà di religione ha ricevuto un nuovo status legale sotto l’EPRDF.

L’articolo 11 della Costituzione etiope del 1995 è stata una svolta rivoluzionaria. Ha secolarizzato lo Stato e l’Etiopia è diventata ufficialmente la casa di persone di qualsiasi fede o prive di fede. Protestanti e musulmani hanno gioito con cautela mentre molti ortodossi si sono sentiti diseredati. Questo secolarismo alla francese rimane problematico perché emargina le voci religiose nella vita pubblica etiope e scoraggia le università dall’istituire dipartimenti di studi religiosi. Tuttavia, la nuova Costituzione rifiutava il laicismo militante del Derg e le religioni erano libere de jure di espandersi.

E lo hanno fatto. Il movimento evangelico è esploso da una piccola minoranza a circa 20 milioni di membri oggi. Questo movimento è emerso nel 19° e 20° secolo con i missionari europei e americani. Ma sotto la persecuzione del Derg, molti missionari se ne andarono e il movimento prosperò sotto la guida indigena. L’Islam ha anche assunto una nuova importanza nella vita pubblica etiope.

Il panorama religioso dell’Etiopia iniziò a cambiare radicalmente, e questo causò nuova ansia nei circoli ortodossi, che sentivano come se il loro impero stesse scivolando nel passato.

Naturalmente, l’EPRDF era un regime brutalmente autoritario e intimidiva, arrestava e attaccava con forza chiunque lo criticasse. Quindi i cristiani a cui non piaceva l’EPRDF si sono in gran parte zittiti e hanno assecondato lo status quo per paura di essere puniti. Purtroppo, questo quietismo cristiano è continuato anche di fronte a terribili atrocità nel 2005 e dal 2014 al 2018, quando le proteste pubbliche contro l’EPRDF sono state represse violentemente.

Il risentimento ribolliva, ma il trauma del Derg era ancora fresco.

L’anno 2018 ha rappresentato una svolta importante nella storia religiosa e nella vita pubblica dell’Etiopia.

Il risentimento è esploso durante le proteste degli Oromo, dal 2014 al 2018, e l’Etiopia è diventata rapidamente ingovernabile.

Nel 2018, l’allora Primo Ministro etiope Hailemariam Desalegn, primo Primo Ministro pentecostale unitario, appartenente alla Chiesa Apostolica d’Etiopia, si è dimesso e Abiy Ahmed, nel marzo 2018, ha preso il suo posto. Abiy era un giovane leader Oromo ed ex capo della sorveglianza dell’EPRDF.

Abiy è diventato così il primo Primo Ministro evangelico dell’Etiopia. Suo padre era musulmano, sua madre ortodossa e lo stesso Abiy si convertì al pentecostalismo poco più che ventenne. In Etiopia, protestantesimo, evangelicalismo e pentecostalismo si sovrappongono al cristianesimo. Abiy è stato accolto con entusiasmo da molti etiopi, in particolare evangelici, come un messia, come un nuovo ‘Mosè‘ o ‘re David‘ che avrebbe salvato l’Etiopia dalla disintegrazione.

In un primo discorso, Abiy si è presentato come il ‘settimo re‘ dell’Etiopia, in riferimento alla profezia di sua madre ortodossa su di lui da bambino. Questa auto-presentazione ha evocato con forza l’antica storia dell’imperialismo cristiano dell’Etiopia e la promessa della restaurata grandezza dell’Etiopia. (Sette è il numero della perfezione in gran parte della numerologia cristiana)

E nell’Etiopia di Abiy, l’imperialismo cristiano sta rinascendo.

Abiy iniziò ad elevare pubblicamente voci estremiste nella Chiesa ortodossa come Daniel Kibret, importante studioso ortodosso del Mahibere Kidusan o ‘comunione dei Santi’. Questo potente gruppo è un movimento giovanile ortodosso di destra con la missione, in parte, diripristinare l’egemonia storica della Chiesa ortodossa. Non sorprende che Daniel sia anche famoso per il suo fanatismo contro musulmani e protestanti, eppure molti leader protestanti, riconoscendo il suo potere. Dopo che Abiy lo ha nominato suo consigliere personale, Daniel ha tenuto un discorso genocida da manuale,chiedendo l’eradicazione dei suoi nemici del Tigray come ‘erbacce‘ e ‘demoni‘. Daniel è ora un membro del Parlamento.

I diseredati che desideravano ardentemente un ritorno nella gloriosa Etiopia del passato imperiale lo vedevano come un permesso per riaffermare se stessi e la loro pretesa sull’identità etiope. La bandiera rossa, gialla e verde senza stelle dell’impero ortodosso fu resuscitata e divenne un simbolo militante della nostalgia imperiale. Questa bandiera nazionalista cristiana è onnipresente nelle chiese ortodosse, e oggi è motivo di aspra contesa in Etiopia.

Un importante attivista etiope ha detto a ‘Foreign Policy‘ che molti Oromo la vedono nel modo in cui i neri americani vedono la bandiera confederata negli Stati Uniti oggi: come un simbolo di sottomissione e conquista.

L’evangelicalismo sta esplodendo in Etiopia oggi. Questa rapida crescita è più forte in Oromia e nelle regioni meridionali dell’Etiopia, dove molti si sono sentiti oppressi e impoveriti dall’impero ortodosso etiope. Questo movimento ha iniettato il ‘vangelo della prosperità‘ nella cultura popolare etiope. La sua dottrina proclama che se credi indiscutibilmente al tuo leader spirituale e lo dimostri dando denaro, Dio ti renderà sano, ricco e trionfante.

L’Etiopia ora ha un’industria redditizia di profeti eleganti e oratori motivazionali che promettono prosperità. In molti modi, lo stesso Abiy è un imprenditore della prosperità. È arrivato al punto di sostituire il vecchio EPRDF con il suo nuovo ‘Partito della prosperità’, le cui sfumature religiose non possono mancare.

Abiy aveva capito che non poteva diventare il settimo re d’Etiopia senza il consenso dei guardiani evangelici dell’Etiopia, e iniziò rapidamente a chiamarli nella sua cerchia ristretta.

Nel 2019, Abiy ha lanciato il suo Consiglio evangelico etiope. Questa nuova organizzazione ombrello è stata guidata da un gruppo di 15 influencer cristiani. Il gruppo comprende il famoso psichiatra Mehret Debebe, anziani evangelici come Negussie Bulcha e Betta Mengistu e la giovane celebrità del governo Yonas Zewde.

Quando Abiy ha presentato la sua visione premeditata a 400 leader cristiani a Palazzo, ha detto a un pubblico prigioniero: «La Costituzione dice che la Chiesa e lo Stato dovrebbero essere separati, ma ciò non significa che non dovrebbero lavorare insieme». (Ciò allude alla potente idea teologica di ‘sinfonia’ tra Chiesa e Stato menzionata nel parlare dell’imperatore Ezana) Il documento di fondazione del Consiglio prevedeva quindi nel suo primo articolo che i suoi leader erano direttamente responsabili davanti allo stesso Abiy.

Presentato come un’unificazione di fazioni frammentate, il Consiglio evangelico etiope non dichiarava sfacciatamente che i leader della Chiesa evangelica etiope fossero ora legati ad Abiy, o se sleali ‘lasciati indietro’. Dietro le quinte, l’appartenenza a questo gruppo ha accumulato affari redditizi, sovvenzioni fondiarie e nomine politiche. Quando ad Abiy è stato chiesto quali fossero le sue intenzioni per il Consiglio, Abiy ha riso e ha risposto: «Questa è una domanda molto difficile a cui rispondere. Vuoi un’istituzione forte. Ma la mia intenzione è di espandere il regno di Dio».

L’espansionismo cristiano di Abiy ha energizzato la teologia ‘domininista‘ e ‘delle sette montagne‘ in Etiopia. Questa teologia politica promuove l’idea che se i cristiani possono controllare settori chiave come la politica, gli affari e la cultura, allora la società può essere ‘catturata per Cristo‘. Questo è il parallelo pentecostale dell’imperialismo ortodosso che risale a Ezana.

Gli evangelici hanno quindi formulato un documento di strategia privato per rivendicare influenza nelle elezioni federali del 2021 ritardate e alcuni eminenti evangelici hanno vinto cariche pubbliche. Il paradigma del dominio ha costruito slancio all’interno del Partito della Prosperità.



Ad oggi, gli sforzi di Abiy hanno avuto un enorme, se non del tutto, successo. Il sentimento di devozione per lui è stato palpabile e potente. E la storia delineata sopra è cruciale per capire il perché.

Gli ortodossi si sono sentiti diseredati dal loro diritto storico di governare l’Etiopia imperiale dal 1974. Gli evangelici sono stati emarginati per un secolo e poi sono esplosi pur rimanendo cittadini di seconda classe ridicolizzati come ‘non etiopi‘ da potenti leader ortodossi come Daniel. La loro relazione rimane intensamente tesa, ma entrambi sembrano vedere il settimo re in Abiy, o almeno uno strumento utile per le rispettive ambizioni.

Betta Mengistu, padre fondatore del pentecostalismo etiope e protagonista del Consiglio evangelico etiope di Abiy, ha spesso affermato: «La Chiesa non è una democrazia! Quello che sai non ha

L’ Etiopia oggi appare in modo ossessivo come un ‘Zemene Mesafint redux‘, una ‘era dei principi‘ spirituale. Questa famosa frase della storiografia etiope si rifà all’era di violenti sconvolgimenti tra il 1706 e il 1855. Durante questo periodo, i principi regionali hanno lottato l’uno contro l’altro per il potere imperiale e nel processo hanno disgregato il Paese.

Da 18 mesi nel nord imperversa una devastante guerra civile. Decine di migliaia di persone sono state uccise, quasi un milione di etiopi rischia la carestia e altri milioni sono sfollati. I semi delle guerre future sono già stati piantati.

La violenza di tipo bellico sta devastando varie regioni del Paese, tra cui Oromia, Benishangul-Gumuz e altrove. Massacri, stupri di massa e altre atrocità stanno diventando titoli terribilmente normali.

Di recente abbiamo visto musulmani massacrati e moschee bruciate presumibilmente da ‘estremisti cristiani‘ nella storica capitale imperiale ortodossa di Gondar. I media statali hanno recentemente pubblicato un documentario sull’islamofobia che incolpa i musulmani per le violenze estremiste in Etiopia mentre le chiese bruciano anche in altri luoghi. Come ha detto a ‘Foreign Policy‘ un ricercatore etiope, «Ognuno è un carnefice da qualche parte e una vittima da qualche altra parte».

Con il loro nuovo accesso al privilegio al potere,pochi leader cristiani hanno pubblicamente riconosciuto la terribile violenza che devasta il Paese.

Alcuni hanno fatto da capro espiatorio all’Islam, alimentato teorie cospirative nazionaliste cristiane, difeso la guerra civile nel nord -che tra l’altro contrappone principalmente tigrini ortodossi alla maggior parte degli Amhara ortodossi e altri -e hanno descritto il conflitto come la volontà di Dio.

Amici teologi mi hanno definito un «sostenitore dei terroristi» per aver affermato pubblicamente ciò che non si può negare: la guerra civile sta producendo povertà in serie e sofferenze devastanti per milioni di etiopi comuni.

Nei miei quasi due decenni di studio e lavoro in Etiopia, non ho mai visto un odio così amaro e una cruda disperazione. I media sono saturati da un linguaggio polarizzante ‘nemico’, demonizzazione e odio.

Genocide Watch colloca l’Etiopia contemporaneamente nelle fasi 5‘Organizzazione‘, 9 ‘Eliminazione‘ e 10‘Negazione‘ del genocidio.

L’EPRDF era brutalmente totalitario e le atrocità erano comuni. Ma l’inimicizia radioattiva in Etiopia oggi è su un nuovo ordine di grandezza. Le organizzazioni della società civile africana avvertono che la violenza sulla scala del genocidio ruandese potrebbe ancora esplodere.

Ciò è stato alimentato in gran parte dai discorsi disumanizzanti di Abiy contro i suoi ‘nemici‘ tigrini definiti come ‘cancro‘, ‘iena‘ e ‘erbaccia‘ che devono essere sradicati. La retorica disumanizzante scatena la violenza del genocidio.

In questa situazione stiamo assistendo a una complessa confluenza di fondamentalismo religioso apocalittico e messianico e nazionalismo identitario sovralimentato. Diversi gruppi etnici affermano che il genocidio è stato perpetrato contro di loro. Tuttavia, importanti leader evangelici insistono sul fatto che ciò a cui il mondo sta realmente assistendo è un ritorno alla grandezza divina dell’Etiopia.

I principi di questo antico e tuttavia risorgente imperialismo cristiano in Etiopia stanno facendo una pericolosa scommessa oggi. Sono seduti al tavolo pubblico, sorridono nei servizi fotografici e alcuni stanno prendendo posizioni di potere politico. Ma mentre lo fanno, il Paese è letteralmente in fiamme.

Nel 2021, l’Etiopia aveva più sfollati interni di qualsiasi altro Paese al mondo.

Solomon Dersso, ex Presidente della Commissione per i diritti dell’uomo e dei popoli dell’Unione africana, ha scritto in modo incisivo: «Gli etiopi e gli osservatori della politica etiope possono facilmente convenire che la peggiore cattiva abitudine dell’Etiopia è proprio la violenza di Stato…. [Tutti] i governi dell’Etiopia l’hanno usata come mezzo principale per mantenere il potere. È diventato così collegato alla mentalità e alla tradizione istituzionale dello Stato etiope. Nessun cambiamento di condizioni è stato in grado di cambiarlo».

Purtroppo, questa ‘peggiore cattiva abitudine’ sta devastando l’Etiopia oggi, la teologia imperiale viene utilizzata per giustificarla e i leader cristiani sono in prima fila, esultano ad alta voce o mantengono il loro silenzio privilegiato o intimidito.

La storia etiope ha anche un filone minoritario di protesta profetica. Ad esempio, nel XV secolo, Abba Estifanos morì in prigione per aver pubblicamente criticato la violenza dispotica dell’imperatore Zera Yacob. Nel XX secolo Abune Petros (ortodosso) e il Rev. Gudina Tumsa (luterano) furono assassinati rispettivamente per aver criticato la violenza dell’Italia coloniale e del Derg. Nel 21° secolo, il gruppo musulmano Dimtsachin Yisema -‘Let Our Voices Be Heard!’- è diventato forse il primo movimento di protesta religiosa non violenta nell’Etiopia moderna contro l’ingerenza del governo nella leadership religiosa. Oggi Abune Mathias, capo della Chiesa ortodossa, ha gridato coraggiosamente contro la violenza genocida in Etiopia.

Questa tradizione profetica può essere continuata e costruita oggi per un’Etiopia inclusiva e riconciliante. Certo, richiede un grande coraggio morale. Richiede di denunciare tutte le forme di dominazione religiosa, privare i privilegi e il potere degli insider e rinnegare la fedeltà ad Abiy e ad altri governanti che costruiscono i loro troni sull’arroganza religiosa, sull’alterità e sulla violenza. In fondo, richiede una profonda compassione per il dolore di tutti coloro che soffrono. Le diverse tradizioni sacre dell’Etiopia possono concordare su questa visione morale curativa e può mostrarci la via verso la pace: l‘altro non è il nostro nemico, ma il nostro prossimo.

Non c’è tempo da perdere.

(La prima parte è stata pubblicata il 23 giugno 2022: ‘Etiopia tra tentativi di pace e nazionalismo cristiano‘)