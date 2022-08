Dopo 5 mesi di tregua, il 24 agosto, in Etiopia sono riprese le ostilità tra l’esercito del governo federale e le forze del Tigray, il Tigray People’s Liberation Front. Lo scontro è iniziato ai confini meridionali del Tigray, nei pressi della città di Alamata.

Ognuna delle due parti accusa l’altra di aver iniziato lo scontro. Quel che, secondo gli osservatori locali, appare certo è che gli scontri sono destinati a intensificarsi, anche perchè da settimane era in atto il rafforzamento militare su entrambi i lati della linea del fronte. «Stiamo combattendo. È un’offensiva su vasta scala» condotta dalle forze governative, ha detto Getachew Reda, portavoce del Fronte di liberazione popolare del Tigray, che controlla appunto il Tigray, parlando al telefono con il ‘New York Times‘.

Per parte sua, il governo etiope, in una nota, ha dichiarato: «Il gruppo terroristico ha attaccato il fronte orientale», «Hanno ufficialmente rotto il cessate il fuoco».

E qualche ora dopo, il Ministero della Difesa etiope ha affermato che la sua forza aerea aveva abbattuto un aereo, proveniente dal Sudan, che trasportava armi per i ribelli del Tigray. «Il signor Getachew ha definito la dichiarazione “una bugia”», scrive il ‘New York Times‘.

Il processo di pace, che sembrava avviato, a questo punto è da ritenersi morto, secondo la gran parte degli osservatori, anche se non manca chi spera che questi combattimenti incoraggino i negoziatori ad accelerare le trattative.

La responsabilità del fallimento delle trattative di pace viene addossato agli «attori internazionali che hanno sostenuto di nome un processo di pace solo negli ultimi 12 mesi, nascondendosi dietro un alto rappresentante dell’Unione Africana (UA), disinvolto e compiacente, il generale Olusegun Obasanjo della Nigeria, che non mostra né la comprensione delle complessità della politica etiope, né il desiderio di impegnarsi con loro per risolvere la crisi», afferma Alex de Waal, direttore esecutivo della World Peace Foundation, e Professore presso la Fletcher School of Global Affairs, Tufts University.

«Molto dipende da ciò che accade nel Tigray occidentale», ha dichiarato al ‘New York Times‘, Tsedale Lemma, analista e fondatore del quotidiano ‘Addis Standard‘.

L’area alla quale fa riferimento Lemma, come spiega il quotidiano newyorkese «inizia a circa 200 miglia a nord-ovest di Kobo, è stata controllata da forze filogovernative sin dalle prime settimane di guerra, alla fine del 2020. Gruppi per i diritti umani hanno accusato i combattenti di etnia Amhara di condurre lì una campagna di pulizia etnica per costringere i tigrini a lasciare.

Ora l’area è al centro degli sforzi per risolvere la guerra, con i tigrini che insistono sul ritorno di quel territorio come precondizione.

“I colloqui possono iniziare solo se il Tigray occidentale sarà di nuovo nelle nostre mani”, ha affermato Getachew», mentre per Abiy quell’area dovrebbe essere oggetto di trattative. «Gli analisti hanno notato che il leader etiope ha un disperato bisogno di un accordo di pace per attirare sostegno finanziario per la sua economia paralizzata e per iniziare a ricostruire la sua immagine internazionale malridotta. Ma, come durante l’ultimo distruttivo round di combattimenti in Etiopia, gli incentivi ai colloqui potrebbero essere controbilanciati dall’impulso a combattere, con conseguenze disastrose per i civili di tutte le parti».

Sul Tigray occidentale, «le forze federali, insieme ai loro partner della coalizione -la milizia dello Stato regionale di Amhara e le unità dell’esercito dell’Eritrea-, continuano ad occupare le parti più fertili della regione, precisa Alex de Waal. «Anche gli altri due fronti del Tigray -sul lato settentrionale con l’Eritrea e sul lato orientale con lo Stato regionale di Afar- potrebbero ancora eruttare. Quando le battaglie saranno terminate, i protagonisti si aspettano che almeno uno di loro sia crollato».

Chi dei due contendenti uscirà dagli scontri in piedi fa ben poca differenza per i sette milioni di persone del Tigray. Per questi uomini e donne quel che conta è che i combattimenti «segnano la fine di qualsiasi prospettiva immediata di una revoca negoziata dell’assedio che li ha ridotti alla fame, costando fino a mezzo milione di vite dall’inizio della guerra nel novembre 2020», afferma de Waal.

In effetti. il processo di pace era ben impostato, gli eventi politici della regione lo hanno bloccato, come spiega de Waal. «Di recente, a luglio, ci sono statisegnali di speranza per i colloqui di pace. Incontri segreti mediati dagli Stati Uniti tra ufficiali militari(alle Seychelles) e alti civili (a Gibuti) hanno raggiunto accordi preliminari. Il piano prevedeva che questi diventassero formali, con colloqui pubblici ospitati dal presidente keniota Uhuru Kenyatta e Obasanjo dell’UA che giocavano un ruolo al suo fianco. Quando le elezioni in Kenya sono state vinte dal vicepresidente William Ruto, sconfiggendo per un soffio il candidato sostenuto da Kenyatta, Raila Odinga, le prospettive di colloqui di pace a Nairobi sono svanite, almeno per ora».

Il Primo Ministro Abiy Ahmed ha provato a prendere subito le distanze da Kenyatta affrettandosi a congratularsi con Ruto per la sua vittoria. I due uomini condividono il «fervore pentecostale», ma Ruto è «visceralmente contrario alla responsabilità internazionale, essendo stato incriminato per crimini dalla Corte penale internazionale in seguito al suo ruolo nella violenza post-elettorale nel 2007-2009». In tal situazione è probabile che la ripresa dei negoziati avrebbe richiesto tempo. Ma milioni di persone alla fame non possono attendere i tempi della politica.

«La fame è stata l’arma da guerra preferita di Abiy Ahmed. Ha interrotto per quattordici mesi cibo, medicine, servizi bancari, telecomunicazioni e servizi agricoli. Tutti gli assedi generano un’economia di guerra con contrabbandieri e profittatori, mettendo a dura prova la società afflitta. Così anche nel Tigray: le persone sono ridotte alla miseria mentre il mercato nero prospera; e alcune delle donne e delle ragazze più vulnerabili che sono sopravvissute a atroci violenze sessuali sono costrette a vendere i loro corpi per briciole».

Così, c’è malcontento nei confronti del TPLF, il partito al governo del Tigray, «l’accusa principale dei critici è che i loro leader sono stati troppo pazienti nel concedere tempo ai colloqui di pace, invece di cercare una soluzione militare all’assedio. Tuttavia, hanno addestrato soldati e acquistato armi: secondo quanto riferito, un aereo di rifornimento proveniente dal Sudan è stato abbattuto mercoledì», il giorno della ripresa dei combattimenti. L’aereo avrebbe trasportato armi, presumibilmente per le forze del Tigray. Il TPLF ha negato.

La fame, prosegue Alex de Waal, «è un crimine di guerra e, senza usare queste parole, gli inviati americani ed europei hanno chiesto che finisse incondizionatamente. Non così per l’Unione Africana.

Nel suo briefing al Consiglio per la pace e la sicurezza dell’UA, il 4 agosto (ampiamente diffuso ma non pubblicato ufficialmente), Obasanjo ha falsamente rivendicato il merito di aver facilitato gli incontri faccia a faccia tra le parti in guerra, ha proposto che l’Eritrea fosse parte a pieno titolo dei colloqui di pace e, cosa più significativa, stabilire un ordine del giorno in cui la fine del blocco fosse un argomento di negoziazione. Ciò ha fatto eco alla posizione di Abiy, e il portavoce del Fronte di liberazione del popolo del Tigray (TPLF) lo ha sottolineato con forza».

Secondo de Waal, ottimo conoscitore dell’Africa e delle sue istituzioni, uno dei problemi con i quali si scontra la pace in Etiopia è «l’Unione africana e la sua posizione irrisolta sui crimini internazionali e la responsabilità di tali crimini. L’UA non può convincersi a condannare i crimini di fame». Dopo aver per anni evitato l’argomento, convocando finalmente una sessione, a maggio di quest’anno, ha provato affrontare il tema. Il comunicato finale, «elogia formalmente il cibo come arma di guerra,ma riesce ancora a rifiutare l’implicazione che possa essere un crimine».

Il secondo problema della UA è di fatto un errore chiave, ed è «violare la regola numero uno sulla risoluzione dei conflitti; vale a dire, che se una parte in guerra si oppone a un mediatore, quel mediatore si fa da parte. Poco dopo la sua nomina, i tigrini resero note le loro riserve su Obasanjo e sul suo ruolo di principale mediatore. Questa posizione è stata ripetuta molte volte. Tuttavia, l’UA ha persistito con Obasanjo. Con gli americani e gli europei distratti dall’Ucraina, l’Africa ha avuto un’incredibile opportunità di mostrare le sue norme, istituzioni e pratiche. Ha fallito miseramente. Nei 12 mesi dalla sua nomina, il principale risultato di Obasanjo è stato quello di mantenere una stretta presa monopolistica sulla posizione di mediatore».

«Con lo stallo dei colloqui, i tigrini hanno mantenuto le loro richieste di porre fine all’assedio prima di negoziare un cessate il fuoco permanente, mentre il governo federale ha voluto il contrario, facendo marcia indietro sulle promesse di ripristinare i servizi». Abiy Ahmed, prosegue de Waal, «proprio non sa come fare la pace. Probabilmente, giustamente, ha pensato che il tempo fosse dalla sua parte: ogni mese che passa, i tigrini muoiono di fame mentre le relazioni tra Addis Abeba e i donatori internazionali inciampano verso qualcosa che si avvicina alla normalità. Ma questa è una strategia ad alto rischio.

Senza progressi tangibili in fatto di sopravvivenza umana, il Tigray era sulla buona strada per una crisi esistenziale. «Il giorno prima del crollo della tregua, il Presidente della regione del Tigray e capo del TPLF, Debretsion Gebremichael, ha scritto una lettera aperta ai leader mondiali, avvertendo che: “Noi, il popolo del Tigray, ci stiamo avvicinando rapidamente al punto in cui dobbiamo affrontare la morte in qualunque modo ci giriamo. La nostra scelta è solo se morire di fame o se morire combattendo per i nostri diritti e la nostra dignità”.

L’atteggiamento del Tigray è che qualunque cosa abbiano ottenuto negli ultimi 22 mesi, è stato interamente dovuto ai loro sforzi e non devono nulla a nessun altro». Il Tigray è arrivato a concludere, secondo de Waal: «Un anno è stato sprecato. La leva internazionale sul TPLF è scomparsa. Abiy e la sua coalizione non sono stati soggetti alla disciplina di un processo di pace strutturato», il che ha consentito il proseguimento del suo abituale stile di governo attraverso la gestione transazionale settimana dopo settimana. «L’UA ha completamente ignorato l’escalation della guerra a Oromiya. Conflitti stanno scoppiando anche in altre parti del Paese, compreso, in modo preoccupante, un attacco del gruppo estremista al-Shabaab nel profondo dell’Etiopia.

In molte zone rurali, gli stipendi del governo non sono pagati, l’amministrazione locale è assente. Dietro le facciate lucide della capitale Addis Abeba, ecco come appare il fallimento dello Stato».

Se c’è un lato positivo nell’esplosione dei combattimenti ai confini del Tigray, conclude de Waal, è che dimostra che « l’attuale approccio internazionale per porre fine alla guerra e alla carestia ha raggiunto un punto morto. Gli etiopi hanno bisogno di qualcosa di meglio. C’è un vuoto da riempire.

Solo un’iniziativa di alto livello guidata dagli Stati Uniti, che includa gli europei e gli Stati del Golfo,può rompere l’impasse in questa fase».

Il motivo di questa proposta risiede in una serie di ostacoli che si sono visti apparire come importanti nella trattativa condotta prima che scoppiassero questi nuovi combattimenti, e che de Waal stesso aveva individuato e denunciato nei mesi scorsi.

In primo luogo, il fardello che si porta dietro il Primo Ministro. «Abiy è in debito con le forze potenti che sono determinate a schiacciare il Tigray, vale a dire il governo regionale di Amhara e la vicina Eritrea, governata dal suo bellicoso dittatore, Isaias Afewerki. L’Eritrea ha espresso il suo disappunto per le aperture di pace di Abiy, e sostenendo che i tigrini stavano progettando di attaccare l’Eritrea, un segno sicuro che l’Eritrea sta cercando un pretesto per una propria azione militare».

In secondo luogo, ma tutt’altro che secondo: il rifiuto del mediatore da parte del TPLF. «Il Presidente del Tigray, Debretsion Gebremichael, ha scritto unalettera aperta a Kenyatta e ad altre figure di spicco internazionali, in cui ha chiarito la sua posizione: che era pronto a negoziare sotto gli auspici del Kenya, non di Obasanjo».

A ciò si aggiunga la sordità di Abiy ai punti cardini dal Tigray per arrivare alla trattativa, riassunti dal diplomatico tigrino Fisseha Asgedom: «(1) il ripristino dei confini del Tigray prima del conflitto, (2) un referendum sull’autodeterminazione, (3) un processo internazionale di responsabilità per le atrocità, (4) ) risarcimento per le perdite e (5) Tigray che mantiene il proprio esercito».

Alex de Waal, il 22 giugno 2022 scriveva: «Se l’assedio non viene revocato, sarà difficile resistere al clamore popolare affinché il TPLF utilizzi il suo esercito per rompere l’accerchiamento». A circa due mesi di distanza, la previsione dell’analista si è rilevata giusta, quanto previsto si è avverato.