I giovani sono stati i motori chiave del cambiamento sociale e politico in Etiopia fin dagli ultimi decenni dell’era imperiale.

Negli anni ’60 e ’70, gli studenti universitari hanno svolto un ruolo cruciale nelle massicce proteste che hanno portato al rovesciamento del regime dell’imperatore Haile Selassie. Al suo posto è stato instaurato un regime militare.

Successivamente, una ribellione armata contro il regime militare -il Derg- fu alimentata da giovani combattenti. La maggior parte dei leader del Fronte di liberazione del popolo del Tigray, incluso il futuro Primo Ministro Meles Zenawi, ha lasciato l’università per unirsi alla lotta armata che ha rovesciato il Derg nel 1991.

Questi giovani sono diventati l’élite di governo del Paese come parte del Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front, che a metà degli anni 2010 sarebbe stato sfidato da un nuovo gruppo di giovani. Ciò ha portato ancora una volta a un cambiamento negli equilibri di potere ad Addis Abeba con l’ascesa di Abiy Ahmed nel 2018.

Siamo coinvolti in un progetto di ricerca pluriennale per documentare le preoccupazioni dei giovani etiopi riguardo alle istituzioni e alla governance. Il nostro focus è sui giovani di età compresa tra 20 e 35 anni in Oromia e Sidama. Questi sono centri di proteste popolari dal 2015. Questo progetto riunisce giovani e membri del parlamento in conversazioni sull’efficacia delle istituzioni rappresentative del paese. Una domanda chiave che abbiamo posto è stata come riformare le istituzioni per includere e rappresentare meglio i giovani.

Sotto la sua struttura federale, l’Etiopia ha 10 parlamenti regionali, noti come consigli regionali. A livello federale c’è la Camera dei rappresentanti del popolo, composta da 547 parlamentari eletti direttamente. I giovani con cui abbiamo parlato hanno affermato che i parlamenti etiopi non hanno mantenuto le promesse. Dovevano essere legittimi,rappresentativi, inclusivi e sufficientemente vivaci da prendere decisioni migliori e portare a risultati migliori.

Queste opinioni sono importanti in un Paese in cui oltre il 70% della popolazione ha meno di 30 anni. Le elezioni sono previste per la fine di giugno 2021. Inizialmente previste per agosto 2020, sono state rinviate due volte. Le ragioni addotte sono state le sfide logistiche e il conflitto in Tigray, che è stato in parte innescato dal rinvio del voto

Il sondaggio Afrobarometro del 2020 ha rilevato che il 53% degli etiopi credeva che il governo stesse gestendo male l’economia. Inoltre, il 62%credeva che il governo stesse facendo un lavoro pessimo nel creare nuovi posti di lavoro. Quasi il 60% delle persone ritiene che i bisogni dei giovani non siano stati affrontati. Negli ultimi cinque annila valuta etiope si è dimezzata di valore nei confronti del dollaro USA, alzando il costo della vita.

Rimostranze storiche irrisolte sulla distribuzione del potere tra lo Stato centrale e le regioni federali e una risposta statale dalla mano pesante, hanno aumentato l’instabilità nel Paese. Due recenti movimenti di protesta popolare, in Oromia e Sidama, indicano questa insoddisfazione.

Le proteste in Oromia sono state innescate, nel 2014, dall’esproprio di terreni a favore di investitori privati in una cittadina a un centinaio di chilometri a ovest di Addis Abeba. «Il punto focale delle rimostranze era il cosiddetto Master Plan per l’espansione di Addis Abeba», spiegava‘openDemocracy‘. «La città ha un proprio governo amministrativo, ma si trova molto all’interno di Oromya. Questo territorio fu conquistato dai nordisti alla fine dell’ottocento, ed è cresciuto divorando le zone circostanti, ancora oggi un trauma per molti Oromo. Il Piano copriva un’area 20 volte più grande della capitale esistente e avrebbe avuto un impatto su milioni di Oromo. Possedeva tutte le carenze delle grandi operazioni di sviluppo in Etiopia: opacità e confusione, con documenti di stato incerto diffusi alla spicciolata, quindi una mancanza di chiarezza anche sui rispettivi ruoli del comune di Addis Abeba e delle autorità di Oromya nell’area interessata; un approccio accentratore, dall’alto verso il basso, senza consultazione delle persone. L’opinione oromo ancora si è sollevata contro quella che percepisce come un’ulteriore spinta a ridurre drasticamente il suo territorio, esacerbata da una serie di spietati accaparramenti di terra, come quello già sperimentato da decine di migliaia di agricoltori oromo nella capitale o altrove, a vantaggio degli investitori, stranieri o etiopi, oromo o altro».

Il piano del governo è stato presto annullato, ma le proteste guidate da giovani uomini e donne, la maggior parte dei quali studenti, sono continuate. Nel 2018 i manifestanti hanno cacciato il Primo Ministro Hailemariam Desalegn, aprendo la strada al Primo Ministro Abiy Ahmed.



Nel sud del Paese, i Sidama si battono da tempo per la creazione di uno Stato. Il tentativo ha sviluppato un nuovo slancio dopo le riforme del 2018. Un movimento popolare guidato da un gruppo di attivisti informali chiamato Ejjetto ha portato all’autonomia attraverso un referendum nel 2019.

La fiducia nei parlamenti etiopi è la seconda più bassa di tutte le istituzioni del Paese. Circa il 47% degli intervistati di Afrobarometro si fida della casa dei rappresentanti del popolo ‘poco‘ o ‘per niente‘. Allo stesso modo, il 22% dei giovani (18-35 anni) non si fida affatto del Parlamento e il 27% si fida poco. Circa il 71% dei giovani pensa che almeno alcuni parlamentari siano corrotti.

Abbiamo tenuto focus group con 30 giovani provenienti da tutta l’Oromia e dalle regioni di Sidama, per diversi giorni nell’agosto 2019 e 2020. Il nostro obiettivo era stabilire come i giovani percepissero il loro ruolo nella società etiope e come si sentissero nei confronti delle istituzioni che li rappresentavano.

I parlamenti, in particolare i parlamenti regionali,sono una delle istituzioni più importanti in cui i cittadini possono sollevare le proprie questioni e deliberare sulle politiche attraverso i propri rappresentanti eletti. Ma i giovani sono stati generalmente esclusi dalla partecipazione sia a livello nazionale che regionale. Di conseguenza, hanno sostenuto che queste istituzioni soffrono di una mancanza di legittimità, inclusività e rappresentatività e sono ampiamente diffidate dal pubblico.

Molti giovani di entrambe le regioni hanno affermato di non fidarsi dei membri degli organi regionali per rappresentare i loro interessi o per esprimere le loro richieste. I giovani hanno affermato di non essere stati consultati quando sono state emanate le leggi, comprese quelle che hanno interessato direttamente le loro vite.

I movimenti giovanili chiedono maggiore inclusione. Hanno suggerito che i sistemi di quote avrebbero dato ai giovani i propri rappresentanti e voce in capitolo nella loro governance. Questi giovani vogliono più democrazia, non meno, e vorrebbero elezioni libere ed eque.

*Questo testo è stato redatto per ‘The Conversation‘ da Nicole Beardsworth , ricercatore dell‘Università di Warwick, Assefa Fiseha, docente del Centro di studi federali dell’Università di Addis Abeba,Henok Kebede, docente di Giurisprudenza della Hawassa University