La Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), la più grande centrale idroelettrica dell’Africa (quando sarà completata), è al centro di tensioni politiche tra l’Etiopia, l’Egitto e il Sudan che sono sul punto di sfociare nella prima guerra per l’acqua.

La GERD diga il fiume Nilo Azzurro proveniente dagli altopiani dell’Etiopia poco prima di attraversare il Sudan dove, dopo essersi fuso con il Nilo Bianco, prosegue verso nord fino all’Egitto.

Il serbatoio del GERD sarà abbastanza grande daimmagazzinare l’intero flusso annuale del Nilo Azzurro, consentendo a GERD di produrre energia idroelettrica tutto l’anno. Un tale schema operativo cambierebbe i tempi naturali del fiume.

L’Etiopia ha bisogno dell’elettricità del GERD per sollevare milioni di cittadini dalla povertà. Ma l’Egitto è preoccupato per le conseguenze della GERD per la sua agricoltura, che dipende completamente dall’acqua del Nilo. Il Sudan vede sia potenziali benefici che rischi.

Sebastian Sterl, Dalia Fadly, Stefan Liersch,Hagen Koch, Wim Thiery, esperti di clima e bioeconomia, hanno prodotto una ricerca, presentata su ‘Nature‘ e su ‘The Conversation‘, che mostra che ci sono vie d’uscita da questa controversia e che si può trovare una situazione vantaggiosa per tutti per l’operazione a lungo termine di GERD.

Lo studio propone che l’Etiopia, il Sudan, l’Egittoe i loro vicini dispieghino parchi solari ed eolici su larga scala e stabiliscano una rete elettrica integrata a livello regionale. L’Etiopia dovrebbe successivamente accettare di operare GERD in sinergia con l’energia solare ed eolica.

Sebbene ciò comporti un investimento iniziale sostanziale, fornirebbe vantaggi tangibili a tutti i Paesi coinvolti e i benefici a lungo termine supereranno i costi.

Le grandi centrali idroelettriche, come GERD, si riempiono nella stagione delle piogge e si svuotano nella stagione secca, rilasciando acqua in modo regolamentato durante tutto l’anno per garantire la generazione di elettricità durante tutto l’anno. Questo annulla in gran parte il flusso naturale di un fiume.

Nel caso di GERD, accanto alle preoccupazioni ecologiche che circondano la salute del fiume,questa alterazione del flusso avrebbe implicazioni per il funzionamento dell’High Aswan Dam (HAD) in Egitto, che l’Egitto utilizza per regolare il proprio flusso del Nilo. Possono esserci periodi in cui entrambe le dighe competono per essere riempite.

A parte questo, il serbatoio del GERD è grande e trova l’Egitto e il Sudan preoccupati di non ricevere abbastanza acqua, specialmente durante gli anni di siccità. L’Etiopia non è disposta a garantire una quantità fissa di rilasci a valle perché potrebbe portare a restrizioni più generali sull’uso delle risorse idriche del Paese.

Lo sviluppo di fonti di elettricità alternative risolverebbero automaticamente molti di questi problemi.

Il punto chiave dello studio è che il sole e il vento in molte regioni dell’Etiopia, del Sudan e dei loro vicini hanno forti stagionalità opposte al flusso stagionale del Nilo Azzurro. Il sole splende più luminoso e i venti soffiano più forti durante la stagione secca.

Se GERD venisse utilizzato per sostenere l’energia solare ed eolica, ciò significherebbe produrre meno energia idroelettrica durante la stagione secca e di più durante la stagione delle piogge, senza influire sulla produzione media annuale di GERD. Un’operazione del genere assomiglierebbe alla situazione naturale.

Si potrebbe concepire un accordo tripartito basato sull’elettricità e non sull’acqua. L’Etiopia avrebbe tutti i benefici attesi da una grande diga e non dovrebbe fare promesse esplicite sui rilasci a valle. Per il Sudan e l’Egitto, sembrerebbe come se GERD fosse una diga relativamente piccola, che non causerebbe danni -ci sono già molte di queste dighe più piccole sul Nilo, che sono incontrastate. Questi sembrano essere i prerequisiti per un accordo su GERD.

Le soluzioni proposte funzioneranno meglio se l’energia solare ed eolica verrà distribuita su una rete regionale comune, come sostenuto dall’Eastern African Power Pool, un’istituzione specializzata, fondata nel 2005, per promuovere l’interconnessione del sistema di alimentazione per gli Stati dell’Africa orientale.

La proposta richiede sostanziali spostamenti di investimenti verso l’energia solare ed eolica.

Una capacità combinata di energia solare ed eolica di almeno sei gigawatt, paragonabile alla capacità della turbina di GERD, sarà necessaria in tutta l’Etiopia e nei Paesi vicini. Fortunatamente, il potenziale di risorse della regione è più che sufficiente per questo.

L’Etiopia e il Sudan stanno già lavorando allo sviluppo su larga scala di parchi solari ed eolici, che ammonterebbero a diverse centinaia di megawatt di capacità installata. L’Egitto sembra avere piani ancora più ambiziosi per l’energia solare ed eolica, dell’ordine di diversi gigawatt.

Raggiungere la scala richiesta richiederà anni. Tuttavia, anche il GERD non è ancora finito, con i lavori di costruzione che dovrebbero continuare fino al 2023. Inoltre, il riempimento del suo serbatoio, iniziato nel 2020, dovrebbe durare dai cinque ai sette anni.

Lo studio mostra che il fabbisogno di investimenti sarebbe paragonabile a quanto è già costato GERD,quasi 5 miliardi di dollari. Ma questo non significa che il piano sia finanziariamente poco attraente, sostengono gli studiosi.

In primo luogo, questi investimenti non devono rappresentare costi aggiuntivi, ma piuttosto riallocazioni degli investimenti, dando la priorità all’energia solare ed eolica prima di altre fonti di elettricità per soddisfare la domanda in continua crescita della regione, per la quale anche GERD non sarà sufficiente.

In secondo luogo, i costi livellati dell’energia solare ed eolica sono diminuiti così drasticamente che lo sviluppo di queste risorse porterà a una riduzione dei costi di generazione di elettricità in Etiopia, Sudan ed Egitto a lungo termine.

E in terzo luogo, la comunità internazionale potrebbe essere più propensa a sostenere lo sviluppo dell’energia solare ed eolica rispetto ai nuovi grandi impianti idroelettrici o combustibili fossili.

Questo sistema ibrido rappresenterebbe una situazione vantaggiosa per tutti, fornendo vari co-benefici, oltre a sbloccare i negoziati e abbassare i costi di generazione di elettricità a lungo termine.

L’Etiopia si posizionerebbe come un forte esportatore di elettricità nell’Africa orientale. E GERD funzionerebbe spesso a piena capacità, durante periodi di bassa energia solare o eolica.

Il Sudan e l’Egitto potrebbero ricevere più acqua durante gli anni di siccità rispetto a prima perché GERD può compensare le variazioni interannuali del flusso del Nilo Azzurro.

Il Sudan potrebbe sostituire sostanzialmente i combustibili fossili e altri Paesi vicini potrebbero eventualmente fare lo stesso.

L’ecologia del fiume Nilo in tutto il Sudan sarebbe meno colpita dalla GERD, poiché la stagionalità del flusso è una componente importante della salute ecologica dei fiumi.

L’Egitto non avrebbe bisogno di adattare sostanzialmente il funzionamento della propria diga di High Aswan (HAD), dato il mantenimento del carattere stagionale del flusso del Nilo Azzurro.

I periodi potenzialmente controversi, in cui GERD si riempie mentre il lago Nasser (bacino idrico della diga di Assuan) si sta ancora svuotando, sarebbero ridotti al minimo.

La pianificazione integrata idro-solare-eolica fornisce una via da seguire con obiettivi comuni per Etiopia, Sudan ed Egitto.