Il Segretario di Stato americano Antony Blinken avverte che l’aggravarsi della situazione in Etiopia mette a rischio “la pace e la stabilità” del Corno d’Africa.

I commenti sono stati fatti il ​​17 novembre 2021, quando Blinken ha iniziato un viaggio di cinque giorni in Africa durante il quale parlerà con i leader regionali delle preoccupazioni di una guerra civile totale nella seconda nazione più popolosa del continente. La missione diplomatica segue le critiche degli Stati Uniti e della comunità internazionale per la sua reazione a un conflitto che ha visto numerose accuse di crimini di guerra.

Qual è la situazione attuale in Etiopia?

Il conflitto nella regione del Tigray, nel nord dell’Etiopia, dura ormai da più di un anno. Mentre i principali combattimenti sono stati tra il Fronte di liberazione del popolo del Tigray e le forze governative etiopi, sono stati coinvolti anche gruppi armati della vicina Eritrea.

I combattimenti sono stati particolarmente intensi. Sia il TPLF che le forze del governo federale sono state accusate dalle Nazioni Unite di violazioni dei diritti umani, inclusi stupri e massacri sistematici su base etnica. La preoccupazione si è recentemente rivolta al rischio di morire di fame per centinaia di migliaia di persone senza rifornimenti.

E le cose potrebbero peggiorare. C’è il rischio di una guerra civile totale che travolga la popolazione etiope di 110 milioni.

I combattimenti si sono diffusi dalla regione del Tigray, che è stata al centro della prima parte del conflitto. Il TPLF e i suoi alleati continuano a spostarsi a sud dalla loro base a Mekelle, nel nord, e hanno conquistato città strategicamente importanti come Lalibela e Dessie. Il governo etiope ha espresso il timore che i combattimenti possano presto prendere la capitale Addis Abeba.

Qual è la causa immediata del conflitto in Etiopia?

C’è una lunga storia nei combattimenti, ma la scintilla della fase attuale è stata un attacco alle truppe federali con sede a Mekelle, da parte del TPLF, il 4 novembre 2020. Almeno 1.000 soldati sono stati rapiti e un numero indefinito è stato ucciso da insorti del TPLF. Ciò ha scatenato un attacco di rappresaglia da parte delle forze governative e la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del primo ministro etiope Abiy Ahmed.

Qual è il contesto più ampio della crisi?

Per quasi tre decenni, il TPLF ha controllato il governo e l’esercito. Durante questo periodo ha acquisito un enorme controllo sull’economia e sulla terra del paese, oltre a miliardi di dollari in aiuti ricevuti ogni anno. Il TPLF ha governato in modo tale da ridefinire l’Etiopia in gran parte per etnia, con i tigrini che raccolgono la maggior parte del potere.

L’opposizione al governo dominato dal TPLF ha contribuito nell’aprile 2018 all’elezione di Abiy Ahmed. Come primo ministro, Abiy iniziò a limitare il dominio economico del TPLF e ad istituire politiche federali più centralizzate.

L’amministrazione Abiy ha promesso un nuovo livello di trasparenza, ha liberato migliaia di prigionieri e ha negoziato la pace con la vicina Eritrea, portandolo a vincere il Premio Nobel per la pace 2019.

Ma anche prima di allora, il risentimento politico stava fermentando. Un tentativo di assassinio di Abiy nel giugno 2018 è stato seguito da una profonda lotta di potere tra il TPLF e la nuova amministrazione.

In che modo una guerra civile totale potrebbe influenzare la regione?

Una lunga e sanguinosa conflagrazione in Etiopia avrebbe probabilmente effetti a catena nei vicini Eritrea, Sudan e Kenya, con un flusso costante di rifugiati, armi e gruppi di sfollati.

È probabile che qualsiasi ulteriore instabilità incoraggerà organizzazioni terroristiche come Al-Shabab, che potrebbero diffondersi verso ovest in Etiopia e persino in Sudan dalla sua base in Somalia. Ciò frantumerebbe l’efficace modello di contenimento messo in atto dai precedenti e attuali governi etiopi.

Regioni più pacifiche del Corno – come Gibuti e Somaliland – potrebbero attirare terroristi in cerca di prigionieri di guerra o reclute forzate. Una guerra civile potrebbe anche aggravare l’instabilità in Sudan, che è attualmente coinvolto in una situazione di stallo tra attivisti pro-democrazia e militari.

Per quanto riguarda la stessa Etiopia, la guerra civile totale potrebbe essere catastrofica, innescando tensioni in un paese che comprende più di 80 gruppi etnici e potenzialmente portando alla disgregazione del paese in entità politiche ed enclavi impraticabili.

Perché ci sono state critiche alla risposta degli Stati Uniti?

Mentre l’amministrazione Biden ha chiesto a tutti i “belligeranti della regione del Tigray” di accettare un cessate il fuoco, l’Etiopia e l’Eritrea hanno accusato gli Stati Uniti di sostenere gli insorti.

In una lettera alle Nazioni Unite, il ministro degli esteri eritreo Osman Saleh ha accusato l’amministrazione Biden di “alimentare ulteriori conflitti e destabilizzazione” nel Tigray nel tentativo di “resuscitare i resti del regime del TPLF”.

Allo stesso modo, il governo etiope ha accusato gli Stati Uniti di ingerenza nella regione e di “trattare su un piano di parità” il governo democraticamente eletto e il TPLF – che il governo etiope ha dichiarato gruppo terroristico nel maggio 2021.

Dopo che Washington ha annunciato sanzioni contro tutte le parti in conflitto a settembre, Abiy ha risposto con una lettera online a Biden accusando l’amministrazione statunitense di non aver “rimproverato apertamente e severamente il gruppo terroristico nello stesso modo in cui ha castigato il mio governo”.

Una decisione all’inizio di novembre di rimuovere l’Etiopia da un programma commerciale degli Stati Uniti per ciò che Biden ha descritto come “gravi violazioni” ha solo peggiorato le relazioni con il governo di Abiy.

Gli etiopi sospettano che la politica estera degli Stati Uniti sia stata influenzata in parte dal sostegno di Washington al presidente egiziano Abdul Fattah al-Sisi in una disputa sulla Grand Ethiopian Renaissance Dam, un enorme progetto di energia idroelettrica sul Nilo Azzurro di cui l’Etiopia afferma di aver bisogno per un affidabile impianto elettrico rete e sviluppo economico.

L’Etiopia ha iniziato a riempire il serbatoio della diga, che impiegherà circa cinque anni, nel luglio 2020. Eppure l’Egitto, che vede la diga come una minaccia per le sue riserve di acqua dolce, ha affermato che il serbatoio della diga non dovrebbe essere riempito senza un accordo legale sull’assegnazione del L’acqua del Nilo Azzurro. L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tagliato gli aiuti all’Etiopia nel settembre 2020, con funzionari della sua amministrazione che hanno affermato che il paese non ha rispettato la sua promessa di risolvere la controversia. È importante notare che la diga è stata introdotta dal governo guidato dal TPLF sotto Meles Zenawi. I critici sostengono che qualsiasi disintegrazione dell’Etiopia rafforzerebbe la posizione dell’Egitto nei negoziati sulla diga.

Cosa si può fare per evitare una guerra civile totale?

Potrebbe essere quasi troppo tardi per evitare una guerra civile totale in Etiopia. Ma la pressione dell’Unione africana e degli Stati membri che confinano con l’Etiopia, insieme all’impegno con le organizzazioni civili all’interno del paese, può spingere le parti in guerra verso i colloqui di pace.

Nel frattempo, ci sono alcune azioni che i principali protagonisti possono intraprendere per abbattere le tensioni. Dichiarare il TPLF un’organizzazione terroristica è stata probabilmente una politica sbagliata di Abiy, e questo potrebbe essere annullato come un gesto di buona volontà. In cambio, il TPLF dovrebbe riconoscere Abiy Ahmed come primo ministro democraticamente eletto dell’Etiopia, cosa che finora si è rifiutato di fare.

Per quanto riguarda il ruolo degli Stati Uniti, la visita nella regione del Segretario di Stato Blinken è attesa da tempo. Il crescente antiamericanismo in Etiopia derivante dalla posizione dell’amministrazione Biden sul conflitto del Tigray ha contribuito a spingere l’Etiopia verso legami militari e commerciali più stretti con Russia e Turchia.