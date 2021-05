La guerra civile prosegue, i morti crescono di giorno in giorno, ma tutto è fermo, o quasi. Tutto è a pezzi. L’Etiopia è in stallo.

«L’anno scorso, i leader del Tigray hanno sottovalutato le loro debolezze. Le forze di sicurezza della regione sono state spazzate via dal conflitto convenzionale» e si sono dimostrate impreparate a passare alla guerriglia dopo la cattura di Mekelle il 28 novembre, sostiene René Lefort, analista esperto di Africa subsahariana, che da quasi mezzo secolo segue le vicende dell’area.

«Anche l’apparato partito-Stato di base è scomparso» nel Tigray, «l’ex Amministrazione del TPLF è crollata …», i «vertici delle Forze di Difesa del Tigray (TDF) e del TPLF hanno evitato di essere spazzati via, grazie alla resistenza contro l”invasione’ che è stata costruita spontaneamente e autonomamente sia dai civili che dalle milizie di base e tra le unità TDF sparse», con i tigriniche «sono poi tornati alla loro struttura secolare: l’auto-organizzazione dei villaggi». Aggiunge Lefort: «Nel Tigray, la piramide del potere era molto pesante. Quella parte superiore è stata rotta ed è in fase di ricostruzione. In questa fase, la parte più solida della piramide si trova al suo fondo. La principale forza bellica del Tigray ora è la resistenza popolare a livello di villaggio e l’apparato militare TDF, che è stato progressivamente raggruppato dai resti delle forze di sicurezza regionali e dai soldati federali del Tigray disertato. Questa resistenza non sarà schiacciata anche se i massimi vertici della ‘giunta’ verranno uccisi o catturati».

Non migliore la situazione sull’altro lato del campo. Il Primo Ministro Abiy Ahmed «ha impiegato cinque mesi per rendersi conto che questa guerra sarà ‘difficile e faticosa‘», cosa per altro prevedibile, afferma René Lefort. Ma il vero problema di Abiy è che il Tigray alla fine si è rivelato il granello che ha innescato la valanga. «La guerra civile dell’Etiopia nel Tigray non è che la punta dell’iceberg in fatto di conflitti che stanno devastando il Paese». I conflitti regionali sono scoppiati e ora sono totalmente fuori controllo.

Due sono probabilmente i più importanti: sono i fuochi che divampano in Amhara e Oromia. Alla radice: la terra, con annessa conflittualità sui confini, e l’etnia, con annessa autonomia politica. Così, la guerra nel Tigray ha accresciuto la fragilità del regime etiope, poiché deve affrontare contemporaneamente diverse gravi sfide.



L’Oromia, per popolazione, dimensioni e ricchezza che esprime, ma oramai anche per l’intensificarsi dell’insurrezione / controinsurrezione, è una crisi ancora più importante del Tigray. Qui l’obiettivo è l’autogoverno.

«L’Oromo Liberation Army (OLA) ha condotto una guerra lampo negli ultimi mesi. Partendo da Wollega e espandendosi rapidamente in Arsi e Bale», « l’OLA ha ora raggiunto la parte di Shewan dell’Oromia, vicino ad Addis Abeba. Se continua ad espandersi alla stessa velocità degli ultimi mesi, potrebbe diventare abbastanza forte da bloccare temporaneamente la capitale, se decide di farlo».

Amhara, il secondo gruppo etnico più numeroso del Paese. Qui l’élite politica etnica conduce una guerra per riconquistare i territori persi nel 1991. La milizia e le forze speciali Amhara sono state fondamentali nella guerra contro i vertici del Tigray. Le parti occidentali e meridionali del Tigray sono ora incorporate sotto l’Amministrazione e il controllo di Amhara, nonostante le proteste del governo regionale ad interim del Tigray.

A spiegare questa guerra regionale è Kjetil Tronvoll, antropologo docente al Bjorknes University College di Oslo, che dal 1991 segue le vicende di Etiopia ed Eritrea.

Alla base della vicenda della regione vi è l’accesso e il controllo della terra, essenziale in qualsiasi società agricola di sussistenza, in particolare in Etiopia. «La vita nell’Etiopia rurale ruota intorno alla terra; definisce chi sei, a dove appartieni e il tuo status nella società. I terreni agricoli rurali sono di proprietà dello Stato e i diritti a coltivarli sono tradizionalmente dati sulla base di un legame tra sangue e suolo: in altre parole, una discendenza provata dalla comunità garantisce l’accesso alla terra.

I confini amministrativi delle regioni sono stati alterati durante tutti i cambi di regime in Etiopia e sono spesso usati come mezzo per il governo centrale per dividere e governare mantenendo il controllo politico sulla nobiltà locale e sulle élite politiche che aspirano al potere centrale. L’ultima riprogettazione di questo tipo è avvenuta dopo che il Fronte democratico rivoluzionario popolare etiope (EPRDF) ha assunto il potere, nel 1991.

Quando l’Etiopia è stata trasformata da uno Stato unitario a uno federale, nove nuovi Stati regionali sono stati progettati secondo l’articolo 46 della costituzione del 1995 sulla base di ‘modelli di insediamento, lingua, identità e consenso delle persone’». I confini dei nuovi Stati regionali hanno incrociato le precedenti delimitazioni amministrative e sono stati imposti, ignorando il consenso popolare. «Le rivendicazioni territoriali di Amhara per le aree attualmente considerate parte dello Stato regionale del Tigray si basano quindi sulla situazione territoriale di prima del 1991 delle regioni amministrative prevalentemente di lingua amarica. Prima del 1991 non esisteva una regione chiamata Amhara; gli Amhara erano divisi tra diverse regioni amministrative».

«Il nuovo Stato regionale del Tigray cedette territori a est al nuovo Stato di Afar mentre guadagnava terreno a ovest incorporando il distretto di Welkait e le fertili pianure di Setit-Humera, che facevano parte dell’ex regione amministrativa di Gondar. Le zone di pianura sono la cintura principale del raccolto di sesamo in Etiopia e, all’epoca, erano abitate da un misto di agricoltori amhara e tigrini, senza alcun censimento verificabile su chi fosse la maggioranza. Dal 1991,decine di migliaia di tigrini dagli altopiani ed ex rifugiati sono stati reinsediati nell’area, assegnando alla popolazione una netta maggioranza di tigrini».



«Nel 2016 sono scoppiate proteste nel Tigray occidentale, organizzate dal Welkait Amhara Identity Committee (o Welkait Identity and Self-Determination Committee), che chiedevano un riallineamento dello Stato amministrativo della zona sotto lo Stato regionale dell’Amhara. Le proteste nel Tigray sono state rapidamente sedate e il capo del Comitato Welkait, il colonnello Demeke Zewdu e altri, sono stati arrestati. Ciò ha scatenato massicce manifestazioni e proteste in tutto lo Stato di Amhara, provocando la morte di dozzine di persone».

«Dopo le dimissioni annunciate del Primo Ministro Hailemariam Desalegn nel febbraio 2018, Demeke, insieme a migliaia di altri prigionieri, è stato rilasciato, dopodiché ha promesso di continuare la lotta per riportare i distretti di Welkait, Setit-Humera e Tsegede sotto il controllo di Amhara. Questa posizione è stata successivamente adottata dal governo regionale del Partito Democratico Amhara (allora un componente dell’EPRDF).

A Raya, nel Tigray meridionale, un comitato simile è stato istituito nel 2018 con l’obiettivo di ottenere il riconoscimento dell’identità di Raya per stabilire una zona amministrativa autonoma, ma è stato soffocato dal governo regionale nel Tigray, allora guidato dal Tigray People’s Liberation Front (TPLF ). I Raya sono bilingue e si dividono tra sottogruppi di tendenza amhara e Tigray. La parte di lingua amarica ha espresso il desiderio di restituire l’area sotto l’amministrazione di Amhara.

Quando l’offensiva militare contro il Tigray è stata lanciata, il 4 novembre 2020, quando il TPLF ha eseguito un attacco contro le forze federali nel comando settentrionale, le forze speciali regionali e le milizie dell’Amhara erano state preparate per la guerra da molto tempo. L’offensiva sulla linea del fronte occidentale del Welkait è stata costituita principalmente dalle forze Amhara, mobilitate alla causa per reclamare i territori perduti dei tre distretti di Welkait, Tsegede e Setit-Humera. In una recente cerimonia di commemorazione dell’offensiva, il Presidente regionale di Amhara, Agegnehu Teshager, ha affermato che “il popolo di Amhara è stato liberato e non tornerà mai più in schiavitù” e ha chiesto il reinsediamento di amhara nei territori ‘bonificati‘.

Decine di migliaia di tigrini sono stati cacciati dalla terra dall’inizio della guerra, in quella che il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha definito pulizia etnica, un’accusa che il governo etiope respinge. Allo stesso tempo, i funzionari dello Stato di Amhara hanno ripetutamente affermato che l’area appartiene a loro e che la terra “è stata presa con la forza e ora è stata restituita con la forza”. Il portavoce dello Stato regionale di Amhara afferma inoltre che il Primo Ministro Abiy Ahmed ha approvato la reincorporazione dei territori contesi in Amhara, nonostante le proteste dei suoi colleghi nel governo ad interim del Prosperity Party nel Tigray».

Gli operatori umanitari internazionali, prosegue Kjetil Tronvoll, «confermano che i vecchi nomi e simboli tigrini sono stati sradicati e sostituiti dai simboli dell’Amhara, cosa che sta accadendo anche nelle aree di Raya. I pochi tigrini rimasti sono costretti a ‘tornare a casa‘, cioè a est, attraverso il fiume Tekeze, oppure a ‘cambiare identità‘ e proclamare lealtà ad Amhara», è in atto il processo segnalato di distruzione di tutte le vecchie carte d’identità tigrine e la loro sostituzione con nuovi documenti Amhara.

«Sebbene Abiy personalmente non possa approvare con la forza questo riallineamento territoriale, non sembra essere nella posizione di affrontare l’élite politica di Amhara su questo tema, poiché dipende completamente dal loro sostegno per rimanere al potere. Dopo essere stato portato alla premiership grazie allo slancio generato dal movimento di protesta di Qeerroo, il movimento degli Oromo, Abiy ha abbandonato la sua base etnica e si è spostato su una politica nazionalista etiope. Con l’obiettivo di ricentralizzare il potere politico in un sistema federale riformato, la visione di Abiy è in linea con gli interessi dei nazionalisti amhara, che finora gli hanno dato un sostegno condizionale».

Le ambizioni territoriali delle élite di Amhara stanno creando problemi ad Abiy sia a livello nazionale che internazionale. «Gli avversari a Benishangul-Gumuz e nella zona speciale di Oromo, nella regione di Amhara, sostengono che i conflitti nelle loro aree sono guidati dalle ambizioni territoriali espansionistiche di Amhara. Inoltre, il governo del Sudan accusa del conflitto di confine nel triangolo di Fashqa i coloni dell’Amhara che espandono le loro attività agricole su un territorio che secondo Khartoum è sudanesesecondo il trattato di confine del 1902. Il Ministero degli Esteri etiope -guidato dal Ministro degli Esteri Demeke Mekonnen, che è un importante politico amhara- rifiuta la proprietà territoriale sudanese e ha accusato il Sudan di ‘invadere territori etiopi, saccheggiare e sfollare civili e battere tamburi di guerra per occupare ancora più terre’.

Ad aggravare le sfide di Abiy sono i recenti disordini nella regione Amhara. Sono il segnale di uno scisma tra le élite politiche di Amhara,che potrebbe anche destabilizzare le basi politiche del governo federale di Abiy». La discordia intra-Amhara, così come i conflitti tra le diverse componenti regionali del Prosperity Party al governo, stanno indebolendo il governo e destabilizzando il Paese.

C’è da considerare che gli Stati regionali, si sono preparati a queste ‘guerre regionali’ per i confini dal 2017, quando hanno rafforzato la militarizzazione, afferma René Lefort. «Oltre alla Polizia regionale e alla milizia, hanno rafforzato le loro ‘forze speciali’, i paramilitari. Un esperto militare straniero stima che siano costituiti da circa 30.000 uomini in Oromia e un po ‘meno in Amhara. Per contestualizzare, il numero totale di membri delle forze speciali in queste due regioni è forse circa la metà del numero totale di membri dell’Ethiopian National Defense Force (ENDF) prima dell’inizio della guerra del Tigray».

La domanda, afferma Kjetil Tronvoll, «è per quanto tempo Abiy riuscirà a mantenere il coperchio sulle differenze interne al partito e bilanciare le varie fazioni ai ferri corti tra loro; il risultato potrebbe portare alla sua fine politica. Sebbene sia altamente probabile che il Partito della prosperità vincerà in maniera schiacciante alle elezioni nazionali di giugno, poiché i principali partiti dell’opposizione si sono ritirati, il Primo Ministro potrebbe essere sfidato dall’interno del suo partito dalla fazione Amhara». E altresì vero che, come afferma Lefort, «le elezioni, se tenute, non daranno ad Abiy la legittimità interna che insegue, piuttosto ridurranno ancora di più la sua credibilità– e sicuramente polarizzeranno ancora di più gli etiopi», «elezioni nella migliore delle ipotesi, prive di significato» o forse annullate. Ma quello delle elezioni è un altro capitolo.