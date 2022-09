Quasi due anni di guerra nel nord dell’Etiopia. Orauna possibilità per la pace (armata, per il momento) è in bilico.

Il 24 agosto il conflitto tra l’esercito federale, le forze della regione di Amhara, che confina con il Tigray, e le truppe eritree, da una parte, e le forze del Tigray, dall’altra, avevano interrotto una tregua di circa nove mesi che aveva in gran parte fermato alcuni dei combattimenti più mortali, dando una possibilità ad un processo di pace difficile e agli sforzi per portare cibo a milioni di tigrini assediati.

Non si era capito il motivo per cui i combattimenti fossero ripresi con un’offensiva del Tigray a sud in Amhara, e un’incursione congiunta etiope-eritrea nel Tigray da nord.

Ora, uno dei massimi esperti di Africa, Alex de Waal, direttore esecutivo della World Peace Foundation, Research Professor presso la Fletcher School of Global Affairs, Tufts University e Professorial Fellow presso la London School of Economics, informa, che «dieci giorni di diplomazia», «hanno prodotto una formula per la cessazione delle ostilità e l’avvio dei negoziati di pace per porre fine alla guerra». Il governo del Tigray, infatti, ha lanciato un appello alla pace». Però la controparte, ovvero il premier etiope Abiy Ahmed, per ora tace, si attende di vedere, «se risponderà a tono o se vorrà dare alla guerra l’ennesima possibilità», afferma de Waal.

La situazione è molto complicata. La guerra travalica le volontà dei due protagonisti -il governo del Tigray e il governo federale guidato dal premier Abiy Ahmed-, altri soggetti hanno voce in capitolo, conducendo un ruolo tutt’altro che secondario, che potrebbe portare a una guerra regionale.

«La guerra nel Tigray è scoppiata nel novembre 2020. I primi significativi passi verso un processo di pace formale sono iniziati un anno fa, con la nomina dell’ex Presidente nigeriano, il generale Olusegun Obasanjo, ad alto rappresentante dell’Unione Africana, seguita da un’iniziativa informale guidata da Stati Uniti e Kenya. Il processo Obasanjo è languito mentre il processo informale USA-Keniano ha fatto passi da gigante».

A gennaio, Washington era riuscito a convincere il Tigray a ritirare il suo esercito che avanzava nella regione. Gli Stati Uniti «pensavano di aver ottenuto concessioni reciproche da Abiy, inclusa la fine del blocco del Tigray e l’ordine all’Eritrea (partner di Abiy nella guerra) di rimuovere le sue truppe dal Tigray». «A marzo è stata concordata una ‘tregua umanitaria‘ e le due parti hanno tenuto riunioni segrete e hanno messo per iscritto i loro impegni.Abiy non ha mantenuto gli impegni, e però, le potenze occidentali, compresi gli Stati Uniti, non lo hanno richiamato».

«La sfida più grande per mantenere i colloqui in pista è stata neutralizzare lo spoiler in capo, il Presidente dell’Eritrea Isaias Afewerki», afferma Alex de Waal. «L’ ex incaricato d’affari degli Stati Uniti in Eritrea, Steve Walker, ha recentemente descritto l’Eritrea sotto Isaias come uno Stato ‘totalitario’ con il quale è inutile impegnarsi in una diplomazia costruttiva. Il suo articolo mette in discussione l’approccio di Washington di cercare di separare Abiy da Isaias usando la persuasione e gli incentivi. L’Eritrea nel frattempo è emersa come un fedele alleato della Russia, che ha invitato a stabilire una base navale sulla costa del Mar Rosso».

Il processo di pace si è bloccato durante l’estate, «e non ci sono stati sforzi internazionali visibili per scoraggiare l’Eritrea. Al contrario, quando ha informato l’Unione africana, il 4 agosto, Obasanjo ha proposto di invitare l’Eritrea a essere una parte formale del processo, segnalando che gli sforzi per disimpegnare l’Eritrea erano falliti».

Così si arriva al 24 agosto, con la massiccia mobilitazione di tutti e tre gli eserciti -la Forza di difesa nazionale etiope (ENDF), la Forza di difesa eritrea (EDF) e la Forza di difesa del Tigray (TDF)- e ilritorno alle ostilità.

Fino alle scorse ore, i combattimenti vedevano l’Eritrea «pienamente impegnata nella guerra. Non solo i carri armati dell’EDF, l’artiglieria e la fanteria sono in combattimento attivo, ma 12 divisioni dell’ENDF», cioè l’esercito etiope, «sono posizionate in Eritrea. Secondo fonti etiopi, sono completamente sotto il comando eritreo. Isaiasnon solo detta l’ordine della battaglia, ma può porre il veto a qualsiasi mossa di pace fatta da Abiy», da qui il motivo per cui Abiy non può e non vuole dare una risposta -positiva o negativa- alla proposta di pace del Tigray. Ha bisogno di tempo.

In tre settimane di combattimenti su ogni fronte che circonda il Tigray, il TDF ha avuto il sopravvento, riferisce Alex de Waal. Il TDF ha sconfitto l’ENDF sia sul fronte meridionale che a sud-ovest, e sta tenendo la sua posizione contro gli attacchi congiunti ENDF-EDF al confine settentrionale con l’Eritrea.

La situazione è grave. «La destabilizzazione segreta è sul punto di esplodere in una guerra regionale», dice de Waal. Guerra regionale che coinvolgerebbe Etiopia, TDF, Eritrea, Sudan, e non è da escludere che in una tal situazione si aggiungano altri Paesi dell’area, Egitto in primis.

De Waal dettaglia il quadro dietro le quinte. Il Sudan ha facilitato le forniture di TDF e ha permesso al TDF di reclutare rifugiati e militari.

Il perchè di questa posizione del Sudan sta in una disputa di confine con l’Etiopia sull’area di al-Fashaga. E’ l’Eritrea, però, che «rappresenta una minaccia maggiore».

«L’establishment militare sudanese è costituito dauna scomoda coalizione dell’esercito regolare(fedele al capo di Stato, il generale Abd al-Fattah al-Burhan), le forze paramilitari di supporto rapido(RSF) (sotto il generale Mohamed ‘Hemedti’ Hamdan Dagolo ) ed ex gruppi ribelli che si sono uniti al governo nell’ambito di un accordo di pace concluso lo scorso anno. La RSF di Hemedti ha una partnership con il gruppo mercenario russo Wagner. L’Eritrea ospita unità della RSF e alcuni ex ribelli che potrebbero scatenare disordini su ordine di Isaias».

«Se il Sudan entra in guerra, per decisione o per errore di calcolo, anche l’Egitto sarà coinvolto. Il Cairo e Khartoum hanno firmato lo scorso anno un accordo di cooperazione militare. L’Egitto è preoccupato per le attività eritree nel Mar Rosso e per la capacità dell’Etiopia di chiudere le chiuse sul Nilo Azzurro». E però l’Egitto ha anche «il potenziale per mettere il suo peso sulla bilancia a favore della pace, ad esempio persuadendo lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan degli Emirati Arabi Uniti, a riconsiderare i suoi legami con Abiy e Isaias».

Le prime dichiarazioni pubbliche degli Stati Uniti, dopo lo scoppio dei combattimenti, il 24 agosto, «hanno criticato in egual modo il governo federale e i tigrini, invitandoli a tornare ai colloqui senza precondizioni».

«Il 9 settembre è trapelata la notizia che il governo federale e il governo del Tigray si stavano incontrando a Gibuti, per colloqui faccia a faccia».

Due giorni prima, il leader del Tigray, Debretsion Gebremichael, aveva scritto una lettera aperta chiedendo la cessazione delle ostilità con quattro precondizioni: ripristino dei servizi essenziali, accesso umanitario illimitato, ritiro delle truppe eritree sotto la supervisione internazionale e ripristino del Tigray ai suoi confini prebellici. In questo modo ha tracciato una tabella di marcia per i colloqui di pace.

Dopo l’incontro del 9 settembre, «i tigrini hanno chiarito la loro offerta in una dichiarazione in occasione del capodanno etiope ( l’11 settembre): “una cessazione immediata e concordata delle ostilità” e “un processo di pace credibile guidato dall’UA”», senza marce indietro. «Blinken ha immediatamente rilasciato una dichiarazione a sostegno della dichiarazione del Tigray, così come hanno fatto l’Unione Europea, l’ONU e l’UA».

A tacere, come detto, è Abiy Ahmed. «Il governo federale tace sulla cessazione delle ostilità. Afferma pubblicamente di avere il sopravvento militare e i ‘leoni di Twitter’ gridano che l’offerta tigrina mostra che il TDF è sconfitto».

Ora la pressione diplomatica si è concentrata su Abiy. Non ha mantenuto fede agli accordi precedenti «convincendo i diplomatici comprensivi che avrebbe potuto vendere l’accordo ai suoi elettori solo se i tigrini fossero stati costretti a fare ulteriori concessioni. Sosteneva che solo lui poteva impedire all’Etiopia di scivolare nel caos. Il 12 settembre l’addetto stampa della Casa Bianca ha lasciato intendere che Abiy era allo stesso tempo espansivo e non impegnativo: “Il governo etiope ha dichiarato la sua disponibilità ad andare ai colloqui sempre e ovunque, e dovrebbe cogliere questo momento per dare una possibilità alla pace”».

Il problema vero e più grande per Abiy, afferma Alex de Waal, «è l’Eritrea», il rapporto con Isaias Afewerki e le sue pretese, oltre che il «cosa fare con le sue divisioni dell’esercito che ora sono effettivamente ostaggi» dell’Eritrea. «Questo è un dilemma per il quale ha solo se stesso da incolpare».

«Quando i contorni dell’accordo, le realtà del campo di battaglia e il retroscena di promesse non mantenute verranno alla luce, Abiy farà fatica a raccontare una storia convincente».

«È possibile che Addis Abeba avanzi una controproposta, probabilmente secondo le seguenti linee: l’attuale processo di pace, guidato da Obasanjo, dovrebbe continuare con le voci per i negoziati che includono la cessazione delle ostilità e la revoca del blocco contro il Tigray. Questa è una ricetta per lo stallo». Che è esattamente quello a cui punta Abiy, ma anche Isaias.

«Nonostante le perdite sul campo di battaglia dell’ENDF, questo approccio potrebbe ancora funzionare per Abiy. Finché riescono a mantenere il Tigray sotto blocco, il governo federale e l’Eritrea hanno tempo dalla loro parte. La fame è un’arma efficiente. Se il Consiglio di sicurezza è in una situazione di stallo e l’UA non può escogitare un processo di pace credibile in breve tempo, la guerra del Tigray seguirà la logica non dichiarata di Abiy: dare una possibilità alla fame».

Abiy tace, in queste ore a parlare sono i suoi droni. Nelle ultime 48 ore, due pesanti attacchi. Un attacco, ieri, di droni all’Università di Mekelle e a una stazione televisiva nella regione del Tigray gestita dal governo regionale. Oggi, dieci persone sono state uccise. Due droni hanno infatti colpito un quartiere della capitale del Tigray, Mekele.

La disponibilità del governo del Tigray, ritenuta da tutti gli osservatori e dalla gran parte della diplomazia, potenzialmente in grado di determinare una svolta verso la pace, sembra essere stata respinta da Addis Abeba.