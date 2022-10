Estremismo mainstream: l’eredità della violenza di estrema destra dal passato al presente

Uno degli spettacoli più sorprendenti del 6 gennaio 2021 è stato quello di un estremista di estrema destra che portava una grande bandiera confederata attraverso le sale del Congresso. La guerra civile americana era finita oltre 150 anni prima, ma la più breve illuminazione di una causa persa da tempo morta era profondamente inquietante.

Per quegli estremisti di destra che cercano di destabilizzare gli ordini sociali nel presente, il passato fornisce in abbondanza simboli trasgressivi.

Tuttavia, sia il contesto che il contenuto dei movimenti di estrema destra del 21° secolo sono, probabilmente, abbastanza diversi dai loro antenati. Qualsiasi continuità di simboli non dovrebbe renderci ciechi di fronte a profonde differenze nelle tattiche, nella propaganda e negli sforzi di reclutamento con i movimenti precedenti come il fascismo classico. Sebbene i gruppi estremisti di estrema destra contemporanei ammirino davvero e prendano in prestito l’estetica fascista classica, ciò maschera profondi cambiamenti sia nella mobilitazione che nella strategia. Il fascismo del XX secolo era un’ideologia dell’iperstatismo: lo stato doveva essere catturato in modo che la società potesse poi essere rimodellata (in particolare contro il comunismo). Al contrario, l’estrema destra contemporanea mostra costantemente una sfiducia viscerale – o, per lo meno, una profonda ambivalenza – circa la prospettiva di un governo superpotente. Nel tempo, i modelli europei hanno ceduto ai modelli nordamericani.

Più specificamente, l’attuale era degli estremisti di estrema destra deve molto all’eredità della “resistenza senza leader”, sperimentata da Louis Beam, un veterano della guerra del Vietnam e capitolo del Ku Klux Klan Grand Dragon del Texas. La resistenza senza leader viene talvolta definita un approccio da “lupo solitario”, una tendenza popolare tra gli estremisti di estrema destra che ha portato alcuni analisti dell’antiterrorismo a parlare della rilevanza in declino della struttura organizzativa una volta in prima linea nell’analisi dei gruppi terroristici. Tale “anarchismo di destra” difficilmente potrebbe essere ulteriormente rimosso dai culti della leadership europea di 100 anni fa.

Ciò che accomuna gli elementi disparati dell’estrema destra oggi è il concetto di accelerazionismo, una strategia estremista violenta volta a innescare il crollo degli attuali sistemi di governo attraverso ripetuti atti di estrema violenza. L’accelerazionismo è essenzialmente una dottrina tattica elevata a un obiettivo finale: far oscillare la nave dello stato finché non si capovolge. L’obiettivo è provocare una crisi generale che deve sbloccare magicamente tutte le possibilità future. Le guerre civili funzionano quindi come fantasie di grande catarsi. Ma cosa viene dopo questa soddisfacente resa dei conti non è chiaro: o, meglio, è lasciato aperto al gusto individuale, di cui ce ne sono molti nello spettro dell’estremismo di estrema destra.

Nel 2022, gli accelerazionisti possono connettersi online, incontrandosi su piattaforme di social media marginali per organizzare, diffondere propaganda e reclutare nuovi membri nel movimento. L’estrema destra è anche più inclusiva che in qualsiasi momento della storia recente, allargando la sua tenda per accogliere non solo i razzisti della varietà da giardino, ma anche i teorici della cospirazione, gli antivaccinisti, gli “incels” e una serie di anti-governativi e anti- estremisti violenti di autorità. Come la folla alle manifestazioni fasciste un secolo fa, gli individui isolati e frustrati possono sentirsi parte di qualcosa di più grande. A differenza di 100 anni fa, quel qualcosa di più grande chiede loro ben poco in termini di disciplina personale o subordinazione a un’autorità superiore, ma spesso incoraggia la violenza politica.

Anche se rimane difficile misurare il successo dei gruppi di estrema destra che si mobilitano online, la crescita e la virilità di ciò che molti hanno etichettato come l’ecosistema di estrema destra non sono che un esempio. È questo ecosistema di estrema destra, sostenuto da una presenza online onnipresente, che radicalizza sostenitori e seguaci e incita gli individui alla violenza. I vari manifesti lasciati dagli attentatori di Oslo, Christchurch, El Paso e Buffalo, solo per citarne alcuni, dimostrano come l’ideologia di estrema destra sia immortalata online, con i perpetratori descritti come martiri e celebrati su siti come 4chan. Tali manifesti terroristici sono sorprendentemente autobiografici: dispositivi narrativi come l'”auto-intervista” parlano a una cultura narcisistica online.

Tale indulgenza iper-personalizzata solleva interrogativi intriganti su come gli attivisti di estrema destra sperano effettivamente di provocare la crisi condivisa che è così ardentemente desiderata. Come strategia insurrezionalista per rovesciare lo stato, la produzione infinita di assassini di massa che massacrano a sangue freddo sembra decisamente ambiziosa. Sebbene vi sia stato uno sviluppo inquietante di una memoria istituzionale tra i terroristi su come pianificare tali attacchi per garantire il massimo numero di vittime, le barriere psicologiche e di competenza per portare a termine attacchi incredibilmente violenti rimangono elevate. Attacchi incompetenti, mal eseguiti (e rapidamente dimenticati) e complotti interrotti sono molto più comuni e possono, in effetti, minare il fascino del marchio nel tempo. Questo non per minimizzare il costo umano complessivo. Ma è per sottolineare che è improbabile che tali sedicenti celebrità terroristi provochino una guerra civile generale senza aiuto. Certamente, non esiste un precedente storico per un simile disastro.

Allo stesso modo, l’estrema destra contemporanea non ha una strategia coerente per conquistare le strade.

Le tattiche di saturazione hanno fallito ripetutamente. Nell’agosto 2017, la famigerata manifestazione “Unite the Right” a Charlottesville, in Virginia, è stata preceduta da un grande sforzo dell’estrema destra per “abbandonare Internet in grande stile” (come ha affermato uno dei leader in un’intervista a VICE News ). Ma l’evento ha attirato centinaia, molto meno di quanto molti sperassero. Questo sembra uno schema ricorrente: tre anni dopo, nel settembre 2020, gli organizzatori del raduno dei Proud Boys a Portland, nell’Oregon, speravano di radunare 20.000 aderenti. Meno di 200 si sono presentati. Ciò è in contrasto con gli estremisti di destra del passato, in particolare i fascisti europei che, dall’Italia alla Germania, furono molto più organizzati e riuscirono ad impiegare la coercizione per raggiungere i loro obiettivi.

Queste tendenze esistono anche attraverso l’Atlantico. A Liverpool, in Inghilterra, nel marzo 2015 la National Action ha proclamato con aria di sfida una “Marcia dell’uomo bianco” con lo slogan “Solo i proiettili ci fermeranno!” Nel corso dell’evento, il piccolo contingente della National Action ha dovuto essere rinchiuso dalla polizia all’interno di un deposito bagagli alla stazione di Liverpool Lime Street per proteggerlo dai contro-manifestanti. In sintesi, c’è poca seria minaccia di un movimento di massa paramilitarizzato che marcia verso la dittatura. I contrasti con i precedenti modelli di mobilitazione di estrema destra non potrebbero essere più acuti dai giorni in cui, per fare solo un esempio, non meno di 60.000 camicie brune naziste prima marciarono, e poi si scatenarono, attraverso Braunschweig, in Germania, nell’ottobre 1931. Numeri come questo erano il diretto risultato di una strategia deliberata, affinata attraverso tentativi ed errori fino a quando non ha risuonato con ampie fasce della popolazione che erano disposte a unirsi al movimento e impegnarsi in azione, non semplicemente per sostenerlo retoricamente.

Anche negli Stati Uniti, dove a causa di una serie di indicatori, alcuni studiosi hanno suggerito che l’ambiente è maturo per un’imminente guerra civile, lo stato mantiene ancora il monopolio dell’uso della forza. Secondo la teoria dei combattimenti all’estero dell’esperto di terrorismo Thomas Hegghammer, gli stati sono diventati così efficaci nello schiacciare i gruppi ribelli che, per sopravvivere, questi violenti attori non statali devono periodicamente lasciare l’area del controllo statale. Conflitti come l’Ucraina si sono dimostrati attraenti per gli estremisti di estrema destra del Nord America e dell’Europa, con combattenti stranieri attratti sia dalla parte ucraina che da quella russa. Laddove sono stati stabiliti gruppi di estrema destra – The Base, Atomwaffen Division, Russian Imperial Movement e altri – la loro presenza fisica è stata limitata e si ritiene che il loro numero sia piccolo.

Quindi, mentre ci sono stati limiti al modo in cui la mobilitazione di estrema destra diffusa si è manifestata in occasione di eventi pubblici, l’aspetto più insidioso è il mainstreaming generale di idee estreme. Lo spettacolo di Tucker Carlson su Fox News, che attira circa 4,5 milioni di telespettatori ogni notte, ha menzionato elementi della teoria della Grande Sostituzione in più di 400 episodi. La teoria della Grande Sostituzione suggerisce che le “élite globali” stanno sostituendo i cristiani bianchi (“legacy americani”) con gli immigrati. Per evitare che questo fenomeno si manifesti, gli estremisti di estrema destra chiedono l’uso della violenza politica. Qualche variante di questa teoria del complotto è stata spacciata nei manifesti di recenti terroristi di alto profilo di destra, da Christchurch a El Paso.

Il mainstreaming dell’estremo lo ha fatto sembrare innocuo, persino anodino. Ma questo maschera un’implicazione più nefasta, che è il concetto di radicalizzazione di massa. In parte a causa del ruolo di Internet, alcuni esperti come il ricercatore di terrorismo Michael Jensen dell’Università del Maryland, ritengono che la tempistica per la radicalizzazione sia stata accelerata. Quello che prima era un processo che poteva richiedere in media anni, ora spesso si verifica in mesi. In un’intervista a Politico dello scorso anno, Jensen ha affermato che “la radicalizzazione di massa è un fenomeno molto più ampio in cui ci sono decine di migliaia, se non milioni, di individui che sono vulnerabili ai messaggi [estremisti] che ricevono da persone davvero influenti”. La portata di istigatori come Carlson e, a volte, l’ex presidente Donald Trump, può avere un’influenza smisurata sul sostegno alla violenza motivata politicamente e ideologicamente.

L’ubiquità della retorica violenta tra l’estrema destra è emblematica di un altro assioma: il disaccordo è simile al tradimento e la violenza può avere un effetto purificatore. In uno spot televisivo per la corsa al senato nel Missouri, l’ex governatore Eric Greitens brandisce un fucile e invita i suoi seguaci a “cacciare RINO [Repubblican in Name Only]”, dichiarando: “non c’è limite di insaccamento, non c’è limite di etichettatura”. Per coincidenza, questo era lo stesso linguaggio usato dal terrorista di estrema destra Anders Breivik, che si vantava di avere un “permesso di caccia per traditori multiculturali non richiesto, nessun limite di bagaglio”. Ci sono numerosi esempi che si potrebbero elencare, ma il punto è mostrare quanto completamente, profondamente e inestricabilmente questi elementi violenti antidemocratici sembrino essere radicati all’interno di movimenti più ampi, compresi i sistemi politici occidentali. Questo non è il classico fascismo antidemocratico ma è, inequivocabilmente, il mainstreaming dell’estremismo in un modo che ne garantirà la longevità. Come suggerisce l’annuncio Greitens, nulla è considerato fuori dal comune; anche le minacce dirette di violenza letale non sono più tabù. Il recente post di Trump su Truth Social lo conferma dopo aver affermato che il leader della minoranza Mitch McConnell aveva un “DESIDERIO DI MORTE”, perché McConnell ha accettato un accordo per finanziare il governo degli Stati Uniti per il resto di quest’anno.

Uno dei sottoprodotti della polarizzazione politica negli Stati Uniti è stata l’erosione di norme precedentemente stabilite, la stessa rottura del contratto sociale che un tempo portò all’ascesa dei movimenti fascisti in Europa. Se gli Stati Uniti non stanno attenti, il mainstreaming dell’estremismo potrebbe danneggiare in modo permanente la democrazia americana e, a sua volta, erodere ulteriormente le basi di lunga data che sostengono le sue istituzioni più affidabili.