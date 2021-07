In qualità di immunologa che studia le risposte immunitarie alle infezioni respiratorie, ho seguito con una certa trepidazione l’emergere di nuove varianti del coronavirus, tenendo presente la questione se la vaccinazione o una precedente infezione potesse offrire una protezione sufficiente contro questi ceppi, e in particolare contro la variante Delta altamente trasmissibile, che si è rapidamente diffusa in più di 70 Paesi.

Ci sono due modi per sviluppare l’immunità, in altre parole la capacità di resistere a una nuova infezione: dopo essere stati infettati dal virus o tramite vaccinazione. Tuttavia, non tutte le immunità sono uguali… L’immunità indotta dal vaccino e l’immunità naturale differiscono in termini di intensità della risposta e durata della protezione acquisita. Inoltre, non tutti hanno lo stesso livello di immunità dopo l’infezione, sebbene gli effetti dei vaccini siano molto costanti.

Questa differenza appare ancora più marcata se si considerano le nuove varianti. All’inizio di luglio, due studi hanno dimostrato che i vaccini contro il Covid-19, sebbene leggermente meno efficaci rispetto ai vecchi ceppi virali, sembravano ancora fornire un’eccellente risposta immunitaria alle nuove varianti. Osservando come i nostri anticorpi si legano a questi, i ricercatori hanno scoperto che quelli precedentemente infetti potrebbero essere vulnerabili a questi ceppi emergenti, mentre gli individui vaccinati avevano maggiori probabilità di essere protetti.

I vaccini quindi forniscono una via sicura e affidabile per l’immunità, sia contro i vecchi che i nuovi ceppi di coronavirus, inclusa la variante Delta.

L’immunità dopo l’infezione è imprevedibile

Perché una tale differenza tra immunità naturale e immunità indotta dai vaccini? Bisogna ricordare che la protezione che il nostro sistema immunitario ci offre deriva dalla sua capacità di ricordare un’infezione passata e l’agente patogeno che l’ha causata. Se dovesse confrontarsi di nuovo con lo stesso ‘invasore’, i nostri corpi saprebbero difendersi utilizzando questa memoria immunologica. Tra i principali attori della nostra protezione ci sono gli anticorpi (proteine ​​in grado di legarsi, ad esempio, a un virus) e i linfociti T (cellule immunitarie coinvolte nell’eliminazione delle cellule infette e dei virus già neutralizzati dagli anticorpi).

Dopo l’infezione da SARS-CoV-2, gli anticorpi e le cellule T forniscono protezione per la reinfezione. Era improbabile che dall’84% al 91% delle persone che avevano sviluppato anticorpi contro il ceppo originale del coronavirus venissero reinfettate entro sei mesi, anche se detta prima infezione era lieve. Per quanto riguarda gli individui che sono infetti ma non hanno sviluppato alcun sintomo (queste sono chiamate infezioni ‘asintomatiche’), se tendono ad avere meno anticorpi, sviluppano comunque anche l’immunità.

In alcune persone, quindi, l’immunità naturale può essere forte e duratura. Ma non è sempre così. Infatti, quasi il 9% delle persone infette da SARS-CoV-2 non genererà un livello rilevabile di anticorpi e le cellule T di quasi il 7% degli ex pazienti non sono in grado di riconoscere il virus 30 giorni dopo l’infezione.

Anche negli individui che sviluppano l’immunità, la durata e l’intensità della protezione variano ampiamente. Fino al 5% degli ex pazienti potrebbe perdere la protezione entro pochi mesi. Tuttavia, senza una buona difesa, è possibile una reinfezione, a volte dopo solo un mese. Sono stati documentati casi molto rari di reospedalizzazione e persino di morte dopo reinfezione.

Un problema crescente è che le persone che sono state infettate all’inizio dell’epidemia con i primi ceppi del virus e che sono state immunizzate contro di loro, possono essere in una certa misura vulnerabili alla variante Delta. Un recente studio ha rivelato che 12 mesi dopo l’infezione, l’88% degli ex pazienti aveva anticorpi in grado di impedire al coronavirus originale di infettare le cellule in coltura. D’altra parte, meno del 50% di queste persone possedeva anticorpi in grado di neutralizzare la variante Delta.

Per la cronaca, una persona infetta può trasmettere il coronavirus anche senza sentirsi male. Ciò è particolarmente problematico con le nuove varianti, poiché sono più facilmente trasmesse rispetto al ceppo originale.

La vaccinazione fornisce una protezione sicura

I vaccini contro il Covid-19 generano una risposta immunitaria che coinvolge sia gli anticorpi (la cosiddetta risposta immunitaria ‘umorale’) che i linfociti T (risposta immunitaria ‘cellulare’) – e queste risposte sono più forti e affidabili di quelle indotte dall’immunità naturale. Uno studio ha così rivelato che sei mesi dopo una prima dose del vaccino sviluppato da Moderna, il 100% delle persone testate aveva ancora gli anticorpi. Questo è, ad oggi, il più lungo periodo di persistenza documentato. Un altro studio ha anche mostrato che il livello di anticorpi era più alto nei vaccinati che hanno ricevuto iniezioni di vaccini Moderna o Pfizer rispetto agli ex pazienti.

Meglio ancora, uno studio israeliano ha valutato che il vaccino di Pfizer ha bloccato il 90% delle infezioni dopo aver iniettato due dosi, anche in presenza delle nuove varianti. Tuttavia, una diminuzione delle infezioni si traduce in una limitazione della trasmissione del virus all’interno della popolazione.

C’è quindi un vantaggio nell’essere vaccinati, anche per le persone che sono già state infettate dal coronavirus. Uno studio sull’iniziale virus Covid-19 ha addirittura rivelato che la vaccinazione effettuata dopo una prima infezione porta alla produzione di quantità di anticorpi quasi 100 volte superiori a quelle risultanti dalla sola infezione e che il 100% delle persone vaccinate dopo l’infezione aveva anticorpi in grado di proteggerli contro la variante Delta.

I vaccini contro il Covid-19 non sono perfetti, ma generano forti risposte immunitarie in grado di offrire una protezione più efficace e duratura rispetto all’immunità naturale – un vantaggio che è tanto più importante oggi, quando nella maggior parte dei paesi sono emerse nuove varianti.

Traduzione dell’articolo ‘Avoir été malade de la Covid-19 ne protège pas aussi bien qu’un vaccin, surtout face au variant Delta’