Ara fa tres mesos, el president del govern espanyol afirmava en una entrevista que, amb relació a Catalunya, «tots havíem comès errades». Eren unes declaracions esperançadores. Si hi ha un problema que fa anys que dura, segur que té unes causes, segur que ha estat propiciat per errors de diagnòstic i probablement no s’han abordat les solucions correctes. Ara bé: unes declaracions com aquestes no es poden quedar aquí. Pedro Sánchez no va explicar quins creien que havien estat els errors comesos, ni què pensava fer per esmenar-los. De manera incomprensible, després de constatar la gravetat del problema no va fer res. És més, si els suposats errors consistien en haver pretès resoldre el conflicte per la via dels tribunals i del codi penal, l’estat espanyol ha seguit cometent-los: més repressió, més empresonaments, més negatives al tercer grau penitenciari, més amenaces de querella contra el Parlament de Catalunya.

Davant del conflicte, les institucions catalanes proposen una solució: amnistia pels presos polítics i un referèndum d’autodeterminació. A les institucions espanyoles no els agrada aquest plantejament. D’acord, doncs que en facin un altre. Sánchez va esmentar els indults i la reforma del codi penal per tipificar d’una altra manera el ‘delicte‘ de sedició. No ha fet ni una cosa ni l’altra.

¿Tenen alguna proposta? ¿O només accepten la rendició incondicional dels separatistes i el compliment íntegre de les penes dels presoners? El fet que Espanya estigui caient en el descrèdit internacional ¿no els preocupa? Que un 42% dels diputats europeus hagin votat en contra del suplicatori de Puigdemont i hagin manifestat els seus dubtes amb relació al respecte als drets humans del sistema judicial espanyol ¿no els fa reflexionar?

Algú pot dir que els líders catalans també han comès errors, i que per convocar el referèndum van desoir els advertiments del Tribunal Constitucional. És possible. Tanmateix, justament el primer i monumental error d’aquesta història el va perpetrar el Tribunal Constitucional quan el 2010 va anul·lar l’Estatut de Catalunya, una llei orgànica aprovada per les Corts espanyoles i referendada pel poble català, que pretenia posar al dia el pacte constitucional de 1978. La cadena de despropòsits és tan llarga que fa feredat.

O les institucions posen el comptador a zero i busquen la manera d’organitzar la convivència entre catalans i espanyols, o això serà un infern. Si és així, la propera generació tindrà tot el dret del món a retreu-los-ho.

