Espansione NATO: le linee rosse erano già note

Quasi un anno dopo, la guerra in Ucraina è costata centinaia di migliaia di vite e ha portato il mondo sull’orlo, secondo le stesse parole del presidente Joe Biden, di ‘Armageddon’. Accanto al campo di battaglia letterale, c’è stata un’aspra battaglia intellettuale sulle cause della guerra.

I commentatori si sono affrettati a dichiarare la politica a lungo criticata dell’espansione della NATO come irrilevante per lo scoppio della guerra, o come una semplice foglia di fico usata dal presidente russo Vladimir Putin per mascherare ciò che l’ex Segretario di Stato Condoleezza Rice e l’ex Segretario alla Difesa Robert Gates hanno recentemente definito “la sua missione messianica” per “ristabilire l’impero russo”, in un articolo di opinione del Washington Post. Fiona Hill, consigliere presidenziale di due amministrazioni repubblicane, ha ritenuto queste opinioni semplicemente il prodotto di una “guerra dell’informazione russa e di un’operazione psicologica”, con il risultato che “masse del pubblico statunitense … incolpano la NATO o incolpano gli Stati Uniti per questo risultato”.

Tuttavia, una revisione della documentazione pubblica e dozzine di dispacci diplomatici resi pubblicamente disponibili tramite WikiLeaks mostrano che i funzionari statunitensi erano a conoscenza, o gli è stato detto direttamente nel corso degli anni, che l’espansione della NATO era vista dai funzionari russi ben oltre Putin come una grave minaccia e provocazione. ; che l’espansione in Ucraina rappresentava una linea rossa particolarmente brillante per Mosca; che tale azione infiammerebbe e rafforzerebbe parti falche e nazionaliste dello spettro politico russo; e che alla fine potrebbe portare alla guerra.

In una serie di avvertimenti particolarmente profetici, ai funzionari statunitensi è stato detto che spingere per l’adesione dell’Ucraina alla NATO non solo avrebbe aumentato la possibilità di un’ingerenza russa nel paese, ma avrebbe anche rischiato di destabilizzare la nazione divisa, e che gli Stati Uniti e altri funzionari della NATO avrebbero esercitato pressioni sull’Ucraina leader per rimodellare questa opinione pubblica ostile in risposta. Tutto questo è stato raccontato ai funzionari statunitensi sia in pubblico che in privato non solo da alti funzionari russi fino alla presidenza, ma anche da alleati della NATO, vari analisti ed esperti, voci liberali russe critiche nei confronti di Putin e persino, a volte, stessi diplomatici statunitensi.

Questa storia è particolarmente rilevante in quanto i funzionari statunitensi ora testano la linea rossa che la Cina ha tracciato attorno all’indipendenza di Taiwan, rischiando un’escalation militare che sarà prima di tutto diretta allo stato insulare. Il record diplomatico degli Stati Uniti riguardo all’espansione della NATO suggerisce i pericoli di ignorare o addirittura attraversare le linee rosse di un’altra potenza militare e la saggezza di una politica estera più contenuta che tratta le sfere di influenza di altre potenze con la stessa cura che estendono agli Stati Uniti.

Un’eccezione anticipata

L’espansione della NATO era stata tesa fin dall’inizio. L’allora presidente filo-occidentale Boris Eltsin aveva detto all’allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton che “[non vedeva] nient’altro che umiliazione per la Russia se si procede” con piani per rinnegare le promesse verbali fatte anni prima di non estendere la NATO verso est, e ha avvertito che questa mossa “seminerà i semi della sfiducia” e ” sarà interpretata, e non solo in Russia, come l’inizio di una nuova scissione in Europa”. Proprio come aveva previsto l’architetto del contenimento George Kennan , la decisione di procedere con l’espansione della NATO contribuì ad infiammare l’ostilità e il nazionalismo russo: la Duma (il parlamento russo) lo dichiarò “la più grande minaccia militare per il nostro Paese negli ultimi 50 anni”, mentre il leader del Partito Comunista di opposizione l’ha definita “un trattato di Versailles per la Russia”.

Quando Putin divenne presidente, il giorno prima del nuovo millennio, “le speranze ei piani iniziali dei primi anni ’90 [erano] morti”, dichiarò un importante politico liberale russo . Il primo round di allargamento della NATO è stato seguito dall’organizzazione che ha bombardato la Jugoslavia nel 1999, senza l’autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e ha spinto la Russia a interrompere i contatti con l’alleanza. Entro il 2000, la strategia di sicurezza nazionale russa riveduta avvertì che l’uso della forza da parte della NATO oltre i suoi confini sarebbe stato visto come “una minaccia di destabilizzazione dell’intera situazione strategica”, mentre ufficiali militari e politici iniziarono ad affermare “che se la NATO si espandesse ulteriormente, ‘creare una base per intervenire nella stessa Russia’”, il Washington Post segnalato .

Ironia della sorte, ci sarebbe un’eccezione alle crescenti tensioni dei successivi due decenni sull’espansione della NATO verso est che seguirono: i primi anni della presidenza di Putin, quando il nuovo presidente russo sfidò l’establishment russo per cercare di raggiungere gli Stati Uniti. Sotto Putin, Mosca ha ristabilito le relazioni con la NATO, ha finalmente ratificato il trattato sul controllo degli armamenti START II e ha persino lanciato pubblicamente l’idea che la Russia alla fine si unisse all’alleanza, invitando gli attacchi dei suoi rivali politici a farlo. Anche così, Putin ha continuato a sollevare le tradizionali preoccupazioni di Mosca sull’espansione dell’alleanza, dicendo al segretario generale della NATO che si trattava di “una minaccia per la Russia” nel febbraio 2001.

“[I] un paese come la Russia si sente minacciato, questo destabilizzerebbe la situazione in Europa e nel mondo intero”, ha detto in un discorso a Berlino nel 2000.

Putin ha ammorbidito la sua opposizione mentre cercava di fare causa comune con l’amministrazione dell’allora presidente George W. Bush. “Se la NATO assume una forma diversa e sta diventando un’organizzazione politica, ovviamente, riconsidereremmo la nostra posizione riguardo a tale espansione, se vogliamo sentirci coinvolti nei processi”, ha detto nell’ottobre 2001, attirando attacchi da parte politica rivali e altre élite russe.

Poiché la NATO ha concesso per la prima volta alla Russia un ruolo consultivo nel suo processo decisionale nel 2002, Putin ha cercato di assisterne l’espansione. L’allora presidente italiano Silvio Berlusconi ha fatto una “richiesta personale” a Bush, secondo un cablogramma dell’aprile 2002 , per “comprendere le esigenze interne di Putin”, che “ha bisogno di essere visto come parte della famiglia della NATO”, e di dargli ” aiutare a costruire l’opinione pubblica russa per sostenere l’allargamento della NATO”. In un altro dispaccio , un alto funzionario del Dipartimento di Stato USA ha esortato a tenere un vertice NATO-Russia per “aiutare il presidente Putin a neutralizzare l’opposizione all’allargamento”, dopo che il leader russo ha affermato che consentire l’espansione della NATO senza un accordo su un nuovo partenariato NATO-Russia sarebbe politicamente impossibile per lui.

Questa sarebbe stata l’ultima volta che un’apertura russa verso l’espansione della NATO sarebbe stata registrata nei documenti diplomatici pubblicati da WikiLeaks.

Gli alleati pesano

Entro la metà degli anni 2000, le relazioni USA-Russia si erano deteriorate, in parte a causa delle critiche di Putin contro il suo crescente autoritarismo in patria, e dell’opposizione degli Stati Uniti alla sua ingerenza nelle elezioni ucraine del 2004. Ma come spiegato in un cablogramma del settembre 2007 dall’allora presidente della New Eurasia Foundation Andrey Kortunov, ora direttore generale del Consiglio russo per gli affari internazionali, che ha pubblicamente criticato sia la politica del Cremlino che la guerra in corso, la colpa era anche degli errori degli Stati Uniti, tra cui L’invasione dell’Iraq da parte di Bush e la sensazione generale di aver dato poco in cambio delle concessioni di Putin.

“Putin aveva chiaramente intrapreso una politica estera ‘integrazionista’ all’inizio del suo secondo mandato presidenziale, alimentata dagli attacchi terroristici dell’11 settembre e dai buoni rapporti con leader chiave come il presidente Bush” e altri importanti alleati della NATO, ha affermato Kortunov secondo al cavo. “Tuttavia”, ha detto, “una serie di presunte iniziative anti-russe”, che includevano il ritiro di Bush dal Trattato sui missili antibalistici (ABM) e “l’ulteriore espansione della NATO”, alla fine “ha infranto le speranze di Putin”.

Ciò che è seguito è stato un costante rullo di tamburi di avvertimenti sull’espansione della NATO, in particolare per quanto riguarda le vicine Ucraina e Georgia, in gran parte da parte degli alleati NATO di Washington.

“[L’ex consigliere diplomatico presidenziale francese Maurice] Gourdault-Montagne ha avvertito che la questione dell’adesione dell’Ucraina alla NATO è rimasta estremamente delicata per Mosca, e ha concluso che se rimaneva una potenziale causa di guerra in Europa, era l’Ucraina”, si legge in un cablogramma del settembre 2005 . “Ha aggiunto che alcuni nell’amministrazione russa ritenevano che stessimo facendo troppo nella loro zona di interesse centrale, e ci si potrebbe chiedere se i russi potrebbero lanciare una mossa simile a Praga nel 1968, per vedere cosa farebbe l’Occidente”.

Questo è stato solo uno dei tanti avvertimenti simili da parte di funzionari francesi secondo cui l’ammissione di Ucraina e Georgia nella NATO “ avrebbe attraversato i ‘fili d’inciampo’ russi” , per esempio. Un cablogramma del febbraio 2007 registra il racconto dell’allora direttore generale francese per gli affari politici Gérard Araud di “un’arringa anti-americana di mezz’ora” di Putin in cui “collegava tutti i punti” dell’infelicità russa con il comportamento degli Stati Uniti, tra cui “l’unilateralismo degli Stati Uniti, la sua negazione della realtà del multipolarismo, [e] la natura anti-russa dell’allargamento della NATO”.

Allo stesso modo, la Germania ha sollevato ripetute preoccupazioni per una reazione russa potenzialmente negativa a un piano d’azione per l’adesione alla NATO (MAP) per Ucraina e Georgia, con l’allora vice consigliere per la sicurezza nazionale Rolf Nikel che ha sottolineato che l’ingresso dell’Ucraina era particolarmente delicato. “Mentre la Georgia era ‘solo un insetto sulla pelle dell’orso’, l’Ucraina era inseparabilmente identificata con la Russia, fin da Vladimir di [Kiev] nel 988”, ha raccontato Nikel, secondo il cablogramma.

Altri alleati della NATO hanno ripetuto preoccupazioni simili. In un cablogramma del gennaio 2008 , l’Italia ha affermato di essere un “forte sostenitore” dell’ingresso di altri Stati nell’alleanza, “ma è preoccupata di provocare la Russia attraverso l’integrazione frettolosa della Georgia”. L’allora ministro degli Esteri norvegese (che ora è il primo ministro) Jonas Gahr Støre ha fatto un punto simile in un dispaccio dell’aprile 2008 , anche se ha insistito sul fatto che la Russia non deve essere in grado di porre il veto alle decisioni della NATO. “Allo stesso tempo afferma di comprendere le obiezioni della Russia all’allargamento della NATO e che l’alleanza deve lavorare per normalizzare le relazioni con la Russia”, si legge nel cablogramma.

Consenso quasi completo

Allo stesso modo, i pensatori e gli analisti con cui i funzionari statunitensi hanno conferito hanno chiarito che le ansie delle élite russe sulla NATO e la sua espansione, e le lunghezze che potrebbero fare per contrastarla. Molti sono stati trasmessi dall’allora ambasciatore statunitense in Russia William Burns, che è attualmente il direttore della CIA di Biden.

Raccontando le sue conversazioni con vari “osservatori russi” di gruppi di riflessione sia regionali che statunitensi, Burns ha concluso in un cablogramma del marzo 2007 che “l’allargamento della NATO e il dispiegamento della difesa missilistica statunitense in Europa giocano con la classica paura russa dell’accerchiamento”. L’ingresso di Ucraina e Georgia “rappresenta una situazione ‘impensabile’ per la Russia”, riferì sei mesi dopo, avvertendo che Mosca avrebbe “causato abbastanza problemi in Georgia” e contava sul “continuo disordine politico in Ucraina” per fermarlo. In una serie di cablogrammi particolarmente preveggente , ha riassunto le opinioni degli studiosi secondo cui l’emergente relazione Russia-Cina era in gran parte “il sottoprodotto delle ‘cattive’ politiche statunitensi”, ed era insostenibile – “a meno che il continuo allargamento della NATO non spinga Russia e Cina ancora più vicine”.

I cablogrammi registrano intellettuali russi di tutto lo spettro politico che fanno ripetutamente tali punti. Un cablogramma del giugno 2007 registra le parole di un “esperto di difesa liberale Aleksey Arbatov” e del “direttore liberale” di un importante giornale russo di politica estera, Fyodor Lukyanov, che dopo che la Russia aveva fatto “di tutto per ‘aiutare’ gli Stati Uniti dopo il 9/9 11, compresa l’apertura dell’Asia centrale agli sforzi antiterrorismo della coalizione”, si aspettava “il rispetto per i ‘legittimi interessi’ della Russia” . e installazioni militari statunitensi nel cortile di casa della Russia”.

“L’Ucraina è stata, a lungo termine, il fattore potenzialmente più destabilizzante nelle relazioni USA-Russia, dato il livello di emozione e nevralgia innescato dalla sua richiesta di adesione alla NATO”, ha affermato il consiglio di Dmitri Trenin, allora vicedirettore della Federazione russa filiale del Carnegie Endowment for International Peace con sede negli Stati Uniti, in un cablogramma del febbraio 2008 scritto da Burns . Per l’Ucraina, ha detto profeticamente , significherebbe “che gli elementi all’interno dell’establishment russo sarebbero incoraggiati a intromettersi, stimolando l’aperto incoraggiamento degli Stati Uniti a forze politiche opposte e lasciando gli Stati Uniti e la Russia in una classica posizione di confronto”.

In effetti, l’opposizione all’allargamento della NATO verso est, in particolare in Ucraina e Georgia, era “una delle poche aree di sicurezza in cui esiste un consenso quasi completo tra i politici russi, gli esperti e la popolazione informata”, affermava un cablogramma del marzo 2008 , citando esperti di difesa e sicurezza . L’Ucraina era la “linea di ultima istanza” che avrebbe completato l’accerchiamento della Russia, ha affermato un esperto di difesa, e il suo ingresso nella NATO era universalmente considerato dall’élite politica russa come un “atto ostile”. Altri esperti hanno ammonito “che Putin sarebbe costretto a rispondere ai sentimenti nazionalisti russi che si oppongono all’adesione” alla Georgia, e che l’offerta del MAP all’Ucraina o alla Georgia innescherebbe una riduzione del genuino desiderio dell’esercito russo di cooperazione con la NATO.

Dai liberali agli intransigenti

Questi analisti hanno ribadito ciò che i cablogrammi mostrano che i funzionari statunitensi hanno sentito ripetutamente dagli stessi funzionari russi, siano essi diplomatici, membri del parlamento o alti funzionari russi fino alla presidenza, registrati in almeno tre dozzine di cablogrammi.

L’allargamento della NATO è stato “preoccupante”, ha affermato un membro della Duma, mentre i generali russi erano “sospettosi delle intenzioni della NATO e degli Stati Uniti”, registrano cablogrammi . Proprio come avevano affermato analisti e funzionari della NATO, i funzionari del Cremlino hanno definito particolarmente discutibili i progetti della NATO su Georgia e Ucraina, con l’ambasciatore russo presso la NATO dal 2008 al 2011, Dmitry Rogozin, che ha sottolineato in un cablogramma del febbraio 2008 che l’offerta di MAP a entrambe “sarebbe negativamente influenzare le relazioni della NATO con la Russia” e “aumentare la tensione lungo i confini tra NATO e Russia”.

L’allora vice ministro degli Esteri russo Grigory Karasin “sottolineò la profondità dell’opposizione russa” alla loro adesione, affermava un altro cablogramma del marzo 2008 , sottolineando che “l’élite politica crede fermamente” “che l’adesione di Ucraina e Georgia rappresentasse una minaccia diretta alla sicurezza per Russia.” Il futuro, ha detto Karasin, si basava sulla “scelta strategica” che Washington ha fatto su “‘che tipo di Russia’” voleva trattare – “una Russia stabile e pronta a discutere con calma le questioni con gli Stati Uniti, l’Europa e la Cina, o uno che è profondamente preoccupato e pieno di nervosismo.’”

In effetti, numerosi funzionari – compreso l’allora direttore per la sicurezza e il disarmo Anatoly Antonov, che attualmente è ambasciatore della Russia negli Stati Uniti – hanno avvertito che andare avanti avrebbe prodotto una Russia meno cooperativa. Spingere i confini della NATO verso i due ex stati sovietici “ha minacciato la sicurezza russa e dell’intera regione, e potrebbe anche avere un impatto negativo sulla volontà della Russia di cooperare nel [Consiglio NATO-Russia]”, ha avvertito un funzionario del ministero degli Esteri russo , mentre altri hanno sottolineato la politica per spiegare le minacce di Putin di sospendere il trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa (CFE). “CFE non sopravviverebbe all’allargamento della NATO”, recitava una minaccia russa in un cablogramma del marzo 2008 .

Forse le più pertinenti sono state le parole del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, all’epoca un diplomatico veterano rispettato in Occidente, e che continua a ricoprire la carica anche oggi. Almeno otto cablogrammi – molti, anche se non tutti , scritti da Burns – registrano le espressioni di opposizione di Lavrov all’espansione della NATO in Ucraina e Georgia nel corso del 2007-2008, quando la decisione di Bush, nonostante le obiezioni degli alleati, di affermare pubblicamente la loro futura adesione ha portato a un picco di tensioni.

“Sebbene la Russia possa credere alle dichiarazioni dell’Occidente secondo cui la NATO non è diretta contro la Russia, quando si guardano alle recenti attività militari nei paesi della NATO … devono essere valutate non in base alle intenzioni dichiarate ma in base al potenziale”, ha affermato Burns nel riassunto della politica estera annuale di Lavrov revisione nel gennaio 2008. Lo stesso giorno, ha scritto, un portavoce del ministero degli Esteri ha avvertito che “la probabile integrazione dell’Ucraina nella NATO complicherebbe seriamente le molteplici relazioni russo-ucraine” e porterebbe Mosca a “prendere misure appropriate”.

Oltre ad essere un modo semplice per ottenere il sostegno interno dei nazionalisti, ha scritto Burns , “l’opposizione della Russia all’adesione alla NATO di Ucraina e Georgia è sia emotiva che basata su preoccupazioni strategiche percepite sull’impatto sugli interessi della Russia nella regione”.

“Mentre l’opposizione russa al primo round di allargamento della NATO a metà degli anni ’90 era forte, la Russia ora si sente in grado di rispondere con più forza a ciò che percepisce come azioni contrarie ai suoi interessi nazionali”, ha concluso .

La critica di Lavrov è stata condivisa da una miriade di altri funzionari, non tutti intransigenti. Burns ha raccontato un incontro con l’ex primo ministro Yevgeny Primakov, un protetto di Gorbaciov che aveva negoziato la prima espansione della NATO con l’ex segretario di Stato Madeleine Albright, che anni dopo lo ha calorosamente elogiato come un pragmatico. La spinta degli Stati Uniti per il MAP per la Georgia e l’Ucraina “‘ha fatto infuriare’ i russi e ha minacciato altre aree della cooperazione strategica tra Stati Uniti e Russia”, aveva detto Primakov , secondo Burns, menzionando che Primakov era stato interrogato più tardi quel giorno in TV sul ripensamento dello status della Crimea come territorio ucraino . “[T] questo è il tipo di discussione che produce MAP”, ha detto, intendendo che ha infiammato il sentimento nazionalista e intransigente.

“Primakov ha detto che la Russia non sarebbe mai tornata all’era dei primi anni ’90 e sarebbe un ‘colossale errore’ pensare che le reazioni russe di oggi rispecchino quelle durante il suo periodo di debolezza strategica”, ha dichiarato Burns .

Questo è andato fino in cima, come hanno notato i funzionari statunitensi nei cablogrammi in reazione a un famoso discorso stridente che Putin ha tenuto alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco nel febbraio 2007, che ha visto Putin attaccare l’espansione della NATO e altre politiche come parte di un più ampio e destabilizzante abuso degli Stati Uniti del suo status di unica superpotenza. Il tono di Putin potrebbe essere stato “insolitamente tagliente”, ha detto Primakov a Burns, ma la sua sostanza “rifletteva ben note lamentele russe precedenti l’elezione di Putin”, dimostrato dal fatto che “le teste parlanti e i membri della Duma erano quasi unanimi” nel sostenere il discorso. Un anno dopo, un telegramma del marzo 2008 ha riportato l’incontro di addio di due ore dell’allora cancelliere tedesco Angela Merkel con Putin, in cui ha “discusso con forza” contro il MAP per Ucraina e Georgia.

L’uscita di Putin

Qualsiasi illusione che questa posizione sarebbe svanita con l’uscita di Putin dalla presidenza è stata rapidamente dissipata. Tali avvertimenti sono continuati e, semmai, sono diventati più intensi dopo che Putin è stato sostituito dal suo successore liberale, Dmitry Medvedev come presidente della Russia, la cui ascesa ha acceso speranze per una Russia più democratica e un miglioramento delle relazioni USA-Russia.

Sotto Medvedev, i funzionari dell’ambasciatore russo presso la NATO e vari funzionari del ministero degli Esteri al presidente della commissione per gli affari internazionali della Duma hanno lanciato più o meno gli stessi avvertimenti, mostrano cablogrammi. In alcuni casi, come con Karasin e Lavrov , sono stati gli stessi funzionari a presentare queste lamentele di vecchia data.

Lo stesso Medvedev “ha ribadito le ben note posizioni russe sull’allargamento della NATO” alla Merkel durante il suo primo viaggio in Europa nel giugno 2008 , anche se ha evitato di menzionare il MAP specifico per l’Ucraina e la Georgia. “Dietro il comportamento educato di Medvedev, l’opposizione russa all’allargamento della NATO è rimasta una linea rossa, secondo osservatori sia conservatori che moderati”, si legge in un cablogramma del giugno 2008 , un’opinione condivisa da un importante analista liberale. Anche i critici alla sua destra leggono le parole di Medvedev come “un impegno implicito a utilizzare le leve economiche, politiche e sociali russe per aumentare i costi per Ucraina e Georgia” se si avvicinassero all’alleanza. L’autore del cablogramma, l’allora vice capo missione presso l’ambasciata degli Stati Uniti a Mosca Daniel Russell, ha concluso di “essere d’accordo [d] con la saggezza comune”.

Nell’agosto 2008 , in seguito alla guerra con la Georgia, Medvedev ha iniziato a sembrare molto più simile al suo predecessore, minacciando di tagliare i ponti con l’alleanza e riaffermando le lamentele sull’accerchiamento. Un cablogramma pubblicato dopo la fine della guerra di cinque giorni tra Russia e Georgia – che un rapporto commissionato dall’UE avrebbe poi accusato il governo georgiano di aver iniziato – affermava che “anche gli esperti politici più filo-occidentali” stavano “puntando il dito contro gli Stati Uniti” per aver messo a repentaglio le relazioni USA-Russia, con il rifiuto da parte degli Stati Uniti delle preoccupazioni della Russia su, tra le altre cose, l’espansione della NATO come parte fondamentale della loro analisi. Facendo eco a Burns, ha sostenuto un analista che la Russia si è finalmente sentita “abbastanza forte da resistere all’Occidente” quando ha ignorato le sue preoccupazioni.

Quelle preoccupazioni erano al centro di una tavola rotonda di analisti russi mesi dopo – mostrava un cablogramma del gennaio 2009 – che spiegava a un gruppo di membri del Congresso degli Stati Uniti in visita il “profondo dispiacere” dei russi nei confronti del governo degli Stati Uniti e sottolineava il “divorzio amaro” tra Russia e Georgia sarebbe ancora più brutto con l’Ucraina. Spingere MAP per il paese “ha aiutato gli ‘odiatori dell’America’ a prendere il potere in Russia e ha dato legittimità alla visione della ‘fortezza Russia’ degli intransigenti”, ha detto un analista russo.

Sempre più spesso, mostrano i cablogrammi , tali avvertimenti provenivano dai liberali, anche da coloro che in precedenza non avevano visto la NATO e gli Stati Uniti come le principali minacce della Russia. Un cablogramma dell’agosto 2008 descriveva un incontro con l’ambasciatore del difensore civico russo per i diritti umani Vladimir Lukin – descritto come “un liberale sulla scena politica russa, qualcuno disposto alla cooperazione con gli Stati Uniti” – che spiegava il riconoscimento postbellico di Medvedev dell’indipendenza delle regioni separatiste della Georgia , a cui inizialmente si era opposto, come risposta guidata dalla sicurezza alla deriva della NATO verso i confini della Russia. Perché escalation come l’ accordo di difesa missilistica USA-Polonia del 2008 ha mostrato che le azioni anti-russe “non si sarebbero fermate”, ha detto, “Mosca ha dovuto dimostrare che, come gli Stati Uniti, può e prenderà le misure che ritiene necessarie per difendere i propri interessi”.

Il cablogramma concludeva che le opinioni di Lukin “riflettono il pensiero della maggioranza dell’élite della politica estera russa”.

Vendere la NATO all’Ucraina

Oltre a Burns, i cui promemoria dell’era Bush che avvertivano dell’ampiezza dell’opposizione russa all’espansione della NATO e che avrebbe provocato un’intensificata ingerenza in Ucraina sono diventati famosi dopo l’invasione russa, i funzionari statunitensi hanno reagito in gran parte con il licenziamento.

Le obiezioni russe alla politica e altre questioni a lungo latenti sono state descritte più e più volte nei dispacci come “spesso sentite”, “vecchie”, “niente di nuovo” e “ampiamente prevedibili”, una “litania familiare” e un “rimodellamento ” che “ha fornito poca sostanza nuova”. Anche la posizione della Norvegia, alleata della NATO, secondo cui comprendeva le obiezioni russe anche se si rifiutava di lasciare che Mosca ponesse il veto alle mosse dell’alleanza è stata etichettata come un caso di “pappagallo alla linea della Russia”.

Allo stesso modo, i funzionari statunitensi hanno respinto gli avvertimenti espliciti – da parte di funzionari del Cremlino, alleati della NATO, esperti e analisti, persino della leadership ucraina – secondo cui l’Ucraina era “divisa internamente sull’adesione alla NATO” e che il sostegno pubblico alla mossa “non era del tutto maturo”. La divisione est-ovest all’interno dell’Ucraina sull’idea dell’adesione alla NATO la rendeva “rischiosa”, hanno avvertito i funzionari tedeschi , e potrebbe “distruggere il paese”. I tre leader politici ucraini hanno tutti “assunto posizioni di politica estera basate su considerazioni di politica interna, con scarsa considerazione degli effetti a lungo termine sul paese”, ha detto uno.

Allo stesso modo, quegli stessi politici hanno chiarito che l’opinione pubblica non c’era, che si tratti dell’ex ministro degli Esteri ucraino Volodymyr Ogryzko , anti-russo , o dell’ex primo ministro più favorevole alla Russia Viktor Yanukovych, in seguito dipinto in modo fuorviante come un burattino del Cremlino ed è stato estromesso da presidente nel Proteste di Maidan del 2014, che si vantava con un diplomatico statunitense che il sostegno alla NATO era saltato sotto il suo mandato. In risposta, mostrano i dispacci, i funzionari della NATO hanno spinto i leader ucraini a prendere una ferma posizione pubblica a favore dell’adesione e hanno discusso su come persuadere la popolazione ucraina “in modo che fosse più favorevole [nei confronti]”. Ogryzko in seguito ha rivelato alla Merkel “che è già in corso una campagna di educazione pubblica” e che l’Ucraina “ha discusso la questione delle campagne di educazione pubblica con la Slovacchia e altre nazioni che hanno recentemente aderito alla NATO”.

Ciò è avvenuto nonostante i rischi riconosciuti. I cablogrammi registrano analisti russi liberali che avvertivano “che [l’allora presidente ucraino Viktor] Yushchenko stava usando l’appartenenza alla NATO per sostenere un’identità nazionale ucraina che richiedeva di mettere la Russia nel ruolo di nemico”, e che “poiché l’appartenenza è rimasta divisiva nella politica interna ucraina, ha creato un’apertura per l’intervento russo.

“Gli esperti ci dicono che la Russia è particolarmente preoccupata che le forti divisioni in Ucraina sull’adesione alla NATO, con gran parte della comunità etnico-russa contraria all’adesione, possano portare a una grande spaccatura, che coinvolge la violenza o, nel peggiore dei casi, la guerra civile”, ha scritto Burns in febbraio 2008 . La Russia, ha scritto inoltre, dovrebbe quindi “decidere se intervenire; una decisione che la Russia non vuole dover affrontare”.

Nonostante l’atteggiamento sprezzante di molti funzionari statunitensi, parti dell’establishment della sicurezza nazionale degli Stati Uniti capivano chiaramente che le obiezioni russe non erano semplici ” muscoli “. Le ansie del Cremlino per un “attacco militare diretto alla Russia” erano “molto reali” e potevano spingere i suoi leader a prendere decisioni avventate e controproducenti, affermava un rapporto del 2019 della RAND Corporation finanziata dal Pentagono che esplorava strategie teoriche per estendere eccessivamente la Russia .

“Fornire più equipaggiamento e consigli militari statunitensi” all’Ucraina, ha affermato, potrebbe indurre Mosca a “rispondere organizzando una nuova offensiva e conquistando più territorio ucraino” – qualcosa non necessariamente positivo per gli interessi statunitensi, per non parlare dell’Ucraina, ha osservato.

Avvisi ignorati

Tuttavia, negli anni, nei mesi e nelle settimane che hanno portato all’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022, le successive amministrazioni statunitensi hanno continuato sulla stessa strada.

La cooperazione dell’Ucraina con la NATO si è “approfondita nel tempo”, afferma oggi l’alleanza stessa. Allo scoppio della guerra, il paese ha spesso ospitato truppe occidentali in una base militare, i soldati ucraini hanno ricevuto l’ addestramento della NATO , ha pianificato due nuove basi navali collegate alla NATO e ha ricevuto somme senza precedenti di aiuti militari statunitensi, comprese armi offensive: un ex presidente Donald La politica di Trump che il suo predecessore liberale aveva esplicitamente rifiutato, preoccupato di provocare una risposta disastrosa da parte di Mosca. Tre mesi prima dell’invasione, l’Ucraina e gli Stati Uniti hanno firmato una Carta aggiornata sul partenariato strategico “guidata” dalla controversa dichiarazione di Bucarest di Bush, che ha sia approfondito la cooperazione in materia di sicurezza tra i due paesi sia sostenuto le aspirazioni di adesione dell’Ucraina, viste come un’escalation a Mosca.

Poiché l’attività militare statunitense è aumentata nella regione dal 2016, coinvolgendo talvolta Ucraina e Georgia, anche le tensioni NATO-Russia sono aumentate. Mentre Mosca si è pubblicamente opposta alle missioni statunitensi in Europa che gli esperti temevano fossero troppo provocatorie, le forze della NATO e della Russia hanno vissuto migliaia di pericolosi scontri militari nella regione e altrove. Nel dicembre 2022, con l’aumento dei timori di un’invasione, Putin ha detto personalmente a Biden che “l’espansione verso est dell’alleanza occidentale è stata un fattore importante nella sua decisione di inviare truppe al confine con l’Ucraina”, ha riferito il Washington Post .

Niente di tutto ciò significa che altri fattori non hanno avuto alcun ruolo nello scoppio della guerra, dalle pressioni interne russe e la visione oscura di Putin dell’indipendenza ucraina alle copiose altre ben note lamentele russe nei confronti della politica statunitense che spesso compaiono anche nei documenti diplomatici. Né significa, come sostengono i falchi, che questo in qualche modo “giustifichi” la guerra di Putin, non più di capire come la politica estera statunitense abbia alimentato il terrorismo anti-americano che “giustifica” quei crimini.

Ciò che significa è che le affermazioni secondo cui l’infelicità russa per l’espansione della NATO è irrilevante, una semplice “foglia di fico” per puro espansionismo, o semplicemente la propaganda del Cremlino sono smentite da questo lungo record storico. Piuttosto, le amministrazioni statunitensi che si sono succedute hanno portato avanti la politica nonostante fossero state ampiamente avvertite per anni – anche dagli analisti che le consigliavano, dagli alleati, persino dai loro stessi funzionari – che avrebbe alimentato il nazionalismo russo, creato una Mosca più ostile, favorito l’instabilità e persino la guerra civile in Ucraina, e alla fine potrebbe portare all’intervento militare russo, che alla fine si è verificato.

“Non accetto la linea rossa di nessuno”, ha detto Biden prima dell’invasione, mentre la sua amministrazione rifiutava i negoziati con Mosca sullo status NATO dell’Ucraina. Possiamo solo immaginare il mondo in cui lui e i suoi predecessori avevano.