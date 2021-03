En diciembre de 2020, el Presidente del gobierno español afirmaba en una entrevista que, con relación a Cataluña, «todos habíamos cometido errores». Eran unas declaraciones esperanzadoras. Si hay un problema que hace años que dura, seguro que tiene unas causas, seguro que ha sido propiciado por errores de diagnóstico y probablemente no se han abordado las soluciones correctas. Ahora bien: unas declaraciones como estas no se pueden quedar aquì.

Pedro Sánchez no explicó cuales creía que habían sido los errores cometidos, ni qué pensaba hacer para subsanarlos. De manera incomprensible, tras constatar la gravedad del problema no hizo nada. Es más, si los supuestos errores consistían en haber pretendido resolver el conflicto por la vía de los tribunales y del código penal, él mismo ha persistido en ellos: más represión, más encarcelamientos, más negativas al tercer grado penitenciario, más amenazas de querella contra el Parlamento de Cataluña.

Ante el conflicto, las instituciones catalanas proponen una solución: amnistía para los presos políticos y un referéndum de autodeterminación. A las instituciones españolas no les gusta este planteamiento. De acuerdo, pues que propongan otro. Sánchez mencionó los indultos y la reforma del código penal para tipificar de otro modo el‘delito‘ de sedición. No ha hecho ni una cosa ni la otra.

¿Tienen alguna propuesta? ¿O sólo aceptan la rendición incondicional de los separatistas y el cumplimiento íntegro de las penas de los prisioneros? El hecho de que España esté cayendo en el descrédito internacional ¿no les preocupa? Que un 42% de los diputados europeos hayan votado en contra del suplicatorio de Carles Puigdemont y hayan manifestado su desconfianza al respeto a los derechos humanos del sistema judicial español ¿no les hace reflexionar?

Alguien puede decir que los líderes catalanes también han cometido errores y que convocaron el referéndum de 2017 desoyendo las advertencias del Tribunal Constitucional. Es posible. Sin embargo, justamente el primero y monumental error de esta historia lo perpetró el propio Tribunal Constitucional cuando en 2010 anuló el Estatuto de Cataluña, una ley orgánica aprobada por las Cortes españolas y refrendada por el pueblo catalán, que pretendía poner al día el pacto constitucional de 1978. La cadena de despropósitos es tan larga que da miedo.

O unos y otros ponen el contador a cero y buscan la manera de organizar la convivencia entre catalanes y españoles, o el país devendrá un infierno. Si es así, la próxima generación tendrá todo el derecho del mundo a reprochárselo.

