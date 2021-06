Nei giorni scorsi, sia pur senza schiamazzi e sbandieramenti, abbiamo appreso da una nota ufficiale di Palazzo Chigi che Josef Aschbacher è stato insignito dell’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. È stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Bruno Tabacci a consegnare al direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea il riconoscimento attribuito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Come ci racconta Chiara Rossi in un suo magistrale reportage, il dr.Aschbacher ha studiato all’Università di Innsbruck, laureandosi con un master ed un dottorato in Scienze Naturali e ha da parte sua 35 anni di esperienza professionale nel campo dell’Osservazione della Terra. La sua carriera nell’Agenzia è cominciata nel 1990 e –sempre per la penna di Chiara- è politicamente vicino al cancelliere federale austriaco Sebastian Kurz, leader del Partito Popolare del suo Paese.

Dopo un’interruzione al Centro di Ricerca Congiunto della Commissione Europea presso ISPRA, l’attuale DG è rientrato in Esa nel 2001, nella sede di Parigi e dal 2014 è stato promosso alla guida della pianificazione dei programmi di Osservazione e capo dell’Esrin, il centro dell’Ente che ha sede in Italia, a Frascati. Come si ricorderà, l’esecutivo italiano aveva presentato la candidatura di Simonetta Di Pippo al comando dell’Esa ma poi si sa, il governicchio passato non aveva alcuna capacità di imporre le proprie risorse, come si è visto e a votare per l’austriaco, a cose fatte, c’è stato anche il capo delegazione italiana Antonio Bernardini, ambasciatore presso l’OCSE.

Da parte nostra consideriamo che il riconoscimento del Quirinale a Josef Aschbacher sia un fatto buono sia per le indiscusse capacità del direttore che ha preso il posto del tedesco Jan Wörner, con cui c’è indubbia affinità linguistica e continuità di territorio ma anche perché le sue competenze che comprendono le missioni Sentinel nell’ambito del programma Copernicus, sono temi molto vicini alle eccellenze italiane più spinte. Pertanto siamo certi che questi apprezzamenti non potranno che far bene al nostro Paese e al suo divenire, quale che sia il futuro istituzionale e organizzativo dell’Agenzia.

Nel trasferirsi all’incarico apicale dell’Esa, Aschbacher ha lasciato libera la posizione di Frascati e ancora non è chiaro chi prenderà il suo posto. Un italiano? Sembrerebbe difficile secondo le prassi che regolano i meccanismi di rotazione, anche se ovviamente qualche nome dal Trentino Alto Adige torna a farsi sentire e c’è chi sostiene che un Roberto Battiston ci potrebbe stare, visto che come tutti sappiamo da sempre è stato sostenuto dallo zio Romano Prodi a sua volta –ai suoi tempi- sorretto da Ciriaco De Mita nella cui corrente primeggiava l’attuale sottosegretario con delega allo Spazio. Ma questi sono giochi da Prima Repubblica e noi ora siamo molto più avanti.

Altre figure non ce ne sovvengono anche se non ci meraviglierebbe che a capo dell’Esrin si progonga Giorgio Saccoccia, attuale presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana ma sempre in organico Esa e comunque sotto la giurisdizione di Josef Aschbacher.

Da osservatori, siamo poi soddisfatti che la Presidenza delle Repubblica tenga in gran considerazione le attività spaziali del nostro Paese, tant’è che il Presidente, nel discorso del 2 giugno ha citato Samantha Cristoforetti e la sua designazione a capo della Expedition 68 nel 2022. E del resto lo scorso anno lo stesso Mattarella ha consegnato al Capo di Gabinetto del Direttore Generale dell’Esa, la dottoressa in matematica di Pisa Elena Grifoni Winters l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia, titolo che nella normaviene assegnato a quanti abbiano dato uno speciale contributo al Paese promuovendo relazioni di collaborazione tra l’Italia e gli altri Paesi.

La presa di coscienza di un’attività così performante e abilitante a tanti altri sbocchi per noi italiani è importante: il settore impegna circa 7.000 addetti, la metà dei quali ingegneri e un suo riconoscimento oltre a rappresentare un elemento di prestigio e di affermazione internazionale, limiterebbe anche la sempre più preoccupante emorragia di giovani tecnici che dopo aver conseguito i più prestigiosi titoli in Italia vengono assunti da aziende estere a condizioni più favorevoli e meglio retribuite.

Al termine della notizia dell’attenzione del Capo dello Stato per Josef Aschbacher, ci spendiamo dunque in una congratulazione al capo dell’Esa e quanto la sua figura sarà utile per l’Italia. E pure vorremmo fugare quello che ormai si sussurra da diversi giorni: Aschbacher è nome difficile e non tutti lo sanno pronunziare. E poi è ancora più difficile scriverlo. Ebbene, qualche malalingua –e quante ce ne sono!- sostiene che l’ammasso di consonanti ha fatto commettere qualche errore di trascrizione a chi ha compilato l’attestazione, tanto è vero che la proclamazione è dovuta slittare di una decina di giorni, da una cerimonia all’altra. Noi naturalmente non crediamo che possa essere accaduto questo inconveniente, perché al Quirinale le regole sono ferree e i controlli molto severi. Queste inconcludenze possono accadere al Comune di Roma, ma un paragone tra i due enti è improponibile e naturalmente anche tra chi li regge. Nel caso però quella vocina avesse ragione, l’errore potrebbe essere annoverato solo come una manovra svolta in gran fretta. Un’operazione dell’ultim’ora. Può essere mai una cosa del genere? E poi, perché?