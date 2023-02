Ergastolo ostativo: vendetta invece della pena, ricatto invece del recupero

Avrei voluto iniziare queste righe, con un riferimento disgustato all’ennesima cagnara scatenata in Parlamento tra i vari manutengoli della signora ‘Signor Presidente del Consiglio on.le Giorgia Meloni’, e sotto gli occhi indulgenti (e non molto consci) del suo Ministro della Giustizia, sempre più ‘stranito’.

Ma poi, sono rimasto colpito dalla solita frase rozza e tranciante del solito Mentana (‘sottuttoio’) a proposito del fatto che in questo clima politico parlare di ergastolo ostativo non si può … esemplare classico dei principî trasformati (declassati) ad opportunità politiche. Cose, purtroppo tipiche di questo Paese. La vita delle persone e i principî, si giocano sulle opportunità politiche e mediatiche!

Ma poi, mi sono imbattuto in una notizia (ovviamente nascosta accuratamente e solo in qualche giornale, anche se, per fortuna gridata dal CIR, Centro italiano per i Rifugiati) che mi ha lasciato a bocca aperta, anche se conferma pienamente il disgusto che ho espresso per la crudeltà gratuita e violenta di quel trio mefitico che ambisce ad essere definito Governo di questo Paese, ricordatene bene i nomi: MELONI, PIANTEDOSI, NORDIO, Salvini ormai è una macchietta.

La notizia è la seguente, secca e tragica nella sua estrema violenza e nella sua gratuità: «I minori non accompagnati salvati in mare dalla Geo Barents, dopo la traversata del Mediterraneo, le 100 ore per arrivare a La Spezia, sono stati trasferiti in pullman a Foggia».

Avete letto bene? La nave è stata fatta arrivare a La Spezia, carica di gente stipata e magari che soffre il mare (comunque certo non allegra o ‘in crociera’ come dice quel bel tipo collega di quei tre) allo scopo ‘di garantire una equa distribuzione geografica’ dei migranti, che infatti vengono rispediti a Foggia (altri 1000 chilometri) su un pullman, immagino piombato. Per la gioia e il divertimento di quel bel trio.

Non occorrono commenti. Il disgusto è totale: questa non è gente che ha a che fare con l’umanità, merita solo di essere disprezzata. È capace solo di crudeltà, talmente ben studiata e preparata, che, ripeto quanto già ho scritto, siamo alla associazione per delinquere, alla deliberata volontà di nuocere, di fare male, di fare soffrire … perché non può esservi alcun altro motivo se non quello.

Che fa la Magistratura italiana, certo spaventata dalle iniziative del cosiddetto Ministro Carlo Nordio, il ‘garantista’ per i colletti bianchi? Niente: quello minaccia separazioni di carriere, PM sotto Piantedosi e roba del genere, meglio tacere … anche perché intercettazioni no, ma magari su qualche Magistrato, distrattamente … . È così che si fa, ragazzi, che credete! Si minaccia, in maniera subdola, e chi magari avesse voglia di agire, ci pensa tre volte … hai visto mai: siamo in Italia, mica in Norvegia.

Già, non siamo in Norvegia: non ho detto a caso. Se mal non ricordo, in Norvegia non esiste la pena dell’ergastolo. Quel delinquente, lo ricordate forse, che uccise un certo numero di ragazzi per odio razziale o politico, non, ripeto non, è stato condannato all’ergastolo.

Da noi, gli eredi di Beccaria, esiste l’ergastolo ostativo. Anzi, addirittura si strologa sul fatto che, avendo Alfredo Cospito iniziato lo sciopero della fame in coincidenza con l’inizio del Governo della virile Meloni, vi è un evidente complotto (e quando mai no?) per indurre a sopprimere quella pena, in pieno accordo tra gli anarchici di Cospito e i mafiosi di Messina Denaro: parola del mitico Mieli e della prof. Urbinati, se ho capito bene le loro alate parole.

Ma che cosa è l’ergastolo ostativo, che piaceva e piace tanto ai latori, lo ricordate, di o-ne-stà-o-ne-stà e non solo, beninteso, perché anche il PD, senza vergognarsi, è favorevole a questa che è una bruttura giuridica della quale ci sarebbe solo da vergognarsi.

Sia chiaro, capisco benissimo la necessità di garantire che taluni criminali particolarmente efferati o pericolosi (perché poi, come nel caso di Cospito, tutta queste efferatezza non c’è, certo ha mostrato di essere pericoloso assai, e va bene), ma la differenza tra lo stato di diritto e la mafia (o simili) sta proprio nel fatto che la mafia ammazza, scioglie nell’acido per odio, per vendetta, per interesse, mentre lo stato punisce nell’interesse della collettività, senza odio né vendetta e meno che mai crudeltà … tanto che, e a noi è accaduto spesso, in certi casi si viene condannati, per avere, sia pure senza volerlo deliberatamente, esercitato nei confronti di detenuti la ‘tortura’, una cosa non solo vietata da ogni norma possibile, ma semplicemente vergognosa … purtroppo ‘vendicatori’ italiani a parte.

Sappiamo tutti in cosa consista il cosiddetto ergastolo ostativo. Riassumendo: a certi detenuti, ritenuti particolarmente ‘pericolosi’ o suscettibili di poter continuare nella loro attività criminosa grazie agli incontri con parenti e amici e, a maggior ragione, in caso di liberazione sia pure di breve durata, non sono consentiti i ‘benefici’ concessi agli altri detenuti pure all’ergastolo, a meno che non collaborino con la giustizia. Frase, molto ambigua e suscettibile di interpretazioni molto soggettive, ma che implica, nella sostanza una sorta di ‘ricatto’: o racconti le cose che sai (sempre che chi le ascolti decida che siano accettabili) o non avrai mai quei ‘benefici’. Sorvolo sull’ipotesi che uno … non sappia!

Una cosa inammissibile in un Paese civile. E infatti l’Italia è stata condannata dalla Corte europea per i diritti dell’uomo e la Corte Costituzionale, ha posto al Governo una sorta di aut-aut: “o cambi la legge o la Corte dichiara quella disposizione incostituzionale.”

Con un Decreto Legge (n. 162 del 2022), il Governo ha modificato quella disposizione, con la solita disposizione lunga, complicata, farraginosa … ma insomma nella quale si prevede la ‘possibilità’ (non di più) di concedere certi benefici anche in assenza di ‘pentimento’ o quel che volete.

Sta ora alla Corte Costituzionale valutare, anche se il coro rumoroso di consensi entusiastici a quella misura possa indurre la stessa Corte a ‘chiudere un occhio’, per dir così, e quindi a considerare accettabile la soluzione proposta. Io direi di no, ma non voglio entrare in una discussione tecnica.

Ma il tema di fondo, resta immutato e non risolto. La evidente natura vendicativa di questa pena, aggravata dalla sua ancor più evidente natura ricattatoria! Si può consentire che uno stato moderno e civile (benché, magari, poco democratico come ormai il nostro) usi la vendetta invece della pena e il ricatto invece del recupero della persona sottoposta a detenzione?

Non voglio pronunciarmi, anche se è evidente cosa io ne pensi, ma mi limito a riportare il testo di una disposizione fondamentale del nostro Paese, l’art. 27, commi 3 e 4, della Costituzione italiana: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte».

Come si può ‘rieducare’ un condannato, quando al medesimo non è consentita alcuna via di uscita se non la morte? E, quindi, l’ergastolo, in questo caso, equivale alla pena di morte.

Non è certo questo un Governo col quale si possa pensare di discutere cose del genere, pur con le risibili aspirazioni garantiste del Ministro Nordio, ma certo una riflessione sull’uso sempre più sconsiderato della violenza massima, del disprezzo, della tortura, dell’ignoranza della Costituzione da parte delle nostre autorità, sarebbe molto opportuna, prima di trovarci immersi senza vie di uscita in un regime autoritario e, magari, razzista.