Ergastolo ostativo: la Consulta rinvia

Per quanto andrà avanti questo giochino di passarsi l’un l’altro il cerino acceso, per non restare con le dita scottate? Perché alla fine questa ‘cosa’ dell’ergastolo ostativo è questo: un reciproco rimpallarsi chi deve decidere se sia o no compatibile con il dettato costituzionale, se i rilievi della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sono fondati o meno.

Accade che dopo meditata e pensosa riflessione durata un paio d’ore, i giudici della Corte Costituzionale abbiano deciso in sostanza che era meglio non decidere. Così hanno restituito ai colleghi della Corte di Cassazione gli atti relativi al cosiddetto ergastolo ostativo. La Cassazione, infatti, per prima aveva sollevato il problema della compatibilità dell’articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario con la Costituzione; e sempre alla Cassazione spetta verificare gli effetti della nuova normativa, il primo decreto legge del governo Meloni, sulle questioni sollevate: “Le nuove disposizioni incidono immediatamente e direttamente sulle norme oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità che impedisce la concessione dei benefici e delle misure alternative a favore di tutti i condannati (anche all’Ergastolo) per reati cosiddetti ‘ostativi’, che non hanno collaborato con la giustizia“, afferma la Consulta.

La motivazione è certamente ineccepibile sotto il profilo formale, ma con tutto il rispetto che si deve all’istituzione e a chi la incarna, ha un sapore un po’ pilatesco: “Aseguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, che contiene, fra l’altro, misure urgenti nella materia in esame…”, spetta alla Cassazione “verificare gli effetti della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate, nonché procedere a una nuova valutazione della loro non manifesta infondatezza”.

Per ricapitolare: dopo due rinvii disposti per concedere al legislatore il tempo necessario al fine di intervenire sulla materia, la Consulta, riunita in camera di consiglio, esamina nuovamente le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Cassazione, sulla disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo. In particolare, il nodo da sciogliere sono le disposizioni che non consentono al condannato all’ergastolo per delitti di contesto mafioso, che non abbia utilmente collaborato con la giustizia, di essere ammesso al beneficio della liberazione condizionale, anche se ha scontato la quota di pena prevista e risultano elementi sintomatici del suo ravvedimento. Più prosaicamente: la ‘dissociazione’ non basta; occorre il ‘pentimento’, che secondo una scuola di pensiero non esattamente garantista, equivale a ‘delazione’. Se non si parla, non si è ‘pentiti’, non si è ‘ravveduti’.

Proprio alla vigilia della riunione della Corte Costituzionale, l’esecutivo presieduto da Giorgia Meloni interviene con un decreto legge. Alla Consulta non par vero, e si coglie lestamente la palla al balzo per passarla alla Cassazione.

Più in generale, il Consiglio direttivo dell’Associazione dei professori di Diritto Pena prende posizione con un durissimo documento che contesta punto per punto il decreto legge del 31 ottobre su norma anti–rave, il rinvio della riforma Cartabia el’ergastolo ostativo. In particolare i giuristi ritengono che “una serie di profili critici…inaspriscono la disciplina dei c. d. reati ostativi in termini che vanno ben al di là delle indicazioni che erano state date dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 97/ 2021…”. In particolare, “da parte dei detenuti o internati per uno dei reati ostativi, l’oggetto dell’allegazione si traduce in una sorta di probatio diabolica, in quanto diventa difficile, se non impossibile, addurre elementi specifici…che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi”.

Ancora: “non convince il passaggio da ventisei a trent’anni di pena scontata affinché i condannati alla pena dell’ergastolo possano accedere alla liberazione condizionale: il legislatore fa un passo indietro…anche rispetto all’originaria disciplina, introdotta con l. 25 novembre 1962, n. 1634, che aveva stabilito che l’ergastolano potesse essere ammesso alla liberazione condizionale dopo aver scontato ventotto anni di pena”.

Infine “la nuova disciplina accentua, in termini manifestamente irragionevoli, la disparità di trattamento tra detenuto collaborante e non collaborante…appare altresì irragionevole l’estensione da cinque a dieci anni della durata della libertà vigilata…risulta parimenti ingiustificata l’estensione del novero dei reati ostativi al di là dei fatti di criminalità organizzata, comune e terroristica”.

Al di là dei tecnicismi e delle formule giuridiche, la carne della questione è che il decreto Meloni contiene aspetti fortemente discutibili, proprio sotto il profilo costituzionale.

Il detenuto per ottenere i benefici carcerari deve aver scontato almeno trent’anni di carcere. Non basta. Deve aver risarcito le vittime. Fin qui ci si può stare. Deve anche provare di non aver più alcun rapporto con l’organizzazione criminale di cui era parte. In sintesi: deve fornire una “prova” in questo senso, che poi verrà valutata dal magistrato di sorveglianza. Come esibirla, concretamente, questa prova, tenuto presente che il detenuto si trova sottoposto al rigido regime del 41 bis? Questo a prescindere dal fatto che la Costituzione prevede che la detenzione della svolgere una funzione di rieducazione, recupero e reinserimento. Obiettivo che evidentemente deve poter valere per ogni detenuto, nessuno escluso. Almeno fino a quando la Costituzione non viene riformata e resta com’è.

Aver rinviato gli atti alla Cassazione, con presupposti che certamente, lo si ripete, saranno ineccepibili sul piano giuridico-formale, serve solo a guadagnare tempo. Il nodo però resta, e prima o poi lo si dovrà sciogliere.

Questa la situazione, questi i fatti.