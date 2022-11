Ergastolo ostativo: incostituzionale il Decreto Meloni?

Si possono invocare i massimi sistemi, pronunciare nobili e appassionati discorsi, una quantità di assicurazioni, promesse… Alla fine della fiera, parafrasando Gertrude Stein (“Una rosa, è una rosa, è una rosa”), un fatto è un fatto, è un fatto. Universale “regola”, che vale anche nel mondo “Giustizia”.

Un “fatto” molto concreto è che secondo la Procura Generale, IV Sezione della Corte di Cassazione, ritiene che si possa trascorrere 1.268 giorni, cioè circa 168 settimane, se si vuole circa 42 mesi, insomma quasi quattro anni, accusati di omicidio, risultare poi innocenti, e non aver diritto ad un centesimo di risarcimento; questo perché ci si è avvalsi della facoltà di non rispondere. Perché ormai sembra acquisito che non sia il Pubblico Ministero che deve provare la colpevolezza di una persona, ma è l’inquisito che deve dimostrare la sua innocenza.

I fatti risalgono al gennaio del 1987. Un signore di cui si omette il nome perché ha avuto anche troppa pubblicità negativa, è accusato del delitto di una ragazza; viene assolto, ma non ha diritto a un risarcimento di 300mila euro per l’ingiusta detenzione (e già qui: ogni giorno di detenzione vale meno di 25 euro), perché “con i suoi silenzi avrebbe contribuito all’errore della sua carcerazione”.

Qui sarebbe legittimo attendersi una sorta di rivolta da parte dei giuristi e degli studiosi del diritto: a nostra insaputa è stato abolito il diritto dell’indagato di potersi avvalere della facoltà di non rispondere? Esiste una norma secondo la quale chi per qualsivoglia ragione decide di tacere, non ha diritto a una riparazione pecuniaria nel caso risulti estraneo alle accuse che gli sono mosse e comunque patisce una ingiusta detenzione? La IV Sezione della Cassazione, ritiene che “la condotta mendace” dell’imputato negli interrogatori (avvalersi della facoltà di non rispondere secondo questo nuovo diritto equivale a mendacio) costituisca “condotta fortemente equivoca”, tale da creare concorso nell’errore. Così, per questo forte “equivoco”, in primo grado la condanna all’ergastolo; in Appello e Cassazione assoluzione. In attesa che l’iter si esaurisse, in carcere.

Si può inoltre aggiungere che il delitto della ragazza risale al gennaio 1987. L’arresto del presunto omicida nel gennaio del 2016. Alla base dell’arresto, un confronto calligrafico tra la scrittura dell’indagato e una lettera anonima recapitata alla famiglia della ragazza uccisa il giorno del funerale.Dopo la condanna in primo grado l’assoluzione da parte della Corte d’assise d’appello di Milano. Nelle motivazioni si parla di “vero e proprio deserto probatorio”.

Come si possa in primo grado condannare una persona al fine pena mai, e poi in un successivo processo stabilire che quella condanna si basa su un “vero e proprio deserto probatorio” è cosa che dovrebbe incuriosire il ministro della Giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura, l’Associazione Nazionale dei Magistrati; che questa curiosità non l’abbia un senatore o un deputato, e l’abbia trasformata in almeno un’interrogazione scritta per avere chiarimento e spiegazione, fa pensare.

La seconda storia è della serie: “Mai dire mai”. E’ la storia di P.Z. (per ragioni di opportunità ci si limita alle iniziali). Ha una sessantina d’anni, la metà li trascorre in carcere. Da qualche settimana è laureato in Scienze Sociali, 110 e lode. Il “mai dire mai” è riferito al fatto che P.Z. per otto anni è stato ristretto in isolamento al 41 bis. Racconta: “Quando stai tanto tempo rinchiuso, perdi il tuo ruolo di genitore, marito, padre, amico. Diventi un oggetto umano, diventi un numero. Io ho vissuto per anni con due numeri: il numero di matricola e quello del fine pena 31/12/9999. Nel computer non c’è fine pena mai. Lo studio mi ha aiutato come persona ad uscire dall’abisso, ma da solo non basta. La prima cosa è fare un atto di volontà. Oggi sono parzialmente fuori dal carcere. Ho tagliato i ponti col mio passato”.

Qualche bello spirito ora se ne potrà uscire dicendo che il 41 bis, tutto sommato, una sua funzione educatrice ce l’ha. Sciocchezze a parte, questa storia dimostra che non si deve dare mai nulla per scontato e di definitivo. In ogni campo, carcere compreso. Oggi P.Z. è impiegato come volontario nel suo Comune, in esecuzione penale esterna in regime di semilibertà. Racconta: “Ho trascorso circa 30 anni in carcere. Ho una conoscenza personale della prigione. Attraverso lo studio ho capito che non si deve abbandonare una persona in carcere, così come prevede il dettame Costituzionale, perché quasi certamente si rimette sul territorio una persona recidiva. Bisogna aiutare i detenuti all’interno ad intraprendere un percorso di crescita”.

Ora si può passare ai massimi sistemi. Da tempo un po’ tutti i vertici apicali delle procure chiedevano una proroga dell’applicazione della riforma Cartabia. Il governo Meloni li ha accontentati. Provvedimento magari fondato, giustificato. Accanto a questo si è adottato un provvedimento relativo all’ergastolo ostativo. Qui il discorso si complica. Il giudizio di giuristi e avvocati è di netta contrarietà: “La norma contrasta con il percorso intrapreso dalla Corte costituzionale e con la funzione rieducativa della pena. La modifica legislativa è incompatibile con una idea di giustizia liberale, viceversa appare espressione di uno stato ispirato a logiche securitarie che in passato hanno fornito un rimedio ben peggiore del male, lesive dei diritti dell’uomo ed in totale contrasto con i principi dettati dalla Corte di Strasburgo”.

L’Unione Camere Penali “rileva, con allarme che, per come esso appare concepito, si dà luogo ad un inammissibile atto di ribellione del governo e del Parlamento alle indicazioni del giudice delle leggi. Il provvedimento, da quanto si è potuto apprendere, introduce regole addirittura peggiorative del quadro normativo censurato dalla Corte costituzionale oltre che dalla Corte europea dei diritti dell’uomo”.

Un pessimo esordio, commenta Gian Domenico Caiazza, presidente dell’Unione Camere Penali: “Normalmente il legislatore va incontro alla decisione della Corte, che è giudice delle leggi. In questo caso la decisione era nel senso di cancellare la preclusione automatica alla concessione di benefici all’ergastolano che non collabora. Oggi il governo elimina l’automatismo, ma introduce una tale serie di condizioni, alcune diaboliche altre addirittura impossibili, da vanificare l’accesso effettivo a quei benefici”.

“Queste norme”, avverte Caiazza, “non valgono solo per i reati di mafia, ma per tutti i reati ostativi che sono molto più ampi. È una questione generale”.Soppesa le parole Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Consulta: “Problematica la pretesa che il detenuto provi che in futuro non riallaccerà legami con la mafia: pare fatta apposta per rendere inaccessibile la liberazione. E con rinvio del decreto penale rischiamo di veder compromesse, in fase di conversione, le conquiste della riforma”. Flickaggiunge che “in alcune parti, le norme sull’ergastolo potrebbero essere di nuovo impugnate, da un giudice, davanti alla Consulta per sospetta incostituzionalità”. Spiega che la Corte ha sostenuto la necessità di dover escludere, per l’ergastolano ostativo, “sia l’attualità di suoi collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio del loro futuro ripristino”. Il decreto del governo Meloni invece stabilisce che dev’essere il detenuto a fornire elementi che escludano quei rischi. Per Flick è ragionevole che il detenuto “ravveduto” dimostri la fondatezza di quel ravvedimento; ma “la ragionevolezza vacilla nel momento in cui il ricorrente deve esercitarsi in una prognosi sul futuro, deve cioè dare prova negativa di qualcosa che non è attuale. Una previsione che rischia di rendere di fatto inaccessibile, per gli ergastolani ostativi, il beneficio della liberazione condizionale”.

Questa la situazione, questi i fatti.