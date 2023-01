Equità per l’Ucraina

Equità è la parola d’ordine dichiarata dell’amministrazione Biden su questioni di giustizia sociale e parificazione dei risultati. Tuttavia, questo principio deve ancora essere pienamente applicato nel caso dell’Ucraina.

L’equità fa parte delle leggi di guerra. Tutti i paesi hanno il diritto a ritorsioni proporzionate. Senza questo diritto, il diritto internazionale sarebbe impotente. È giunto il momento di smetterla di ostacolare l’Ucraina nell’applicare questa legge.

Da quando è iniziata l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, l’Occidente ha fornito all’Ucraina un supporto fondamentale. Tuttavia, i leader occidentali hanno anche limitato la portata degli aiuti militari che sono disposti a fornire. Di conseguenza, la Russia è stata in grado di attaccare all’interno dell’Ucraina impunemente, mentre l’Ucraina è stata fortemente limitata nella sua capacità di impegnarsi in qualsiasi cosa che assomigli lontanamente a una rappresaglia proporzionata sul suolo russo.

Ciò ha portato a un tipo di guerra surreale. L’aggressore può punire la vittima e devastare il terreno della vittima. Il danno è limitato al suolo ucraino, mentre il paese dell’aggressore rimane praticamente intatto. L’attuale approccio incoraggia l’aggressione internazionale ei crimini di guerra. Stabilisce un pericoloso precedente e deve essere ribaltato.

La spiegazione generosa di questa politica è che è motivata dalla paura della Russia. I partner dell’Ucraina sanno che devono agire, ma sono intimiditi dalle minacce di Mosca e sono profondamente riluttanti a fare qualsiasi cosa che possa portare ad accuse di aver provocato Putin. Questa cautela sta incoraggiando esattamente il tipo di escalation che i leader occidentali affermano di voler evitare.

Il primo passo per tornare alla realtà è riconoscere che l’Ucraina ha il diritto di ritorsioni proporzionate. Ciò inizia con il diritto di distruggere le infrastrutture critiche in Russia e far precipitare Mosca e altre città nell’oscurità. Se convincente, la minaccia di tali conseguenze probabilmente scoraggerebbe la Russia da ulteriori attacchi alle infrastrutture ucraine. Di fronte a vere ritorsioni, la Russia perderebbe il “dominio dell’escalation” che l’Occidente le ha finora garantito.

L’Occidente dovrebbe porre fine alle restrizioni sulla fornitura di missili a lungo raggio e armare l’Ucraina in modo che possa seriamente minacciare la Russia con contrattacchi. Ecco come si fa la deterrenza: non armando l’Ucraina per colpire occasionalmente la Russia, ma armandola per fornire una risposta proporzionata.

I diritti di equità dell’Ucraina non finiscono qui. Una rappresaglia veramente proporzionata significherebbe occupare intere regioni russe e ridurre in macerie dozzine di paesi e città russe. Non sono favorevole a questa interpretazione estrema della proporzionalità, ma penso che i leader occidentali dovrebbero esserne consapevoli per sottolineare la follia di chiedere all’Ucraina di piegarsi all’indietro.

Che dire del diritto dell’Ucraina alla restituzione dei missili nucleari consegnati alla Russia nel 1994 in un accordo sostenuto dagli Stati Uniti? Le garanzie di sicurezza ricevute dall’Ucraina nel 1994 sono state ripetutamente disattese. In qualità di cofirmatari, gli Stati Uniti sono stati imbarazzati dalla Russia.

L’Ucraina ha tutto il diritto a un deterrente credibile quanto l’arsenale nucleare a cui ha rinunciato unilateralmente. Questa forza deterrente convenzionale dovrebbe essere in grado di infliggere gravi danni al territorio dello Stato aggressore e non limitarsi a difendere la terra ucraina. L’Ucraina deve essere in grado di rispondere duramente all’interno della Russia e causare più danni di quanto il Cremlino troverebbe politicamente sopportabile. Solo questo livello di deterrenza può consentire all’Ucraina di scoraggiare ulteriori attacchi e porre fine alla guerra.

La parità di risultati non è la misura delle relazioni internazionali. La contrattazione pratica è molto più comune e porta a un equo regolamento dei reclami nel significato tradizionale della parola. Ma la contrattazione richiede la deterrenza di gravi violazioni dell’equità, non l’impunità per loro. Questo è il motivo per cui le regole della guerra si sono evolute per includere il diritto alla rappresaglia proporzionata. Le disuguaglianze grottesche non rimangono impunite in natura, anche se sostenute da un equilibrio di potere ineguale.

Per questo motivo, l’Occidente dovrebbe esaminare tutti gli obiettivi di equità. Dovrebbe pensare a quali può mirare praticamente. L’equità è il parametro dichiarato dell’amministrazione Biden per tutte le sue politiche. Inevitabilmente non è stato all’altezza di questo per l’Ucraina. Ma non è troppo tardi per cambiare rotta.

Con l’invasione russa ormai vicina al traguardo di un anno, i leader occidentali devono cercare di capire cosa richiederebbe una vera equità per l’Ucraina. Possono iniziare riconoscendo il pieno diritto di ritorsione dell’Ucraina contro le infrastrutture russe e armare l’Ucraina di conseguenza.

La versione originale di questo intervento è qui.