Il 26 novembre Enrico Ferrone è stato nominato correspondant all’Académie de l’Air et de l’Espace nella sede storica di Tolosa, Francia.

Enrico Ferrone è ingegnere, giornalista, autore di numerosi saggi su aeronautica e spazio. Ha vinto il premio Corsena nel 2018 con il libro ‘Lo spazio di una vita’.

Da oltre cinque anni collabora con il quotidiano ‘L’Indro’ con temi inerenti la politica aerospaziale italiana, europea e mondiale.

“Considero un’onorificenza importante entrare a far parte dell’Académie de l’Air et de l’Espace” ha dichiarato Ferrone al termine della cerimonia. E ha aggiunto: “Quando l’informazione e l’approfondimento dei fatti vengono trattati con rigore, tutti i confini nazionali sono superati; contribuire alla conoscenza di temi fondamentali per le strategie di un futuro quale è la conquista dello spazio, rappresenta un compito impegnativo e spesso difficoltoso. Essere parte di coloro che operano per queste discipline è un vero motivo di orgoglio”.

L’Académie de l’Air et de l’Espace è un’associazione di pubblica utilità creata nel 1983 con il patrocinio dei ministri francesi dell’Industria, Ricerca, Difesa, Educazione Nazionale e Trasporto con lo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività scientifiche, tecniche, culturali e umane nei settori dell’aeronautica e dello spazio.