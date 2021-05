Una delle battaglie tra gli azionisti di Wall Street più costose mai registrate potrebbe segnalare un grande cambiamento nel modo in cui gli hedge fund e altri investitori vedono la sostenibilità.

Exxon Mobil Corp. ha respinto una cosiddetta lotta per procura da parte di un hedge fund noto come Engine No.1, che incolpa le scarse prestazioni del gigante energetico negli ultimi anni sulla sua incapacità di passare a un “mondo decarbonizzante”. In un voto del 26 maggio 2021, gli azionisti di Exxon hanno approvato almeno due dei quattro membri del consiglio di amministrazione nominati da Engine No.1, infliggendo un duro colpo alla compagnia petrolifera. Presto potrebbero essere nominati anche altri candidati all’hedge fund.

Sebbene si sia concentrato sul valore per gli azionisti, Engine No.1 afferma che lo stava facendo anche per salvare il pianeta dalle devastazioni del cambiamento climatico. Ha spinto per un impegno da parte di Exxon alla neutralità del carbonio entro il 2050.

In qualità di studiosi della sostenibilità aziendale, non possiamo ricordare un’altra volta che l’azionista di una società energetica, in particolare un hedge fund, è stato così efficace e vigoroso nel mostrare come l’incapacità di un’azienda di affrontare il cambiamento climatico abbia eroso il valore per gli azionisti. Ecco perché crediamo che questo voto segni un punto di svolta per gli investitori, che sono in una buona posizione per spingere le aziende verso pratiche commerciali più sostenibili.

Le strategie climatiche volte a salvare il pianeta sono un gioco strano per un hedge fund. Tali società di investimento sono meglio conosciute per convincere le aziende a smettere di investire in questo tipo di cose in modo che possano raccogliere profitti rapidi.

Una recente ricerca ha scoperto che gli hedge fund attivisti tendono a rivolgersi alle aziende che spendono più risorse in questo tipo di iniziative di sostenibilità. Cioè, acquistano azioni di una società per ottenere influenza e quindi convincono altri investitori a unirsi a loro nella richiesta di miglioramenti dell’efficienza e protocolli di riduzione dei costi per restituire più denaro agli azionisti. Uno studio di follow-up ha rilevato che le aziende tagliano la spesa per iniziative di sostenibilità entro cinque anni dal coinvolgimento di un hedge fund.

In altre parole, gli hedge fund si concentrano sui rendimenti a breve termine, non su preoccupazioni a lungo termine come il cambiamento climatico o persino sulla redditività futura di un’azienda. E questo è dovuto al modo in cui operano fondamentalmente gli hedge fund.

Gli hedge fund di solito addebitano ai propri investitori, spesso individui facoltosi e investitori istituzionali, una commissione di gestione dall’1% al 2% oltre a una riduzione del 20% di qualsiasi guadagno sui propri investimenti. In cambio, questi clienti si aspettano rendimenti rapidi e sostanziali che superano sostanzialmente il mercato.

Questo è ciò che rende la lotta di Engine No. 1 così interessante.

È iniziato all’inizio di dicembre 2020, poco dopo che l’investitore tecnologico Chris James ha lanciato Engine No. 1 con altri due veterani del settore degli hedge fund. L’azienda ha affermato che è stata “costruita appositamente per creare valore a lungo termine sfruttando il potere del capitalismo”.

Il primo ordine del giorno di Engine No. 1 è stato quello di combattere con una delle più grandi società energetiche del mondo, Exxon Mobil. Ha inviato una lettera al consiglio di amministrazione della società il 7 dicembre 2020, esortandola a concentrarsi sull’energia pulita e a scuotere il consiglio di amministrazione: una mossa audace per una società di investimento emergente con solo una quota dello 0,02% in quasi 250 miliardi di dollari. azienda.

Ma Exxon era un obiettivo ovvio. Da anni è ritardatario nello sviluppo di combustibili a basse emissioni di carbonio e per decenni ha promosso la disinformazione sull’impatto umano sul cambiamento climatico.

Dopo che Exxon ha rifiutato di impegnarsi per una transizione verso la neutralità del carbonio, Engine No.1 ha lanciato formalmente la sua battaglia per procura a marzo per forzare un cambio di strategia presso l’azienda, che fa risalire la sua storia al 1870, quando John D.Rockefeller fondò la Standard Oil.

Una battaglia per procura si verifica quando un gruppo di azionisti cerca di ottenere un sostegno sufficiente da altri investitori, sotto forma di voti, per costringere un’azienda a fare ciò che vuole, che si tratti di tagliare i costi o cambiare linea.

Exxon disse che prevedeva di spendere 35 milioni di dollari in più rispetto ai costi abituali per affrontare la battaglia per procura; sfortunatamente, aumentando le spese di Exxon, si tratta di costi effettivamente sostenuti dagli investitori. Engine No. 1 ha messo le sue spese a 30 milioni di dollari. Il costo totale, secondo alcune stime, ha superato i 100 milioni di dollari.

Engine No. 1 sperava di sostituire un terzo del consiglio di amministrazione del gigante petrolifero con quattro persone che hanno più esperienza nel settore dell’energia pulita. L’hedge fund stava anche cercando riforme della governance aziendale, una revisione del piano d’azione per il clima di Exxon – e il suo impatto sulle finanze dell’azienda – e una maggiore divulgazione pubblica delle sue attività ambientali e di lobbying.

Anche prima del voto, la campagna stava già cambiando il modo in cui Exxon fa affari. Negli ultimi mesi, Exxon ha proposto un progetto di cattura del carbonio da 100 miliardi di dollari a Houston e ha impegnato 3 miliardi di dollari in tecnologie a basse emissioni attraverso una nuova impresa.

Sebbene Exxon neghi che uno qualsiasi di questi investimenti fosse dovuto alla pressione di Engine No. 1, è difficile credere che l’hedge fund non abbia avuto un ruolo. Questi sono alcuni dei maggiori investimenti che Exxon ha proposto nella sostenibilità negli ultimi anni, e sono arrivati ​​subito dopo le pressioni dell’hedge fund, così come l’elezione di un nuovo presidente degli Stati Uniti che ha fatto della lotta al cambiamento climatico una priorità.

Un’altra probabile ragione per le nuove iniziative è che la campagna di Engine No. 1 stava ottenendo un supporto significativo da altri importanti investitori Exxon, come il California Public Employees’ Retirement System e il New York State Common Retirement Fund, che hanno esercitato ulteriori pressioni su Exxon per fare qualcosa sulla sua strategia di sostenibilità in ritardo.

Quindi, nonostante il suo rifiuto contro Engine No. 1 e il suo piano climatico proposto, l’attenzione di Exxon Mobil ai suoi piani di sostenibilità è stata chiaramente stimolata. Allora perché Engine No. 1 lo fa e le sue motivazioni sono importanti?

Mentre l’azienda sta spingendo duramente per maggiori investimenti nella sostenibilità e nell’energia pulita, l’attenzione nelle sue dichiarazioni su ciò che sta guidando questa lotta è principalmente sul valore per gli azionisti. E molte delle sue richieste, come una migliore strategia di allocazione del capitale a lungo termine, un piano per aumentare il valore per gli azionisti e una compensazione di gestione “disallineata”, provengono direttamente dal manuale di un tipico hedge fund.

Ciò che consideriamo fondamentalmente diverso qui è l’enfasi che l’hedge fund sta ponendo sulla connessione tra sostenibilità e profitti a lungo termine. È un caso forte che il motivo per cui la posizione finanziaria di Exxon si è deteriorata è dovuto al suo fallimento nell’investire in tecnologie a basse emissioni di carbonio.

Oppure, come un hedge fund, Exxon si è concentrato sui guadagni a breve termine dai combustibili fossili a scapito del suo futuro a lungo termine in un’economia globale che privilegia la sostenibilità e penalizza le attività ad alta intensità di carbonio.

Inoltre, la prontezza di così tanti importanti investitori – inclusi i tre maggiori fondi pensione statunitensi e BlackRock, il più grande gestore di investimenti del mondo con 7,4 trilioni di dollari di asset in gestione – nell’unirsi a Engine No. 1 mostra da che parte sta soffiando il vento, cosa che Exxon sembra per ora anche rendersi conto.

Quindi il voto in sé non è la cosa più importante. È che il peso degli hedge fund attivisti, la forma più potente di attivismo degli azionisti, sembra spostarsi a favore della sostenibilità. Per come la vediamo, questo significa che le aziende e i dirigenti che non investono nella transizione energetica a basse emissioni di carbonio rischieranno sempre più di incorrere nella loro ira.

Traduzione dell’articolo ‘Engine No. 1’s big win over Exxon shows activist hedge funds joining fight against climate change’ da ‘The Conversation’