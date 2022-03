L’endometriosi è una condizione in cui il tessuto simile al rivestimento dell’utero cresce al di fuori di esso. Può essere una condizione dolorosa e a volte debilitante. Ananda Professional, una delle aziende australiane di Ecofibre, ha impegnato 40 milioni di dollari per far progredire le prove cliniche dell’estratto di canapa, compreso questo studio – che va sotto il curioso acronimo di FREE HER (Finding Relief from Endometriosis and Exclusion). Lo studio, che prevede di arruolare 300 partecipanti, aiuterà Ananda Professional a raccogliere informazioni su come i farmaci e altre sostanze possono ridurre le lamentele di dolore pelvico e problemi correlati. L’australiana Avecho Biotechnology Limited adderma di aver iniziato la fase successiva del suo studio che indaga il potenziale per l’uso del CBD applicato topicamente nei pazienti con osteoartrite.L’osteoartrite è il tipo più comune di artrite in Australia, tendendo ad essere più comune tra coloro che hanno più di 40 anni o le persone che hanno avuto lesioni alle articolazioni. Colpisce l’intera articolazione, comprese le ossa, la cartilagine, i legamenti e i muscoli. Non esiste una cura e i trattamenti variano dai cambiamenti dello stile di vita al paracetamolo o ai farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), fino alla chirurgia di sostituzione delle articolazioni. La Little Green Pharma dell’Australia occidentale e la Curtin University si sono unite per investigare il potenziale delle opzioni di trattamento della cannabis medicinale per l’obesità e i problemi di salute correlati.La marijuana è ben nota per causare la “fame”, che si pensa sia causata dal cannabinoide tetraidrocannabinolo (THC) – lo stesso composto che crea lo sballo della marijuana. Ma la cannabis è molto più del THC, come vedrete nella grande lista di cannabinoidi di HG.Una nuova ricerca alla Medical School of Curtin tenterà di identificare le combinazioni di cannabinoidi che possono produrre effetti di una sensazione di pienezza; diminuendo l’appetito.

Ananda Professional invita a iscriversi allo studio sull’endometriosi

L’azienda statunitense di canapa medica Ananda Professional sta aprendo le iscrizioni per il suo studio sull’endometriosi e altre forme di dolore pelvico.

L’endometriosi è una condizione in cui il tessuto simile al rivestimento dell’utero cresce al di fuori di esso. Può essere una condizione dolorosa e a volte debilitante.

Ananda Professional, una delle aziende australiane di Ecofibre, ha impegnato 40 milioni di dollari per far progredire le prove cliniche dell’estratto di canapa, compreso questo studio – che va sotto il curioso acronimo di FREE HER (Finding Relief from Endometriosis and Exclusion).

Lo studio, che prevede di arruolare 300 partecipanti, aiuterà Ananda Professional a raccogliere informazioni su come i farmaci e altre sostanze possono ridurre le lamentele di dolore pelvico e problemi correlati.

Ogni partecipante sarà nello studio per circa una settimana e non ci sono trattamenti o procedure coinvolte. Tuttavia, i partecipanti allo studio riceveranno una bottiglia di una crema a base di cannabidiolo (CBD), il cui uso è interamente volontario. I partecipanti riceveranno anche una carta regalo da 30 dollari se completeranno i questionari durante i 7 giorni di studio.

Sembra che il numero di partecipanti sia stato ampliato:

«In onore del fatto che marzo è il mese della consapevolezza dell’endometriosi, stiamo aprendo l’iscrizione a chiunque soddisfi i criteri di inclusione/esclusione», dice un comunicato di Ananda Professional. Non è chiaro nei criteri residenti da quali paesi oltre agli Stati Uniti possono essere ammissibili a partecipare.

Secondo un precedente annuncio di Ecofibre riguardante lo studio, circa l’ottanta per cento delle donne sperimentano il dolore pelvico nella loro vita, e per la metà delle donne il dolore pelvico è un evento mensile con conseguente più del 90% rivolgendosi a farmaci antidolorifici per cercare sollievo dai loro sintomi.

Un’osservazione cinica dell’intento di questa iniziativa potrebbe essere che si tratta puramente di rilasciare campioni gratuiti del prodotto di Ananda e ottenere l’attenzione dei media nel tentativo di assicurarsi più clienti, ma sembra esserci un po’ più di un esercizio di marketing.

Ulteriori informazioni sullo studio GRATUITO HER sono disponibili qui Free Her – Ananda Professional.

Ananda Professional produce prodotti di canapa a spettro completo che contengono altri cannabinoidi attivi oltre al solo CBD. Ma i suoi prodotti contengono meno dello 0,3% di THC, che è il cannabinoide inebriante responsabile dello “sballo” della marijuana. A quel basso livello, il THC non ha alcun effetto intossicante.

Australia

Prende il via il dosaggio del CBD topico

L’australiana Avecho Biotechnology Limited (ASX:AVE) dice di aver iniziato la fase successiva del suo studio che indaga il potenziale per l’uso del CBD applicato topicamente nei pazienti con osteoartrite.

L’osteoartrite è il tipo più comune di artrite in Australia, tendendo ad essere più comune tra coloro che hanno più di 40 anni o le persone che hanno avuto lesioni alle articolazioni. Colpisce l’intera articolazione, comprese le ossa, la cartilagine, i legamenti e i muscoli. Non esiste una cura e i trattamenti variano dai cambiamenti dello stile di vita al paracetamolo o ai farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), fino alla chirurgia di sostituzione delle articolazioni.

Gli effetti dell’osteoartrite possono essere da scomodi a debilitanti.

Il cannabinoide cannabidiolo (CBD) ha attributi anti-infiammatori, quindi è attivamente ricercato per il suo potenziale nella gestione dei sintomi associati a varie forme di artrite. Tra gli studi, quello di Avecho coinvolge quindici pazienti che soffrono di artrite dolorosa alle dita o al pollice. La formulazione topica di CBD di Avecho sarà applicata alle articolazioni dolorose ogni giorno per un periodo di quattro settimane.

La preparazione topica incorpora la tecnologia di consegna TPM (miscela di tocoferil fosfato) dell’azienda – una combinazione brevettata di due diverse forme di tocoferil fosfato, che è una forma potenziata di vitamina E. L’azienda afferma che il TPM ha già dimostrato di aumentare di cinque volte l’assorbimento dermico del CBD in esperimenti di laboratorio.

Lo studio sul CBD topico è condotto dal ricercatore principale, il dottor Daniel Lewis del Daniel Lewis Rheumatology Centre e dal co-investigatore, il professor Iain McGregor della Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics dell’Università di Sydney.

«Sempre più spesso, il CBD viene prescritto per una serie di condizioni di dolore, nonostante una relativa assenza di studi clinici umani formali che dimostrino la sua efficacia», ha detto il CEO di Avecho, il Dr. Paul Gavin. «L’inizio del dosaggio dei pazienti è una pietra miliare importante nei nostri sforzi in corso per capire e quantificare come potrebbe aiutare».

Avecho dice che i risultati di alto livello dallo studio sono attesi nel secondo trimestre di quest’anno.

In altre recenti notizie dalla compagnia, Avecho ha annunciato all’inizio di febbraio di aver stipulato un accordo di licenza e fornitura con la statunitense Team SAAS LLC per l’uso del TPM nella produzione di prodotti commestibili a base di cannabis negli USA.

Australia

La cannabis medica può aiutare a combattere il rischio dell’obesità?

La Little Green Pharma (ASX:LGP) dell’Australia occidentale e la Curtin University si sono unite per investigare il potenziale delle opzioni di trattamento della cannabis medicinale per l’obesità e i problemi di salute correlati.

La marijuana è ben nota per causare la “fame”, che si pensa sia causata dal cannabinoide tetraidrocannabinolo (THC) – lo stesso composto che crea lo sballo della marijuana. Ma la cannabis è molto più del THC, come vedrete nella grande lista di cannabinoidi di HG.

Una nuova ricerca alla Medical School of Curtin tenterà di identificare le combinazioni di cannabinoidi che possono produrre effetti di una sensazione di pienezza; diminuendo l’appetito.

«Alcuni degli oltre 100 cannabinoidi presenti nella pianta di cannabis hanno dimostrato di avere un potenziale terapeutico per l’obesità», ha detto il professor Marco Falasca della Curtin, che guiderà lo studio. «La nostra ricerca cercherà di sbloccare un’ulteriore comprensione del ruolo che questi cannabinoidi possono giocare nella regolazione della funzione intestinale, il loro meccanismo d’azione e il dosaggio ottimale per l’effetto terapeutico per aiutare la perdita di peso».

Little Green Pharma finanzierà la ricerca, che avverrà in tre fasi – con la fase finale che dovrebbe essere completata entro febbraio del prossimo anno.

«Sostenere questo tipo di ricerca, che studia l’uso della cannabis medicinale in condizioni difficili da trattare, è una pietra miliare della nostra attività e la chiave della nostra strategia di ricerca e sviluppo», ha detto il dottor Leon Warne, capo della ricerca e innovazione della LGP.

In altre recenti notizie dalla LGP, la compagnia ha annunciato il mese scorso di aver firmato un accordo triennale di distribuzione con la AMP per la distribuzione dei farmaci a base di olio di cannabis a marchio LGP in Germania, e un accordo quadriennale con PharmaServe per la distribuzione dei suoi farmaci a base di olio e fiori di cannabis in Grecia.

Little Green Pharma è una società di cannabis medica integrata verticalmente, con operazioni che vanno dalla coltivazione e produzione fino alla produzione e distribuzione. Ha una coltivazione di 21.500 m2 e un impianto di produzione GMP di 4.000 m2 in grado di produrre più di 20 tonnellate di biomassa di cannabis medicinale all’anno in Europa (Danimarca); acquisito l’anno scorso. Più vicino a casa, l’impianto di coltivazione e produzione indoor della LGP, situato in Australia occidentale, è in grado di produrre ~3 tonnellate di biomassa di cannabis medicinale all’anno.

Stati Uniti

Una catena multinazionale della pizza prova a introdurre un tocco di cannabis nei propri prodotti

Una catena di pizza multinazionale con sede negli USA sta dando una chance alla cannabis nel suo menu in un paio di mercati.

Papa John’s International, Inc è la quarta più grande catena di ristoranti di pizza a domicilio negli Stati Uniti, e ha anche una presenza in vari paesi europei e latino-americani.

In Russia e nel Regno Unito, l’azienda ha recentemente aggiunto la cannabis al suo menu sotto forma di “bastoncini di canapa”. Non c’è niente di illegale qui, questi articoli sono solo bastoncini di pizza all’aglio conditi con semi di canapa organici e formaggio nel Regno Unito.

Mentre l’aggiunta ha creato un bel po’ di fermento, i clienti che consumano questi bastoncini di canapa non ne proveranno nessuno. I semi di canapa hanno quasi zero THC (tetraidrocannabinolo), il cannabinoide inebriante associato allo sballo della marijuana.

Mentre la marijuana è la cannabis e anche la canapa, sono due piante diverse; con la canapa che per definizione legale ha livelli di THC molto più bassi in generale, anche nel fiore.

L’uso di semi di canapa da Papa John’s è un altro esempio della crescente accettazione della canapa nel mondo occidentale dopo che è stata demonizzata per decenni.

L’ultimo paese al mondo a porre fine al ridicolo divieto sui semi di canapa è stata l’Australia – non è stato fino alla fine del 2017 quando un divieto sulla vendita di alimenti a base di semi di canapa è stato finalmente ufficialmente revocato, e pochi mesi dopo i prodotti sono diventati disponibili.

Avanti veloce fino ad oggi, e i prodotti di canapa possono essere trovati sugli scaffali delle più grandi catene di supermercati in Australia.

Mentre i bastoncini di pizza all’aglio con semi di canapa non sarebbero davvero considerati un cibo sano – i semi di canapa lo sono. Il seme è stato definito un superalimento, e a differenza di alcuni altri cibi di moda a cui è stato dato questo status, è probabilmente più meritevole.

I semi di canapa (tecnicamente una noce) sono pieni di valore nutritivo e sono una fonte di cibo versatile con un piacevole sapore di noce/terra. Hanno livelli proteici molto alti – fino a circa il 30% – e sono anche ricchi di acidi grassi benefici.

Ma oltre al cibo, il seme ha molti altri usi – l’olio di semi di canapa (che non deve essere confuso con l’olio di cannabis o CBD) sta anche crescendo in popolarità come base per prodotti di cura personale.

Canada

I regolamenti sulla vendita al dettaglio della cannabis online in Alberta evidenziano la lotta contro i siti web illeciti

Il governo dell’Alberta, Canada, ha ufficialmente consegnato la responsabilità delle vendite e delle consegne online di cannabis al settore privato martedì, con una manciata di aziende pronte ad avviare l’e-commerce di marijuana e altre in arrivo.

Allo stesso tempo, ai rivenditori di cannabis dell’Alberta viene richiesto di prendere dei provvedimenti per dare alle loro nuove operazioni online un’aria di affidabilità rispetto ai siti web clandestini di marijuana per corrispondenza.

Fino ad ora, le vendite e le consegne online di cannabis erano state dominio esclusivo dell’agenzia governativa provinciale, Alberta Gaming, Liquor and Cannabis (AGLC), che regola anche i rivenditori privati di marijuana dell’Alberta.

AGLC ha annunciato lo scorso dicembre, dopo una consultazione pubblica all’inizio dell’anno, che il suo rivenditore online AlbertaCannabis.org sarebbe stato chiuso e che l’e-commerce di cannabis sarebbe passato al settore privato.

«La crescente popolarità dell’e-commerce, in parte dovuta a COVID-19, è una forza trainante per l’industria che si adatta alle richieste dei consumatori», ha detto il CEO dell’AGLC, Kandice Machado, durante un briefing mediatico di lunedì.

«Questo aggiornamento fornirà ai rivenditori di cannabis con licenza nuove opportunità di guadagno e migliorerà la convenienza per i consumatori».

La grande catena canadese di vendita al dettaglio di cannabis High Tide è una delle poche compagnie che lanceranno le vendite online martedì, secondo Omar Yar Khan, il vice presidente senior della compagnia per gli affari aziendali e pubblici.

Khan ha detto che l’azienda inizierà con le vendite online ai clienti di Calgary, Edmonton e Red Deer.

«Poi, nelle prossime settimane, ci espanderemo (vendite online) in tutta la nostra più ampia rete di Canna Cabana (negozio) in Alberta».

Preoccupazione per i siti web illeciti

Il cambiamento include nuovi requisiti intesi ad aiutare i clienti a distinguere i rivenditori di cannabis online autorizzati dai siti web illeciti di vendita per corrispondenza.

«Una delle considerazioni più importanti sarà come assicurare che gli Albertani sappiano che stanno comprando da un sito online autorizzato», ha detto Dave Berry, vice presidente dell’AGLC per gli affari normativi.

A tal fine, l’AGLC richiederà ai siti web di vendita al dettaglio di cannabis online di mostrare:

– I loro numeri di licenza.

– I nomi e gli indirizzi dei loro negozi fisici autorizzati.

– Materiale educativo pubblico.

– Un link alla pagina web di ricerca dei licenziatari di cannabis dell’AGLC.

Berry ha osservato che i rivenditori online illegali di cannabis potrebbero offrire spedizioni in tutto il Canada, potrebbero «(presentare) confezioni di prodotti che potrebbero attrarre i giovani» o offrire di vendere più di 30 grammi di cannabis o l’equivalente.

Il regolatore federale della cannabis Health Canada ha messo in guardia i consumatori dall’acquistare cannabis da venditori illeciti alla luce di diversi casi in cui i bambini sono stati ricoverati in ospedale dopo aver mangiato commestibili illegali di marijuana.

«L’opportunità principale che vediamo è che ci dà un altro strumento per essere in grado di mangiare la quota di mercato del mercato illecito», ha detto Khan di High Tide.

«»Sappiamo che i servizi di consegna (di cannabis) illeciti e i siti web sono abbastanza attivi in Alberta“, ha aggiunto.

«E, fino ad ora, abbiamo operato con un braccio legato dietro la schiena in termini di competizione con loro, perché non siamo stati in grado di offrire e-commerce e consegna».

Cinque società autorizzate per l’inizio delle vendite online

Machado dell’AGLC ha detto che la provincia ha più di 750 rivenditori di cannabis con licenza brick-and-mortar.

Tuttavia, questi negozi devono ricevere speciali approvazioni AGLC alle loro licenze di vendita al dettaglio per poter condurre vendite online – e le vendite online sono disponibili solo per i rivenditori con un negozio fisico.

Cinque aziende con un totale di 74 punti vendita hanno ricevuto queste approvazioni di licenza finora, ha detto Berry dell’AGLC.

«Altre 14 aziende che rappresentano 18 sedi nella provincia sono attualmente in fase di revisione», ha aggiunto.

«Ci aspettiamo che nelle prossime settimane, altri dettaglianti dell’Alberta riceveranno un’approvazione e lanceranno siti online».

I rivenditori devono presentare il loro processo di vendita online per un’ispezione AGLC per essere approvati.

Le consegne possono essere effettuate dal personale del negozio o da un vettore comune come il corriere nazionale, i servizi di spedizione o di posta, ma le società di consegna di terze parti non sono permesse.

Requisiti di controllo dell’età

L’AGLC richiede anche un sistema di controllo dell’età per selezionare i clienti che ordinano dai negozi online di cannabis con licenza. Lo schema va oltre i semplici menu di attestazione dell’età comuni in molte altre giurisdizioni.

«La verifica dell’identificazione in negozio o la videoconferenza sono alcune delle opzioni che possono essere usate per assicurare che gli adulti legali siano verificati per fare acquisti», ha detto Berry ai giornalisti.

Khan di High Tide ha detto che il rivenditore permetterà agli acquirenti di impostare un profilo online di persona in un negozio, dove l’età può essere verificata, o di passare attraverso un processo di verifica online.

«Abbiamo lavorato su questo per gli ultimi tre mesi, da quando sono usciti con la loro bozza di modifiche (normative)», ha detto Khan.

«Siamo molto fiduciosi che saremo in grado di andare avanti in modo conforme».