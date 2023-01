Emirati Arabi Uniti: mercato immobiliare senza rivali?

Se il settore immobiliare è qualcosa su cui basarsi, Dubai sta lottando per difendere il suo status di centro del Medio Oriente contro gli sforzi sauditi per sostituirlo.

L’insistenza dell’Arabia Saudita affinché le società che svolgono attività legate al governo nel Paese, molte delle quali hanno la loro base regionale a Dubai, trasferiscano i loro uffici nel regno entro il 2024, non ha ancora smorzato l’appetito per gli immobili degli Emirati.

La scorsa settimana, il regno ha allentato le regole esentando le società che sono gli unici offerenti su un contratto governativo e le imprese con operazioni estere annuali per un valore inferiore a un milione di riyal sauditi ($ 266.000).

Allo stesso modo, i grandi progetti sauditi finora non sono riusciti a intaccare il mercato immobiliare di Dubai.

Tra questi progetti spicca Neom, una futuristica città desertica di 25.000 chilometri quadrati da 500 miliardi di dollari sul Mar Rosso.

Il Principe ereditario saudita Mohammed bin Salman si aspetta che Neom, che sembra più una vignetta in un romanzo di fantascienza che un progetto del mondo reale, diventi la casa di nove milioni di persone. Inoltre, nel 2029 la nuova città ospiterà il primo torneo internazionale di sport invernali del Medio Oriente .

Neom prende spunto dalla strategia di marketing di Dubai che ha pubblicizzato con successo i progetti dell’Emirato in superlativi.

Concepita come una metropoli lineare , la città in fase di realizzazione prevede la creazione di 15 isole nella sua prima fase accanto a “un sistema di mobilità completo”, il “più grande porto turistico sulla Terra” e un impegno per l’energia sostenibile che prevede la trasformazione del 95% della città in una riserva naturale.

Se davvero costruita come previsto nell’incredibile piano per la città, Neom, una metropoli incentrata su The Line, una città intelligente lineare di 34 chilometri quadrati, funzionerà con il 100% di energia rinnovabile senza emissioni di carbonio, senza strade o automobili , e conserva la maggior parte della sua area per la fauna selvatica grazie alla sua minore impronta infrastrutturale.

Nel frattempo, il mercato di Dubai sta crescendo vertiginosamente.

A ottobre, il miliardario indiano Mukesh Ambani ha acquistato 5.534 metri quadrati di terreno al prezzo di 163,4 milioni di dollari a Palm Jumeirah, un’isola artificiale popolata da hotel sfarzosi, ville eleganti e torri di appartamenti. Ambani ha anche acquistato una villa da 80 milioni di dollari per il figlio più giovane.

Alcune settimane dopo, un misterioso acquirente ha acquistato una villa con otto camere da letto e 18 bagni a Palm Jumeirah per 82,4 milioni di dollari.

Un grande afflusso di persone molto facoltose, spesso paganti in contanti, molti dei quali russi, alimenta la domanda immobiliare a Dubai che lo scorso anno ha fatto salire i prezzi del 70%.

Gli accordi a ruota libera sono stati uno dei motivi per cui la Financial Action Task Force (FATF), un cane da guardia contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ha inserito gli Emirati Arabi Uniti nella sua lista grigia.

Da allora il GAFI ha affermato che, a seguito delle riforme, gli Emirati Arabi Uniti, desiderosi di essere visti come un centro finanziario internazionale trasparente e un cittadino globale modello, sono diventati “conformi” a 13 delle sue 40 raccomandazioni , “ampiamente conformi” a 23 raccomandazioni e ” parzialmente conforme” con quattro.

Anche così, Dubai sembra non avere alcuna intenzione di pubblicizzare il proprio registro immobiliare. I critici affermano che le autorità hanno pochi incentivi ad aumentare la supervisione o la trasparenza perché ciò smorzerebbe l’interesse in un momento in cui l’Arabia Saudita sta cercando di spodestare l’Emirato, almeno per quanto riguarda le società.

Inoltre, la discrezione è uno dei motivi per cui il mercato immobiliare di Dubai sale in tempi di crisi, come la guerra in Ucraina e la recente pandemia.

Oltre ai russi, gli acquirenti recenti includono ricchi cittadini del Golfo, israeliani, persone che hanno lasciato la Cina dopo l’allentamento delle restrizioni del Covid-19 e coloro che hanno spostato le operazioni fuori Londra in seguito all’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea.

In una dichiarazione dello scorso anno, gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato di “prendere molto seriamente il proprio ruolo nella protezione dell’integrità del sistema finanziario globale. Ciò include l’incorporamento di un quadro normativo chiaro per gli agenti immobiliari “, che sono obbligati a presentare rapporti all’Unità di informazione finanziaria del governo per le transazioni di acquisto e vendita di immobili”.

Tuttavia, il mercato immobiliare di Dubai ha assistito ai suoi alti e bassi. Molti vedono il crollo del 2008/2009 come la ricaduta della crisi finanziaria globale, anche se la ricerca delle principali società immobiliari prevedeva una recessione prima e indipendente dal collasso economico.

Gli analisti avvertono che il rifinanziamento del debito a causa dell’aumento del costo del prestito rappresenta una minaccia in un mercato in cui il 19% dell’esposizione al rischio di credito delle banche è legato al settore immobiliare.

Gli sviluppatori sono meno preoccupati.

“Mi preoccupo per uno tsunami o un tifone? Beh, è ​​come la pandemia, nessuno l’ha vista arrivare, ma è arrivata. Non puoi davvero preoccuparti di questo “, ha affermato Murat Ayyildiz, Presidente di Alpago Properties, uno sviluppatore di proprietà di lusso di Dubai.