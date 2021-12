Sempre più spesso, il rispetto delle sanzioni statunitensi contro l’Iran potrebbe emergere come una cartina di tornasole degli stretti legami degli Emirati Arabi Uniti con gli Stati Uniti.

Al limite di una potenziale spaccatura tra gli alleati c’è un accordo recentemente concluso da una società privata degli Emirati Arabi Uniti per costruire centrali termiche, solari ed eoliche a gas con una capacità totale di 300 megawatt nella provincia iraniana del Khuzestan, ricca di idrocarburi.

Fondata nel 2020, AJ Holding, la società con sede a Dubai e Fujairah, non è stata contattata per un commento. Il sito web della società afferma, senza ulteriori dettagli, che il suo portafoglio comprende circa 600 MW di progetti di energia eolica e solare nell’Europa orientale, nei Paesi baltici e nell’Estremo Oriente.

Un’immagine attribuita all’agenzia di stampa energetica iraniana Bargh News sembrava mostrare l’amministratore delegato danese della società, Allan Jespersen, mentre scambiava documenti con un funzionario iraniano.

L’accordo è stato firmato quando gli Stati Uniti hanno avvertito che avrebbero inasprito l’applicazione delle sanzioni se i colloqui multilaterali a Vienna volti a far rivivere l’accordo internazionale del 2015 che ha frenato il programma nucleare iraniano fallissero.

Una delegazione statunitense prevede di visitare gli Emirati Arabi Uniti, uno dei principali partner commerciali iraniani, questa settimana per avvertire banche, aziende petrolchimiche e altre società che le autorità statunitensi hanno prove della loro non conformità alle sanzioni e che potrebbero essere penalizzate.

Durante i colloqui di Vienna, Anwar Gargash, consigliere diplomatico del Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Khalifa bin Zayed, ha affermato di non “vedere ulteriori sanzioni come una soluzione … Ci sono già abbastanza sanzioni contro l’Iran”, ha affermato. Allo stesso tempo, Gargash ha descritto gli Stati Uniti come “l’alleato strategico numero uno degli Emirati Arabi Uniti”.

Gli Stati Uniti hanno espresso sostegno all’azione diplomatica degli Emirati Arabi Uniti in Iran, iniziata nel luglio 2019 dopo che gli Stati Uniti non hanno risposto agli attacchi alle navi petrolifere al largo delle coste degli Emirati, di cui si riteneva responsabile la Repubblica islamica.

“Accogliamo con favore qualsiasi colloquio diretto che porti a una maggiore pace e stabilità nella regione”, ha affermato il vice segretario di Stato americano per l’Iran e l’Iraq, Jennifer Gavito.

Nel contatto di più alto livello in un decennio, lo sceicco Tahnoon bin Zayed, consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati Arabi Uniti e fratello del principe ereditario Mohammed bin Zayed, uomo forte, ha incontrato a Teheran la scorsa settimana il presidente iraniano Ebrahim Raisi.

“Mi aspetto che l’Iran faccia richieste che sarebbero molto difficili da soddisfare per gli Emirati Arabi Uniti. Chiederebbero … di utilizzare le istituzioni finanziarie degli Emirati Arabi Uniti per commerciare con il mondo. Gli Emirati Arabi Uniti devono scoprire da soli se vogliono aiutare l’IRGC (il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche) eludere e aggirare le sanzioni statunitensi per proteggersi da potenziali attacchi futuri“, ha affermato lo studioso iraniano Ali Alfoneh in un recente webinar che faceva parte del Forum di sicurezza degli Emirati Arabi Uniti di quest’anno ospitato dall’Arab Gulf States Institute di Washington (AGSI).

Alfoneh si riferiva ai timori che l’Iran potesse prendere di mira gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita in un possibile confronto militare con Israele e/o gli Stati Uniti nel caso in cui i colloqui sul nucleare di Vienna dovessero crollare.

Le preoccupazioni degli Emirati Arabi Uniti sono state amplificate in seguito all’istituzione, lo scorso anno, di relazioni diplomatiche con Israele che l’Iran ha condannato.

Gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti stanno negoziando i dettagli finali per la vendita di 23 miliardi di dollari statunitensi di caccia F-35 che renderebbero lo stato del Golfo l’unica nazione del Medio Oriente ad eccezione di Israele a gestire l’aereo da guerra stealth più avanzato d’America. All’inizio di questo mese, gli Emirati Arabi Uniti hanno concordato durante una visita del presidente Emmanuel Macron un accordo da 20 miliardi di dollari per l’acquisto di 80 aerei da combattimento Rafale francesi.

“I funzionari di Abu Dhabi e (soprattutto) di Dubai sono pienamente consapevoli del danno che sarebbe causato al loro marchio come hub (relativamente) stabili in una regione altrimenti insicura se il modello di attacchi visto nel 2019 dovesse continuare e/o intensificarsi”, ha affermato Lo studioso del Golfo Kristian Coates Ulrichsen. Il signor Ulrichsen si riferiva agli attacchi alle navi negli Emirati Arabi Uniti e agli impianti petroliferi sauditi di cui si credeva fosse responsabile l’Iran.

L’apertura degli Emirati Arabi Uniti all’Iran equivale a una scommessa discutibile che la distensione, sullo sfondo di continui disordini sociali guidati da difficoltà economiche, indurrà il governo di Teheran a modificare le sue politiche.

“Quello in cui speriamo è la moderazione del regime… in cui abbiamo a che fare con l’Iran come un altro stato con cui possiamo occuparci in modo sostenibile e da cui possono beneficiare. Quindi, se hanno bisogno di leva, possono ottenere leva, ma non deve passare per gli aspetti militari… Questo è il tipo di cambiamento che non è stato esplorato molto”, ha detto Mohammed Baharoon, capo del Dubai Public Policy Research Center, nel webinar AGSIW che includeva anche Alfoneh .

Gargash ha espresso la speranza nelle sue osservazioni al forum sulla sicurezza che l’Iran avrebbe risposto al “nuovo ambiente” che gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita stavano cercando di creare. Ha suggerito che l’Iran potrebbe segnalare il suo interesse aiutando a raggiungere un cessate il fuoco nella debilitante guerra di quasi sette anni nello Yemen.

La scommessa degli Emirati Arabi Uniti è che l’Iran, come il Golfo, accetterà che per sopravvivere nel 21° secolo, i regimi autocratici devono fornire beni pubblici e non possono più dipendere principalmente da uno stato di sicurezza repressivo. Perché l’Iran lo faccia, ha bisogno di una revoca delle sanzioni.

Allo stesso modo, la scommessa presuppone inoltre che le voci della minoranza iraniana che sostengono che il miglioramento delle relazioni con gli stati del Golfo richiede una risoluzione della questione nucleare e la revoca delle sanzioni statunitensi risuoneranno con i politici a Teheran.

Majidreza Hariri, capo della Camera di commercio Iran-Cina, ha recentemente avvertito che l’Iran è in svantaggio commerciale finché le sanzioni sono in vigore.

“Il nostro status si sta indebolendo ogni giorno… perché quando siamo assenti dall’arena del commercio internazionale dell’energia, i nostri concorrenti nella regione meridionale del Golfo Persico prendono il nostro posto e quando vendono più petrolio alla Cina, sono obbligati a comprarne di più merce da esso”, ha detto Hariri.

Esfandyar Batmanghelidj, che dirige il think tank Bourse and Bazaar con sede a Londra ed è visiting fellow al Consiglio europeo per le relazioni estere, ha osservato che le importazioni iraniane dagli Emirati Arabi Uniti previste a 12 miliardi di dollari nel 2021/2022 dovrebbero superare i livelli pre-2018 entro marzo del prossimo anno, la fine dell’anno solare iraniano. Gli Emirati Arabi Uniti sono un importante hub per la riesportazione in Iran.

Batmanghelidj ha suggerito che l’aumento del potere di spesa dell’Iran negli Emirati Arabi Uniti è stato rafforzato dalle vendite di petrolio alla Cina in violazione delle sanzioni statunitensi mediate dagli Emirati e dalla Malesia.

L’accordo sull’energia di AJ Holding, se confermato, garantirebbe quanto meno all’Iran una vittoria simbolica, un contratto con una società di un Paese strettamente alleato con gli Stati Uniti che snobberebbe le sanzioni statunitensi.

È improbabile che gli Emirati Arabi Uniti snobbano le sanzioni in modo sfacciato. È più probabile che il contratto sia un’ulteriore indicazione per l’Iran di ciò che sarebbe possibile se facesse la sua parte per far revocare le sanzioni statunitensi. È un messaggio di cui Teheran è a conoscenza da tempo, ma finora si è rifiutata di ascoltare. Quindi, la domanda è se qualcosa è cambiato dal punto di vista dell’Iran. Non c’è alcuna indicazione che qualcosa abbia.