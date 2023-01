Emirati Arabi Uniti: ecco il ‘business as usual’ con Israele

Per gli Emirati Arabi Uniti è tutto come al solito, poiché il nuovo governo del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu non perde tempo nell’attuare politiche intransigenti volte a costringere i palestinesi a rinunciare all’idea di uno stato indipendente e ad accettare il dominio israeliano.

Gli Emirati Arabi Uniti lo hanno chiarito accogliendo una delegazione israeliana ad Abu Dhabi questa settimana per discutere di sicurezza, energia, turismo, istruzione, tolleranza e sicurezza idrica.

La delegazione di 20 persone, in rappresentanza di diversi ministeri e guidata dal direttore generale del Ministero degli Esteri Alon Ushpiz, era ad Abu Dhabi per preparare un secondo vertice del Negev previsto per la primavera in Marocco.

Gli israeliani sono volati nella capitale degli Emirati pochi giorni dopo che un membro intransigente del gabinetto di Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, ha effettuato una visita provocatoria al Monte del Tempio o Haram ash-Sharif , un luogo sacro per ebrei e musulmani e il terzo luogo più santo nell’Islam.

Il primo vertice dei ministri degli Esteri di Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Marocco, Egitto e Israele si è riunito lo scorso anno nella città israeliana di Sde Boker nel Negev per identificare iniziative congiunte.

La scorsa settimana, i quattro Stati arabi hanno condannato la visita di Ben-Gvir. Gli Emirati Arabi Uniti, insieme alla Cina, hanno chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di discutere la visita; e ha rinviato piuttosto che cancellato una visita ad Abu Dhabi di Netanyahu.

Gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain e il Marocco hanno stabilito relazioni diplomatiche con Israele nel 2020, mentre l’Egitto è diventato nel 1979 il primo paese arabo a firmare un trattato con lo Stato ebraico.

I colloqui, iniziati lo stesso giorno in cui Israele ha imposto il divieto di viaggio al ministro degli Esteri palestinese Riyad Maliki, segnalano che gli Emirati Arabi Uniti e altri stati stanno procedendo con le loro proteste piuttosto che dire a Israele che ci saranno gravi conseguenze.

Il mese scorso, Netanyahu ha formato una coalizione di partiti religiosi nazionalisti e ultraconservatori con un programma governativo che nega i diritti dei palestinesi e potenzialmente potrebbe portare all’annessione dei territori occupati da Israele durante la guerra in Medio Oriente del 1967. Potrebbe anche portare a giudaizzare parti dell’Israele precedente al 1967 che hanno significative comunità palestinesi israeliane.

La messa al bando di Maliki faceva parte di un pacchetto di sanzioni che comprendeva anche il sequestro delle entrate fiscali che Israele raccoglie per conto dell’Autorità palestinese e il loro trasferimento alle vittime israeliane della violenza palestinese, detraendo dalle entrate l’equivalente dei pagamenti effettuati ai palestinesi accusati di autori di violenze e le loro famiglie; e il congelamento delle costruzioni palestinesi in gran parte della Cisgiordania.

Inoltre, il signor Ben-Gvir, che sovrintende alla polizia israeliana, ha vietato l’esposizione in luoghi pubblici di bandiere palestinesi “che mostrano l’identificazione con un’organizzazione terroristica”.

Israele ha imposto le sanzioni come rappresaglia per aver appoggiato da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite una richiesta palestinese alla Corte internazionale di giustizia di esprimere un parere sulla legalità delle politiche israeliane nella Cisgiordania occupata e a Gerusalemme est.

Insistendo sul fatto che i palestinesi hanno il diritto di opporsi all’occupazione, il primo ministro palestinese Mohammad Shtayyeh ha avvertito che le misure potrebbero portare al collasso dell’Autorità palestinese.

“Israele vuole impedire anche il modo più non violento di combattere l’occupazione”, ha detto Shytayyeh.

Israele raccoglie circa 256 milioni di dollari al mese per tariffe su servizi e beni destinati all’Autorità, ma detrae 85 milioni di dollari per pagamenti regolari, commissioni e somme pagate dai palestinesi alle famiglie dei prigionieri ritenuti terroristi dallo stato ebraico.

Shtayyeh ha detto che esorterà gli stati arabi a tener fede al loro impegno di fornire ai palestinesi una rete di sicurezza economica. “Solo l’Algeria sta rispettando i suoi impegni e trasferisce 52 milioni di dollari al mese”, ha affermato Shtayyeh.

Il primo ministro tenterà probabilmente di sfruttare la disponibilità degli Emirati Arabi Uniti a condurre affari con Israele, come al solito, per ottenere un sostegno finanziario come compensazione. La domanda è se gli Emirati Arabi Uniti e altri stati possano cercare concessioni politiche palestinesi nei rapporti con il nuovo governo israeliano.

Ciò renderebbe le cose più facili per Bin Zayed e altri leader arabi pronti ad andare avanti nel rafforzamento delle relazioni con Israele nonostante le politiche del governo Netanyahu e dell’opinione pubblica araba ed emiratina.

Secondo un recente sondaggio, la popolarità di stringere relazioni con Israele è crollata negli Emirati Arabi Uniti e in Bahrain negli ultimi due anni.

Negli Emirati Arabi Uniti, il sostegno è sceso al 25% dal 47%. In Bahrein, solo il 20% della popolazione sostiene l’accordo, in calo rispetto al 45% nel 2020.

I tifosi di calcio arabi hanno dimostrato durante la Coppa del Mondo del mese scorso in Qatar la loro opposizione alla normalizzazione delle relazioni con Israele rifiutando di interagire con le loro controparti israeliane e rifiutando le interviste con i media israeliani. Allo stesso tempo, i qatarioti e alcuni atleti, tra cui la nazionale marocchina, indossavano fasce filo-palestinesi e sventolavano bandiere palestinesi.

Il sentimento popolare si riflette anche nelle cifre del turismo . Più di 150.000 israeliani si sono riversati negli Emirati Arabi Uniti nei 2 anni e mezzo da quando gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein hanno stabilito relazioni diplomatiche con Israele, ma solo 1.600 Emirati hanno visitato Israele da quando lo scorso anno ha revocato le restrizioni ai viaggi dovute al coronavirus.

Bin Zayed vede le relazioni con Israele come una copertura contro l’Iran, in particolare quando lui e altri leader arabi sono incerti sull’affidabilità degli Stati Uniti come garante della sicurezza regionale.

Inoltre, Bin Zayed spera di trarre vantaggio dall’abilità tecnologica israeliana per posizionare gli Emirati Arabi Uniti come un’economia della conoscenza all’avanguardia del 21° secolo.

Infine, le relazioni con Israele pongono gli Emirati Arabi Uniti come un faro della moderazione musulmana e gli fanno guadagnare punti fondamentali in segmenti chiave dell’opinione pubblica occidentale, compresi gli influenti evangelisti negli Stati Uniti.

L’annuncio di questa settimana che gli Emirati Arabi Uniti avrebbero iniziato a insegnare l’Olocausto nelle lezioni di storia nelle scuole primarie e secondarie di tutto il paese ha ricevuto elogi immediati dall’amministrazione Biden.

“L’educazione all’Olocausto è un imperativo per l’umanità, e troppi paesi, per troppo tempo, continuano a minimizzare la Shoah per ragioni politiche. Mi congratulo con gli Emirati Arabi Uniti per questo passo e mi aspetto che altri seguano presto l’esempio “, ha affermato Deborah E. Lipstadt, l’inviata speciale degli Stati Uniti per monitorare e combattere l’antisemitismo. Lipstadt stava usando la parola ebraica per Olocausto.