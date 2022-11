Elon Musk: un genio fanfarone padrone della comunicazione mondiale

Quanto si sta parlando di Twitter in questi giorni! E come mai Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo spende una cifra pazzesca per assicurarsene il controllo? Twitter, dopo polemiche e lotte di scalate che potrebbero essere temi di serial televisivi, con Jack Dorsey Dorsey, un informatico di St. Louis nel Missouri, è stata fondata nelle prima decade del secondo millennio da Evan Williams e Biz Stone, giovani imprenditori con conti correnti a nove cifre.

Oggi il sistema è definito uno strumento di messaggistica sociale gratuito che consente alle persone di rimanere in contatto attraverso brevi aggiornamenti di messaggi di testo lunghi fino a 140 caratteri. Uno scambio di informazioni scarne e di taglio essenziale, che nel corso di un soffio di anni si è trasformato in un veicolo potente che ha dato voce a ragazzi, ma anche a politici, impostori e truffatori. Un cavallo di Troia insomma, presente nelle nostre tasche, nelle nostre borse e sui tavoli di lavoro di piccoli e grandi della Terra per promettere una circolazione delle idee -o forse- una sottile imposizione di ideologie di potere camuffata da frasi stringate e intrise da una discutibile popolarizzazione. Tant’è da aver suscitato l’interesse di Elon Musk che ora ne prende il comando in modo plateale, tra dichiarazioni, ritrattazioni, mosse di licenziamenti di massa definiti da Ananya Bhattacharya su Quartz «in stile slot-machine» e ripensamenti pieni di graziosa magnanimità dopo che Volker Türk, responsabile della divisione di diritti umani delle Nazioni Unite gli ha chiesto che «i diritti umani siano centrali nella gestione». Ma che se ne fa un magnate delle automobili elettriche e dei razzi recuperabili?

Proviamo in poche battute a darci qualche risposta.

Nella società digitale in cui viviamo, sono in pochi a negare l’importanza della comunicazione nella vita sociale ed economica di ciascuno di noi. E quello che sta facendo Musk sarà sicuramente oggetto di case history che saranno studiati in futuro. Bene, per ottenere il controllo dell’organizzazione Musk ha dichiarato il licenziamento di circa la metà dei suoi dipendenti, snobbando -a detta di alcuni- una legge che sancisce ai dipendenti l’opportunità che venga concesso del tempo per gestire la difficile fase di dismissione, il Worker Adjustment and Retraining Notification Act.

Probabilmente in questa straordinaria manovra che in tutto dovrebbe valere 44 miliardi di dollari, c’è un pericoloso gioco politico. Secondo Andy Wu, docente di strategie di business ad Harvard, il magnate sudafricano «crea aziende da zero». In Twitter, invece, troverà una cultura che dovrà cambiare per raggiungere i suoi traguardi. Pertanto un modello di business assai lontano dai suoi. Ma non ci nascondiamo di sospettare che un sistema così potente potrebbe essere una preziosa scialuppa in vista delle elezioni presidenziali statunitensi del 2024 per la candidatura di Donald Trump, che nella passata gestione amministrativa ha sostenuto Elon Musk e le sue attività spaziali. Probabilmente questa è una valutazione pur frettolosa ma che ci spinge a qualche riflessione. Abbiamo sempre visto in Musk un innovatore di altissimo calibro. Del resto non si diventa l’uomo più ricco del mondo se non si ha gran talento e idee più alte e più realizzabili.

Eppure di Elon Musk ricordiamo un paio di battute: una è la dichiarazione, secondo l’autorevole Forbes che «Tesla è ancora molto lontana dall’atteso livello 5 perché la guida autonoma generalizzata è un problema difficile», mentre ne aveva assicurato in tempi brevi il successo. E che dire quando nel 2016 promise che il 2024 sarebbe stata la data giusta per la partenza del primo equipaggio umano verso Marte, senza pensare che ancora non sono stati nemmeno risolti tutti i problemi inerenti un viaggio che dura sei mesi per la sola andata, in ambiente di mobilità assai ridotta dei viaggiatori? Con che irresponsabilità non si sono affrontate le tematiche di alimentazione, di sostentamento su un nuovo pianeta e di esposizioni delle radiazioni cosmiche?

Se alcune fanfaronate possono far sorridere quando pronunziate da persone incontrate per strada, sono inquietanti se rilasciate da un uomo così potente da aver promosso ed iniziato l’invasione dello spazio basso con decine di migliaia di satelliti di circa 220 kg. a 550 km di quota, definita «un macello», da Jader Monari,ingegnere dell’Istituto di radioastronomia dell’Inaf di Bologna, «specialmente nelle bande Ku e Ka». Un progetto in cui il manager è stato lasciato irresponsabilmente libero e che ha fatto infuriare Cina e Russia, ma che comunque comporterà un problema molto serio per l’inquinamento ultratmosferico.

Che lezioni traiamo da questo minuscolo elenco? Che se un imprenditore che si permette comportamenti tanto bizzarri ha un potere di dominare in modo così imperioso una fascia extragravitazionale, è un problema molto serio. E che qualsiasi politica liberista dovrebbe essere molto più attenta. In sua vece, dovrebbe pensarci chi mostra di lavorare in un Palazzo di Vetro di New York, i cui operati sono spesso criptici e… profondamente inutili!