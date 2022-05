Parliamo di qualcosa di bello. E di ‘qualcuno di bello’. Nella fattispecie di Elon Musk, uno dei pochi autentici geni pragmatici in circolazione. Degli altri (pochi) ci occuperemo un’altra volta.

Nella fattispecie, contingente. Musk è ‘notizia di attualità’ palpitante (come molto spesso, peraltro) per le vicende connesse all’acquisizione in corso di Twitter (mica roba da poco). L’accordo da 44 miliardi di dollari (mica roba da poco) è «temporaneamente sospeso» ma «resto impegnato all’acquisizione» dice Musk. L’operazione è in stand-by «in attesa di dettagli che supportino il calcolo che gli account di spam/fake rappresentino meno del 5% degli utenti». Il fatto è correlato alla denuncia, appunto, di account falsi. Il titolo ha ceduto, alla notizia, ben il 21% nel pre-market mentre Tesla ha guadagnato attorno al 5%. «La media di account falsi o di spam durante il primo trimestre del 2022 ha rappresentato meno del 5% dei nostri utenti attivi giornalieri mensili» si sostiene da parte di Twitter.

Nato in Sudafrica, a Pretoria, il 28 giugno 1971 Elon Reeve Musk ha cittadinanza canadese per origine (padre ingegnere, madre modella) ed è naturalizzato statunitense. È CEO e CTO della compagnia aerospaziale SpaceX, CEO e Product architect di Tesla, cofondatore e CEO di Neuralink, fondatore di The Boring Company dopo avere creato PayPal e OpenAI. Ha anche proposto il sistema di trasporto superveloce Hyperloop.

Di Musk si può parlare e raccontare a distesa e molto a lungo. Lo faremo, nel dettaglio. Ma quello che ci sta qui ed ora a cuore è come la sua biografia operativa dimostri che volendo si può provare a cambiare il mondo. Dal punto di vista materiale come lui, e non solo. E così veniamo a noi. Al genio dell’imprenditore polimorfo, ai nostri ‘geni’ ed a quello che da queste parti passa il convento…

ELON MUSK, OVVERO COME SI PUÒ, VOLENDOLO, CAMBIARE IL MONDO /1 (continua)