Elly Schlein, la prima donna alla guida del PD

Non crediamo mai abbastanza

a ciò in cui non crediamo

(M. Conte S. 2004)

Issato su un albero lo zio Teo (Ciccio Ingrassia) in libera uscita dal manicomio sfugge al controllo dei congiunti e si arrampica su un olmo per ululare “Voglio una donnaaaa!”. Il film era lo splendido “Amarcord” del grande Federico Fellini. Nel Pd al contrario una donna che i clan correntizi (Base Riformista su tutti) non volevano vince le primarie grazie molto ai gazebo “liberi” e molto meno agli iscritti al partito che volevano “occhiali a goccia” Bonaccini nella consultazione finto congressuale cinque mesi dopo la sconfitta in fondo limitata nei numeri. Ma alquanto dilatata dal vuoto di un suicida progettopolitico di Letta che sbaglia strategia con una politica debole quanto assurda con due perle da rimembrare. La prima nell’intestarsi una competizione di tipo “maggioritario” contro la Meloni, cancellando così tutto il resto attorno vigente una legge elettorale di stile “proporzionale”. Come la seconda mossa suicida per cui appena caduto il governo Draghi come unica strategia ed offerta politica si intesta una fantomatica “agenda” Draghi beccandosi con il poi “infame” Calenda valevole più come metodo che per le scelte di programma di un governo politico da perseguire. Fantasiosa agenda figlia di un’accozzaglia istituzionale finta grande coalizione alla tedesca di interessi troppo diversi per poter essere duplicati in altra fase politica. Incomprensibile. Quindi si saluta con relativa sorpresa la vittoria della vice presidente della Regione Emilia Romagna contro il suo presidente Bonaccini.

Dunque Elly Schlein è la prima segretaria di un partito in profondità maschio, donna giovane (per gli standard italiani, a 37 anni in paesi evoluti sono già al servizio della collettività da anni) che ama un’altra donna non è sposata non è cristiana (l’adesione religiosa non fa curriculum ed è sempre un’arma impropria delle peggiori destre nel mondo usata quale manganello politico) è progressista, no di sinistra, no estremista, no ecologista, non riformista. Riformismo, affascinante vuota parola che scherma le più discutibili scelte ed azioni politiche. Insomma Elly Schlein ha vinto e non l’hanno sentita arrivare. Conosco tante donne mamme non cristiane cólte intelligenti non cattoliche, ma anche cattoliche, di sinistra. Tutto il contrario della destra Meloni proveniente da quell’Azione studentesca gruppo estremista di squadristi picchiatori di inermi studenti a Firenze, reazionaria per idee simboli progetti strategie con cui sta sfasciando il paese alzando tassi di odio alla ricerca tardiva di una rivincita storica con rimozioni della realtà per gli sconfitti dalla Resistenza, antifascista. Violenti nelle parole nei metodi nelle idee nelle decisioni di governo. Ma non ditelo ai falsi giornalisti di un circo mediatico mediocre e servo come quello italiano, beatisi della “conservatrice” Giorgia che è stata è e sarà di destra che sarebbe una draghettaperché altro non può/sa fare. Ma che nei primi atti di governo nega quei valori della Costituzione che hanno fatto finta di accettare.

Dunque Elly sale al soglio ‘pontificio’ di un Pd in totale crisi di nervi. Adesso il circuito informativo mediatico si sbizzarrirà sullo scontro tra un’outsider (Schlein) estranea a giochi di partito che aveva stigmatizzato sin dal famoso “assassinio” politico dei 101, ma erano molti di più, contro Prodi ed una presunta e falsa underdog nella ridicola autoimmagine di Meloni che occupa in pieno il teatrino della politica da decenni. In attesa di valutare decisioni ed orientamenti del “nuovo” (l’ennesimo) corso del Pd possiamo però approfondire alcune questioni aperte per nulla risolte con questa partecipazione alle primarie. E dunque i numeri ci dicono che hanno votato 151530 iscritti, gli “interni” al partito. 79787 (52,9%) voti per Bonaccini e 52637 (34,9%) alla Schlein più i restanti di contorno a Cuperlo e De Micheli. Dunque 27150 voti di differenza a favore del primo. Oltre i trionfalismi iniziali quel 18% di scarto a favore di Bonaccini da parte degli iscritti è stato ribaltato da un definitivo 7,5% a favore della in parte estranea al partito che ha scelto una Schlein già militante “contro” il partito in passato e poi eletta deputata con il medesimo. Risultano così 81978 voti di scarto emersi dalle primarie a favore della prima donna segretaria. Non proprio un plebiscito piuttosto una sostanziale spaccatura con andamenti altalenanti: Primo dato è che si registra una maggiore tenuta del Bonaccini ma concentrata per regioni come confermano gli andamenti per provincie. Da cui si evince come non sia riuscito a conquistare nemmeno una provincia in ben 9 regioni (F. V. Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, T.A. Adige, V. d’Aosta, Veneto e circoscrizione estera) più del doppio delle sole 4 regioni con provincie in minoranza, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, ovvero regioni con molti minori numeri di votanti. E così la Schlein riceve consensi un poco ovunque dal secondo round delle primarie con tre vittorie chiave: Lombardia, Lazio, Toscana se si pensa che nella sola Milano per Lei i voti sono stati oltre 45 mila mentre per Lui poco più di 20 mila, insomma 25 mila in meno, o il Lazio dove eccetto Frosinone e Viterbo in cui S. ha lasciato poche migliaia di voti nella capitale Roma ai ca. 44 mila voti vinti se ne contrappongono meno di 20 mila di Bonaccini e poi Firenze con 21 mila voti contro 11 mila. Queste le tre città che hanno fatto vincere la Schleinmentre il voto per Bonaccini come visto per regioni è minoritario in molte più regioni che per la Schlein. Altri elementi di riflessione a futura memoria sono i voti in alcune regioni blindate da blocchi di potere locali con effetti nazionali. Così si sono spesi alcuni presidenti compatti per Bonaccini come in Campania con tutte e 5 le provincie ed un 79,5% a Salerno feudo del boss De Lucacome pure le 4 provincie a 2 in Puglia con l’altro presidente di regione dai toni populisti capace di allearsi nelle amministrative, anche con la destra. E questo la dice lunga sul tipo di partito alleanze e probabili strategie che sarebbero state poste in essere se avesse vinto Bonaccini. E così l’aver come altre volte dato la parola, alquanto schizofrenica per cui alla fin fine gli orientamenti degli iscritti sono stati ribaltati da chi non milita la cui valenza oltre ad esprimere una domanda potenziale di innovazione nel contempo segnala pure di come si tratti di un voto da fidelizzare con un serio ma soprattutto chiaro programma, senza i “ma anche” di veltroniana storia. Esposti questi voti ad una volatilità accentuata dal non conoscere i profili professionali e sociali dei “gazebisti” ciò che rende più difficoltosa la scelta di quale tipo e forma di partecipazione si tratti e di quali siano domande ed interessi da tutelare non conoscendo provenienza sociale lavorativa status economico età sesso. Sapendo che i più giovani e le donne hanno contribuito a questa vittoria che resta nei numeri più ristretta dei commenti conclusivi.

Poi nello scenario di un tempo storico e politico fortemente caratterizzato dalla perdita di centralità di un voto sicuro e prolungato nel tempo parliamo comunque di un potenziale elettorato recatosi al voto in un’epoca in cui le masse si sono dissolte dalle piazze spesso vuote ma che spostano la propria frammentaria partecipazione in altre forme, in primis sui social con la prevalenza comoda della Rete. Che alcuni (ex M5S) volevano quale unico diffusore di consenso con un comodo click casalingo di una confusa democrazia diretta che si va diffondendo ovunque si tengano elezioni libere. Una modalità di democrazia della non partecipazione o a partecipazione differita priva di confronti fisici diretti. Un problema serio per la democrazia dinanzi a derive ideologiche sparite a sinistra ma molto ben presenti nella rivincita che la sguaiata violenta reazionaria destra tornata al governo pur essendo minoranza nel paese manifesta nei primi mesi del suo incedere s-governante che ha già creato problemi di frizione con l’Europa e che conferma la sua unica natura: violenta inumana fascistoide dai giovani ai poveri e soprattutto agli emigranti che muoiono per colpa loro…. Senza mai aver sentito una parola da Giorgia ed accozzaglia governativa o di partiti di umanità di alquanto sincero dolore. Mai una parola di conforto o di solidarietà, solo un bieco freddo distaccato resoconto burocratico di cui il fascio leghista Salvini ed il suo questurino che pianta dosi di odio ma soprattutto Ella hanno vomitato in questi lunghi sette giorni. Torniamo a noi, meglio per riassumere l’andamento di queste consultazioni. Ai gazebo si sono recati in 1 milione 98623 persone di età sesso estrazione sociale interesse motivazioni estremamente differenziatedi cui appare complicato inferire una significatività statistica di N quale universo di popolazione omogeneo e confrontabile. Non poco in un’epoca di dissolvimento delle masse ma certo un’affluenza alle primarie molto ridottasi se appena nel 2019 (candidati Zingaretti-Martina-Giachetti) vi erano stati 471 mila elettori in più, perdendo un consistente 30%. In quel caso il voto popolare era stato di 8,3 volte maggiore di quello dei circoli mentre oggi è sceso a 7,2. Per uno scenario più completo va ricordato che alle elezioni disastrose di settembre scorso, con un calo di consensi e di affluenza generale enormi, per il Pd avevano comunque votato in 5,3 milioni. E così alle primarie ultime nonostante l’allargamento ai sedicenni (che non votano alle consultazioni ufficiali) ha concorso al voto solo 1/5, 20%, del voto di cinque mesi fa. Insomma letto con altra filigrana è un tracollo perché tra gli elettori senza vincolo si sarebbero recati, condizionale d’obbligo visto che non tutti erano di area larghissima Pd, ai seggi quelli che parrebbero l’ultimo zoccolo duro. Mentre tutti gli altri, milioni, che ricordo per inciso nel 2007 erano 12 milioni, sono andati dissolvendosi negli anni senza alcun ripensamento interno da parte di quelli che avrebbero voluto un partito “riformista e liberale” che sono gli stessi che con quelle prerogative hanno affossato proprio il partito. Ma forse non le loro carriere. Infine in una conclusione provvisoria nelle sue prime uscite dovendo ancora capire meccanismi pugnali imboscate che il partito adesso “unito” le preparerà la Schlein chiede in Commissione le dimissioni del ministrucolo questurino dell’interno quello che ha già piantato dosi di odio. Poi va a Firenze con i sindacati per una manifestazione seriamente antifascista contro un altro quaquaraquà, come direbbe Sciascia, addetto all’istruzione che vale giusto una tara che voleva punire la preside scrittrice di una bella lettera agli studenti sul fascismo dopo un’aggressione squadrista.

Certo si presenta come piuttosto alternativa da tematiche ed idee con cui il Pd ha fornito una politica arroccata nelle istituzioni e lontana dalle dinamiche della società accodandosi sovente a progetti sociali e politici che l’hanno allontanato da un campo area comprensorio dite come volete, di sinistra. Sorrisi e facce allegre non danno il senso della scalata irta di pericoli all’interno e faticosa oltre le mura infìde del partito che aspettano l’azione politica e le prossime scelte della vincitrice. Dal presidente forse Nardella sindaco di Firenze al rapporto con i gruppi parlamentari, anche qui caso unico al mondo, con una vincitrice che è minoranza lì dove contano i giochi le mediazioni gli accordi anche trasversali. Che dopo un decennio si ha la certezza che non hanno pagato. Vedremo le correnti varie come si disporranno. L’elezione di Elly Schlein quale nuova segretaria del Pd dinanzi a diverse suggestioni (certo la sinistra seconda non prima nella scelta di una donna, non per favori di genere ma in quanto intelligenti) lascia comunque un partito in coma eccitato per un’ulteriore fiammata di vitalismo votaiolo che passa in breve tempo. Poverina, affaticata non aveva finito di brindare che l’avevano già impacchettata i solerti soloni del circuito mediatico che una volta si occupava anche di informazione ed oggi in piena crisi del mestiere per dirle che cosa fare o meno. Per non parlare di opinion makers, i vari e politici sparsi che già l’hanno etichettata di sinistra, radicale, collocandosi loro invece nel campo politico “giusto”. Comunque auguri a Lei ed alle sue idee nell’offerta di temi programmatici dove potersi dividere in nome della chiarezza avendo spalle larghe per organizzare un partito dove ci si pugnala con il sorriso. In questo simili ai gesuiti di cui ho diverse contezze. Fino a Letta abbiamo sentito solo ammiccamenti di qua e di là mai analisi precise e decisioni chiare così da sapere di che cosa si parla. Ora o mai più se no la sinistra non vincerà più, alleanze o meno, o meglio non esisterà proprio più. Purtroppo per il Paese sono già da tempo sulla buona strada dell’estinzione politica.