Elly Schlein all’opposizione, Giorgia Meloni al governo: due donne a confronto

Che grande pasticcio! Elly Schlein vince con nettezza le primarie del Partito Democratico. Stefano Bonaccini le perde, riconosce la sconfitta, assicura, dopo gli auguri di prammatica, che sarà leale e non farà mancare il suo sostegno. Fin qui, nulla di male e anzi, tutto di bene. Poi però le cose si complicano. Le primarie, il PD, per qualche balzana idea, decide di svolgere in due tempi: un primo tempo per sfoltire la schiera dei concorrenti (quattro), e di questo incarica gli iscritti. I quali a maggioranza decretano la vittoria di Bonaccini, seguito da Schlein. Poi seconda votazione, questa volta aperta a chiunque sia disposto a versare l’obolo di due euro e sottoscrivere una generica dichiarazione di intenti. In questo caso il risultato si rovescia: si può ipotizzare che parte dei votanti per i due candidati esclusi, Paola De Micheli e Gianni Cuperlo, venuti meno i loro candidati, abbiano dirottato il loro voto a Schlein, percepita come più vicina al loro ‘sentire’ rispetto a Bonaccini; oppure che la ’movimentista’ Schlein fa breccia in una parte di elettorato che non si identifica con il PD e che si colloca comunque a sinistra; e la sceglie come sua paladina. Del resto Bonaccini, Presidente della regione Emilia-Romagna, deve la sua riconferma proprio a Schlein: è lei che ha dirottato sulle sfiatate liste del PD di quella regione una consistente quota di elettorato giovanile e/o comunque deluso, e convinto a dare fiducia a una leadership che altrimenti avrebbe rischiato un clamoroso ed ennesimo flop elettorale. Ora è Schlein che ‘soffia’ a Bonaccini una segreteria che sembrava già sua.

C’è un paradosso: Schlein viene generalmente percepita come il ‘nuovo’ che può disincagliare il PD dalle secche in cui si è impantanato. Forse sì, è quell’aria nuova di cui si sente bisogno. E’ però un fatto incontestabile che è sostenuta da tutto quel ‘vecchio’ gruppo dirigente che formalmente si è messo da parte, ma che non ha cessato (e difficilmente cesserà ora) quel ‘lavorio’ che ha portato a essere il PD quello che è: da Enrico Letta a Dario Franceschini, da Andrea Orlando a Goffredo Bettini, da Nicola Zingaretti a Francesco Boccia… Come riuscirà a non essere prigioniera e avviluppata dalle reti dei satrapi di sempre del PD sarà interessante da vedere. Come sarà interessante vedere come si conciliano due ‘umori’ diversi, spesso opposti: quelli emersi dagli iscritti, che dovrebbero costituire la spina dorsale del Partito, l’apparato, come si diceva un tempo; con quelli che sono espressione di un elettorato umorale, che non si identifica con le logiche e le regole del ‘circolo’ e le liturgie partitiche, ed è invece ‘movimentista’, fluido e magmatico; e per tornare ai ‘satrapi’ di cui sopra, sono stati ‘bocciati’ dagli iscritti ma di fatto ‘premiati’ da gazebo aperti a chiunque.

Ad ogni modo, si prenda atto che in campo ora ci sono due donne, tra loro diversissime: ‘Io sono Giorgia’, a capo del Governo; ‘Io sono Elly’, si spera finalmente a capo di un’opposizione che sia tale.

Meloni e Schlein: ancora una volta non è vero che si vota, ma tanto non cambia nulla. Ogni volta qualche sorpresa c’è. Chissà: una buona sorpresa…

Poi, i problemi per il PD non mancano. Schlein, stappata e bevuta la canonica bottiglia di champagne, altro che sette camicie dovrà sudare. Un partito a pezzi. L’affluenza alle primarie si aggira intorno a un milione di elettori, secondo i dati ufficiali del PD. Risultato certamente migliore delle previsioni: il timore era che la partecipazione si attestasse sugli 800mila votanti; tuttavia ennesima conferma di un trend negativo del potere di attrazione del partito.

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, parla di “una grande festa di democrazia e partecipazione”; chi si contenta gode. Alle primarie del 2007 votano in 3.554.169. Nel 2009 (contesa tra Franceschini, Ignazio Marino e Pier Luigi Bersani), votano in 3.102.709. Nel 2013 Matteo Renzi vince le primarie, ma i votanti sono 2.814.441; nel 2017 si fermano a 1.848.658; anno 2019, sfida tra NicolaZingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti ai gazebo si affollano votano 1.569.628 di elettori. Oggi circa un milione e duecentomila elettori.

C’è da augurarsi che queste siano davvero ultime primarie così sgangherate e goffe: decidano, la prossima volta, che o votano solo gli iscritti oppure vota chi vuole, ma in una sola tornata, ci sia risparmiata questa fesseria del doppio turno dove il primo è deciso dagli iscritti e il secondo anche dagli altri.

Ora anche per Schlein vale il proverbiale ‘Hic Rhodus, hic salta’. Ne dovrà fare parecchi: quale identità del PD? Che tipo ‘nuovo’ di opposizione? Quali possibili alleanze? A suo tempo a una infervorata Meloni che arringava “Io sono Giorgia: sono una donna, sono una madre, sono cristiana”, Schlein replicava con una certa efficacia: “Sono una donna, amo un’altra donna e non sono una madre. Ma non per questo sono meno donna”.

Meloni si è presto accorta che quel suo triplice ‘sono’ non è sufficiente per governare. Schlein peccherebbe di imperdonabile ingenuità se mai dovesse credere che quel suo essere diversamente ma egualmente donna, sia sufficiente per dare vitalità a un Partito di cui molti preconizzano già la morte.