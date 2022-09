Immagina di avere 25 anni e 5.000 miglia da casa quando ricevi una chiamata che ti porta la peggiore notizia possibile: tuo genitore è morto. Per Elizabeth Windsor, questa chiamata ha avuto un impatto molto maggiore. Ora si stava assumendo la più grande delle responsabilità, assumendosi il peso del ruolo di sovrano.

Già giovane moglie e madre di due figli, sarebbe diventata una madre per la nazione e per il Commonwealth delle nazioni in tutto il mondo. Sarebbe stato molto da elaborare per la giovane regina quel giorno del 1952.

Suo figlio Charles sta vivendo la stessa combinazione di lutto per la perdita di un amato genitore mentre viene catapultato contemporaneamente nel ruolo di monarca e capo di stato. Il re Carlo III ha avuto 70 anni per prepararsi a questo momento e una vita per agire con la maggiore libertà dell’erede.

Elizabeth non ha avuto questo lusso. In quanto figlia del duca di York, non era l’erede al trono fino a quando l’abdicazione di suo zio Edoardo VIII nel 1936 non la rese improvvisamente erede.

Salendo al trono, si unì ai ranghi della coorte di regine regnanti della Gran Bretagna. Questa lunga tradizione di dominio femminile ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della Gran Bretagna.

Anche l’omonimo della regina, Elisabetta I, aveva 25 anni quando passò da principessa a regina. Come Elisabetta II, era un’erede alquanto inaspettata. Elizabeth Tudor era dentro e fuori dalla linea di successione del suo famoso padre Enrico VIII durante la sua infanzia.

Mentre sua madre, Anne Boleyn, lottava per assicurarsi che la pretesa di Elizabeth fosse superiore a quella della sua sorellastra maggiore Mary, la caduta di Anne rese Elizabeth Tudor una bastarda. Successivamente restaurata nella linea di successione, Elisabetta fu relegata in fondo alla linea diretta dei Tudor, dopo Maria e il suo fratellastro Edoardo VI. Trascorse anni come erede oscura che era considerata una minaccia per la sua sorellastra e fu brevemente tenuta prigioniera presso la Torre, prima di salire finalmente al trono nel 1558 alla morte di Maria I.

Salire al trono da giovane è stata una doppia sfida. Ogni giovane sovrano doveva essere percepito come inesperto o addirittura incapace di governare. Se fossero ancora bambini o addirittura adolescenti, si potrebbe istituire un consiglio di reggenza o di minoranza che governi per loro. Le donne erano normalmente eredi di seconda scelta che salirono al trono solo in assenza o morte di figli.

Le donne potrebbero affrontare l’opposizione come monarchi a causa del loro genere. Nel 1558, lo stesso anno dell’ascesa al trono di Elisabetta I, il riformatore religioso scozzese John Knox pubblicò The First Blast of the Trumpet against the Monstrous Regiment of Women, che derideva il governo femminile definendolo “innaturale” e inefficace.

Nonostante queste sfide, le due Elisabetta non furono le uniche donne a diventare regine in giovane età e in circostanze inaspettate. Nel 1689, la spesso trascurata Maria II spodestò suo padre Giacomo II nella cosiddetta Rivoluzione Gloriosa, poco prima del suo 27esimo compleanno.

A differenza delle due longeve Elisabetta, Maria II morì solo cinque anni dopo, provocando pubbliche sfoghi di dolore per la morte prematura della loro giovane regina. La morte inaspettata di Maria lasciò anche il marito in lutto Guglielmo III, con il quale aveva condiviso la doppia monarchia, a governare da solo.

Lady Jane Grey, la prima donna monarca d’Inghilterra, aveva solo 16 anni durante i suoi nove giorni di regno. Come Mary II, anche Jane fu accusata di aver rubato un trono: quello di sua cugina, Mary Tudor, che si mosse rapidamente per riprenderlo e mandare l’adolescente Jane prima alla Torre e poi al ceppo del boia.

Victoria era un’altra regina adolescente, appena 18enne alla sua ascesa al trono nel 1837. Suo zio, Guglielmo IV, presumibilmente era determinato a resistere abbastanza a lungo da evitare un consiglio di minoranza reale che governava per Victoria fino al raggiungimento della maggiore età.

Né Vittoria né Guglielmo IV sarebbero saliti al trono se un’altra erede, la principessa Carlotta del Galles, non fosse morta di parto all’età di 21 anni nel 1817. La bellissima ed emozionante tomba di Carlotta nella Cappella di San Giorgio, a Windsor, dove sarà sepolta Elisabetta II – esprime visibilmente la tragedia della sua morte prematura e inaspettata.

Da eredi inaspettati a sovrani anziani

Sebbene a volte fossero eredi inaspettate, le giovani regine della Gran Bretagna hanno trasceso le difficili accessioni per diventare sovrane storicamente significative. Il breve regno di Maria II vide un importante cambiamento negli equilibri di potere tra monarchia e parlamento, segnando l’inizio della monarchia costituzionale che conserviamo ancora oggi.

Elisabetta I ha regnato per 44 anni, Victoria per 63 ed Elisabetta II è la monarca regnante più lunga della Gran Bretagna con i suoi 70 anni di regno. Tutti hanno affrontato la sfida di assumere il potere in giovane età e in circostanze molto difficili. Elisabetta I ha dovuto far fronte alla stabilizzazione del regno dopo decenni di turbolenze religiose e politiche sotto suo padre e i suoi fratelli.

Victoria ha dovuto ricostruire la reputazione della monarchia dopo gli scandali dei suoi predecessori georgiani. Elisabetta II salì al trono nel dopoguerra, quando l’impero britannico si stava dissolvendo rapidamente.

Eppure queste tre donne hanno dato i loro nomi a epoche che risuonano nella storia: l’età elisabettiana e quella vittoriana. La storia della Gran Bretagna è stata profondamente e positivamente segnata dal dominio femminile e plasmata da donne che sono state in grado di assumersi il peso della sovranità, spesso in giovane età, e assumersi il compito di governare.