La regina Elisabetta II non era solo una monarca, rappresentava un marchio globale. E negli ultimi sette decenni, questo marchio ha in una certa misura definito e promosso la Nazione britannica in tutto il mondo.

I marchi sono importanti risorse aziendali (in questo caso nazionali) che possono ravvivare il profilo di un’azienda e differenziarla in modo significativo dalle altre attività. E mentre i funzionari della corte reale e i membri della famiglia potrebbero non descriverla come tale, esaminare la monarchia britannica attraverso la lente del marchio può aggiungere una prospettiva significativa al motivo per cui è sopravvissuta e rimane significativa e importante per così tante persone.

La monarchia britannica è composta da vari filoni di marchi: l’istituzione (la corona), i regni del Commonwealth (tra cui Australia e Canada, tra gli altri), la famiglia reale e i suoi singoli membri. La regina Elisabetta ha probabilmente riunito tutti questi filoni in un unico pacchetto globale che è come un marchio aziendale in diversi modi.

Innanzitutto i simboli della monarchia: la corona, la cifra reale (o il monogramma del reale regnante, che per la regina Elisabetta II era ‘EIIR’ per Elisabetta II Regina ) e lo stemma reale sono potenti simboli di marca simili ai marchi. In effetti, la monarchia presta persino il prestigio del suo marchio per sostenere altri marchi aziendali concedendo ‘Royal Warrants of Appointment‘.

Attualmente, circa 800 entità –dai pescivendoli a prodotti noti come il ketchup Heinz– hanno il diritto di marchiare i propri prodotti con le Armi Reali e ‘By appointment to Her Majesty the Queen‘ (ora Sua Maestà il Re, ovviamente), il che implica che un prodotto è adatto a un monarca. Ad altre organizzazioni viene concesso l’uso del prefisso reale come la Royal Opera House di Londra. Per l’autorizzazione a utilizzare ‘Royal’ in un nome, le organizzazioni devono rivolgersi al Cabinet Office in Inghilterra e Irlanda del Nord o al governo in Galles e Scozia.

Il marchio reale è anche associato a un notevole valore finanziario, con alcune stime che stimano ilvalore del capitale della monarchia britannica come attività a 67,5 miliardi di sterline.

Naturalmente, il Regno Unito ha una delle ultime grandi monarchie del mondo e questo, insieme alla sua antichità, attira un notevole interesse globale. Anche la portata geografica della monarchia britannica è significativa.

La posizione del re o della regina come capo di Stato di 15 regni del Commonwealth copre 100 milioni di persone. Sono anche a capo del Commonwealth, che è cresciuto da sette a 54 Paesicomposti da 2,5 miliardi di persone durante il regno della regina Elisabetta poiché molti dei Paesidell’ex impero britannico hanno ottenuto la loro indipendenza.

In particolare, una persona su tre di età compresa tra i 15 e i 29 anni vive attualmente nei Paesi del Commonwealth. Con il re Carlo che ora sta diventando il capo simbolico del Commonwealth, la consapevolezza della monarchia britannica dovrebbe continuare tra queste popolazioni.

Inoltre, negli ultimi sette decenni, la regina Elisabetta è stata probabilmente una delle icone femminili più familiari al mondo. La sua immagine ha adornato monete, banconote, francobolli e ritratti in tutto il mondo. È importante, tuttavia, che siano stati gli inimitabili valori del marchio della regina che hanno contribuito a sostenere questo interesse internazionale.

Al suo interno, un marchio connota un insieme di aspettative, spesso chiamate promessa del marchio. Tale promessa deve essere autentica, coerente e apprezzata dai consumatori e dalle altre parti interessate. Tradizionalmente, i monarchi hanno fatto promesse quando facevano dichiarazioni di adesione e prestavano giuramenti di incoronazione.

Un discorso pronunciato in Sud Africa, nel 1947, dall’allora Principessa Elisabetta enfatizzò «una vita di servizio», e questo divenne il tenore chiave del suo regno. In un passaggio ha detto: «Dichiaro davanti a tutti voi che tutta la mia vita, lunga o breve che sia, sarà dedicata al vostro servizio e al servizio della nostra grande famiglia imperiale a cui tutti apparteniamo».

La regina Elisabetta II ha compreso chiaramente il concetto di marketing secondo cui ‘il cliente è il re‘. Sembrava rendersi conto che, in quanto capo di una monarchia costituzionale, era più appropriato parlare di ‘un popolo con una regina’ piuttosto che di ‘una regina con un popolo’.

Inoltre, mentre la proprietà legale della monarchia risiede nella monarchia, la sua proprietà emotiva è conferita al popolo. Significativamente, nella sua lettera giubilare scritta all’inizio di quest’anno, la regina ha concluso con le parole: «La tua serva, Elizabeth R».

Tutto ciò ha consentito alla monarchia britannica, che ha radici che risalgono a più di mille anni fa, di diventare un eccellente esempio di marchio aziendale heritage. Questo è un marchio le cui caratteristiche principali sono durate per generazioni.

Per mantenere questo tipo di successo del marchio, un monarca costituzionale moderno deve soddisfare cinque criteri: le ‘cinque R‘ del mix di marchi reali che sviluppati come parte della ricerca sulle monarchie nel Regno Unito e in Scandinavia.

Il monarca deve essere: reale (avendo uno status speciale, come definito dallo Stato), regale(comportandosi in un modo degno di un monarca, compreso l’uso di cerimonie reali), rilevante (avendo un significato per il Paese), rispettato (avendo l’approvazione delle persone) e reattivo(cambiamento accomodante).

La regina Elisabetta II ha soddisfatto tutti e cinque i criteri ed è per questo che è un perfetto esempio di monarca costituzionale. È improbabile che rivedremo il suo tipo. Ma alcuni principi aggiuntivi possono guidare il re Carlo III nel mantenere il marchio della monarchia britannica.

Dovrebbe essere consapevole dei pericoli del comportamento inappropriato dei reali individuali, svolgere un ruolo adeguato nelle questioni pubbliche -ad esempio, non mostrare preferenze politiche in un’elezione o assumere una posizione pubblica forte su una questione divisiva- e riconoscere il cambiamento di valori.

Carlo dovrebbe anche essere devoto alla gente celebrando i loro successi e commiserandosi con loro in tempi di avversità, mentre illumina la difficile situazione dei malati, degli espropriati, dei vulnerabili e degli emarginati. Infine, il nuovo re dovrebbe difendere la dignità, le tradizioni e il simbolismo della monarchia e garantire che rimangano significativi.

Con la morte della regina Elisabetta, il Regno Unito non solo ha perso un monarca costituzionale senza pari, ma anche una delle più grandi risorse del marchio del Paese. Il nuovo re ha scarpe importanti da riempire ma, nella regina Elisabetta, ha avuto anche una guida esperta.