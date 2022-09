La morte della regina Elisabetta, il monarca regnante più a lungo della storia britannica, segna la fine di un’era per il Canada.

Elizabeth ha assistito all’apertura del St. Lawrence Seaway nel 1959, all’espansione dei programmi sociali del Canada negli anni ’60, ai referendum del Québec nel 1980 e nel 1995, agli accordi di libero scambio con gli Stati Uniti e i primi ministri padre e figlio. Nel 1982 firmò la proclamazione che rimpatriava la Costituzione, ponendo fine al ruolo del Parlamento britannico negli affari del Canada.

Durante il suo lungo regno, il Canada divenne drammaticamente meno anglofono e anglofilo. Quasi la metà dei canadesi erano di origine britannica quando salì al trono nel 1952, nel 2016 è sceso a un terzo, e continua a diminuire.

Negli anni ’50, gli studenti delle scuole superiori in tutto il Canada inglese sventolavano la Union Jack, cantavano l’inno reale (‘God Save the Queen‘), recitavano la preghiera del Signore e acclamavano i corpi dei cadetti vestiti di kaki britannico. Elizabeth vide la sostituzione della Union Flag con la Maple Leaf nel 1965 e l’inno reale di ‘O Canada‘ nel 1980.

Nel corso di sette decenni, Elizabeth è passata con successo dall’incarnare le tradizioni e le credenze chiave di molti, a una figura molto apprezzata, ma non particolarmente significativa, nella vita dei canadesi. È rimasta personalmente popolare in Canada, sebbene abbia trascorso relativamente poco tempo (circa 200 giorni) nel Paese per visite che in media erano una ogni tre anni.

La sua dedizione al lavoro di monarca è stata vista favorevolmente, così come l’assenza di scandali nella sua vita personale. Ha sfruttato la buona volontà dei canadesi principalmente come individuo, piuttosto che come capo ereditario di un’istituzione, mentre fungeva da collegamento vivente ai giorni del Canada come colonia nell’impero britannico.

Un sondaggio sulla sua performance, condotto nel2020, ha rilevato che otto canadesi su 10 credevano che la regina avesse fatto un buon lavoro nel suo ruolo di monarca.

Ma il sondaggio ha anche rilevato che metà dei canadesi concorda sul fatto che il Paese dovrebbe porre fine ai legami formali con la monarchia dopo la fine del regno di Elisabetta.

E un sondaggio più recente nel 2021 ha rilevato che solo un canadese su cinque voleva vedere il principe Carlo diventare re, mentre solo uno su tre vorrebbe che il principe William salisse al trono.

I successori di Elisabetta -Carlo, il cui tempo come re data la sua età (73) sarà relativamente breve, e William, che seguirà- assumono l’incarico in un momento diverso della storia del Canada.

Charles assume l’incarico di capo di Stato per un Canada quasi irriconoscibile da quello che era il Paese nel 1952 per quanto riguarda il ruolo della religione nella vita dei suoi cittadini, la diversità dei suoi abitanti e le sue relazioni geopolitiche.

Il Primo Ministro Justin Trudeau è stato accuratamente non impegnato sul futuro della monarchia. Nel marzo 2021 ha dichiarato: «Se le persone vogliono poi parlare di cambiamento costituzionale e di cambiamento del nostro sistema di governo, va bene. Possono starci a quelle conversazioni».

Con un governo di minoranza, potrebbe essere riluttante a spendere capitale politico per la riforma costituzionale.

D’altra parte, i primi ministri sono opportunisti. Il passaggio a un nuovo monarca -un evento che non si è verificato nella vita della stragrande maggioranza dei canadesi- è un’occasione per valutare l’umore della popolazione e rivedere le disposizioni esistenti.

Il fascicolo costituzionale è un appello speciale per i politici che cercano di creare o cementare un’eredità. Il trionfo definitivo di Pierre Trudeau è stato il rimpatrio della Costituzione, pochi anni dopo la sua iconica piroetta alle spalle della regina, nel 1977, durante un vertice del G7.

Il grande risultato di Elisabetta, aiutato dai geni che le consentivano una vita straordinariamente lunga e sana, è stato quello di tenere a bada le discussioni sul futuro della monarchia in Australia, Nuova Zelanda e nelle altre ex colonie britanniche di cui era capo di Stato. La sua morte consentirà l’avvio del dibattito e della deliberazione.

Mentre i canadesi piangono la morte della regina, dovrebbero anche riflettere sulla continua rilevanza e significato della monarchia in una Nazione che si riconcilia con il suo passato coloniale e cerca il suo posto in una complessa scena globale.