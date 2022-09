La mamma è morta. Era stata una presenza perenne e tuttavia in qualche modo sempre rimossa – in verità, più che materna.

Il suo regno interminabile precedette la stragrande maggioranza dei suoi sudditi.

La Britannia una volta governava le onde, ma ora si trova alla deriva su di esse, senza timone nella tempesta.

Al timone, un apprendista re e un novizio Primo Ministro più di legno della Prima Flotta.

Poeticamente, la fragile Liz Truss era stata ufficialmente imbarcata dall’affidabile “Liz trust” poche ore prima che l’anziano monarca si togliesse di dosso questa spoletta mortale. Dovere fino in fondo, anche la sua morte, sommaria e disinteressata.

Essendo un Paese lontano, l’Australia ora deve affrontare un momento di inevitabile introspezione. Malcolm Turnbull si era da tempo dichiarato un “repubblicano elisabettiano”, la sua ritirata tattica offrendo la rassicurazione di cui i suoi colleghi reazionari avevano bisogno per sopportarlo. Fino a quando non l’hanno fatto.

Il suo era una specie di tradimento, ma non uno che gli altri potessero praticamente negare. Dopotutto, avevamo avuto la nostra occasione, ma nel 1999 gli australiani preferivano fare festa come se fosse il 1788.

Troveremo la nostra strada ora che se n’è andata, come aveva previsto Turnbull?

Nel vernacolo della terrazza di HG e Roy (che all’improvviso sembra appropriato) è ora di entrare nella stanza degli specchi per dare un’occhiata a noi stessi.

Che la monarchia britannica sia rimasta così amata qui è stata una meraviglia moderna – non per la sua coerenza con la modernità, ma per il contrario – i suoi echi discordanti da un’epoca in cui monarchi e zar governavano con la forza o per primogenitura piuttosto che con le elezioni.

La Regina Elisabetta ha trasceso la guerra e la pace, il tempo e il cambiamento. Il suo regno titolare su un impero britannico in dissolvenza (ora educatamente chiamato Commonwealth) un trionfo di delicatezza e la più praticata delle discrezionalità.

Con il senno di poi vediamo come ha regnato tenendo a freno. Come ha ridotto una forma istituzionale dall’antichità adeguandola alla sensibilità liberale dell’epoca. Lo ha fatto sottolineando la dignità, la distanza e, soprattutto, la moderazione.

Quanta magia era personale? Era una persona straordinaria o una persona normale che ha svolto un lavoro straordinario – una persona a cui, a differenza di molti nella nostra cultura di autopromozione, è stato chiesto di assumere un ruolo unico, e in realtà è riuscita a raggiungerlo?

Per Paul Keating, era un “esempio di leadership pubblica” che “assimilava una coscienza nazionale” in un momento in cui “l’io” era privatizzato e “il regno del bene pubblico era ampiamente trascurato”.

L’arcimonarchista Tony Abbott non ha avuto dubbi, nominando il suo discorso per il 21° compleanno in Sud Africa, dove ha detto: “Tutta la mia vita, lunga o breve che sia, sarà dedicata al tuo servizio e a quello della grande famiglia imperiale a cui tutti appartengono”.

“Ogni giorno della sua vita fino all’ultimo, è stata fedele a quella meravigliosa promessa”, ha detto Abbott a Radio National.

Quel giorno a Cape Town, meno di due anni dopo la seconda guerra mondiale, aveva anche parlato in modo commovente alla sua stessa generazione.

“Penso soprattutto oggi a tutti i giovani uomini e donne che sono nati più o meno come me e sono cresciuti come me negli anni terribili e gloriosi della seconda guerra mondiale.

“Vuoi, giovane della famiglia britannica delle nazioni, lasciarmi parlare il giorno del mio compleanno come tuo rappresentante? Ora che stiamo arrivando alla virilità e alla femminilità, è sicuramente una grande gioia per tutti noi pensare che saremo in grado di accettare parte del peso dalle spalle dei nostri anziani che hanno combattuto, lavorato e sofferto per proteggere la nostra infanzia”.

È abbastanza facile spazzare via questa umiltà, queste parole ben scelte, come il mestiere degli autori di discorsi di Palace. Ma ciò che seguì furono altri 75 anni di fedeltà a questi sentimenti.

Come ha notato lo storico Mark McKenna pochi mesi fa in un brillante pezzo su The Monthly, la regina ha prevalso in Gran Bretagna e Australia, mentre molti intorno a lei hanno lottato.

“In bilico su una serie di scandali scandalistici, la regina ha regnato con dignità solitaria, apparentemente intoccabile, attirando più affetto pubblico con l’età”.

Non per lei gli episodi di insipida indulgenza o di autocommiserazione. Non ci sono stati né crisi, né capricci pubblici. C’erano mancanze e punti ciechi, ovviamente. Il distacco familiare del monarca sarebbe stato definito spietato, persino freddo.

E c’erano le cose non dette. Orrendi crimini dei colonizzatori britannici ai quali la Corona non aveva mai confessato. Come ha detto l’eminente storico Henry Reynolds in una conferenza all’ANU a metà settimana, la responsabilità per le riparazioni ai Popoli delle Prime Nazioni per la terra rubata dovrebbe iniziare con gli inglesi perché era nel nome della Corona che queste cose erano state emanate.

Finalmente una storia stupida. Quando è venuta in Australia nel 2011, io e David Speers eravamo nella Great Hall del Parlamento insieme a centinaia di altri. I giornalisti di solito manifestano una sorta di indifferenza nei confronti della celebrità, ma Speers ha suggerito di incontrarla. Dopo aver protestato debolmente contro il mio repubblicanesimo, ci siamo fatti largo tra la folla fino al punto in cui Julia Gillard PM stava guidando Her Maj in giro. Cogliendo l’attimo, Speers mi ha spinto attraverso un varco e poi all’improvviso ci siamo avvicinati. Un confuso Gillard intonò stancamente: “Vostra Maestà, ci sono un paio di giornalisti qui che sembrano disperati di conoscerla”. La minuscola monarca si voltò, allungando educatamente la mano guantata mentre la tua corrispondente si inchinava a metà e contemporaneamente si inchinava – tutto in diretta TV.

Come Kevin Rudd ha ammesso venerdì, l’importanza della regina potrebbe persino stupire i repubblicani.