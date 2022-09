Quando la regina Elisabetta II salì al trono nel 1952, la Gran Bretagna era a soli sette anni dalla seconda guerra mondiale. I lavori di ricostruzione erano ancora in corso e il razionamento di prodotti chiave come zucchero, uova, formaggio e carne sarebbe continuato per un altro anno circa.

Ma l’austerità e la moderazione degli anni Quaranta stavano lasciando il posto a una più prospera degli anni Cinquanta. Forse non c’è da stupirsi, quindi, che la successione della regina sia stata salutata come la ‘nuova era elisabettiana‘. La società stava cambiando e qui c’era una giovane e bella regina che sedeva al suo timone.

Settant’anni dopo, la Gran Bretagna sembra molto diversa. Elisabetta II ha governato forse l’espansione tecnologica e il cambiamento sociopolitico più rapidi di qualsiasi monarca nella storia recente. Guardare indietro alla vita di Elisabetta II solleva interrogativi chiave non solo su come è cambiata la monarchia, ma anche su come la stessa Gran Bretagna si è trasformata nel corso del ventesimo e ventunesimo secolo.

Se il regno di Elisabetta I fu un periodo di espansione, conquista e dominio coloniale, allora la‘nuova età elisabettiana‘ è stata segnata dalla decolonizzazione e dalla perdita dell’Impero.

Quando Elisabetta II salì al trono, le ultime vestigia dell’Impero britannico erano ancora intatte. L’India aveva ottenuto l’indipendenza nel 1947 e presto altri Paesi seguirono negli anni ’50 e ’60. Sebbene esistesse dal 1926, l’attuale Commonwealth è stato costituito nella Dichiarazione di Londra del 1949, rendendo gli Stati membri ‘liberi ed eguali’. Il Commonwealth ha un’apparenza di potere coloniale dato che condivide una storia con l’Impero e continua a conferire al monarca britannico un potere simbolico.

Il Commonwealth è stato protagonista della cerimonia di incoronazione del 1953, dai programmi televisivi che mostravano le celebrazioni del Commonwealth, all’abito dell’incoronazione della regina decorato con gli emblemi floreali dei Paesi del Commonwealth. Ha continuato a celebrare il Commonwealth durante il suo regno.

La storia coloniale del Commonwealth è riprodotta nei valori della Brexit e nei relativi progetti nazionalisti che soffrono di quella che Paul Gilroy chiama ‘malinconia postcoloniale‘. La regina era l’incarnazione vivente dello stoicismo britannico, dello ‘spirito Blitz‘ e del potere imperiale globale, da cui dipendeva gran parte della retorica sulla Brexit. Cosa farà la perdita del monarca più longevo della Gran Bretagna alla nostalgia a cui attinge la politica di destra contemporanea?

All’incoronazione, il Primo Ministro britannico, Winston Churchill, avrebbe risposto alle proposte di trasmettere la cerimonia in diretta televisiva che «disposizioni meccaniche moderne» avrebbero danneggiato la magia dell’incoronazione e «gli aspetti religiosi e spirituali [non]dovrebbero essere presentati come uno spettacolo teatrale».

La televisione era una nuova tecnologia all’epoca e si temeva che trasmettere in televisione la cerimonia sarebbe stata troppo intima. Nonostante queste preoccupazioni, la trasmissione televisiva dell’incoronazione è stata un grande successo. Il progetto di ricerca ‘Media and Memory in Wales‘ ha scoperto che l’incoronazione ha svolto un ruolo formativo nei primi ricordi televisivi delle persone. Anche i monarchici non ardenti potrebbero dare un resoconto intimo delle loro esperienze.

L’immagine reale è sempre stata mediata, dal profilo del monarca sulle monete, alla ritrattistica. Per Elisabetta II ciò ha comportato uno sviluppo radicale: dall’emergere della televisione, attraverso giornali scandalistici e paparazzi, ai social media e al citizen journalism (processi legati alla democratizzazione e alla partecipazione). Per questo motivo, ora abbiamo più accesso alla monarchia che mai.

Nel mio libro, ‘Esecuzione dell’impresa familiare: come la monarchia gestisce la propria immagine e il nostro denaro’, sostengo che la monarchia britannica fa affidamento su un attento equilibrio tra visibilità e invisibilità per riprodurre il proprio potere. La famiglia reale può essere visibile in forme spettacolari (cerimonie di Stato) o familiari (matrimoni reali, bambini reali). Ma il funzionamento interno dell’istituzione deve rimanere segreto.

La lotta della monarchia per questo equilibrio può essere vista durante il regno della regina. Un esempio è il documentario della BBC-ITV del 1969 ‘Royal Family‘. La famiglia reale ha utilizzato nuove tecniche di ‘cinema verità’ per seguire la monarchia per un anno, ciò che ora riconosceremmo come reality televisivo.

Ci ha regalato scorci intimi di scene domestiche, come i barbecue di famiglia, e la regina che porta il neonato Prince Edward in un negozio di dolci. Nonostante la sua popolarità, molti erano preoccupati che lo stile voyeuristico avesse fratturato troppo la mistica della monarchia. In effetti, Buckingham Palace ha redatto il documentario di 90 minuti e 43 ore di filmati sono rimaste inutilizzate.

Le ‘confessionali reali‘, modellate sulla cultura delle celebrità e sui concetti di intimità e divulgazione, hanno perseguitato la monarchia negli ultimi decenni.

L’intervista a ‘Panorama‘ di Diana nel 1995 è stata iconica, in cui ha raccontato all’intervistatore Martin Bashir dell’adulterio reale, dei complotti del palazzo contro di lei e del suo deterioramento della salute mentale e fisica.

Più recentemente, l’intervista del principe Harry e Meghan Markle con Oprah Winfrey ha discusso di ciò che hanno descritto come il razzismo ‘dell’azienda’, la mancanza di responsabilità e il suo licenziamento.

Queste interviste hanno davvero messo in luce il funzionamento interno dell’istituzione e hanno rotto l’equilibrio visibilità/invisibilità.

Come il resto del mondo, la monarchia ora ha un account sulla maggior parte delle principali piattaforme di social media del Regno Unito. L’account Instagram del Duca e della Duchessa di Cambridge, gestito per conto del principe William, Kate Middleton e dei loro figli, è forse l’esempio più evidente di familialismo reale nell’età contemporanea.

Le fotografie appaiono naturali, estemporanee e informali, e Instagram è incorniciato come l”album di foto di famiglia’ di Cambridge, consentendo scorci ‘intimi’ della vita familiare di Cambridge. Eppure, come per ogni rappresentazione reale, queste fotografie sono messe in scena con precisione.

I social media hanno dato alla monarchia l’accesso a un nuovo pubblico: una generazione più giovane che ha maggiori probabilità di scorrere le fotografie reali sulle app del telefono piuttosto che leggere i giornali. Come risponderà questa generazione alla morte del monarca?

La regina salì al trono durante un periodo di radicale trasformazione politica. Clement Atlee del Partito Laburista aveva ottenuto l’incarico nel 1945 in un’elezione clamorosa e clamorosa che sembrava segnalare agli elettori il desiderio di cambiamento. L’istituzione del NHS nel 1948 come politica centrale dello stato sociale del dopoguerra , ha promesso sostegno dalla culla alla tomba.

Il partito conservatore di Winston Churchill riprese il Parlamento nel 1952. Churchill parlò a una versione diversa della Gran Bretagna: più tradizionale, imperialista e fermamente monarchica. Tali ideologie contrastanti erano visibili nelle risposte all’incoronazione della regina nel giugno 1953.

La vignetta satirica di protesta di David Low ‘The Morning After‘, pubblicata sul ‘Manchester Guardian‘ il 3 giugno 1953, raffigurava i rifiuti delle feste (bunting, bottiglie di champagne) e il testo ‘£ 100.000.000 di baldoria’ scarabocchiato sul pavimento. La vignetta ha prontamente istigato 600 lettere di critica per essere di ‘cattivo gusto’ e ha attirato l’attenzione su ideologie politiche contrastanti.

Negli anni ’80, il governo conservatore di Margaret Thatcher iniziò uno smantellamento sistematico dello stato sociale del dopoguerra, enfatizzando invece il libero mercato neoliberista, i tagli alle tasse e l’individualismo.

Al tempo degli anni ‘Cool Britannia’ di Tony Blair all’inizio del nuovo millennio, la regina era una donna anziana. La principessa Diana era notoriamente la ‘principessa del popolo’ dell’epoca, poiché il suo nuovo marchio di intimità e ‘autenticità’ minacciava di smascherare una monarchia ‘fuori dal mondo’.

Nel 2000, tre anni dopo la morte di Diana in un incidente d’auto a Parigi, il sostegno alla monarchia era al suo punto più basso. Si credeva che la regina avesse agito in modo inappropriato, non rispondendo al dolore pubblico e ‘rappresentando il suo popolo’. ‘L’Express‘, ad esempio, ha pubblicato il titolo ‘Mostraci che ci tieni: le persone in lutto chiedono che la regina guidi il nostro dolore’.

Alla fine, ha tenuto un discorso televisivo che ha mitigato il suo silenzio sottolineando il suo ruolo di nonna, impegnata ad ‘aiutare’ William e Harry ad affrontare il loro dolore. Abbiamo visto questo ruolo di nonna anche altrove: nelle sue fotografie per il 90° compleanno nel 2016, scattate da Annie Leibowitz, si è seduta in un ambiente domestico circondata dai suoi nipoti e pronipoti più piccoli.

Questa è l’immagine della Regina che molti ricorderanno: una donna anziana, vestita in modo impeccabile, con in mano la sua iconica e familiare borsetta. Sebbene sia stata capo di Stato durante molti sismici cambiamenti politici, sociali e culturali del XX e XXI secolo, il fatto che raramente abbia espresso un’opinione politica significa che ha navigato con successo nella neutralità politica costituzionale del monarca.

Si è anche assicurata di rimanere un’icona. Non è mai stata data davvero una ‘personalità‘, come gli altri reali, che hanno avviato una relazione di amore-odio con il pubblico perché sappiamo di più su di loro.

La regina è rimasta un’immagine: è infatti la persona più rappresentata nella storia britannica. Per settant’anni gli inglesi non sono stati in grado di fare un acquisto in contanti senza incontrare la sua faccia. Tale banalità quotidiana dimostra l’intreccio della monarchia -e della regina- nel tessuto della Gran Bretagna.

La morte della regina è destinata a stimolare la riflessione della Gran Bretagna sul suo passato,presente e futuro.

Il tempo dirà come sarà il regno di Carlo III, ma una cosa è certa: la ‘nuova età elisabettiana’ è ormai lontana. La Gran Bretagna si sta ora riprendendo dalle recenti rotture del suo status quo, dalla Brexit, alla pandemia di COVID-19, alle continue richieste di indipendenza scozzese.

Carlo III eredita un Paese molto diverso da quello di sua madre. Quale scopo, se del caso, avrà la prossima monarchia per il futuro della Gran Bretagna?