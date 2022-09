Fin dall’inizio, il regno della regina Elisabetta II è stato profondamente connesso all’impero globale della Gran Bretagna e ai lunghi e sanguinosi processi di decolonizzazione.

Elisabetta divenne regina durante una visita reale in Kenya, nel 1952 . Dopo che se ne andò, la colonia cadde in uno dei peggiori conflitti del periodo coloniale britannico. Dichiarando lo stato di emergenza, nell’ottobre 1952, gli inglesi avrebbero ucciso decine di migliaia di kenioti prima che finisse.

È possibile districare gli attributi personali di una donna gentile dal suo ruolo di testa coronata di un impero globale in declino che ha condotto numerose guerre e ha resistito a chi chiedeva l’indipendenza in tutto il mondo?

Anche se era una monarca costituzionale che generalmente seguiva la guida del suo Parlamento, molti degli ex sudditi britannici non la pensano così, e alcuni storici concordano, con uno che commenta che «Elisabetta II ha contribuito a oscurare una sanguinosa storia di decolonizzazione i cui lasciti hanno ancora da essere riconosciuti adeguatamente».

Anche qui in Australia, mentre alcuni australiani ricordano con nostalgia la volta in cui da bambini sventolavano piccole bandiere lungo il percorso dei tour reali, uno studioso indigeno ha fatto notare che la regina «non era una testimone degli effetti della colonizzazione e del colonialismo».

Il modo in cui la regina e il suo regno vengono ricordati dipende da dove sta avvenendo il ricordo e da chi.

Questo non è un fenomeno nuovo. Indimenticabile è il tour reale dei Caraibi nel marzo 2022, quando il Primo Ministro della Giamaica disse senza mezzi termini al duca e alla duchessa di Cambridge che la regione si stava «allontanando» dalla monarchia britannica.

Altri, inoltre, hanno notato che la monarchia britannica era un costante promemoria del periodo della schiavitù, con un comitato governativo alle Bahamas che li esortava a offrire «scuse complete e formali per i loro crimini contro l’umanità».

Questo continuo processo di allontanamento nazionale dal passato reale britannico continua oggi, anche nella settimana della morte della regina.

In India, ad esempio, solo pochi giorni fa, il grande viale dell’impero, Rajpath (e prima ancora Kingsway in onore dell’imperatore britannico dell’India, Giorgio V) è stato ribattezzato Kartavya Path e guidato da una gigantesca statua di Subhas Chandra Bose, uno dei nazionalisti anti-britannici più stridenti (e controversi) dell’India.

All’inaugurazione di questa statua, il Primo Ministro nazionalista indiano Narendra Modi ha dichiarato che «un altro simbolo di schiavitù è stato rimosso oggi» e ha esortato tutti gli indiani a visitare il sito.

Il tema di una ‘complicata relazione storica‘ con la monarchia è prominente anche in Sudafrica, con un sito di notizie africano che dichiara che «il rapporto del Sudafrica con la monarchia britannica è complicato».

Fu in Sudafrica che Elisabetta dichiarò la sua intenzione di dedicarsi alla ‘famiglia imperiale‘ delle colonie britanniche il giorno del suo 21esimo compleanno. Ma fu sempre il Sudafrica che sulla questione del regime di apartheid che la regina mostrò un raro momento di dissenso con uno dei suoi primi ministri, rifiutandosi di accettare tranquillamente la decisione di Margaret Thatcher di non unirsi ad altri Paesi nell’imporre sanzioni economiche al regime.

Altrove, la complicata storia dell’Iraq con il Regno Unito, che risale agli anni ’20, è stata segnalata anche nei rapporti locali. Più recentemente, centinaia di migliaia di iracheni sono stati uccisi durante la guerra iniziata nel 2003 dalla Gran Bretagna insieme a Stati Uniti, Australia e altre Nazioni.

In Malesia è ancora chiaramente ricordato il ruolo degli inglesi nei massacri e nei programmi di reinsediamento di massa durante la sanguinosa emergenza malese (1948-60) e il periodo della decolonizzazione. Non solo questo conflitto è continuato durante i primi anni del regno della regina Elisabetta II, ma tutti i tentativi di indagine sugli eventi in Malesia sono stati ostacolati dai governi britannici.

Anche nella vicina Irlanda, che ha cercato di raccordare i rapporti con il suo vicino più prossimo, il Presidente Michael D Higgins ha parlato in modo eufemistico del rapporto della regina Elisabettacon «coloro con cui il suo Paese ha vissuto una storia complessa e spesso difficile».

I giornali si interrogano anche su cosa potrebbe significare la sua morte per l’Irlanda del Nord, il luogo del conflitto anglo-irlandese eufemisticamente noto come i ‘Troubles’ e le recenti relazioni tese.

La regina potrebbe aver ‘affascinato’ alcuni in Irlanda con la sua commemorazione di coloro che hanno combattuto gli inglesi lì. Ma pochi avranno dimenticato il ruolo dell’esercito britannico nell’Irlanda del Nord, incluso l’ormai famigerato massacro della ‘Domenica di sangue’ del 1972, né la dichiarazione della regina a nome del governo di Boris Johnson che respinge le richieste di giustizia delle sue vittime.

Alcuni potrebbero suggerire che la storia tormentata del declino dell’Impero Britannico dovrebbe essere vista come separata dal regno e dalla persona di Elisabetta II. Certamente nulla suggerisce che la regina fosse particolarmente bellicosa nel suo comportamento.

Ma, come ha osservato una volta Thomas Paine, mentre un monarca potrebbe essere personalmente gentile e generoso, rimane il monarca, il capo dello Stato che combatte le sue guerre e (a volte) commette i suoi crimini, il tutto in nome della Corona.

Il ruolo della regina Elisabetta II nella storia del colonialismo britannico continuerà a essere dibattuto anche dopo la sua morte.