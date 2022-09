La morte della regina Elisabetta II pone fine a un capitolo lungo, complesso e straordinario nella storia dell’evoluzione di Aotearoa in Nuova Zelanda, da colonia a Nazione indipendente,biculturale e multiculturale.

Durante tutto quel periodo, tuttavia, i neozelandesi hanno generalmente ammirato e persino amato la stessa monarca, anche se l’istituzione che rappresentava era al centro di una resa dei conti irritata, spesso traumatica, con il passato coloniale.

Se c’è stato un culmine nel realismo della Nuova Zelanda, è stato durante la prima visita della giovane regina e del duca di Edimburgo tra il 23 dicembre 1953 e il 30 gennaio 1954. Si stima che tre persone su quattro si siano presentate per vedere la coppia reale in quello che lo storico Jock Phillips ha definito «l’occasione pubblica più elaborata e sincera nella storia della Nuova Zelanda».

Dopo decenni di depressione economica e guerra, l’incoronazione di Elisabetta nel giugno 1953 preannunciava un’atmosfera ottimista del dopoguerra. Dopo la conquista dell’Everest da parte di Edmund Hillary e Tenzing Norgay, rivendicata come un gioiello nella corona della nuova regina, il tour reale è stato il momento perfetto per festeggiare la Nuova Zelanda.

La presenza della regina esaudiva anche il desiderio tanto atteso che un monarca britannico regnante avrebbe visitato il Paese. La guerra, poi la cattiva salute, aveva precedentemente deluso le speranze per un tour di Giorgio VI.

Elisabetta II ha fatto una grande impressione. È apparsa come una regina giovane, radiosa, persino magica, dedita a servire il suo popolo. Ha incantato una generazione più anziana e si è immersa nei ricordi dei bambini che si sono messi in fila per vederla. Sarebbero tutti cresciuti per essere, in un modo o nell’altro, ‘osservatori reali’, consapevoli del suo regno e delle sue pietre miliari, al passo con la vita dei suoi figli, dei loro coniugi e dei suoi nipoti.

E poi, meno di 40 ore dopo il suo arrivo, la leadership della giovane regina è stata messa alla prova quando 151 persone sono morte nel disastro ferroviario di Tangiwai, la vigilia di Natale. Ha visitato i sopravvissuti e ha incluso parole di conforto nei suoi discorsi, consolidando il suo legame con il lutto e con il Paese.

Sorprendentemente, è stato solo nel 2011 che le femmine sono diventate uguali ai maschi nelle regole della successione reale britannica. Il Queens salì al potere solo in assenza di un erede maschio. Eppure, questo sessismo storico ha anche dotato le regine di una qualità eccezionale: forti figure materne che presiedono ai loro sudditi.

In effetti, negli ultimi due secoli della monarchia britannica, sono la regina Vittoria (che regnò per quasi 64 anni) e la regina Elisabetta II (che regnò per 70 anni) a distinguersi non solo come i monarchi più longevi, ma anche più significativi.Entrambe hanno giocato un ruolo cruciale nella storia della Nuova Zelanda.

Nel mio lavoro di storica ho sostenuto che l’‘imperialismo femminile‘ politicamente conservatore, emblematico dei regni di Vittoria ed Elisabetta, ha incoraggiato le donne a sostenere l’Impero Britannico e il Commonwealth. A sua volta, ha contribuito a migliorare lo status delle donne nella società.

Ad esempio, entrambe le regine hanno ispirato le donne a ‘prendere il mantello’ e lavorare per l’impero e la Nazione: spesso in ruoli materni con i bambini come insegnanti e infermiere. La corona femminile ha incoraggiato la cittadinanza basata sui valori britannici, offrendo premi scolastici e sostegno ai migranti.

Il lavoro di volontariato della giovane Elizabeth durante la seconda guerra mondiale è stato un esempio per i giovani. Il potere di genere della regina era già in mostra durante il tour del 1952-53 quando visitò donne di servizio, infermiere e madri con neonati e ricevette regali per i suoi stessi figli.

Negli ultimi 70 anni, la regina è diventata anche una celebrità moderna, un appuntamento fisso nelle riviste femminili, alla radio, alla televisione e ora sui social media. Oltre a vederla di persona durante le sue dieci visite, i neozelandesi ‘l’hanno portata nelle loro case’ con ritagli di giornale, foto, ricordi.

Durante quel primo tour, il New Zealand Woman’s Weekly ha pronunciato il ruolo della regina nella relazione duratura con la Gran Bretagna:

È stata descritta come ‘incantevole’, con la sua «carnagione squisita, i suoi occhi come zaffiri […] e la sua bella bocca mobile mentre parlava e sorrideva».

Nel 1963 era ‘adorabile’ con «la brillantezza mozzafiato del [suo]vestito di seta di pavone contro l’ampia tela di mare e cielo».

Nel 1970 era «una regina delle fiabe, un’immagine scintillante che i bambini visualizzano quando pensano alla parola Regina».

Nel 1977, «La regina è la perfezione».

In una visita del 1986, secondo quanto riferito, era più vicina e familiare che mai, ma a quasi 60 anni i suoi «movimenti tendono ad essere più lenti, il suo sorriso riflette più comprensione dello scintillio giovanile […] e c’erano volte in cui sembrava che preferisse togliersi le scarpe e prendere una tazza di tè».

Negli anni ’80, il testimone del glamour era passato alla generazione successiva, in particolare alla popolarissima Diana, Principessa del Galles. Dimostrando che i reali non erano immuni dalla vita moderna, tre dei quattro figli della regina divorziarono, in modo più pubblico e scandaloso. Ironia della sorte (forse per assurdo), c’erano accuse alla regina di non essere al passo con i tempi.

Con il trasferimento del potere al Commonwealth durante il regno di Elisabetta, anche il rapporto con la Nuova Zelanda cambiò inevitabilmente. La nozione di una colonia di coloni di discendenti anglo-celtici che emulano un’economia, una politica e una cultura imperiale britannica‘superiore‘ -con un lontano monarca come capo di Stato- divenne antiquata.

Soprattutto, la colonizzazione e l’assimilazione dei popoli indigeni furono sfidate.

Come ha dimostrato lo storico Michael Dawson, il coinvolgimento dei Maori fu minimo ai Giochi del Commonwealth del 1950 ad Auckland. Non c’era accoglienza o presenza Maori nelle cerimonie di apertura o chiusura, con solo un’esibizione musicale quando atleti e funzionari arrivavano nel Paese.

È stato lasciato al re Korokī e Te Puea Herangi il compito di dare il benvenuto agli atleti a Ngāruawāhia. Il Primo Ministro dell’epoca, Sidney Holland, ha partecipato e ha considerato l’evento un ottimo esempio di buone relazioni razziali. Ma piuttosto che i Maori come partner nella pianificazione del primo tour reale, ci si aspettava che si adattassero, fornendo principalmente intrattenimento.

Nei piani originali del tour, ci si aspettava che Arawa rappresentasse tutti i Maori durante una sosta per il pranzo. Solo quando hanno chiesto più tempo i piani sono stati cambiati. Nel frattempo, il Kīngitanga ha dovuto fare pressioni affinché la regina visitasse Ngāruawāhia. Alla fine ciò accadde, con la regina e il duca che decisero spontaneamente di trascorrere più tempo lì di quanto non fosse stato assegnato.

È importante sottolineare che, durante il regno di Elisabetta, il ruolo della Corona nel riparare al passato è diventato una parte essenziale dello sviluppo postcoloniale della Nuova Zelanda. Dopo molte agitazioni, nel 1975 fu istituito il Waitangi Tribunal per indagare sulle violazioni del Trattato di Waitangi da parte della Corona.

Nel 1987, il māori è diventato una lingua ufficiale.Piuttosto che assimilarsi a uno stato di colonizzazione devoluto, la decolonizzazione arrivò a significare ‘mana motuhake‘ (autodeterminazione) per i Maori.

Con i Giochi del Commonwealth del 1974 -i ‘giochi amichevoli’- a Christchurch, i Maori furono«incorporati centralmente» nei festeggiamenti, incluso un ruolo di primo piano nella cerimonia di apertura. Entro i giochi del 1990 ad Auckland, anche il 150° anniversario della firma del Trattato, il biculturalismo emergente era evidente nelle medaglie che incorporavano il design Maori.

Alla fine del XX secolo in Nuova Zelanda c’erano sentimenti repubblicani ribollenti. Allo stesso tempo, a causa della rigenerante relazione Iwi-Crown ai sensi del Trattato, c’era una riluttanza ad allontanarsi costituzionalmente dalla Gran Bretagna.

Ironia della sorte, è stata la Gran Bretagna a seguire la propria strada, in particolare l’adesione alla CEE nel 1973. Simbolicamente, il numero e la durata dei visti di lavoro temporanei per i neozelandesi sono stati ridotti, nonostante un ‘OE’ nella ‘madrepatria’ sia ancora visto come un rito di passaggio.

C’erano altre ragioni per cui il repubblicanesimo non era una priorità per lo Stato. Il passaggio a un’ideologia economica di libero mercato e laissez-faire ha spostato il terreno; il passaggio a un nuovo sistema elettorale negli anni ’90 ha sottolineato la crescente indipendenza della Nuova Zelanda.

Ma attraverso quei decenni di cambiamento, la popolarità della regina è stata una costante. Se c’è stato un momento in cui avrebbe potuto esserci la rottura repubblicana, è stato mancato. La Nuova Zelanda è stata più reticente dell’Australia, dove un referendum per diventare una repubblica è stato sconfitto solo di poco nel 1999.

Anche la Nuova Zelanda si è ritirata e poi ha ripristinato il sistema degli onori reali. I tentativi di cambiare bandiera e rimuovere la Union Jack dal suo angolo non hanno avuto successo in un referendum del 2016.

E la Nuova Zelanda non ha ancora una propria Costituzione che delinei le sue leggi fondamentali di governo. Piuttosto, ci affidiamo a una costituzione conglomerata, collocata in modo disordinato in 45 atti del Parlamento. E, naturalmente, il capo di Stato rimane un monarca ereditario che vive dall’altra parte del mondo.

La morte della regina rappresenta un’altra opportunità per la Nuova Zelanda di rivalutare la propria nazionalità e forse di essere creativa.

Re Carlo e la regina consorte Camilla semplicemente non hanno il fascino di Elisabetta II. Ma la Gran Bretagna postcoloniale e il moderno e diversificato Commonwealth hanno ancora molto da offrire a una Nuova Zelanda sempre più multiculturale.

Ancora più importante, è tempo per un’ampia conversazione su come le varie dinamiche dell’Aotearoa Nuova Zelanda contemporanea -tradizioni liberali ed egualitarie, nozioni di governo dei coloni Pākeha, Te Ao Māori e la speciale connessione Iwi-Crown- potrebbero lavorare insieme in futuro.

Dopotutto, Māori ha firmato il Trattato con la regina Vittoria almeno in parte come protezione dal comportamento dei coloni indisciplinati. La Nuova Zelanda del 21° secolo ha ancora bisogno di un monarca per proteggersi dal colonialismo dei coloni?

Qualunque sia la risposta, qualsiasi allontanamento dalla Corona deve onorare la storia di cui Elisabetta II è stata una parte così significativa.