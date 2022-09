Elisabetta II e l'Africa: amore e risentimento

C’è stato un tempo in cui la Gran Bretagna governava più della metà dell’Africa. Era quando l’impero britannico governava circa un terzo del mondo.

La regina Elisabetta II aveva un rapporto speciale con l’Africa. Ha compiuto 21 anni durante una visita in Sudafrica ed era in Kenya quando suo padre è morto e lei è salita al trono. Poi, come monarca britannico, ha intrapreso numerosi tour in Africa, visitando, in 70 anni di regno, 20 Paesi, alcuni dei quali anche più volte.

E un rapporto ‘speciale‘ lo hanno avuto e lo hanno anche oggi gli africani con la regina e con la Gran Bretagna. E lo si è visto in occasione della morte della sovrana. E’ un rapporto contrastato, un misto di formalità, rispetto d’ufficio, a tratti sincera ammirazione e perfino calore, su di un poderoso substrato di risentimento, motivato dal passato coloniale del Paese in nome della famiglia reale.

Nei Paesi africani membri del Commonwealth, le bandiere ufficiali sventoleranno a mezz’asta per sette giorni in onore della defunta regina.

Il Presidente della Commissione dell’Unione africana, Moussa Faki Mahamat, ha inviato le «più sentite condoglianze» dell’Unione africana «alla famiglia reale e al popolo del Regno Unito e dei Paesi del Commonwealth» per la morte della regina.

Il Presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, l’ha anche descritta come «una figura pubblica straordinaria e di fama mondiale che ha vissuto una vita straordinaria. La sua vita e la sua eredità saranno ricordate con affetto da molti in tutto il mondo. L’impegno e la dedizione della regina durante i suoi 70 anni sul il trono rimane un esempio nobile e virtuoso per il mondo».

Elizabeth ha avuto stretto una stretta relazione con il defunto leader sudafricano Nelson Mandela, il primo Presidente dopo l’apartheid, e ha visitato il Sudafrica due volte dopo la fine del governo della minoranza bianca. «»

Il Presidente del Kenya -l’altro Paese che insieme al Sudafrica più di tutti sono entrati nella vita di Elisabetta II-, Uhuru Kenyatta, il cui Paese ha ottenuto l’indipendenza nel 1963, l’ha definita «un’icona imponente di servizio disinteressato, una figura chiave non solo del Regno Unito e del Commonwealth di Nazioni di cui il Kenya è un membro distinto ma il mondo intero».

Vertici istituzionali a parte, molti in Africa sono ben poco entusiasti di piangere il monarca britannico il cui Paese ha una storia difficile in gran parte del continente, bensì hanno conservato la rabbia per l’epoca coloniale britannica, che la morte di Elisabetta ha riportato a galla.

Hardi Yakubu, un attivista panafricano, ha detto a ‘DW‘ che l’eredità del defunto monarca non può essere raccontata senza lo sfruttamento e l’imperialismo perpetuati in Africa da parte degli inglesi. «La monarchia britannica non è un’istituzione gloriosa, la monarchia britannica che la regina Elisabetta ha guidato non è qualcosa da celebrare», ha detto Yakubu.

Per lui, come per i molti che la pensano come lui, la regina e la monarchia sono state un simbolo dello sfruttamento degli africani e di una brutale repressione delle persone anche in altre parti del mondo. «La regina Elisabetta ha avuto l’opportunità, e opportunità molto gloriose, di correggere questi torti riconoscendo le atrocità dell’impero inglorioso non solo in Africa, ma anche in Asia, America Latina e Caraibi … per scusarsi e per pagare le riparazioni, ma ha scelto di non farlo. Questa è stata una sua scelta», ha detto Yakubu, sottolineando che è inconcepibile separare Elisabetta II dall’impero che ha servito. «Non puoi separare la persona dall’istituto».

La rabbia corre anche sui social, e anche da parte del mondo della cultura, con accademici, scrittori, autori.

L’editorialista ghanese-nigeriana del ‘Washington Post‘, Karen Attiah, ha scritto: «I neri e i bruni di tutto il mondo che sono stati soggetti a orrende crudeltà e privazioni economiche sotto il colonialismo britannico possono provare sentimenti per la regina Elisabetta. Dopotutto, erano anche i suoi ‘soggetti‘…».

L’autrice keniota ShailJa Patel ha accontato quanto fosse brutale l’impero britannico sotto il regno della regina, concludendo: «Alcuni sopravvissuti a stupri, castrazione, fame, lavoro forzato e tortura nel gulag coloniale britannico in Kenya sono sopravvissuti. Non hanno mai ricevuto le scuse che chiedevano».

Del risentimento più violento si è fatto portavoce l’Economic Freedom Fighters (EFF), partito sudafricano di estrema sinistra, che, appena l’8 settembre si è diffusa la notizia della morte della sovrana, ha diffuso un lungo comunicato stampa conclusosi nel cattivo gusto.

EFF ha descritto la morte della regina come un ricordo di un periodo tragico, non solo nella storia del Sudafrica, ma in tutta l’Africa. «Non piangiamo la morte di Elisabetta, perché per noi la sua morte è un ricordo di un periodo tragico in questo Paese e della storia dell’Africa», si legge in parte nella dichiarazione. «La Gran Bretagna, sotto la guida della famiglia reale, assunse il controllo di questo territorio che sarebbe diventato il Sud Africa nel 1795 dal controllo bataviano e prese il controllo permanente del territorio nel 1806». «Da quel momento in poi, i nativi di questa terra non hanno mai conosciuto la pace, né hanno mai goduto dei frutti delle ricchezze di questa terra, ricchezze che erano e sono tuttora utilizzate per l’arricchimento della famiglia reale britannica e di coloro che somigliano loro». Tra le altre cose, il partito ha accusato la regina di non aver mai riconosciuto le atrocità che la famiglia reale ha inflitto ai nativi invasi dalla Gran Bretagna in tutto il mondo. «La famiglia reale britannica si trova sulle spalle di milioni di schiavi che sono stati spediti via dal continente per servire gli interessi dell’accumulazione razzista del capitale bianco». Il documento si chiude con espressioni non degne di essere riportate.

L’ex Presidente del Ghana, John Agyekum Kufuor, ha detto che Elisabetta II «Era una grande donna di statura globale», «una signora di virtù, molto umana e premurosa». E quando gli è stato chiesto cosa pensasse delle critiche alla defunta regina, ha detto che non avrebbe «criticato le persone per quello che pensano». Aggiungendo che il mondo è progredito oltre le atrocità del passato e ciò che è necessario ora è uno «spirito di interdipendenza, incentrato sull’umanità».

Dal successore, Carlo III, che assume anche il ruolo di capo di Stato per 14 Paesi del Commonwealth, «Mi aspetterei che fosse consapevole delle implicazioni e delle sfide delle responsabilità che gli sono state imposte come re. Dovrebbe avere un buon esempio da sua madre», ha detto Kufuor. Ben altre richieste stanno già avanzando altrove a Carlo III: politici e attivisti hanno da subito iniziato a chiedere al nuovo monarca riparazioni per la schiavitù.

Ci sono stati molti cambiamenti politici e sociali durante i suoi 70 anni al trono. Non meno che in quello che un tempo era il suo impero africano.

Nel suo primo viaggio in Africa, Elisabetta II aveva accompagnato i suoi genitori in Sudafrica, nel 1947, e quello è stato ‘l’ultimo evviva’ della monarchia nel Paese prima che il Partito Nazionale, che formalizzava l’apartheid, destituisse l’United Party del generale Jan Smuts l’anno successivo.

Lì, nel 1947 appunto, ha festeggiato il suo 21° compleanno. In un famoso discorso radiofonico da Cape Town, ha dedicato la sua vita al Commonwealth e ha detto che si sentiva «altrettanto a casa» in Sudafrica come se aveva vissuto lì tutta la sua vita.

Altresì, Elisabetta II si trovava in Kenya, nel lussuoso Treetops Hotel, circondato dal verde e dalla fauna selvatica, quando, nel 1952, suo padre, re Giorgio VI, morì e lei divenne regina all’età di soli 25 anni. Tornò frettolosamente in Gran Bretagna per salire al trono.

Sono le due tappe africane alla base della relazione speciale della regina con il continente.

In quel 1952, quando Elisabetta salì al trono, l’impero britannico era già in dissoluzione.

L’India, che era stata il ‘gioiello della corona’, ma che già aveva abbandonato violentemente l’impero, spiega Roger Southall, professore emerito di sociologia presso l’Università del Witwatersrand, uscita dalla corona, «aveva determinato la creazione di un Pakistan prevalentemente musulmano, nel 1947. La Birmania (ora Myanmar) era uscita nel 1948. C’erano ancora altri territori in Asia, in particolare la Malesia, avamposti in America Latina e varie isole dell’Oceania. E c’era ancora l’Africa».

I territori della Gran Bretagna in Africa includevano: quattro territori dell’Africa occidentale; quattro nell’Africa orientale (compresa Zanzibar, allora ancora separata dal Tanganica); le due Rhodesia (Zambia e Zimbabwe) e Nyasaland (Malawi); i tre territori dell’Alto Commissariato nell’Africa meridionale (Bechuanaland, Basutoland e Swaziland); l’isola di Mauritius; il dominio del Sud Africa.

Tutti ora sono indipendenti e sono diventati repubbliche, sebbene tutti (Zimbabwe l’eccezione) appartengano a quello che era noto come il Commonwealth ‘britannico’.

«All’epoca non si capiva, né si prevedeva, che l’Impero avrebbe cominciato a dissolversi così velocemente come accadde dopo che Elisabetta salì al trono. Tuttavia, all’inizio degli anni ’70 gran parte dell’Impero era scomparso», prosegue Southall.

«La Gran Bretagna è affondata di fronte alle prime agitazioni nazionaliste (Ghana); la spesa in sangue, denaro e prestigio per affrontare la lotta armata e la violenza (Malaya e Kenya); il costo crescente delle richieste di ‘sviluppo’ nelle colonie; il disastro della politica estera di Suez; e la crescente sensazione di Londra di dover riorientare il proprio commercio verso un’Europa unita».

Il processo di decolonizzazione era iniziato mezzo secolo prima. Ma fu il Sudafrica a fornire il precedente costituzionale per il processo di decolonizzazione che avrebbe avuto luogo tanto rapidamente durante il regno di Elisabetta II.

«La putrefazione», prosegue a spiegare Roger Southall, «iniziò alla Conferenza Imperiale del 1911, il primo di numerosi incontri del Primo Ministro britannico e dei suoi omologhi nei quattro ‘domini’ (Australia, Canada, Sud Africa e Nuova Zelanda). Questi erano tutti Paesi di insediamento bianco, territori verso i quali la Gran Bretagna aveva esportato popolazione dalla fine delle guerre napoleoniche.

Alcuni eranno andati come ‘esploratori‘, di più come commercianti, e alcuni (notoriamente in Australia) erano stati spediti come detenuti. La maggioranza è andata a farsi una nuova vita, molti sono scappati dalla fame e dalla miseria a casa.

Temendo che si ripetesse la perdita del loro impero americano, i governi britannici dell’epoca concessero ‘l’autogoverno‘ ai coloni britannici, anche se a singhiozzo. Un primo segno è stato stabilito dal North America Act del 1867 che ha creato la confederazione in Canada.

In quanto domini, in tali Stati i coloni godevano di ‘autogoverno‘ sui loro affari interni. Ma mancavano della totale indipendenza, poiché la Gran Bretagna continuava a controllare i loro affari esteri e, in particolare, il diritto di portarli in guerra».

Il Sudafrica era diventato un ‘dominio’ dell’Unione nel 1910 «e il Primo Ministro Louis Botha partecipò alla Conferenza imperiale dell’anno successivo. In risposta alla crescente assertività dei quattro domini, il governo britannico fece una significativa concessione». La Gran Bretagna «manteneva il diritto di dichiarare che i domini si unissero ad essa nel dichiarare guerra a uno Stato nemico. Ma ha ammesso che avrebbero avuto il diritto di decidere il loro livello di sostegno allo sforzo bellico. Gli inglesi erano assolutamente fiduciosi che Australia, Canada e Nuova Zelanda avrebbero mostrato la loro lealtà per ‘la madrepatria’ in qualsiasi conflitto europeo».

Il Sudafrica era guidato allora da due generali boeri, Louis Botha e Jan Smuts, che avevano combattuto contro gli inglesi. Botha e Smuts non esitarono a mandare le truppe sudafricane a combattere nella prima guerra mondiale a fianco degli inglesi.

Successivamente sono scesi in campo in uniforme per reprimere una ribellione nazionalista afrikaner contro la lotta alla ‘guerra della Gran Bretagna’. Quando la guerra finì, un governo nazionalista guidato da un altro ex generale boero, Barry Hertzog, «riuscì assicurarsi un’ulteriore concessione dagli inglesi alla Conferenza Imperiale nel 1926», afferma Roger Southall. «Questa volta, i domini ottennero il diritto di gestire le proprie politiche estere, di avere una rappresentanza diplomatica separata nei Paesi di tutto il mondo e, cosa importante, di decidere da soli se schierarsi con la Gran Bretagna in caso di altre guerre.

Tutto ciò fu confermato dallo Statuto di Westminster del 1931. Nel 1939, Smuts vinse un voto critico al Parlamento dell’Unione per guidare il Sudafrica nella seconda guerra mondiale contro l’opposizione nazionalista. Che si vendicò sconfiggendolo nelle elezioni del 1948.

«Sebbene il desiderio nazionalista che il Sudafrica tagliasse i legami con la Gran Bretagna e diventasse una repubblica fosse profondo, inizialmente prevalse la cautela e formalmente la regina rimase capo di Stato, rappresentata da un governatore generale come suo viceré. Ma di fronte all’ostilità nei confronti dell’apartheid da parte degli Stati africani, il Primo Ministro Hendrik Verwoerd guidò il Sudafrica fuori dal Commonwealth».

Nel 1961, anche il Sudafrica era una repubblica.

La decolonizzazione, spiega Roger Southall, «iniziò con la Gold Coast, che ottenne l”autogoverno‘ nel 1951, prima di passare rapidamente all’indipendenza con il Ghana nel 1957».

«Il processo di ritiro coloniale dall’Africa era iniziato, accelerato dal costo politico ed economico della sanguinosa repressione britannica di Mau-Mau in Kenya all’inizio e alla metà degli anni ’50. Il Primo Ministro britannico Harold Macmillan doveva riconoscere che si stava verificando un cambiamento storico e inarrestabile, lo fece quando pronunciò il suo famoso discorso ‘venti di cambiamento‘ al Parlamento sudafricano nel 1960».

Il governo era ormai saldamente nelle mani degli africani. Ma l’eredità imperiale rimase nella forma di un governatore generale, che rappresentava la regina come capo di Stato e sovrano formale del Paese. Questo comunque non sarebbe durato a lungo». Il Ghana divenne repubblica nel 1960.

«Sebbene con variazioni locali, questo è stato il percorso seguito praticamente in ogni altro territorio britannico africano nel corso dei due decenni successivi».

Entro la fine degli anni ’70, ogni Stato africano precedentemente britannico, tranne il Lesotho e lo Swaziland (ora Eswatini), erano diventati una repubblica.

«L’eccezione che ha dimostrato la regola è stata la Rhodesia. I rhodesiani bianchi, una piccola parte della popolazione del territorio, avevano ottenuto l’autogoverno nel 1923, ma la Gran Bretagna aveva mantenuto la sovranità nominale. Mentre un governo africano dopo l’altro si avvicinava alla libertà, i rhodesiani volevano seguire l’esempio per mantenere il dominio bianco, ma temendo la reazione africana, la Gran Bretagna aveva rifiutato di concedere la piena indipendenza a meno che un governo entrante non avesse un mandato democratico.

Il partito Rhodesian Front di Ian Smith si ribellò e dichiarò unilateralmente l’indipendenza nel 1965 e sebbene i coloni bianchi si pensassero notoriamente più britannici degli stessi britannici, nel 1970 dichiararono di non riconoscere più la regina come capo di Stato e dichiararono la Rhodesia una Repubblica. Questa non ha mai ottenuto il riconoscimento internazionale».

La Rhodesia è diventata indipendente come Repubblica dello Zimbabwe nel 1980.

Le relazioni della Gran Bretagna con le sue ex colonie africane, afferma Roger Southall, «sono ora quelle del commercio, degli aiuti e della diplomazia. La regina rimane molto rispettata e riconosciuta come capo del Commonwealth». Con la morte di Elisabetta, secondo lo studioso, «anche quello status per il monarca britannico potrebbe scomparire. In quel momento, la disfatta della monarchia britannica in Africa sarà completa».

I pensieri privati della regina su questa ‘storia africana‘, afferma Southall, «rimarranno oscuri fino al rilascio degli archivi reali negli anni a venire. Eppure i segni esteriori sono che si è adattata personalmente e come monarca a questi immensi cambiamenti con aplomb e buona grazia. Per quanto riguarda l’Africa, non era reazionaria».