«Elizabeth II, per grazia di Dio Regina dell’Australia e dei suoi altri regni e territori, capo del Commonwealth» è morta. Dati i suoi anni avanzati, questo era previsto da tempo, eppure sembra ancora incredibile che questa donna che è stata la regina dell’Australia per tutta la vita della maggior parte degli australiani non sia più con noi.

Mentre il fulcro delle formalità e della cerimonia della morte della regina Elisabetta II sarà incentrato su Londra e il Regno Unito, non c’è dubbio che sarà attentamente osservato da molti australiani.

Alla regina piacevano l’Australia e gli australiani. È venuta qui 16 volte durante il suo regno ed era, notoriamente, in viaggio verso le nostre coste nel 1953 quando ha saputo che suo padre era morto e che ora era regina.

Le sue visite in Australia, dalla prima nel 1954 all’ultima nel 2011, offrono un’istantanea del mutevole rapporto che gli australiani hanno avuto con il loro sovrano e con la monarchia.

Il tour della regina nel 1954 si svolse durante un periodo descritto dallo storico Ben Pimlott come l’età dello ‘scintoismo britannico‘. La deferenza alla Corona era fondamentale in Gran Bretagna e nel Commonwealth, e molti australiani erano follemente entusiasti della loro regina.

Dopo il suo arrivo a Farm Cove a Sydney, il 3 febbraio 1954, Elisabetta II divenne la prima monarca britannica a mettere piede sul suolo australiano. Il tour reale durò quasi due mesi e consisteva in un programma estenuante che prevedeva visite in ogni Stato e territorio a parte il Territorio del Nord.

Durante il tour, la regina ha salutato oltre 70.000 uomini e donne in servizio; ha guidato in cavalcate che hanno accolto folle enormi; ha partecipato a numerosi ricevimenti civici; e ha aperto il Parlamento australiano a Canberra. Il tour ha visto Elisabetta viaggiare per 10.000 miglia in aereo e 2.000 miglia su strada, inclusi 207 viaggi in auto e con treni reali.

Si stima che il 75% della popolazione abbia visto la regina e il principe Filippo durante questo tour.

Nessun primo ministro australiano ha mai avuto un’accoglienza di questa portata o un’esposizione a così tanti cittadini del Paese.

Durante i suoi primi due tour nel 1954 e nel 1963, l’Australia allestita per l’esposizione per la regina è stata descritta come passata dall’essere un piccolo insediamento coloniale a una fiorente economia che era andata verso la prosperità ‘in groppa alle pecore‘.

La regina ha assistito a infinite esibizioni di tosatura delle pecore, carnevali di surf, taglio della legna, frusta e esibizioni di massa di balli e canti da parte dei bambini delle scuole. Dignitari federali e statali, sindaci e leader civici provenienti da tutta la divisione politica si sono spinti per incontrarla ed essere visti con lei; i fioristi del Paese sono stati svuotati dei fiori per le centinaia di bouquet che le erano stati regalati da dozzine di scolari timidi e nervosi spinti gentilmente in avanti da genitori sbalorditi.

Durante i primi tour, gli aborigeni australiani furono tenuti a discreta distanza. A parte una dimostrazione di boomerang e lancio di lance, la cosa più vicina che la regina è arrivata a sperimentare della cultura indigena australiana è stato un balletto eseguito dall’Arts Council Ballet intitolato Corroboree, senza ballerini aborigeni ma ballerini con i volti anneriti.

Durante la visita del 1970, la regina assistette alla rievocazione dell’arrivo del capitano James Cook a Botany Bay, con Cook e il suo equipaggio che incontrarono ‘la resistenza degli aborigeni con una raffica di moschetti’.

Nel 1973, agli indigeni australiani fu assegnato un ruolo più significativo nei tour reali. L’attore aborigeno Ben Blakeney, uno dei discendenti di Bennelong, ha dato il benvenuto ufficiale durante l’inaugurazione della Sydney Opera House, e l’allora sconosciuto attore David Gulpilil era tra coloro che eseguivano una danza cerimoniale.

Già nel tour del 1963, il fervore reale a livello nazionale si era leggermente attenuato. La visita del 1963 ha visto folle più piccole e meno eventi pubblici di massa. Quando il primo ministro Robert Menzies corteggiò la regina con l’ormai famoso verso: «L’ho vista passare, eppure la amo fino alla morte», i rossori che ne sono seguiti, incluso quello della regina, riflettevano il crescente senso di imbarazzo per le esibizioni pubbliche e le indubbie espressioni di deferenza.

Nonostante ciò, le dimostrazioni di pubblico ardore di Menzies gli videro ricevere poco dopo l’Ordine del Cardo, un conferimento che doveva sicuramente rimanere invidiato da alcuni primi ministri successivi.

Il Giubileo d’argento del 1977 e le visite del bicentenario australiano del 1988 segnarono forse la fine di un periodo di tournée reali come esplicite celebrazioni dei legami dell’Australia con la Gran Bretagna. Questo nuovo sapore di tour ha posizionato il sovrano come ospite invitato in una Nazione indipendente, moderna e multiculturale.

Nel suo decimo tour nel 1986, la regina tornò per firmare l’Australia Act, che pose fine alla capacità del Regno Unito di creare leggi per l’Australia.

Il suo ruolo di nostra sovrana si è sottilmente trasformato dal taglio dei nastri e dall’apertura del Parlamento, alla firma dei documenti che lentamente, gradualmente, hanno contribuito a tagliare i legami dell’Australia con il Regno Unito e la Corona.

Entro il 12 ° tour nel 1992, il costo delle visite della regina in Australia è stato sempre più esaminato da un sentimento pubblico ampiamente indifferente nei confronti della famiglia reale. Il primo ministro dell’epoca, Paul Keating, non era visto tanto come un feudatario incantato che si crogiolava nell’opportunità di vedere il suo sovrano ‘passare’ come uno che invece -senza pensarci- commise un atto di lesa maestà mettendo la sua mano nuda sulla schiena e sulla vita reale mentre la guidava tra la folla.

I guanti, a quanto pareva, si stavano staccando.

La regina ha chiarito nelle sue ultime visite sulle nostre coste che se l’Australia dovesse diventare o meno una repubblica era una decisione che spettava ai suoi stessi cittadini. Il suo annuncio ufficiale dopo aver appreso del risultato del Referendum della Repubblica del 1999 lo ha confermato: «Ho sempre chiarito che il futuro della monarchia in Australia è una questione che spetta al popolo australiano e solo a lui decidere, con mezzi democratici e costituzionali. … La mia famiglia e io, ovviamente, avremmo conservato il nostro profondo affetto per l’Australia e gli australiani ovunque, qualunque fosse il risultato».

Negli ultimi decenni della sua vita, la regina ha mantenuto l’affetto di molti. La sua popolarità sembrava crescere in linea con il crescente disincanto degli australiani nei confronti dei loro leader politici locali: gli ex primi ministri Malcolm Turnbull e Julia Gillard hanno ragione ad aver intuito che qualsiasi discussione su una repubblica australiana avrebbe dovuto attendere fino a dopo la morte di Elisabetta II.

La regina Elisabetta II ha regnato per sette decenni e i suoi tour in Australia sono serviti da indicatore del mutevole rapporto dell’Australia con la Corona, nonché con il proprio passato coloniale e l’identità nazionale.

Quasi certamente, il regno di Elisabetta II come il fedele, leale, rispettoso e più amato e ammirato dei ‘Glorianas’ è improbabile che rivedremo mai più.