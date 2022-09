“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

God not Save the Queen. ‘Lillibeth’ è morta. The ‘London Bridge is down’, il Ponte di Londra è crollato, metafora di un regnante che muore. Da qui in avanti, come in passato, ci saranno tanta retorica e fiumi di commenti su presunte grandezze di questa sovrana. Tutto il mondo pare che la pianga. Sarà vero, chissà, ma non è questo l’elemento saliente, la domanda è per quali motivi quella figura in fondo estranea ai tanti diventi un catalizzatore collettivo di emozioni e pianti. Morta la regina, viva il re, ovvero l’ormai anziano figlio che fremeva da anni su cui incombeva l’ombra (di Banco, forse…) che la madre l’avrebbe sotterrato. Non molto simpatico che dovrà dimostrare qualcosa.

Non a caso il primo tour regale sarà in un Regno ormai da tempo (dis)unito nelle tre spine nel fianco con i suoi problemi di secessione o indipendenza, in Scozia, dove guarda un poco è andata a morire, in Irlanda sempre turbolenta e nel non pacifico Galles. Perché tanto clamore, tanta confusa partecipazione per la fine di Elisabetta? Di tanti, non solo di monarchici, di gente comune. Qualche elemento potrebbe disvelare motivi e ragioni di un tale afflato collettivo. Innanzi tutto Dio, che se ne dimostri o meno l’esistenza, non salva neanche le regine. Questa fine così romanzata, tanto celebrata, molto raccontata e troppo enfatizzata oltre il suo corpo imperiale, è il crocevia di diverse faglie su cui le opinioni pubbliche hanno trasferito sogni ed illusioni. Quasi, alla lontana, una trasvalutazione dei valori nel senso di Nietzsche che in ‘Genealogia della morale’ la chiama la vittoria della ‘morale degli schiavi’ ovvero del gregge della massa sulla morale aristocratica, ciò che indurrebbe a ritenere che sia arrivato il tempo di un capovolgimento di quei valori generati e poi osannati dalla religione giudaico-cristiana (perciò è così tanto combattuto). Senza dir null’altro, ché ci impelagheremmo in questioni troppo ‘filosofiche’, per qualcuno una perdita di tempo, il filosofeggiare, beati coloro che non sanno…

Ma è fuori dai dubbi che i comuni ed umili mortali si siano sentiti somiglianti identificandosi con una regnante che come gli altri proprio non era. Così da far apparire uguali tutti, nobili e popolo minuto. Difatti tra i primi commenti, straparlando, c’è chi ha posto l’accento sulla garanzia regale in un paese né fascista né comunista. Dunque nel giusto… Appunto, un’apparenza, con cui la storia orienta e governa ben altri conflitti e contrasti. Finché funziona l’identificazione… Così da trasfigurare la figura di Elisabetta II attribuendole un alto valore simbolico. Ma con Lei non finisce un’epoca come con eccessiva enfasi si ciancia e tantomeno senza di lei finisce il Novecento terminato, forse, per ben altri motivi. Con l’olocausto, per dire. Lei è stata l’incarnazione nobile di una donna che non voleva essere regina il contrario dei tanti che altrove ambivano a farsi incoronare (e qui qualcosa andrebbe detta su Berlusconi). Terza in ordine di successione ascese al trono per l’abdicazione di Edoardo VIII di non nascoste simpatie naziste, il quale invaghitosi di un’ereditiera americana, Wally Simpson, e non potendola far assurgere al trono abdica per Giorgio VI il fratello, appunto il padre di Elisabetta. Governerà almeno lui tanto tempo? Macché, giovane muore per infarto e così Elisabetta viene incoronata regina nel 1952. E qui comincia l’avventura di una donna assurta alla quasi immortalità perché ha governato su inglesi e sudditi per ben 70 anni.

Insomma la figura reale di una donna è stata con spirito di servizio imperiale trasfigurata in un corpo del re, qui regina, imprimendo ai festanti concittadini e dovunque il senso di continuità di un mandato lungo per la sua longevità biologica. Così sua altezza reale è divenuta l’attrice di sceneggiature su cui in tantissimi ne hanno fatto un mestiere ben retribuito nel parlare della Corte, sussurrare, bisbigliare, origliare, inventare storie buone per una narrazione ed un gossip di cui gli smunti inglesi si nutrono a dismisura. È vissuta tantissimo perché il suo corpo ben riscaldato e con confort pari a nessuno le hanno consentito di battere record, ma di che?, di durata. Che è divenuta il segno della sua grandezza, ma francamente il ‘900 non è che sia stato segnato oltremodo dalla sua figura ruolo azione. Ha attraversato molte epoche storiche, ed allora? Ha stretto la mano a 15 premier tra cui il primo Winston Churchill, e dunque? La durata fa diventare grandi? Così l’Inghilterra è stata affascinata nel mistico sogno di Dio che protegge la Regina. Ovvero “la” persona che vigila e protegge tutto un popolo. Roba non da poco che lei ha assecondato al meglio con distanza algida e vicinanze inaspettate, tra rigidi protocolli paludati e talorastrappati. Dunque in Gb una persona (quasi) normale è divenuta simbolo con il suo corpo ed il suo compito è trasmutato dal mondo terreno per assurgere a movimenti di un pensiero magico con cui in una sorta di inconscio collettivo si sono nutriti monarchici e tanti repubblicani. Ed i sudditi della Corona, sempre meno entusiasti di mantenere oggi gli altissimi costi della famiglia imperiale. Sudditi del Commonwealth, ancora ben 54 paesi, a ricordo di un sanguinoso quanto innovativo imperialismo e colonialismo che ha lasciato morti feriti rabbie dolori ed odi, rendendosi meno disponibili con il mutare dei costumi a dirottare ingenti risorse per un impero dal passato illustre ma ormai consegnato alla storia.

Difatti le isole Barbados l’anno scorso hanno deciso di non tassarsi più per far vivere negli enormi incommensurabili agi un’esosissima famiglia litigiosa tra tradimenti scandali e morti eccellenti mai sanate, Diana su tutti. Così la figura della Regina Elisabetta II è stata amplificata soprattutto per le epoche attraversate, tra mitizzazioni ed entusiasmi in larga parte trasversali nella popolazione inglese, e non solo. Dunque se è necessario riportare il discorso lungo una faglia il cui ordine del discorso simbolico consta di fattori razionali ed emozionali non si possono non evidenziare alcuni tratti di una versione mitizzata, direi mistica, di una partecipazione popolare diffusa ovunque altrimenti non spiegabile. Lei ha smesso di mostrare il suo sempre più fragile corpo lasciando ad altri di simbolizzarne un’esistenza già di suo eccezionale. 96 anni, vorremmo arrivarci tutti, ma poi i debiti terreni del proprio organismo dettano la legge estrema tra gli uomini: si muore, volenti o meno. Questo il tragico abisso umano, la lotta tra uomo e cosmo, tra se stessi e l’insondabile ed indicibile solitudine del finale di partita. Così mi sovviene la raffinata riflessione di Ernst Kantorowicz in quel gioiello che è “I due corpi del re. L’idea di regalità nella teologia politica medievale” che qui si attaglia ancora a perfezione. Kantorowicz parla di un corpo ‘doppio’ e denomina questa finzione giuridica partendo da una teoria originale di un oscuro giurista inglese agli inizi del XVI secolo che già era andata diffondendosi nell’Europa medievale e premoderna. Secondo la quale il sovrano oltre al suo corpo naturale soggetto a malattie e vecchiaia dispone di un “altro” corpo, un corpo “politico”,che non si vede, incorruttibile che non invecchia si ammala o muore mai (che oggi con la rete è divenuto il metaverso o l’avatar di noi stessi ormai sempre più spersonalizzati dalla materia della realtà fisica). Questa “persona ficta” produce una “dignitas” immateriale che ne legittima un’aureola di autorità, oltre le sue reali funzioni, peraltro limitate per un sovrano in un contesto democratico parlamentare. Pur con l’incongruenza storica della Camera dei Lords, come se ancora vivessimo tutti, nobili e comuni mortali, nel regno di aristocrazia e nobiltà. Una finzione di realtà non più attinente con la realtà attuale ma che utilizziamo come una favola da raccontarci la sera prima di dormire male. Quel doppio corpo porta ad una rilevante scoperta laica relativa all’estensione di fattori immateriali che trascendendo il ruolo sociale occupato in una società conferiscono una ‘humanitas’ che contrassegna la dignità dell’essere umano che accompagna, appunto come un corpo mistico e perenne, ogni singolo individuo. Perché si diventa re ma prima si è umani come gli altri. Beh non proprio, visti i privilegi sconosciuti ad altri mortali.

Appare indubbio che a The Queen possa attribuirsi tale senso della regalità a cui ha contribuito un regno di sette decenni. Ovvero 6 anni di più della già longeva regina Vittoria che dette corpo all’epoca vittoriana. Ma in due cicli storici diversi. Quest’ultima difatti regnava ancora su quello che veniva considerato un impero di cui andavano già sgretolandosi alcuni pilastri di un’epoca imperiale che subiva i contraccolpi della Storia che stava mutando. Mentre l’altra, la Regina di oggi, si è trovata a rappresentare un Paese nel mondo del Novecento i cui già evidenti cambiamenti politici, economici, sociali, culturali, hanno comportato un passaggio non indolore dai privilegi passati di ex potenza a compartecipe di un consesso nuovo di nazioni. Con riduzione del proprio ruolo funzione autorità. Che molti ancora sognano in una perfetta retrotopia, ovvero un ritorno al passato, morte tutte le altre utopie. La Brexit ha anche questo tra il non detto inglese. Tornare indietro quando si era conquistatori invece di dialogare con altre nazioni ritenute non all’altezza, avendo perso lo scettro di un tempo. Che è il dettato dei populismi sovranisti nazionalisti odierni prodotti anche di una globalizzazione del denaro e del capitale che ha divelto garanzie e diritti degli attori sociali che aveva preteso di rappresentare e premiare. Escludendone molti, tra invisibili precari poveri. E poi la presunta sostituzione etnica del bianco per altre etnie. Rifletteteci, è il pensiero troglodita di Orbán, dei polacchi o di Bannon in America, il suprematista (a me paiono proprio inferioristi) del tentato colpo di Stato di Capitol Hill del 2020. Che in Italia, di là dai finti dibattiti sul fascismo-post fascismo meloniano, sono nel corpo politico della Meloni, se no non avrebbe i consensi potenziali attuali, amica ricambiata di quei dittatori ed autocrati.Questo il pericolo.

Tornando alla regina longeva un altro elemento pare emerge dal sottosuolo. Una figura così longeva ha scatenato una sorta di inconscio collettivo in cui tutti hanno guardato a Lei come immutabile, invecchiando con rigida discrezione. Insomma una persona senza tempo nell’epoca di un tempo acceleratodove tutto si brucia, a cominciare da un pensiero asfittico. Così da apparire come una macchina produttrice di un moto interiore individuale in cui l’invecchiamento le persone lo abbiano percepito come congelato, specchiandosi ognuno in una sorta di interiore immortalità. Lei è sempre lì, allora anche io resto per sempre giovane. Una sorta di “Ritratto di Dorian Gray” per cui le persone pensavano, volevano non invecchiare, essendosi presa lei l’onere di farlo sempre un poco di più per loro, ma in modo impercettibile. Ma qui il discorso psicoanalitico ci porterebbe su lidi scoscesi ed in marosi agitati non dispiegabili a fondo. Insomma in qualche modo è come se la Regina Elisabetta II abbia assolto ad una simbolica coscienza collettiva, o cosciente, concetto centrale nella sociologia di Durkheim, ovvero quell’insieme di credenze, idee, atteggiamenti e conoscenze condivise comuni ad un gruppo sociale o ad una società. Ovvero una coscienza funzionale a spiegare come singoli individui siano legati in unità collettive come gruppi sociali e società. Un collante dinanzi ad un mondo che ha scollato tutti i passati riferimenti di comunione e benessere collettivo e tenuta malamente insieme dall’accentuarsi di una competizione dura per assicurarsi le risorse scarse, materiali e simboliche, di cui le società odierne soffrono la carenza. Insomma ’Lillibeth’ ha contribuito a tenere unito un Paese dalle contrastanti spinte proprie di una dinamica multiculturale e garantire un patto sociale già vacillante e frantumato da molto tempo. I Sex Pistols la irridevano nella loro versione punk nel loro contro inno “God Save the Queen”. E Freddy Mercury con i suoi sodali divenivano i “Queen”. Oggi con una madre così opprimente ed in fondo castratoria, God (We Hope) Save the King.