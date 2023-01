Elezioni regionali in Lazio e Lombardia: un test per Meloni non solo

Cinque settimane ancora e si voterà in due regioni chiave: Lazio e Lombardia. Facile profezia pronosticare un alto tasso di astensionismo, in linea con le passate consultazioni elettorali. Ormai è più di uno zoccolo duro quello di un elettorato deluso e frustrato che ritiene inutile ‘scomodarsi’ per mettere una croce su un simbolo nella scheda. Un ‘qualunquismo’ consapevole che fa dire: ‘Sono tutti uguali’, e ugualmente li si rifiuta senza troppi complimenti.

Del resto i candidati poco o nulla fanno (o peggio: sanno fare), per invertire questa ormai radicata tendenza. Anzi, al di là delle volontà, nei fatti concreti partiti, movimenti e singoli candidati sembrano fare del loro meglio per ingenerare un sentimento di sfiducia. Bravissimi, in questo: eccellono.

Cinque settimane, si diceva, e ancora l’incertezza regna sovrana. Il destro-centro, favorito anche dal fatto che è al Governo nazionale, appare più compatto, attorno a Francesco Rocca (Lazio) e l’uscente Attilio Fontana (Lombardia). Rocca è fortissimamente voluto da Giorgia Meloni e il suo entourage. Sono convinti di aver giocato la carta vincente: quella di un tecnico con qualche ombra nel suo giovanile passato (ma chi non ha degli scheletri in armadio? E poi lui si è ampiamente riscattato). Il problema, semmai, è opposto: Rocca, “tecnico” poco conosciuto, è stato presentato all’elettorato alla vigilia di Natale; la macchina organizzativa del destra-centro dovrà mobilitarsi senza risparmio, per conquistare i voti che gli garantiscano la presidenza della Regione. Gli alleati, Lega e Forza Italia, a prescindere dalla scarsa incidenza nel territorio, sono anche poco convinti, e sotto sotto non sarebbero neppure molto dispiaciuti di una debacledi Rocca e di conseguenza dei Fratelli d’Italia. Paradossi ed egoismi della politica: meglio di una vittoriosa sconfitta c’è una sconfitta vincente. Grandi sorrisi e pacche sulle spalle nelle fotografie di rito, tra Antonio Tajani (Forza Italia), Claudio Durigon (Lega), Giovanni Donzelli, Francesco Lollobrigida, Fabio Rampelli (Fratelli d’Italia), con i ‘supplementi’: Lorenzo Cesa (UDC), Maurizio Lupi (Noi Moderati), Vittorio Sgarbi (se stesso), formalmente cementati dal motto “Con Rocca possiamo vincere spazzando via la sinistra”. Si vedrà.

Sul fronte opposto è polemica continua. Il candidato del Partito Democratico Alessio D’Amato, può vantare una buona gestione per quel che riguarda l’emergenza Covid nel Lazio. Se la giunta di Nicola Zingaretti non ha sfigurato, per buona parte il merito è suo. Ma qui ci si ferma. Il PD romano e del Lazio è quello che è e soprattutto quello che non dovrebbe essere. Si è saldata un’alleanza con Azione di Carlo Calenda, ma guai a parlare di un’ipotesi di collegamento con il Movimento 5 Stelle, con cui il PD ha governato alla Regione fino all’altro giorno. La missione dei grillinidi Giuseppe Conte, sembra comunque definita: puntare sulla dissoluzione del PD, e sostituirlo dopo averne inglobato l’elettorato, presentandosi come l’unica e vera opposizione e difesa dei più deboli. Di allearsi con D’Amato non ci pensano neppure, e infatti hanno presentato un loro candidato, Donatella Bianchi. Non ha alcuna chance di diventare presidente della regione Lazio; ma l’obiettivo è sottrarre voti a D’Amato; una sorta di cavallo di Troia per Rocca. “Conte vuole semplicemente indebolire i dem per poi con le prossime europee prende le redini del centro-sinistra”, dicono al quartier generale di D’Amato, che “venderà cara la pelle: punteremo sul voto utile”.

E’ possibile inoltre che i candidati del destra-centro scontino gli effetti di una crisi economica che pesa in modo consistente sulle tasche dei contribuenti: gli aumenti del costo carburante e dei pedaggi autostradali. Al PD si consolano dicendosi l’un l’altro: “Quando i cittadini andranno a fare il pieno se ne ricorderanno”. Si vedrà.

In Lombardia si gioca l’altra importante scommessa: il leghista Attilio Fontana riuscirà a far “quadrato”, o parte del suo elettorato, quello che ancora guarda con nostalgia a Umberto Bossi e mal digerisce Matteo Salvini, si schiererà con Letizia Moratti, il coniglio estratto dal cappello di Calenda?

Da quel travaso di voti probabilmente non ricaverebbe un gran vantaggio il candidato del PD (qui appoggiato anche dal M5S) Pierfrancesco Majorino; ma il danno lo subirebbe Fontana. Lo ha fortissimamente voluto Salvini, e gli alleati di coalizione lo hanno accettato. Forse si augurano una sconfitta di Fontana, e di conseguenza di Salvini. Anche qui, una logica apparentemente masochista: piuttosto di una vittoria perdente, meglio una sconfitta vincente. Naturalmente tutto questo non ha nulla a che fare con gli interessi concreti dell’elettore, le sue aspettative, la necessità di assicurare un buon governo e gestione della cosa pubblica.

Intanto val la pena (letterale pena) di annotare che in autostrada il gasolio raggiunge quota 2,5 euro, la benzina poco al di sotto; di conseguenza partirà una ondata di rincari indiscriminato e di largo consumo: la maggior parte delle merci viaggia su gomma. Come risponderà il Governo a questa nuova emergenza, che va ad aggiungersi a quella sanitaria? I fondi stanziati sono insufficienti; anche se non si diffondono più i dati, non per questo è cessato l’allarme Covid e la necessità di varare una nuova campagna di vaccinazione per evitare una risalita dei contagi. Lo stesso schema dellarecentissima legge di stabilità è messo in discussione. Il governo aveva scommesso su un calo del prezzo del gas. Il calo c’è stato, ma si calcola che ci settimane, forse mesi, prima che si ripercuotasulle bollette. Aver rinunciato al taglio delle accise sui carburanti, che aveva tenuto sotto controllo il prezzo di gasolio e benzina, si fondava su un ipotizzato calo del petrolio. Invece… Fatto è che Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti devono trovare il denaro per nuove, impreviste necessità. Le chiacchere stanno a zero.

Questa la situazione, questi i fatti.