Elezioni regionali in Lazio e Lombardia: come volevasi dimostrare

Dopo le elezioni politiche del settembre scorso, ho scritto che tra i diversi raggruppamenti, politici, voti, numeri e percentuali hanno avuto effetti diversi tra una vittoria in apparenza schiacciante a destra e diversi tipi di sconfitta nel disastro annunciato tra la fu sinistra più frattaglie terzo poliste o degli antichi ignoranti “onestà onestà”. A seconda di dove si ponga l’osservatore non neutro ma non militante, mentre il fedele di partito parlerà in politichese. Così a giochi fatti pochi commenti hanno accompagnato queste elezioni solo per dire che la destra è nuovamente vincitrice, ci torno per dire che non è vero, e tutti gli altri si dividono tra pseudo vincenti perdenti e perdenti in apparenza vincitori.

Oggi con il voto nelle due regioni più popolose e ricche, Lombardia più del Lazio, si conferma lo schema cvd, come volevasi dimostrare. Con delle aggiunte di cui vi dico dopo. E così in questa prima tornata amministrativa, dopo la ‘falsa’ vittoria schiacciante della destra, questa che pare di nuovo vincere in realtà ha perso, il Pd tracollante tiene perdendo qualcosa, il duo Calenzi ha subìto un tonfo pesante. Fermandosi ad un modestissimo 4,5% di un terzo polo nelle fantasie allucinatorie del duonon essendo neanche stata capace di portare la sciura Moratti in Consiglio regionale che il Calenda voleva imporre quale fantasiosa candidata alla sinistra lei da sempre altolocata di destra. E poi c’è l’ex avvocato del popolo che sprofonda nel Lazio e conferma di non capire nulla di politica.

Questo dicono i numeri assoluti, meno le percentuali che schermano occultano i primi in ragione della gigantesca astensione che raggiunge ormai cifre preoccupanti. Ma se provate numeri percentuali voti alla mano ovvero la realtà vi diranno comunque che non è vero. Fine di ogni possibilità di dialogo. Ci si parla addosso in modi autoreferenziali privi di riscontri. Così da chiedersi di quali realtà e mondi della vita si incrocino su traiettorie parallele che non si incontreranno mai. I diversi commenti si sono concentrati più sul non voto che sugli sparuti votanti. E ti credo. Il non voto assomma a 2 elettori su 3. Una pessima deriva per una democrazia al netto delle letture politiche che segnalano dinamiche interne ai partiti. Il resto è chiacchiericcio o noia. La realtà virtuale l’uso compulsivo dei social come gli oltre 2 miliardi di frequentatori di Fbook, i twitteristi che fanno tendenza tra spettacolo e politica in uno spettacolo del politicame ormai morente che ha inferto un colpo grave alla sopravvivenza delle democrazie come ce le avevano insegnate decenni fa, tutta questa forma di comunicazione con i mezzi elettronici ha ormai allontanato la realtà dalla sua essenza nel suo manifestarsi concreto. Così non ci si interroga più se ciò che la realtà manifesta perché il gioco di specchi delle realtà personali dove si fantastica a proprio comodo hanno moltiplicato le forme seduttive della bugia della menzogna e del correlato vincente della falsificazione che va per la maggiore. Mentre la verità è ormai partita e non tornerà. E dunque l’ingrato compito del sociologo è di parlare di verità a chi ha già deciso che la propria menzogna è la verità che ha corso. Nel Lazio ha votato il 37,2% degli aventi diritto, ossia meno di 1,8 milioni di elettori su 4,8 milioni con Roma città dove l’affluenza crolla al 33,1% soprattutto nei municipi delle periferie est ed ovest (Torre Angela e Ostia) con addirittura 1 elettore su 4. Una voragine democratica. In Lombardia regione ancor più grande è meno peggio con il 41,7% di votanti ovvero con 8 milioni di elettori hanno realmente votato in 3,3 milioni. A prescindere dalle grida di dolore su un crollo che dovrebbe preoccupare tutti, il tema è stato affrontato per una decina di minuti per poi pensare subito a rimpinzare i governi regionali di fedeli e sodali. Entrambe regioni alla destra. Dopo che il Lazio aveva lavorato con Zingaretti ma anche con ex grillini su un progetto che pareva meno indifendibile. Manco per niente. I due agnelli sacrificali sono stati staccati di una ventina di punti dal riconfermato indecente presidente lombardo fascio leghista con buone prove proprio nei territori più colpiti dal Covid con strategie di contenimento perlomeno discutibili. Niente da fare consenso a prescindere dai risultati e dalle torbide vicende su camici di “famiglia” in fase pandemica o i troppi morti in alcune aree non dichiarate subito zone rosse. Misteri dei maneggi politici. Ciò che si staglia è un’inquivocabile crisi della democrazia della rappresentanza. Non si va più a votare perché o mancano competitori, dramma attuale di una sinistra disfatta, oppure perché tanto vinceranno comunque gli altri. Sarà per l’età, il freddo! (abbacinante commento della Moratti sconfitta di brutto senza neanche entrare in Consiglio regionale, una disfatta come dirò del duo eg-narcisistico Calenzi) o forse il fatto che a nessuno è fregato nulla degli elettori residenti all’estero che gonfiano le liste elettorali non possono votare a domicilio o la distanza dal luogo di residenza o studio dei tanti giovani e meno che avrebbero lo stesso diritto di votare, insomma come che sia almeno un 15% di astensionismo viene da queste fila. Ancora poco per spiegare il massiccio rifiuto delle urne. Pertanto il restante astensionismo ha motivazioni politiche le più varie. La prima è che a sinistra la gente è stata fatta scappare da molti anni, bussare al Pd per chiederne conto. Così l’ipotesi che la destra vinca pur perdendo è acclarata dall’assenza di competizione seria da parte di adeguati sfidanti. Sorpresa attonita? Ma perché gli anni scorsi non hanno insegnato nulla e così in assenza di una proposta e di un’offerta politica valida ha fortemente contribuito a non andare ai seggi. Piccoli esempi lo confermerebbero. A Roma il candidato D’Amato, quasi imposto da Calenda, è andato meglio nel centro proprio dove l’affluenza è crollata di meno. Mentre nei municipi VI e X molto peggio dove l’affluenza è stata più bassa. Dal canto suo, Majorino a Milano la peggiore resa è nel primo municipio dove si è registrata la peggiore partecipazione al voto. E concentriamoci sulla presunta vittoria della destra. Non è vero e chi lo dice è bugiardo o ignorante che non sa leggere neanche i dati ed i numeri preferendo limitarsi alle percentuali che ovviamente crescono molto essendo la platea dei votanti come detto molto ridotta. Perché in numeri assoluti questa grande vittoria si smarrisce.

Prendiamo la Lombardia. Alle recentissime politiche l’affluenza è stata del 70% con un’astensione alta ma molto minore di questa regionale. Con 5,3 milioni di votanti a settembre scorso contro i 3,3 milioni del 12-13 febbraio. Dunque sono andati dispersi 2 milioni di voti. Ebbene, la quasi metà di questi voti, per l’esattezza 940 mila li ha persi la coalizione di destra. Segnatamente F. d’italia aveva preso 1,4 milioni di voti, mentre a queste regionali i voti sono crollati a 725 mila. resta il primato nella coalizione di destra ma all’interno ha perso più degli altri nelle percentuali dei voti reali, il 50%, peggio della disfatta di Forza Italia che perde il 47%, mentre la Lega frena con appena il 2% dei voti persi. In una Regione dove i centri di erogazione della spesa ed i posti di comando sono ben oliati dai leghisti. Intanto dalle altre parti un altro milione di voti persi sono da attribuire a Pd i 5 stelle Sinistra/Verdi e il duopolio Calenza-Renzi. Tra tutti questi chi prende una scoppola pesantissima sono i “nuovi” 5 stelle che riesce a perdere in 5 mesi ben 265 mila voti dei 379 mila raccolti nel settembre scorso. Ben il 70% guadagnandosi senza alcun dubbio la medaglia del peggiore con meno il 70% mentre il fantomatico Terzo Polo che avrebbe dovuto unire tutti i centristi si attesta ad un meno 54%, 275 mila del mezzo milione che aveva. Il Pd di Majorino flette “solo” del 23% meno peggio di tutti eccetto la Lega, dal milione regionale alle politiche ai poco più di 700 mila voti attuali. Anche nel Lazio l’effetto voto reale rischiara l’oscurità delle percentuali. Così FdI alle politiche nel Lazio aveva preso nelle cinque province ca. 850 mila voti mentre la settimana scorsa ne ha raccolti 550 mila flettendo del 34%. Anche qui con Fitalia e Lega andate meno peggio, meno 29% la prima 22% la seconda. Dall’altra parte della barricata il voto del Pd qui è stato una sconfessione pesante del governo di centrosinistra con Zingaretti perché il Pd lascia per strada 210 mila dei 520 mila voti che aveva alle politiche. Ovvero il 40%. Anche qui un’alleanza sconclusionata ed improvvisata ha confermato il disastro di Calenda e Renzi qui in coalizione, ma non in Lombardia, che vedono svanire 150 mila dei 220 mila voti delle politiche, un pesantissimo meno 66%. Ma anche qui la palma del peggiore va alla forza politica ormai consunta finto barricadera e di sinistra (?) come i 5 stelle con il partito del “Giuseppi” Conte iperpopulista che perde 275 mila voti dei 406 mila raccolti appena cinque mesi fa. il che fa ben un 67% in meno.

Questa è la storia reale così come la raccontano i numeri, il resto sono numeri da prestigiatori fatti a destra per dimostrare di essere vincenti. Il dato drammatico è che tutti gli altri sono perdenti anche se di meno nei numeri conseguenza ed effetto di un’assenza di progetti ed offerte politiche appetibili per un elettorato sfiduciato indifferente amorfo che accompagna con questo impressionante non voto verso una deriva pericolosissima. Si direbbe che annuncia una destra al comando. Il problema è che tutto ciò accade con le destre già al potere che stanno disarticolando in pochi mesi le fondamenta di uno stato repubblicano che era già malfermo da anni. Brutti segnali politici ci aspettano in un mondo nel caos che pare aver perso la bussola del governo di società complesse ritratte e sfiduciate. Soffia un vento gelido.