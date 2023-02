Elezioni regionali in Lazio e Lombardia: astensione record, l’elettorato stanco dice basta

Elezioni i cui risultati erano ampiamente previsti, prevedibili, scontati. Non è neppure il caso di infierire sui due candidati del Partito Democratico, Alessio D’Amato in Lazio, Pierfrancesco Majorino in Lombardia. Hanno fatto quello che potevano, consapevoli accettato il ruolo di kamikaze, si sono schiantati senza neppure un Mikado da servire. Non c’è stata neppure una campagna elettorale, il partito e i ‘satelliti’ del partito non avevano alcuna speranza se non quella di rosicchiare per qualche fedele sodale una confortevole poltrona alla Regione; al Pirellone (Milano) e alla Pisana (Roma), tutto sommato si sta pressappoco come alla Camera dei Deputati o al Senato.

Scontata la missione suicida in Lazio. Le cose non sarebbero comunque mutate, ma il Movimento 5 Stelle guida Giuseppe Conte ha mostrato appieno la sua strategia: l’avversario non è il destra-centro, è il centro-sinistra, e segnatamente il PD; in modo evidente i seguaci del movimento fondato da Beppe Grillo puntano alla sua dissoluzione, costi quello che costi, e sono disposti, pur di dar fastidio alla moglie fedifraga a evirarsi. E’ molto probabile che riusciranno in entrambe le missioni. Perché il PD ha un grande nemico, ben più insidioso e temibile del M5S: se stesso. Non si è mai visto un partito avvitarsi in una serie di passaggi di raro masochismo come il PD; non ha leader carismatici, o semplicemente credibili; non ha proposte di governo alternativo; occupa l’occupabile, pronuncia parole d’ordine che non hanno corrispondenza pratica; da mesi è impegnato in un pre-congresso dove si discute se si debba o no mutare il nome (si saranno accorti che l’ipotizzato Partito del Lavoro come acronimo fa: PDL?); bamboleggiano per giorni se si vota in presenza o in via telematica, alla fine optano per la salomonica decisione di: un po’ e un po’; un rito stanco delle primarie, scopiazzatura sgangherata di quelle che si fanno negli Stati Uniti, dove sono una cosa seria, e i candidati non si risparmiano nulla, e sono obbligati da una stampa agguerrita a scoprire le loro carte e mostrare quello che valgono…

Il PD ha meritatamente perso. Con due aggravanti: anche a voler fare la sommatoria dei voti racimolati da PD, M5S e Terzo Polo, il destra centro, nonostante le mattane di Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, e i fallimenti e i limiti di Giorgia Meloni, avrebbe vinto. L’elettorato, in gran parte, senza distinzione di età, sesso, area geografica, ha mostrato di avere più fiducia in candidati come Francesco Rocca e Attilio Fontana, i cui ritratti ben figurerebbero in quel vecchio manifesto che mostrava Richard Nixon e la domanda: “Would You buy a used car from this man?”, “Compreresti un’auto usata da quest’uomo?”. La maggioranza dei votanti ha risposto sì. Ecco: il centro sinistra dovrebbe seriamente riflettere su questo.

Quanto al destra centro, Meloni ha superato anche questo ostacolo. Ovviamente sorride soddisfatta; una boccata d’ossigeno, ma altre, ben più dure prove attendono lei e il suo governo. Lo scenario internazionale non le è per niente favorevole; ha alleati infidi, e la sparata pro-Putin di Silvio Berlusconi è un’avvisaglia di quello che sarà. Forza Italia e Lega, anche se sono aggrappati sul carro vincente, ne escono fortemente ridimensionati. Questo acuirà tensioni e malumori. La fortuna del presidente del Consiglio è che non c’è un’opposizione che sappia sfruttare l’occasione.

Sullo sfondo, crescente astensione, sintomo e segnale di indifferenza, delusione, insofferenza, sfiducia in tutti. Un ‘messaggio’ che si ripete, uguale, da ormai dieci anni. Astensione soprattutto di quell’elettorato che un tempo dava fiducia ‘a sinistra’. In campo c’erano due modelli: in Lombardia l’alleanza preferenziale col M5s; in Lazio l’intesa col Terzo Polo; falliti entrambi. Certo, Conte e Carlo Calenda sono pieni solo di loro stessi, e quei due “pieni” non sopperiscono al “vuoto” del PD. Che gli elettori un tempo di sinistra si siano stancati è più che evidente; è il loro modo di dire basta a questa spartitocrazia arrogante e famelica. Così nel Lazio D’Amato (PD) e Donatella Bianchi (M5S)rosicchiano un circa 30 e 12 per cento dei votanti. Cinque anni fa, il solo Nicola Zingaretti aveva preso il 32 per cento. I Cinque Stelle quasi il 27 per cento. In Lombardia Majorino (PD e M5S) si attesta sul 35-36, Moratti (Terzo Polo) al 13. Nel 2018 Giorgio Gori aveva preso il 29%, il candidato del M5s il 17%. Tanti saluti “campo largo”. Game over.

Chi scrive appartiene a quel 37,2 per cento di elettori del Lazio che ha deposto la scheda nell’urna (in Lombardia il 41,6 per cento). Ha tracciato il suo segno senza entusiasmo, per un dovere verso se stesso nel ricordo dei tantissimi che per questo diritto di votare hanno lottato e sacrificato la loro vita. Ma anche se il seggio dista appena cinquecento metri da casa, che fatica, arrivarci…