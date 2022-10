Elezioni politiche 2022: vincitori e vinti

“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

I contorni numerici del voto alle politiche del 2022 sono chiari ma il modo di presentarli e soprattutto l’interpretazione che ne viene data a seconda delle formazioni politiche implicate risentono dell’uso che ne fa chi li racconta. Di modo che ciò che arriva ai riceventi della comunicazione da parte dei diversi emittenti pubblici (media giornalistici, intellettuali d’area, pubblicitari e sondaggisti) appare materia che viene “affinata e manipolata” a seconda del tipo di narrazione, come si dice oggi, ed orientamento che si vuole indurre, ciò che ieri si chiamava ideologia. Ciò accade per voluta distorsione ideologica, come luogo comune o per consuetudine, per cui una frase ad effetto diviene per percorsi misteriosi quanto evidenti processi comunicativi la narrazione o la spiegazione di dinamiche e fenomeni altrimenti interpretabili. Lo vediamo più avanti.

Ho scritto che dopo il voto delle elezioni più inutili della storia repubblicana italiana la storia sono loro, quale ratifica di una profezia autoavverantesi di un ‘nuovo’ di destra che al contrario ha già disastrato il Paese da venti anni ma reso appetibile dalla storiella della donna finalmente al comando, che prende soldi da oltre 16 anni, per non dire di Salvini ed addirittura del nonno arcorensis, da 28! anni in quello che spregiava negli altri come teatrino della politica in cui buffoneggia ormai semi cadaverico più di tutti.

Mentre negli intelligentoni di sin.. no scusate del Pd vige la regola della maschile linea di discendenza politica. Inutili elezioni per i piddini che dopo manco 10-12 ore dalla sconfitta hanno aperto le danze grottesche ridicole comico-tragiche dei nomi come funghi di autocandidati colti da richiamo ego–narcisistico. Insomma la lotteria dei nomi, per far cosa beh poi lo vedremo.

Le dinamiche para politiche estetico-comunicative dell’ultimo anno e mezzo hanno contribuito vigorosamente a sdoganare la Meloni, vaga il tanto che basta in economia e più decisa su altri temi, soprattutto nel voler ribaltare odiate libertà altrui. Sui diritti civili gli scontri dovrebbero acuirsi per orientamenti di valore e culturali polarizzati poiché nell’epoca attuale che molti non hanno capito e colto, Pd ed altre frattaglie para democratico-liberali, è che l’esplosione dei temi sovranisti, nazionalisti, populisti in politica sono cominciati dai temi etici. Mentre l’economia, responsabile dei gravi tempi di disastri che viviamo, sono l’orizzonte entro il quale si muovono comodamente e che anzi favoriscono. Così i tantissimi ignoranti per anni, incapaci con strumenti adatti ad analizzare il mondo che virava da tanto tempo verso il ritorno ad oscurantismi che i fallaci sorridenti elitari trasnazionali pro globalizzazione economica, distruttiva e fallimentare, non capivano neanche che cosa fosse. Con l’immissione nella politica di fede e Dio che tutto ha già deciso, dalla famiglia ‘naturale’ all’affermazione di pulsioni di genere non codificate, ai diritti di gay lesbiche e transgender. Ma attenzione, non più con la Chiesa quale attore organizzato a sostegno, questa la novità, al contrario, con questo Papa la Chiesa è andata da altre parti volendo sostituirlo per tornare a fare i propri affarucci con le messe in latino, le streghe da bruciare, i dogmi assoluti. Un ritorno a molto prima del martoriato Medioevo.

Difatti, come già ho detto in passato, tutti questi sovranismi nazional, sovente socialisti, nel senso proprio di ritorno alle parole d’ordine del nazionalsocialismo del Terzo Reich, hanno in odio questo Papa e questo pontificato. Che difatti appena dopo il voto ha fatto dire che vanno protetti ed assistiti poveri, immigrati, senza lavoro. Che le destre fanno solo finta di difendere. Di qui si sono alzate cortine fumogene negli anni con la colpevole disattenzione di media, giornalisti, intellettuali ormai presi da altri affari e temi più remunerativi. Mentre i giovani a scuola e nelle università vivevano progetti ed idee alternative con una politica assente e silente. Su tutti i giovani di Friday for Future sui temi del clima, già sbeffeggiati dalle destre, politiche e giornalistiche con il loro dominio sulla informazione. E su barriere, muri, confini, fili spinati. Fino a quando a breve dovremo dibattere sul battito del feto, come in Ungheria, che arriverà. Ma no, lei è donna che dice di non volertoccare la 194, no certo, la impedirà come nelle “loro” Marche dove i consultori (pubblici) per falsi rimpalli burocratici non danno pillole per l’interruzione di gravidanza, con in più l’antica cattolica vergogna nazionale dei medici obiettori di coscienza. Sei in una struttura pubblica? Ed allora devi garantire a tutti un servizio universalistico che in quanto legge dello Stato va oltre le tue private convinzioni che Chiesa e cattolici, non gli unici abitanti del mondo, negano a tutti gli altri. Caso interessante di dittatura di una minoranza su tutte le altre confessioni o non pratiche religiose. Questa è la finta teoria democratica dei non democratici che hanno cambiato linguaggio non contrastando su alcuni temi. Ma negando tecnicamente con l’aiuto di una burocrazia come la nostra tutti i diritti con motivi strumentali. E così siamo alla ferite prevedibili, con o senza occhi di tigre!, di affrettate inutili elezioni perché già decise dalle segreterie politiche. E monta già una retorica basata su affermazioni fatte nelle piazze centellinando argomentazioni proposte minacce nei diversi comizi perché sempre più accompagnata alla vittoria da media mondo imprenditoriale variegato frullato di poteri burocratico-politici, Beata ella, quella dei due meloni in mano, un’originalità va detto, rompendo il silenzio elettorale che sarebbe per legge, ma chi la sanziona, come l’anziano di Arcore mai tappatosi la vomitevole bocca o l’intronato fascio leghista. Le apparecchiano un paio di comparsate in tv di destra amiche, una addirittura in America! Wow e veleggia verso la vittoria! Ed io che ho impiegato anni per accumulare titoli ricerche pubblicazioni convegni ovunque oltre l’Europa seminari università per riuscire a non essere nessuno, e questa che adesso i proni amici affermano addirittura essere una secchiona che studia e legge tutto e fa pure pilates e palestra, pare con risultati scarsini, va al governo! Mannaggia alla cultura… “meglio che ti imparavi zappatore, che lo zappatore non se la scorda la mamma! (La Sceneggiata di Mario Merola). E poi l’apoteosi, già si diffondono i santini familiari con compagnuccio giornalista e bimba, perché lei, solo lei, è anche mamma, poi pure cristiana, infine forse donna.

Torniamo lucidi, se possibile. Una vittoria che ha già i tratti di un’incoronazione, le democrazie o quel che ne rimane sono ridotte a questo, incoronare, mentre la più longeva monarca inglese della storia se ne è andata dopo giorni di funerali con miliardi di tele-spettatori a palpitaree lacrimare. Anche per questo volge male la democrazia liberale che deve aggrapparsi alle monarchie. Sono già cominciate le agiografiche foto e narrazioni varie per rinverdire, come l’esilarante Rutelli di Corrado Guzzanti che al Berlusconi potente gridava “Silvio, ricordati degli amici!” a proposito dei tantissimi pseudo avversari che gli hanno fatto finte battaglie, come lo sconcio del conflitto di interessi. Ed oggi si paga anche, anche, quello con l’ovvietà di un impero mediatico di proprietà di un attore politico in campo. Impensabile in qualsiasi altra democrazia seria del mondo.

Vediamoli alcuni primi numeri che offrono un panorama un poco diverso dalle vulgate subito diffusesi per poi approfondirli per indicatori specifici. Sì lo so, non interessa a molti che già pensano ad altro, ma il mio lavoro è questo. Analizzando i dati, l’ex centrodestra oggi destra forse centro guadagna in queste finte elezioni appena 136 mila voti. Il fatto è che il cosiddetto per sciatta consuetudine denominato centro-destra era già forte prima, ma con la Lega su tutti, fdi su percentuali da prefisso telefonico e forza italia già in declino. Tutto cambiato oggi con le scellerate uscite salviniane e con la comoda opposizione, che in genere viene interpretata come purezza, della destra. Che è passata all’incasso ma nel proprio campo, poco al di fuori. Difatti la Lega perde ben 2,5 milioni di voti e il confuso fascio Matteo va sui social e come nulla fosse ringrazia i restanti 2,5 milioni ancora rimasti senza neanche una parola su quelli, tanti, persi.

Mentre scrivo queste note mi trovo proprio nel Veneto e sento e leggo dell’aria che tira. Intanto la già defunta formazione del partito aziendale di F. Italia ha perso altri 2 milioni di elettori. Così nei concreti numeri la Meloni ne ha guadagnati di voti oltre 5 milioni. Ovvero 300 mila con una redistribuzione interna ponendo la questione della immaginifica vittoria degli ex-post-para fascisti non proprio diffusisi in tutto il paese. Il fatto è che appaiono e sono coesi, questo prima del voto, per poi scannarsi, ma dopo. A giochi fatti. Con una legge elettorale capìta solo da loro. Ma non è stato chiarito quasi da nessuno, i media giornalistici che non eccellono in statistica e numeri, ma neanche da altri soggetti, chi come e quanto ha vinto, sì, forse, non so, chi e quanto ha perso, tantissimo poco ma in modo decisivo sui contenuti del proprio agire politico. Lo vedremo quanto prima.