Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto;

è quanto mi hanno dato al posto di un fucile

(Philip Roth)

Non è facile provare a sintonizzarsi nei giorni ferragostani tra mare sole scritture e letture varie nelle comiche tragiche demenziali faccende politiche di questa spaesante improvvisata campagnetta elettoralistica che sfugge sinuosa. Mentre siamo ipnotizzati dai due seri problemi estivi che ci tengono col fiato sospeso. Il primo è il calcio che ha cominciato a dilagare ovunque, mentre il secondo tema è ancora più sentito, ovvero la fine del matrimonio tra il Pupone-Totti ed Illary. Come andrà a finire? Con corredo voyeristico di altra donna, addirittura forse già incinta. Tra case ville figli proprietà viaggi fughe ed altro. E ci distraggono con queste inutili elezioni, mi dicono politiche? Comunque il divenire scorre tra ombrelloni e sdraio mai così costose in spiagge erose e balneari che ‘trincerano’ le proprietà concessionate con filo spinato (a Posillipo a Napoli perché il tizio dice: è la mia proprietà, quindi un concessionario ha la proprietà privata di un lido balneare…) con cui accogliere a tariffe indecenti (eh, c’è la crisi…, c’è sempre una crisi metafisica per giustificare aumenti indecenti, oppure: c’è stato il covid, ah allora c’era, o ancora, è il mercato, per cui a Capri spendi per 4-5 caffè anche 25 euri… 2 lettini ed ombrellone anche 120 euri sparsi nella Costiera, che resta la più bella).

Il 22 agosto è stato il giorno finale, nel senso di dirittura finale per la presentazione delle candidature con problemi per chiunque. Non per la finto ripulita nera mamma Giorgia, tronfie della sua unica miserevole presenza in una tv americana, passata lì con indifferenza, peraltro alla ‘Fox’ voce dei padroni estremisti di destra dove in verdino cacchetta slavata ha sciorinato con probabile testo scritto dietro telecamera un inglese che ti raccomando. Per dire baggianate, parole. La fiducia si forma sui fatti non sulle parole, quelle volano via. Eh sorella Meloni, beata te, bastasse una finta intervista tra destri per divenire presidenta del consiglio. Ma fa audience, se ne parla e viene accreditata. Dunque mamma G. ha un eccesso di offerta di seggi e poltrone, strapuntini e divanetti, oltre 90 nei seggi uninominali, se ho capito bene quella porcheria elettorale del rosatellum, rispetto ai se non erro 62 del fascio matteo e, problemone, ai 40 dei fanta-italioti finto liberali del ‘Preda-tor’, il pregiudicato di Arcore, il più pericoloso nonostante l’età per cui dovrebbe riposare in pace, la nostra. Come ha augurato, con la sua orribile non mogliettina a fianco, ai fuoriusciti subito incoronati liberali dal Calenda.

Nonnoarcorensis tra sonnecchiamenti e badanti è il primo che ha sparato ad alzo zero su Mattarella invocando il presidenzialismo con foglio di via per il bis-Presidente. E come sempre, da immorale, o forse a-morale?, ha subito detto che era stato frainteso. Ovvero, da 30 troppo lunghi anni spara siluri e missili contro la Costituzione e la Repubblica poi sono gli altri a non aver capito. Lui non ci mette mai del suo, no, per carità, il finto liberale, in realtà di destra, già eversore di leggi ad personam. Così dal fortino italiota sono scappati in tanti ingolositi da poltrone in altre congreghe più che toccati dal verbo liberale di non essere ricandidati. Quando si dice la fedeltà… In questo casino, non caos la cui teoria del.. è altra cosa, da dove cominciare? Tra programmi fantasmagorici, agende ed agendine di Draghi che Calenda espone come simbolo religioso, accozzaglie varie. Fino ai veleni che scorrono sottotraccia di un Parlamento già di suo esautorato da tempo, anche grazie alla nefasta opera dei 5 stellini implosi e riassorbiti dal sistema che volevano de-tonnare, oggi 4, dopo che il vomitevole giggino ha dato il primo colpo al governo Draghi con cui oggi si nutre h 24 per riposizionarsi su qualche poltrona. Con l’avvocato del popolo cui consiglierei di tornare a fare il professore universitario, non so per gli studenti con quale felicità, visti i disastri dell’ultimo anno per non conoscenza di tattiche strategie e progetti politici.

Dai neri invece vengono solo marketing sbiaditi, ché i loro programmi sono gli stessi del 2018 (nucleare, ponte sullo Stretto, pace fiscale alias condoni tombali, attacco alla Costituzione che è sempre stata stretta all’ex cavaliere e non riconosciuta da mamma Giorgia) non avendo altro in saccoccia mancandogli non dico intellettuali, ché da quelle parti marciano ancora con Evola e De Benoist con corredo di camicie nere gagliardetti e saluti romani. Destri orientati nel loro progetto di disarticolazione del progetto europeo verso lande russe ed ungheresi, questo il serio e concreto pericolo con cui scardinare l’Europa. Con colpevole disinteresse del sonnolento ordinamento democratico di questo paesaccio che avrebbe dovuto chiedere conto da tempo al fascio Salvini già dopo il viaggio a Mosca per avere soldi da Putin. Lì dove vigono democrature o democrazie illiberali, palese ossimoro o figura retorica che accosta nella medesima locuzione parole che esprimono concetti contrari, come ‘lucida pazzia’, ‘silenzio eloquente’, il noto ‘ghiaccio bollente’ fino a ‘Salvini intelligente’... parola dal greco, per l’ignaro Matteo ma soprattutto sorella Giorgia, cultrice del Sacro romano impero, latino, con insegne fasci littori ed ammennicoli vari. E finiamo agli accordi non-accordi nell’ex campo largo di Letta, più che altro zolla ampia, alle prese con i suoi capilista under 35 per far vedere che il suo partito è in sintonia con il mondo attorno scivolati su una memoria social che registra per sempre tutto. Già sostituiti in parte per vecchi post nei social in cui o si inneggiava alla ex mitica Unione Sovietica, su cui ha marciato con passo ardito Giorgia che quando prende postura truce, forse per palesare un piglio da Duce(tta)? la cui fiamma eterna in quel di Predappio se la tiene nel simbolo perché ne è fiera, tralascia intonazioni romanesche per attaccare un piddinoancora ancorato alla Rivoluzione di ottobre. solo per un commento politico. Mentre un’altra giovane rappresentante di lista si è ‘macchiata’ per aver attribuito ad Israele un apartheid pluridecennale contro i palestinesi, ed essere tacciata addirittura di ‘antisemitismo’! Della serie: chi tocca i fili muore.

Qui mi taccio per vicinanze familiari al tema. Insomma nell’epoca dei social il mondo del passato con la sua iper produzione di documenti, la società della documentalità per il filosofo Maurizio Ferraris, ritorna perché ormai lì è tutto registrato e documentato ed ai posteri dobbiamo discolparci per il detto o fatto di molto tempo prima. In un passato che non passa mai anche se smemorizziamo, dinanzi al quale permane ogni parola morfema o sintagma. Usate come clava per colpire gli avversari. Insomma fare casino ognuno con la sua particina in commedia. Se fosse un sistema, invece, quello sarebbe del Preda-tor, il pregiudicato di Arcore, con le sue molte affermazioni violente o volgari poi fraintese, sempre dagli altri. Oppure chiedere al custode dell’agenda Draghi, l’estremista moderato Calenda che esclude chi decide lui, il professorino puntuto e polemico. Che però glissa sul patto d’onore ratificato con stretta di mano con Letta, che anticamente sostituiva il canone contrattuale venuto dopo,nero su bianco. Si glissa sempre al momento cruciale. Ma di tutta questa accozzaglia video-parolaia un elemento concreto impatta come si suol dire sulle elezioni. Le cosiddette trasferte extra territoriali dei para paracadutati non Navy Seals o corpi speciali. Nuova forma ameboide di una politica priva di rapporto tra realtà e soluzioni, tra i mitici territori e le domande diffuse. Ormai sostituite da clan, tribù, congreghe di mini potentati locali. Quelli che dovrebbero implementare i miliardi del Pnrr.

Da rabbrividire. Problema accentuato dalla cancellazione di 300 parlamentari, grande colpo pentastallato, né giovani né forti, da un Parlamento ormai in disarmo da anni, che agevola le destre con il loro progetto di presidenzialismo. In sé non cosa tremenda ma per me sì, ovvero noi, che sconquasserebbe l’intera architettura costituzionale. Se il fine è quello dell’elezione del popolo vociante, antico desiderio del Preda-tor, aiutato da mamma Giorgia che la Costituzione vuole blindarla a destra per sempre. Dunque poteri forti all’esecutivo, esautorare un Parlamento comatoso già affondato dalla uso della fiducia sui decreti impedendo qualsiasi dibattito, troppo tempo perso. Con il corredo di quell’autonomia regionale differenziata che vuol dire rafforzare le regioni forti ed abbandonare il Mezzogiorno a se stesso. A pensarci meglio non ne avrebbero neanche bisogno se le numerose profezie che si auto avverano avranno ragione. Con 350-380 depu-senatori delle destre non vi sarebbe bisogno di mettersi in un percorso foriero di contrasti e conflitti fin troppo accesi. Allora perché? Per disegnare un’altra repubblica, per comprimere una Repubblica parlamentare ed orientare la sua Costituzione verso Russia o Ungheria. Dove in quest’ultima giova ricordare comunque vige un governo parlamentare, non presidenziale. Certo come fanno lì sarebbe più facile stravolgere la Carta repubblicana controllando pure corte costituzionale ed assemblee elettive. Vedremo, tenendo mente ed occhi bene aperti.

Dicevo delle trasferte di lista, queste sì segno di dinamiche molto preoccupanti. Ho provato a tenere il conto, ma sono talmente tante le trasferte elettorali in territori sconosciuti da aver perso il conto. Così quasi ovunque, grazie a quella deriva antipolitica tragi-comico puerile infantile pentastallata per far funzionare meglio il Parlamento risparmiando sui 200 milioni di euri annui, in un paese che si mangia decine di miliardi da decenni!, nelle diverse formazioni politiche si assiste al triste avanspettacolo di candidature catapultate dal Manzanarre al Reno per far eleggere fedeli e servi vari. Tutti decisi ormai da segreterie di partito su nomi a loro fedeli. Svuotamento concreto di qualsivoglia dinamica democratica che pone seri problemi ad una democrazia poco liberale da tempo privando gli elettori anche del simulacro di democrazia costituito dal voto. Da dare non si sa a chi e perché. Ho cercato di tenere il conto ma è difficilissimo, eccetto i forzaitalioti dove nel partito personale del Preda-tor egli decide con le sue due badanti, la Licia che pare un detergente intimo che sentendola balbettare forse di politica si resta perplessi, e la non-mogliettina vicina ai leghisti, che impongono, tagliano, spostano, reprimono. Così la AM Bernini strappa in virtù di misteriose ascendenze il primo posto in Veneto che voleva tanto la trombata quasi ex, quando mai, “Contessa Serbelloni Mazzanti vien dal mare”, nella vivida figura fantozziana. Sì, la presidenta del Senato che dovrà pur essere eletta dove capita. Peripateggiando lo stivale s’era detto Basilicata, ma quando mai per i locali, ed allora che abbiamo per cena? Il Molise? Allora lì a fintare di parlare di temi e problemi del territorio di cui non saprebbe nulla. Ma così altrove, pure nel Pd è un cubo di Rubik di cui non si comprendono modi e toni. Uno là che dobbiamo farlo rieleggere, sì ma i territori, beh quelli avranno poi altre occasioni per non farsi ascoltare. E così per l’11 legislatura torna il ‘compagno’ Casini a Bologna, dove lo aspettano festanti sulle note dell’Internazionale! Poi ci sono le frattaglie varie, con le due ex ministre ormai sulla via della santificazione, o sanificazione dal verbo forza italiota non ricordo. Ma poi c’è sempre la pattuglia di adepti della setta italia vivente o morente, non ricordo, con Maria Elena Boschi, che nel 2018 impresentabile nel ‘suo’ territorio aretino fu mandata con scarponi e giaccone in Val d’Aosta! Ed ora? Viene a prendere caldo poraccia dopo la fredda Bolzano e viene paracadutata dai renziani in… Calabria! Viva l’Italia e tanti rimpianti per la democrazia che gli italiani non hanno alcun interesse a difendere. Seriamente.