Elezioni politiche 2022: Propaganda elettorale su 'L'Indro'

In conformità con quanto disposto dalla Legge 22 febbraio 2000, n. 28, ‘L’Indro‘, quotidiano digitale indipendente di geopolitica, rende noto che è disponibile a pubblicare messaggi/spazi di pubblicità/propaganda elettorale a pagamento in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022. Il principio guida è offrire pari condizioni a tutti i partiti, tutte le liste, tutti i singoli candidati (compresa Circoscrizione Estero).

Nell’ambito della legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale, tali messaggi/spazi saranno chiaramente distinti riportando la dicitura ‘Messaggio elettorale’ o ‘Pubblicità elettorale’ e il nome del committente.

Gli spazi di propaganda sono offerti a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i singoli candidati che ne facciano validamente richiesta.

In caso di alleanze, ogni partito sarà considerato in modo autonomo.

Le prenotazioni e la consegna del materiale sarà possibile in qualunque giorno fino a 5 giorni prima della data delle elezioni.

Gli spazi disponibili saranno assegnati esclusivamente in base alla data e ora (rilevabili da email) della formalizzazione contrattuale.

In ottemperanza alle norme di legge che vietano di effettuare pubblicità nel giorno antecedente alle elezioni, la pubblicità inserita verrà rimossa tra le ore 22,00 e le ore 24,00 del 23 Settembre 2022.



INFORMAZIONI OPERATIVE

Le richieste di prenotazioni andranno effettuate almeno 3 giorni prima della pubblicazione e dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail: pubblicita@lindro.it

Le richieste di prenotazioni possono effettuarsi a partire dal 3 agosto 2022.

Tali richieste di prenotazioni dovranno contenere: la tipologia di spazio/offerta che si intende acquistare; la data richiesta di pubblicazione; tutti i dati utili per la fatturazione, compreso il nome del committente e la documentazione relativa alla sua identità; l’indirizzo email e numero di telefono diretto (preferibilmente cellulare) del referente operativo autorizzato dal committente a interfacciarsi con ‘L’Indro‘ per l’operazione commerciale in oggetto.

La richiesta di prenotazione si riterrà validamente conclusa esclusivamente a pagamento ricevuto da parte dell’Editore.

Le tariffe sono uguali per tutti i committenti, non prevedono alcun tipo di sconto e il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente all’accettazione dell’ordine da parte dell’Editore, prima della pubblicazione.

Il requisito essenziale perchè vada a buon fine la prenotazione degli spazi di propaganda elettorale è il pagamento in anticipo, per intero, in unica soluzione, tramite bonifico bancario o Paypal, contestualmente alla formalizzazione contrattuale degli spazi di cui espressamente specificati nel presente ‘Codice di autoregolamentazione’.

Per ‘formalizzazione contrattuale’ si deve intendere la risposta positiva da parte di ‘L’Indro‘ alla richiesta di prenotazione di cui sopra.

In caso di necessità, il committente potrà acquistare in qualsiasi momento altri spazi/offerte disponibili.

Sarà cura del committente fornire a ‘L’Indro‘ tutto il materiale necessario per la pubblicazione dello spazio/offerta acquistato, esclusivamente via e-mail (pubblicita@lindro.it), entro e non oltre 24 ore prima della data di pubblicazione richiesta dal committente e accettata dall’Editore. Tale materiale, se accettato da parte di ‘L’Indro‘, sarà pubblicato tal quale senza alcun intervento da parte di ‘L’Indro‘.

Il committente si assume la responsabilità esclusiva (civile e penale) di quanto affermato e dichiarato nel messaggio di propaganda sia advertising che advertorial, sollevando l’Editore e il Direttore Responsabile da ogni eventuale responsabilità.

Il Committente dovrà essere identificato, per tanto dovrà fornire all’Editore un documento di identità (carta di identità o altro documento con fotografia, emesso dall’Amministrazione dello Stato) e si assume la responsabilità di quanto pubblicato.



REGOLE COMMERCIALI

Non saranno accettate inserzioni dal contenuto testuale o grafico o audio/video difformi da quanto stabilito da tutte le norme di legge e dalle disposizioni dell’Autorità Garante per le Comunicazioni vigenti in materia, con riferimento particolare, e non esclusivo, alla Legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive norme attuative regolamentari.

‘L’Indro‘ si riserva di verificare i contenuti e i corredi grafici dei messaggi e/o il materiale audio/video, e ove ritenuti gli stessi difformi dalle previsioni normative sopra citate, o comunque diffamatorie o di cattivo gusto, potrà rifiutarne la pubblicazione a insindacabile giudizio dell’Editore. In caso di spazio pubblicitario prenotato e pagato e successivamente non approvato da ‘L’Indro‘, il committente sarà invitato a modificarlo, se non accetta gli sarà rimborsato quanto avrà pagato, e la fattura sarà stornata.

Per tutto quanto non meglio specificato si farà riferimento alla normativa vigente.



TIPOLOGIE DI SPAZI/OFFERTA E LISTINO PREZZI DEDICATO

ADVERTISING – SKIN

Posizione: sfondo pagina; Visibilità: tutto sito; Disponibilità massima di spazi: 1.

ADVERTISING – BANNER ‘MANCHETTE’

Posizione: accanto logo testata; Visibilità: tutto sito; Disponibilità massima di spazi: 2

ADVERTISING – BANNER LATERALE

Posizione: terza colonna a destra, fisso; Visibilità: tutto sito; Disponibilità massima di spazi: 10

ADVERTORIAL – PUBBLIREDAZIONALE TESTO

Descrizione: Testo pubbliredazionale elettorale completo di fotografie.

ADVERTORIAL – PUBBLIREDAZIONALE VIDEO

Descrizione: Video pubbliredazionale elettorale di massimo 5 minuti eventualmente anche completo di mini-testo.

Il listino prezzi di questi spazi/offerte di propaganda elettorale è un listino dedicato, è uguale per tutti i committenti, non è previsto alcun sconto.

Il listino sarà fornito ai committenti che ne facciano richiesta via email all’indirizzo pubblicità@lindro.it

NOTA TRANSITORIA

Dalla pubblicazione del presente documento (1° agosto 2022) e fino al 25 agosto 2022 sarà possibile a partiti, liste in attesa di approvazione, candidati/candidabili, effettuare pubblicità/propaganda politica sia in forma advertising che in forma advertorial.

Per questo tipo di pubblicità si applica quanto sopra ad eccezione delle disposizioni di legge specifiche per la propaganda elettorale che saranno applicate a far data del 26 agosto 2022