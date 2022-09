“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

Cantava Francesco De Gregori che “la storia siamo noi” in un’epoca storica in cui l’orizzonte politico-ideale era governato da forze politiche e movimenti sociali appartenenti all’emisfero variegato della sinistra, che portava con sé istanze libertarie di apertura sui diritti civili e sulle condizioni di vita, di sperimentazione di nuove domande e bisogni che nel mondo ancora non globale differenziava popoli ed opinioni pubbliche. Quella storia è finita dentro un mondo della contemporaneità globale dove dinamiche e fenomeni di abbrutimento sono stati governati da élite economico-finanziarie accompagnate da una presa virtuale sulla realtà reale operata dai mezzi di comunicazione di massa della Rete e di Internet. Entrambi i fenomeni hanno scavato un solco con popoli ed opinioni pubbliche aiutati da formazioni socialdemocratiche quando non iscritte alle aree della sinistra che per inedia ma soprattutto per colpevole scelta hanno abbracciato la cometa del neoliberismo da parte di coloro i quali hanno abdicato e ratificato la fine di progetti e strategie di democratizzazione delle condizioni economiche di vita, limitandosi ad alcune doverose aperture sui diritti civili. Ma nel complesso è come se avessero lavorato, ed hanno lavorato, per altri.

Suicidio come dicevo qualche giorno fa e disastro annunciato. Che viene da lontano, dalla fusione a freddo di ‘famiglie’ politiche, come dicono i malaccorti addetti ai lavori. Mentre le famiglie di destra da decenni ovunque in Europa e nel mondo stavano accerchiando un potere che doveva essere un demos di tutti e che è poi divenuto un kratos per poche élite. Errori lontani connessi ad un mondo economico e sociale, la mitica globalizzazione santificata dal capitalismo neo-liberista di élite finanziarie, bancarie, economiche. Mentre il popolo, i ceti medi i poveri le disuguaglianze prendevano strade irreversibili. Almeno nelle teste vuote di progetti che qualche settimana fa dei buontemponi politicanti hanno chiamato, a scelta, laburista o progressista. Giammai di sinistra. Data per morta e sepolta. Lasciando solo la destra viva e vegeta a covare una rivincita storica. Perché questa è stata quella del 25 settembre, in una competizione elettorale finta ed inutile com’era divenuta una corsa ovvia al carro del vincitore, anzi vincitrice in quanto donna, che nulla significherà per il movimento delle donne come ritengo scopriranno e vedremo sulla questione del diritto all’aborto e sulla possibilità di interruzione della gravidanza, già da tempo negata nelle regioni governate da queste destre escludenti e proibizioniste, quando fa comodo a loro.

Dunque queste elezioni sono uno spartiacque ideale simbolico e di tremendi dati elettorali che incoronano il partito che arriva primo, quello della vaga ambigua e tenace Meloni priva di una politica economica, rigorosamente anti Europa, quella peraltro mai realizzatasi, spostando il futuro governo di questo alterato paese più a destra da quando la Repubblica è stato l’orizzonte non condiviso per decenni dell’Italia dopo la sconfitta del nazifascismo. A cui non interessa che a pochi, in una rimozione collettiva di una storia su non si ha avuto il coraggio di fare pulizia. Così da trascinare per decenni generazioni di ignari ed incolti in un terreno di indifferenza per la fragilità di una democrazia e di noncuranza sui progressivi dicono rigurgiti, io direi consolidamenti di istinti fascisti nostalgici e vendicativi. E qui la Repubblica democratica e moderata bisogna che si prenda le sue responsabilità non avendo aperto scuole università istruzione cultura ad un ripasso approfondito di ciò in concreto il fascismo ha rappresentato. Sminuendolo e dunque assolvendolo, scherzandoci su senza voler vedere legami reti ed interessi su cui per decenni ha covato la fiamma eterna del fascismo. E ci ritroviamo qui oggi guardandoci attoniti interrogandoci sui come e sui perché. Dimenticando che non abbiamo prestato attenzione alla costruzione di anticorpi che ci hanno reso in sostanza alquanto indifferenti ai grandi temi civici su cui altri paesi liberali hanno forgiato un’arena pubblica civica critica. Preferendo noi, da queste parti, le omissioni, i paludamenti, le rimozioni collettive. Salvo poi fare le finte battaglie a poche settimane da un’elezione. Era già successo, nel 2018 già era un disastro.

E così la concreta diffusione di idee estremiste di destra non contrastate a tempo debito dai poteri detti democratici impegnati più a declinare agende economiche micidiali e sempre più diseguali che non a capire che quelle istanze di destra erano per un verso rinascita di un nostalgico passato rivitalizzatosi dietro progetti contro l’aborto il fine vita la famiglia naturale. E per un altro coincidevano con la progressiva amnesia civile e politica di avrebbe dovuto cogliere molto tempo prima dinamiche e fenomeni su cui i sociologi riflettono con adeguati strumenti. Solo un esempio per capirci. I tanti troppi giornalisti democratici qui da noi ed all’estero così pronti e proni a declinare qualsiasi evento che intacchi le basi democratiche, sono i medesimi i quali in questi anni hanno scoperto la deriva americana verso l’estrema destra di stampo terroristico associandola all’elezione di Trump. Che è del 2016, ma la sua elezione viene almeno da un ventennio prima. Non c’è analisi corretta, ci sono solo molte stucchevoli e conformiste affermazioni.

E così arriviamo alla vittoria inequivocabile dei qualcuno dice post fascisti, da oggi al potere al primo posto con il 25,4% secondo i dati della terza proiezione. Che è già un bel problema di prospettiva storica. Destra sdoganata da colui che da tempo ho indicato come il più pericoloso di tutti, l’anziano Preda-tor, il pregiudicato di Arcore. Ieri prima guida, oggi forza di complemento, che sdoganò Fini. Oggi la giovine di Azione Giovane, fascista nella fiamma (e nell’anima?), assurge con probabilità allo scranno più alto. Vittoria storica? Sì se guardiamo alle mappe dell’Italia con la progressiva inesorabile scomparsa di qualsiasi presenza larvatamente di sinistra. Basta osservare la composizione regionale di una ventina di anni fa e quella di oggi. Un disastro drammatico. Su cui tornerò con maggiore dovizia di dati ed analisi. Dunque si afferma non più il centro-destra quanto la destra-centro, anzi di più la destra più la semidestra distrutta dalla Meloni del Salvini che, tra le pochissime notizie non negative, sarà defenestrato. Essendo stato sconfitto il suo progetto di lega nazionale perdendo malamente in Lombardia, luogo della Lega, Veneto e Friuli. Ovvero negli insediamenti territoriali che parevano non contendibili. Il fatto è che come sanno i cultori di scienze sociali quella della Meloni è stata una profezia che si autoavvera. Aiutata dai grandi giornaloni, da qualche strategica intervista di qualità infima ma che nel mondo e nell’epoca della comunicazione virale con cui nella Rete rimbalzano notizie che i produttori di senso decidono che debbano essere amplificati. Lasciando oggi nelle sue mani l’onere di dare a vedere se e quanto sarà in grado di governare un paese sull’orlo di una grave crisi di nervi politica dopo crisi economiche varie pandemia da Covid, che loro non freneranno non volendo mettere obblighi, vaccinali e di protezioni, nel caso dovessero risalire i casi. E poi l’esplosione sette mesi fa di una guerra d’invasione della Russia all’Ucraina che sta mutando i contesti e le relazioni internazionali con escalation preoccupanti. Compresa l’opzione di cui ormai discutiamo a pranzo come nulla fosse, di una deriva nucleare, ma solo tattica. Che significa, che ci bruceremo di meno? Comunque, in attesa di poter analizzare dati e percentuali complete, qualche elemento di fresca post elezione.

Innanzi tutto i vinti, gli sconfitti. Tutti dicono essere due, il Matteo che dopo i mojito non ha capito più nulla, essendo il nulla. L’altro è l’occhio di tigre, allucinante solo ripensarlo, dell’Enrico Letta tornato da Parigi per far dimenticare i disastri dell’altro Matteo, quello amico del sanguinario saudita Bin Salman. Allora in termini numerici il Pd parrebbe aver tenuto, ma su percentuali simili al 2018. Anzi poco di più, assestandosi al 19,3%, sempre più del Matteo 2018 con il minimo storico a cui non chiese neanche scusa. Dato che voleva prima vincere le elezioni (vabbé, Alice nel paese delle meraviglie), per poi assestarsi sull’essere il primo partito, stamane sento la Serracchiani, altra gigante, dire che lo sconfittissimo Partito demenziale per la grottesca campagna fatta senza una parola d’ordine che non fosse noi o Meloni, e gli italiani, Meloni, Meloni!, ora dice che il pd sarà il primo partito all’opposizione in Parlamento. Una soddisfazione va detto! Sono pazzi questi piddini. Tutti a casa o a lavorare. Senza uno straccio di progetto, di idea di società, di analisi e riflessioni sul paese, un ceto di vecchi burocrati.

Con Letta privo di qualsiasi strategia e progetto politico che caduto Draghi mima Calenda attaccandosi alla fantomatica agenda Draghi. Inesistente, se non come metodo, peraltro meglio applicato dal grande banchiere a destra piuttosto che per le poche istanze richieste da Letta e poi, magari strumentalmente, dal trasformista Conte. Suicidandosi, l’arrogante altezzoso Draghi invece di aprire all’ex premier inacidito contro di lui. Fifatti va ricordato che Draghi ha voluto alzare il tiro volendo, ormai troppo tardi, sull’approvazione di un suo programma, peraltro molto disatteso. Come aveva fatto con le destre, dai tassisti alle concessioni balneari per non dire dell’ignominiosa delega fiscale. Tutto inapplicato. Si dice perché lo hanno fatto cadere. Ma nei fatti nessuno lo ha sfiduciato, è lui che ha defezionato. Vero ma in parte, perché quelle misure poteva già proporle od imporle l’anno scorso. Senza nulla dire su una seria lotta all’evasione fiscale. Che come sempre non esiste nel Paese da 10 milioni di evasori e truffatori delle tasse non pagate. E neanche seriamente cercate, dalla politica e dalle amministrazioni che dovrebbero essere molto più ferree e controllate. Dopo di che, dai commenti tutti sono ridiventati contiani perché sembrava, pareva, ma da cosa? da sondaggi, che Conte avesse un risultato peggiore? E quale, se erano orientamenti di voto? E tutti a festeggiare il nulla, poiché nessuno ha detto che 4 anni fa i pentastallati avevano il 33% e dunque fintamente vittoriosi per qualcuno, hanno perso ben il 12 e passa %. Adesso invece tutti ad allisciare Conte, dopo averlo massacrato in quanto populista poi sovranista poi progressista. Come Giggino, il di maietto massacrato in un seggio di Napoli, dopo che trame di palazzo avevano agevolato la scissione dal “cattivo”, allora, Conte. Di Tabacci Letta e qualcun altro, con benedizione di Draghi, forse. E questi fuoriusciti di senno si pensavano già nel nuovo parlamento nero. Avventata operazione di corto respiro. Ciò che accentua le colpe di Letta, ché come ho già detto, un politico deve essere freddo e cinico. Cade Draghi? Viva Draghi. Dopo di che le tenti tutte per coalizzarti in un fronte repubblicano. La cui ipotesi vive il tempo di un mattino. E così domenica sera ho cominciato a trascrivere i primi dati. Alle 23.00 e qualche minuto Swg snocciola i primi trend poll, sì certo con alta distorsione statistica. Ma poi di poco lì si assestano. E fai i conti e verifichi che la destra aveva in quel momento il 45% ca. mentre una ipotetica fantascientifica sinistra (pd, azione, 5s, Si+Verdi, +Europa) arrivavano ad un fantasmagorico 48,5%. Verificheremo che queste elezioni si potevano vincere. Le hanno volute perdere, ognuno ritagliandosi il proprio autarchico primato personale. Sconsiderati tutti. Mentre la destra è esplosa con il Salvini pesantemente sconfitto ed il Berlusca che dicono aver avuto un grande risultato. L’8%? Vabbè farà ormai anziano l’attendente di Giorgia che dicendo negando rabbuiandosi fremendo sbraitando ha convinto i più sulla bontà della sua offerta politica.

Vedremo chi ci sarà a Tesoro, Finanze e politica economica e come si muoverà nei confronti dell’Europa, preferendole apertamente quella parte nazionalsovranista che ha minato la già fragile Europa mai costruita come consesso di popoli. Piccola secondaria nota sui cosiddetti moderati. Ovvero Calenda e compagnia di giro, con il gaudente rosato, quello dell’oscena legge elettorale. Hanno raggiunto se va bene poco più del 7%, dicevano di essere in doppia cifra. Hanno fallito nel progetto di svuotare i rimasugli di Forza Italia, mentre il capo e la Carfagna sono stati sonoramente bocciati nei loro collegi. Ma avranno reti di protezione per essere in Parlamento. E come puoi perderli personaggi così? I dati si stanno assestando e di quelli e delle tendenze che porteranno parleremo.